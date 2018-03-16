21:58 16 марта
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САА освободила от боевиков около 70 процентов территории Восточной Гуты

Командование сирийской армии сообщает сегодня о том, что от боевиков освобождено примерно 70% территории пригорода Дамаска Восточная Гута. При этом САА удалось взять под свой контроль стратегически важный участок автодороги в районе Харасты, соединяющий Дамаск с Эль-Карьятейном. РИА Новости приводит заявление командования армии САР:
Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Всего около 70% территории из захваченной террористическими группировками.


САА освободила от боевиков около 70 процентов территории Восточной Гуты


За последнее время с территорий Восточной Гуты, оккупированных боевиками, смогли выйти свыше трёх тысяч мирных жителей, которые ранее выполняли функцию фактически живого щита для террористов.


Из материала:
Командование армии призывает жителей уйти от террористов через гуманитарные коридоры и подтверждает своё намерение продолжить исполнять национальный и конституционный долг — защищать Родину, пока мир и безопасность не восстановятся на всей территории Сирии.


Группировка боевиков, которая ранее удерживала Харасту, практически полностью разгромлена. При этом сирийская армия использовала тактику фактического перерезания путей снабжения террористов, нанося удары по основным позициям противника сразу с нескольких направлений.

Сегодня у боевиков в Восточной Гуте фактически нет единого фронта сопротивления. Они разрезаны как минимум на четыре группы, сопротивление которых становится всё слабее. При этом боевики, загнанные САА "в угол", пытаются контратаковать. Армия Сирии сдержала одну из из таких попыток контрнаступления накануне и, развив успех, нанесла сокрушительный удар по позициям боевиков, штаб которых находился у одной из городских мечетей.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 35

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  1. новичок Сегодня, 19:39
    молодцы! и даже более того, вычитал сегодня, что САА взяла под свой контроль пункт (высоту)99, в аккурат перед Голланами.
    новичок
    1. oleg-gr Сегодня, 20:04
      Из-за этих побед и проводятся все истеричные наезды на РФ наглосаксами. Немцы и французы у них в качестве "шестерок" на подхвате. Отработанный материал Скрипаль для этого хорошо подошеп.
      oleg-gr
      1. Теренин Сегодня, 20:07
        Получается: "Верным путём идете, товарищи!" soldier
        Теренин
        1. новичок Сегодня, 21:45
          вопрос к админам: почему удалён мой коммент?
          новичок
          1. stalkerwalker Сегодня, 21:50
            Уже пол-часа, как слово аналогичное вашему нику, внесено в фильтр.
            Смените ник, и ваши комменты не исчезнут.
            stalkerwalker
            1. новичок Сегодня, 21:56
              не понял. мой ник_ это мой ник. а газ под условным, я подчёркиваю, условным обозначением “новичок“ не более чем фикция. газ может и есть, название фиктивное. и даже допустим то, что вы сказали верно, то если б я был под ником, скажем иприт_ и что же. мой ник полное соответствие аватару_ МИГ35_ новичок в ВКС.
              новичок
      2. Комментарий был удален.
      3. ПСАКИ Сегодня, 20:13
        Цитата: oleg-gr
        Из-за этих побед и проводятся все истеричные наезды на РФ наглосаксами. Немцы и французы у них в качестве "шестерок" на подхвате. Отработанный материал Скрипаль для этого хорошо подошеп.

        Так всегда было за историю , русские очень всем в "мировом сообществе" неудобны..
        Так держать Россия, простые люди планеты следят и молются за Россию, чтобы вы выдержали опять в этом жестоком и кровопролитном противостоянии с мировым злом .. hi
        ПСАКИ
        1. татарин 174 Сегодня, 21:35
          Цитата: ПСАКИ
          Так держать Россия, простые люди планеты следят и молются за Россию, чтобы вы выдержали опять в этом жестоком и кровопролитном противостоянии с мировым злом ..

          И это мы слышим от Псаки???... Вам плюс!
          татарин 174
      4. Kurare Сегодня, 20:29
        Цитата: oleg-gr
        Из-за этих побед и проводятся все истеричные наезды на РФ наглосаксами.

        Но если ещё пару дней назад в Германии просто истерично вопили о генициде мирного населения в Вост. Гуте Асадом, Ираном и Россией, то сейчас всё смолкло. Либо там всё закончилось, либо просто уже крыть нечем.
        Kurare
        1. новичок Сегодня, 20:31
          или вывели своих, или выводить уже некого, я так думаю.
          новичок
          1. Kurare Сегодня, 20:45
            Скорее всего просто никого не осталось, кто бы писал СМС-ки и посылал очень сомнительные видео о химатаках. Надеюсь, и пусть меня простит всевышний, эти свидетели в объятиях 72-х гурий.
            Kurare
            1. новичок Сегодня, 20:52
              туда им и дорога.
              новичок
          2. Pinchanin Сегодня, 21:51
            Скорее 2-е, чем первое.
            Pinchanin
        2. Теренин Сегодня, 20:43
          Цитата: Kurare
          Но если ещё пару дней назад в Германии просто истерично вопили о генициде мирного населения в Вост. Гуте Асадом, Ираном и Россией, то сейчас всё смолкло. Либо там всё закончилось, либо просто уже крыть нечем.

          Полагаю, что в "котлах" англосаксонскую рыбку выловить должны. Может спецслужбы об этом и промолчат в интересах дела. Торг будет. Мы уже не такие наивные. А инфрм.истерика может прерваться банально, по истечению финансирования данной темы. Ждут финансирования другой темы типа "какой страшный Путин бывает весной"
          Теренин
          1. Kurare Сегодня, 21:49
            Цитата: Теренин
            Ждут финансирования другой темы типа "какой страшный Путин бывает весной"

            И назовут это "путинской весной", как уже когда-то арабской! wassat
            Kurare
      5. Dashout Сегодня, 20:44
        Цитата: oleg-gr
        Из-за этих побед и проводятся все истеричные наезды на РФ наглосаксами. Немцы и французы у них в качестве "шестерок" на подхвате. Отработанный материал Скрипаль для этого хорошо подошеп.

        Сейчас, когда всех полосатых и других гадов загнали в угол, крику от внешних гаденышей будет еще больше. 30% самые трудные... Хоть бы опять не выпустили их на автобусах..
        Dashout
      6. Sefevi Сегодня, 20:59
        Новости с Африна- сегодня турецкая авиация сбросила листовки,призывающие покинуть город гражданским лицам. Люди начали массово покидать осаждённый город. И сегодня же турецкий спецназ уже в Северном Ираке совершила вылазку на 15 км вглубь иракского Курдистана и уничтожил укреплённый пункт РПК. Убиты 13 боевиков.
        Sefevi
    2. сибиралт Сегодня, 20:55
      Постучим по дереву. Как только Восточную Гуту зачистят на 100% в США объявят траур. crying
      сибиралт
      1. Громобой Сегодня, 21:58
        Цитата: новичок
        вычитал сегодня, что САА взяла под свой контроль пункт (высоту)99, в аккурат перед Голланами.

        Так-то да,но это ещё разобраться надо кто кого взял на высоте 99...Разведывательные и огневые возможности израильтян сравните с возможностью(пусть и закалённых бойцов,что 50% успеха) Асада.АОИ вымуштровала определённые действия,а именно выдвижение вглубь сирийской территории для создания ,такого модного в последнее время(и такого рациональногого с точки зрения артиллеррии)..Что есть создание оперативной полосы для рассредоточения ударных группировок заточенных на на наступление,Но маловероятно ,что АОИ и их политическое руководство помысливает о глубоких клиньях вглубь Сирии.Хорошего-понемножку,поэтому ,если с этой высоты или иных других сирийцы начнут артнаступление для поддержки своей пехоты(какой правда,ведь какими тысячами активных штыков Асад сможет продавить и повергнуть оборону в основном ракетно-авиавоздушной меркавы АОИ в сцепке с оснащённой (и встроенной в единый авиа -арт комплекс,слава войне!),а чем он закрепит свой успех на Голллланах?Опять тогда в гуте повылазиют бородатые кирасиры,да в Пальмире натиск?Нет,нет--- смысл моего поста в том,что,хоть и зацепились за высоту,но стратегического успеха это не имеет----даже если товарищ Иран загримирует под Хезболлу 10 дивизий,то всё равно,в центре замеркавится АОИ,а на флангах(Ливан,Иордания сначал батальоны МП Америки как дежурные по команде,потом алгоритм отработанный на ежегодных учениях).Нет,нет...высота 99 это значимый,но не значительный успех Асада.Щас там наши летуны,море,бойцы,полевые операторы ГШ,поэтому давайте [/b]чутко[/b] обозначать.Я же говорю....эх наши генералы,как действовать в таких условиях,а они города берут!Театр под контролем ,коммуникации под контролем,думаете это достигается только тем,что открытого противостояния нет и дело в нашем ЯО ,которое им всегда приапрка?Ну ,нет.ГШ,войска выполняют артикуляр заведённый Суворовым---не числом,а умением разобьём.Представляю как плевался наш вождь и любимец((ведь мы все солдаты русские,потомки солдат русских))),ой получаЯя решкрипты,атрибуты и дишлокации из С-Петербурга подбираясь к Чёртовому мосту...уж,казалось бы....где мы,где Швейцарские луга? Но видно и в те времена мы били гадину на дальних подступах.
        Громобой
  2. polpot Сегодня, 19:46
    Написано давно но и сейчас актуально:
    Будьте здоровы, живите богато, 
    Гоните проклятых фашистов от хаты. 
    Гоните бандитов, лупите их, бейте 
    Снаряды и бомбы на них не жалейте! 

