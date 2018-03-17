Порошенко пообещал России "по девять грамм свинца на каждого"

Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится − пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасём для каждого, кто придёт к нам с мечом.

Президент Украины Пётр Порошенко отметился очередной пламенной антироссийской речью на фоне сведений о том, что его президентский рейтинг впервые просел ниже отметки 10%. Выступая в Краматорске, где высказывался о начале операции так называемых «объединённых сил», Порошенко заявил, что «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение».Это заявление в очередной раз перечёркивает все предыдущие заявления украинских властей о том, что украинская армия с 2014 года якобы противостоит российским войскам на Донбассе.Мало того, в одной и той же речи Порошенко умудрился противоречить сам себе, заявив, что на Донбассе уже находятся 35,5 тыс. российских военнослужащих.«Логика» Порошенко: тысяч российских войск на Донбассе никто, включая ОБСЕ, не видит, но «они там есть», при этом пока это не интервенция, а вот как начнётся интервенция, так украинские "объединённые силы" и дадут жёсткий ответ...По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого».Из заявления украинского президента: