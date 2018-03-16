САА освободила от боевиков около 70 процентов территории Восточной Гуты

Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Всего около 70% территории из захваченной террористическими группировками.

Командование армии призывает жителей уйти от террористов через гуманитарные коридоры и подтверждает своё намерение продолжить исполнять национальный и конституционный долг — защищать Родину, пока мир и безопасность не восстановятся на всей территории Сирии.