    Бойцам пожелаем как следует биться, 
    Чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев. 
    А если кто больше фашистов загубит - 
    Никто с вас не спросит, никто не осудит.
    polpot
  3. 501Legion Сегодня, 19:47
    Пока орут в госдепе , ребята освобождают свою страну
    501Legion
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:49
    Давить бармалеев, давить русскими танками шакалов!
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. dr.star75 Сегодня, 19:50
    Жмем бармалеев
    dr.star75
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 19:50
    Сценарий Алеппо повторяется . И на Западе всех политиканов корёжит успех такого алгоритма действий . Дочистят и всё попритихнет на время ..
    КВУ-НСвД
  7. taiga2018 Сегодня, 19:53
    освобождение Восточной Гуты станет событием даже более важным,чем освобождение Алеппо,всё таки будет ликвидирована угроза столице..
    taiga2018
    1. Dashout Сегодня, 20:48
      Ну да... но не только ... Здесь впервые генштаб сказал, что уничтожит и ракеты, и носители если будет наезд
      Dashout
  8. Теренин Сегодня, 19:58
    Наконец то положительная эмоция! yes Ещё бы для полного счастья, в этих "котлах" отловить англосаксов, да обменять их на наших ребят, которые сидят в тюрьмах в странах демократии (В.Бута например).
    Теренин
  9. faterdom Сегодня, 20:05
    Потом можно будет и за Идлиб браться всерьез, а турки пускай пока SDF давят.
    faterdom
    1. ПСАКИ Сегодня, 20:16
      Цитата: faterdom
      Потом можно будет и за Идлиб браться всерьез, а турки пускай пока SDF давят.

      Турция неплохо помогает России и Сирии в борьбе с мировых терроризмом (центр которого ,очень далеко за океаном..)
      ПСАКИ
  10. Геркулесыч Сегодня, 20:07
    Пока там есть янки и турки гражданская война в Сирии будет идти до последнего Сирийца!
    Геркулесыч
    1. новичок Сегодня, 20:15
      Витальевич, приветствую. так султан жеж уже заявил, что третья мировая может начаться с Сирии.
      новичок
      1. dr.star75 Сегодня, 20:20
        Мы там тоже чуть чуть воюем. И нас от туда не подвинуть
        dr.star75
  11. 501Legion Сегодня, 20:09
    не зря говорят в Сирию перебросили новые установки С300 чтобы закрыть пути возможные нанесения ударов со стороны Израиля и Иордании
    501Legion
  12. Громобой Сегодня, 20:34
    Вчера в полночь стал ютюбить ролики по Гуте и так увлёкся,что только в четыре часа остановился и отправился в сон.Сильно погрузился в атмосферу боёв,восхищался умелой тактикой Тигрой ,глаз радовал постоянно то наш советский красавец-танк,то полностью родная(за исключением камуфла) экипировка умелых пехотинцев.но ночные бои редкость в видеокадрах тех боёв,а вы только представьте,что ..................вот Тигры весь день атакуют охваченного противника и ближе к сумеркам на первую линию выдвигается батальон "сила Пантер"______иссиня чёрный камуфляж и грим на лицах бойцов этого ударного батальона(чёрно-синий+++ лучший цвет ,хуже всего различаемый хрусталиком человеческого глаза).......6 месяцев бойцы батальона сладко спали от рассвета до заката,потому что с первыми признаками сумерек их поднимал на ноги не крик какого-то там дневального,а самый настоящий ночной дежурный бросал в расположение свето-шумовуху и ....понеслась(жизнь наступая на пятки))).Ночной бой....все пехотинцы тренировались побеждать ночью,но этот батальон предназначен для действий на острие мглы...:русское ночное видение,иссиня-чёрные русские танки и бранированые машины подвоза ,глушители и пламегасители,тепловые радары и датчики-индентефикаторы на уровне каждого бойца и ещё батарея секретных установок "Зеелов" отгруженная недавно русскими в ИХ Латакии(Атакую))).Всё зазвучало единой симфонией той безлунной ночью...уставшие за день боевики только ошалело пытались спастись (человек со сна пассивно-труслив определённое время ) проминая собой собственную оборону ,состоящую из осоловелых за день дозорных(а там,где дозорный спал===там и все все бойцы первой линии были бесшумно отправлены в аид).Эскадрилья русских "Ночных охотников " продавливала вражескую оборону ,там где часовые не спали и командир "сова".
    П.С.Ночной бой,да ещё в подготовленной застройке,есть дело архитруднейшее.Но ,если подготовиться к этому технически и мобилизационно(путём создания ночных батов ___спецэкипированных и тренированных_),то "Пантеры" будут делать основную работу,а "Тигры" будут только закреплять успех в светлое время суток и нещадно изматывать противника для встречи с "Пантерами"...
    Громобой
  13. Дормидонт Сегодня, 20:51
    И снова у наших западных и ближневосточных партнёров траур
    Дормидонт
Картина дня