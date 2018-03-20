Зенитная самоходная установка SMC Vulcan Wheeled Carrier (США)



ЗСУ Vulcan Wheeled Carrier на испытаниях. Фото Ftr.wot-news.com



Самоходка движется по песчаной местности. Фото Ftr.wot-news.com



Вид на правый борт и корму. Можно рассмотреть агрегаты башни. Фото Ftr.wot-news.com



Схема ходовой части типа Trailing Arm Drive, соединенной с бортовой раздачей мощности. Чертеж из патента



ЗСУ на пересеченной местности. Фото Yuripasholok.livejournal.com







Разные варианты техники на базе перспективного шасси. Чертежи из патента







Другие версии боевых и специальных машин. Чертежи из патента



Забытый и заброшенный "Колесный носитель "Вулкана". Фото Yuripasholok.livejournal.com

По материалам:

http://ftr.wot-news.com/

https://secretprojects.co.uk/

http://tank-net.com/

https://strangernn.livejournal.com/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

https://patents.google.com/patent/US4600069A/

Развитие тактической авиации и авиационного вооружения всегда предъявляло новые требования к войсковой противовоздушной обороне. Армиям требовались новые и новые зенитные самоходки, однако далеко не всегда перспективным образцам удавалось поступить на вооружение. Примером такой разработки, неплохо показавшей себя на испытаниях, но не попавшей в войска, может считаться американская самоходка с пушечным вооружением Vulcan Wheeled Carrier от фирмы Standard Manufacturing Company.На рубеже семидесятых и восьмидесятых годов одним из главных элементов войсковой ПВО американской армии являлась зенитная самоходная установка M163, построенная на базе бронетранспортера M113 и вооруженная шестиствольной 20-мм пушкой M61 Vulcan. Такая боевая машина, созданная еще в середине шестидесятых годов, уже не в полной мере отвечала современным требованиям. В частности, военные желали получить ЗСУ с более высокой подвижностью и проходимостью на всех ландшафтах.Новый вариант боевой машины для войсковой ПВО был предложен в начале восьмидесятых годов предприятием Standard Manufacturing Company (SMC) из г. Даллас, шт. Техас. Незадолго до этого конструкторы SMC сформировали облик перспективного многоцелевого шасси с повышенной проходимостью, которое можно было бы использовать при строительстве самой разной военной и гражданской техники. В кратчайшие сроки компания проработала несколько предварительных проектов. Потенциальному заказчику планировалось предложить собственно шасси, транспортные машины на его базе и несколько образцов с тем или иным вооружением.В соответствии с принципиальным решением разработчиков, в первую очередь следовало реализовать проект зенитной самоходной установки на перспективном шасси. Такая машина, хорошо показав себя на полигоне, могла бы не только попасть в войска, но и проложить дорогу для прочих унифицированных образцов. Проектные работы по новой ЗСУ стартовали не позднее 1980-82 годов.Специалисты SMC решили, что перспективная самоходка должна нести то же вооружение, что и существующие машины M163. Наличие орудия M61 Vulcan было отражено в обозначении проекта. ЗСУ назвали Vulcan Wheeled Carrier (VWC) – «Колесный носитель «Вулкана». Впоследствии единственному прототипу этой машины присвоили собственное имя Excalibur.Вместе с существующим орудием в проекте планировалось использовать самые смелые и новые идеи, направленные на получение максимально возможных характеристик. Нельзя не отметить, что такой подход в итоге привел к весьма примечательным результатам. Готовая машина отличалась от другой техники не только особой конструкцией отдельных агрегатов, но и узнаваемым внешним видом. При всех своих специфических проблемах, самоходка SMC VWC имела футуристический экстерьер и походила на некий образец техники из фантастического произведения.Конструкторы Standard Manufacturing Company, используя ряд оригинальных идей, создали четырехосную колесную боевую машину с характерной кабиной экипажа и крупной грузовой платформой, пригодной для монтажа специального оборудования. В проекте Vulcan Wheeled Carrier платформа предназначалась для установки полноповоротного боевого модуля с автоматической пушкой. С точки зрения общей архитектуры новый образец военной техники мало отличался от некоторых других разработок того времени.Основным агрегатом перспективного шасси стал корпус достаточно простой конструкции. По имеющимся данным, опытный образец VWC не оснащался бронированием и был выполнен только из конструкционной стали и иных материалов. В передней части корпуса располагалась крупная кабина нестандартной конструкции, а за ней помещались моторный отсек и объемы для установки трансмиссии. За двигателем расположили небольшое боевое отделение, вмещавшее некоторые элементы башни и рабочего места наводчика.Вероятно, в связи с экспериментальным характером проекта ЗСУ нового типа получила лишь частично закрытую кабину, размещенную в передней части корпуса. Объем для экипажа образовывался парой наклонных нижних листов, соединенных с невысокими бортами и горизонтальным днищем. Верхние лобовые детали отсутствовали; вместо них имелась пара стоек, к которой крепилась легкая решетчатая крыша. Остекление полностью отсутствовало, что, впрочем, упрощало посадку и высадку.Основная часть корпуса имела прямоугольное поперечное сечение со скосами в районе днища. Непосредственно за кабиной поместили легкий кожух силовой установки с сетчатыми вставками, за которым находился цилиндрический агрегат с погоном башни. В корме располагался крупный прямоугольный корпус с откидной задней стенкой. Вдоль бортов устанавливались крупные полки, выполнявшие функции крыльев.Перспективное шасси оснастили восьмицилиндровым V-образным дизельным двигателем марки Detroid Diesel, развивавшим мощность до 135 л.с. Для экономии объемов внутри корпуса использовалась гидромеханическая трансмиссия, распределявшая крутящий момент на все восемь ведущих колес. Именно подобная трансмиссия позволила конструкторам сократить высоту машины при получении всех желаемых возможностей. Иными словами, внутренние агрегаты шасси, связанные с ходовой частью, не мешали установленному боевому модулю.В новом семействе шасси инженеры Standard Manufacturing Company использовали оригинальную архитектуру ходовой части, получившую рабочее название Trailing Arm Drive. На каждом борту корпуса Vulcan Wheeled Carrier предлагалось установить по четыре колеса на подвеске типа TAD. Главным элементом такой конструкции являлся повернутый назад балансир, напоминавший устройства торсионной подвески. Один конец балансира предлагалось подвижно крепить к корпусу, а на втором монтировалось колесо. Сверху, с некоторым наклоном вперед, устанавливалась пружина, соединенная с плечом балансира. При нагрузке она работала на растяжение.Балансир системы TAD отличался от аналогичных устройств увеличенными размерами и фактически представлял собой полую балку. Внутри балансира, на его концах, располагались два зубчатых колеса, соединенных цепной передачей. Узел подвески балансира к корпусу включал вал от бортовой передачи трансмиссии, при помощи которого мощность поступала на одну шестерню, затем на цепь, вторую шестерню и с нее – на колесо. При всей своей сложности, такая конструкция ходовой части совмещала полный привод и высокую проходимость, обеспеченную большим ходом балансиров.Ходовая часть получила средства управления работой подвески. В зависимости от особенностей местности, механик водитель мог изменить дорожный просвет. Качающиеся балансиры с пружинами меняли этот параметр в пределах от 10 до 22 дюймов (254-559 мм). Несмотря на изменение клиренса, подвеска во всех условиях «отрабатывала» любые неровности местности.На стадии проектных работ стало ясно, что отдача орудия M61 не соответствует характеристикам нового шасси. В связи с этим пришлось отказаться от стрельбы на ходу и оснастить боевую машину домкратами. В передней части кабины и по бокам кормового листа корпуса расположили три гидравлических аутригера с круглыми опорами. При боевой работе опоры ложились на грунт и брали на себя вес машины. В убранном положении передняя круглая опора уходила в нишу нижнего лобового листа, а кормовые располагались под задним бампером.Водитель и командир ЗСУ должны были находиться в двухместной передней кабине полуоткрытого типа. Их рабочие места не имели никакой защиты и не оснащались даже остеклением. От некоторых внешних воздействий их защищала только решетчатая крыша над головой. Левое рабочее место кабины предназначалось для водителя, правое – для командира. Попадать в кабину предлагалось через крупные проемы между крыльями передних колес и крышей. Между двумя рабочими местами находился гидроцилиндр переднего домкрата.