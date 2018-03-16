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САА освободила от боевиков около 70 процентов территории Восточной Гуты
Командование сирийской армии сообщает сегодня о том, что от боевиков освобождено примерно 70% территории пригорода Дамаска Восточная Гута. При этом САА удалось взять под свой контроль стратегически важный участок автодороги в районе Харасты, соединяющий Дамаск с Эль-Карьятейном. РИА Новости приводит заявление командования армии САР:
За последнее время с территорий Восточной Гуты, оккупированных боевиками, смогли выйти свыше трёх тысяч мирных жителей, которые ранее выполняли функцию фактически живого щита для террористов.
Из материала:
Группировка боевиков, которая ранее удерживала Харасту, практически полностью разгромлена. При этом сирийская армия использовала тактику фактического перерезания путей снабжения террористов, нанося удары по основным позициям противника сразу с нескольких направлений.
Сегодня у боевиков в Восточной Гуте фактически нет единого фронта сопротивления. Они разрезаны как минимум на четыре группы, сопротивление которых становится всё слабее. При этом боевики, загнанные САА "в угол", пытаются контратаковать. Армия Сирии сдержала одну из из таких попыток контрнаступления накануне и, развив успех, нанесла сокрушительный удар по позициям боевиков, штаб которых находился у одной из городских мечетей.
Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Всего около 70% территории из захваченной террористическими группировками.
За последнее время с территорий Восточной Гуты, оккупированных боевиками, смогли выйти свыше трёх тысяч мирных жителей, которые ранее выполняли функцию фактически живого щита для террористов.
Из материала:
Командование армии призывает жителей уйти от террористов через гуманитарные коридоры и подтверждает своё намерение продолжить исполнять национальный и конституционный долг — защищать Родину, пока мир и безопасность не восстановятся на всей территории Сирии.
Группировка боевиков, которая ранее удерживала Харасту, практически полностью разгромлена. При этом сирийская армия использовала тактику фактического перерезания путей снабжения террористов, нанося удары по основным позициям противника сразу с нескольких направлений.
Сегодня у боевиков в Восточной Гуте фактически нет единого фронта сопротивления. Они разрезаны как минимум на четыре группы, сопротивление которых становится всё слабее. При этом боевики, загнанные САА "в угол", пытаются контратаковать. Армия Сирии сдержала одну из из таких попыток контрнаступления накануне и, развив успех, нанесла сокрушительный удар по позициям боевиков, штаб которых находился у одной из городских мечетей.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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