На задней грузовой платформе машины при помощи специального кольца с погоном предлагалось устанавливать боевой модуль с зенитным вооружением. Проект SMC VWC предусматривал применение оригинальной поворотной башни, частично основанной на агрегатах существующей ЗСУ M163. Такая унификация в определенной мере упростила сборку опытного образца, а также должна была помочь в дальнейшей эксплуатации техники.Непосредственно на погоне размещалась асимметричная горизонтальная платформа с креплениями для разных устройств. В передней части платформы, на продольной оси, поместили качающуюся установку с 20-мм шестиствольной пушкой M61. Сравнительно тяжелое оружие монтировалось на прочной раме с пружинными уравновешивающими устройствами. Использовались электрические приводы вертикальной наводки, дублированные ручными механизмами.Левый борт платформы отдавался под монтаж крупного ящика для боекомплекта. В связи с высокой скорострельности пушки «Вулкан» боевая машина нуждалась в крупном боезапасе и ящике для него, отличающемся соответствующими размерами. Любопытно, что внешняя стенка большого короба являлась дополнительной защитой наводчика и полностью закрывала его от атак слева.На правом борту разместили средства наведения. По опыту эксплуатации самоходок M163, новую VWC оснастили радиолокационной станцией наведения AN/VPS-2. Антенна этой станции помещалась на собственной стойке с приводами вертикального наведения. Перемещения антенны осуществлялись синхронно с вертикальной наводкой орудия. Различные элементы РЛС и других приборов размещались в ящиках в корме платформы. Данные от локатора передавались в вычислительное устройство, автоматически управлявшее прицелом наводчика.В центре поворотной башни имелось рабочее место наводчика. Он мог свободно наблюдать за окружающей воздушной обстановкой «через борт», при необходимости наводить орудие и открывать огонь. В боевой работе ему помогали имеющиеся средства автоматизации и механизации.Несмотря на отсутствие брони и максимальное облегчение конструкции, перспективная зенитная самоходная установка SMC Vulcan Wheeled Carrier получалась не самой компактной и легкой. Общая длина машины достигала 5,5-6 м, ширина – порядка 2-2,5 м. За счет особой конструкции шасси удалось сократить размеры лобовой проекции. Общая высота машины с учетом зенитного вооружения (в походном положении) не превышала 2,2-2,5 м. Боевая масса достигла 16 тыс. фунтов (7,26 т).В 1982-83 годах компания Standard Manufacturing построила первый и, как оказалось, единственный опытный образец ЗСУ нового типа. Более того, насколько известно, это была единственная реальная машина, построенная в рамках всего семейства проектов. Другие опытные образцы на унифицированном или схожем шасси не строились и не испытывались.Опытная зенитная самоходка с собственным именем Excalibur вышла на полигон и в кратчайшие сроки показала все свои возможности. По понятным причинам, испытателей, в первую очередь, интересовали параметры и потенциал оригинального шасси. Машина комплектовалась достаточно старым орудием, и его параметры уже давно были установлены. Впрочем, в ходе одного из этапов испытаний следовало проверить взаимодействие достаточно мощной пушки с шасси необычной конструкции.Во время ходовых испытаний было установлено, что ЗСУ в полной комплектации способна развивать на шоссе скорость до 45 миль в час (более 70 км/ч). Запас хода – до нескольких сотен километров. Также были определены параметры подвижности на разных ландшафтах. Подвеска с большим ходом балансиров и колеса низкого давления позволяли самоходке передвигаться по мягким грунтам и снегу, а также подниматься на склоны большой крутизны. По известным данным, с точки зрения подвижности шасси с агрегатами типа Trailing Arm Drive, как минимум, не уступало другим колесным машинам.Перед стрельбой машину «Экскалибур» приходилось вывешивать на домкратах, что в некоторой мере снижало ее реальный боевой потенциал. В то же время, вне зависимости от углов наведения самоходка сохраняла приемлемое положение и вела себя достаточно стабильно. С точки зрения боевого применения ЗСУ SMC VWC мало отличалась от серийной M163.В целом, две машины оказывались достойными соперниками друг для друга. По одним параметрам новая колесная самоходка опережала гусеничного предшественника, но по иным – отставала от него. Явными плюсами перспективного образца были улучшенные характеристики подвижности вне зависимости от местности. Также колесная ходовая часть была проще в эксплуатации и дешевле в производстве. Но при этом новая машина отличалась отсутствием какой-либо защиты и ограниченными боевыми возможностями.В середине восьмидесятых годов опытный образец Vulcan Wheeled Carrier с собственным именем Excalibur показали представителям американского военного ведомства, и те определили будущее оригинального проекта. Новую зенитную самоходную установку посчитали непригодной для принятия на вооружение. Несколько положительных особенностей и преимуществ, обеспеченных нововведениями конструкции, не смогли перевесить целый набор недостатков.Наиболее заметной проблемой проекта SMC VWC было отсутствие какой-либо защиты экипажа. Люди не имели защиты не только от пуль и осколков, но даже от ветра и дождя. Уже по этой причине машина не представляла особого интереса для войск. Новая конструкция ходовой части, при всех своих преимуществах, получалась весьма сложной в производстве и эксплуатации, и в этом отношении уступала другим колесным машинам. Размещение отдельной передачи внутри балансира затрудняло обслуживание, а открытая установка пружин приводила к некоторым рискам.Еще одной серьезной проблемой стало использованное вооружение. Самоходка M163, оснащенная 20-мм автоматической пушкой с радиолокационными средствами наведения, к тому времени перестала устраивать военных. Новая машина с аналогичным оборудованием, не имеющая никаких преимуществ перед существующим образцом, не была нужна армии.После такого решения военных работы по проекту Vulcan Wheeled Carrier остановились. Единственный построенный прототип отправился в отстойник. В дальнейшем с него сняли боевой модуль с вооружением и аппаратуру. Со временем оставшееся шасси было частично разукомплектовано. Хранение под открытым небом плохо сказывается на любой технике, и самоходка SMC VWC не стала исключением. Уникальная машина до сих пор ржавеет и ждет, когда ее отправят на реставрацию или в переплавку.Следует напомнить, что зенитная самоходная установка создавалась инженерами Standard Manufacturing Company с целью продвижения новой конструкции шасси и целого семейства техники, построенного на ее основе. По мере выполнения работ по теме VWC конструкторы занимались развитием предложенного шасси и прорабатывали вопросы создания новых образцов разного назначения. Изучалась возможность использования шасси в разных ролях, а кроме того, предлагались доработки его конструкции.Все основные наработки по теме перспективных шасси становились темами патентов. В общей сложности компания SMC получила дюжину таких документов, подтверждавших ее права на оригинальные идеи. В патентах приводились альтернативные варианты подвески TAD. В частности, рассматривалась возможность ее использования вместе с трансмиссией бортовой схемы с раздачей мощности через цепные передачи. Также прорабатывалась возможность установки пружины с разными углами и размещения внутри нее дополнительного амортизатора.На основе шасси тех или иных версий можно было бы строить разнообразные транспортные машины для людей и груза, как бронированные, так и незащищенные. Шасси могло стать носителем зенитного вооружения в виде пушек или ракет, противотанковых управляемых комплексов и т.д. В целом, многоосные машины с полной массой до 8-10 т могли найти применение в самых разных областях и оказать заметное влияние на развитие парка техники армии США.Согласно планам начала восьмидесятых годов, продвигать новые разработки следовало при помощи зенитной самоходки необычного облика. Эта машина, справившись с основными испытаниями, не сумела получить положительные оценки потенциального заказчика. Как следствие, от нее отказались, а вскоре компании SMC пришлось свернуть работы по всей тематике новых шасси, поскольку они теперь не имели никаких перспектив.Чтобы попасть в войска, новый образец военной техники должен не только показывать высокие характеристики, но и соответствовать ряду требований разного рода. Многообещающий проект Vulcan Wheeled Carrier от Standard Manufacturing Company не отвечал основным требованиям потенциального заказчика, что и привело к его закрытию. Любопытный проект зенитной самоходки специфического облика остался ярким, но бессмысленным эпизодом в истории американской военной техники.