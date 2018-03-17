11:04 17 марта
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Порошенко пообещал России "по девять грамм свинца на каждого"

Президент Украины Пётр Порошенко отметился очередной пламенной антироссийской речью на фоне сведений о том, что его президентский рейтинг впервые просел ниже отметки 10%. Выступая в Краматорске, где высказывался о начале операции так называемых «объединённых сил», Порошенко заявил, что «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение».

Это заявление в очередной раз перечёркивает все предыдущие заявления украинских властей о том, что украинская армия с 2014 года якобы противостоит российским войскам на Донбассе.

Порошенко пообещал России "по девять грамм свинца на каждого"



Мало того, в одной и той же речи Порошенко умудрился противоречить сам себе, заявив, что на Донбассе уже находятся 35,5 тыс. российских военнослужащих.

«Логика» Порошенко: тысяч российских войск на Донбассе никто, включая ОБСЕ, не видит, но «они там есть», при этом пока это не интервенция, а вот как начнётся интервенция, так украинские "объединённые силы" и дадут жёсткий ответ...

По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого».

Из заявления украинского президента:
Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится − пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасём для каждого, кто придёт к нам с мечом.

Использованы фотографии: Сайт президента Украины
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Комментарии 68

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:15
    В конфеты упакует ?
    ФЕОДОР
    1. oleg-gr Сегодня, 06:17
      Какой "суровый" укроглавком. Хорошие "витаминчики" Поросенко принимает. Не исключаю, что он все время за компьютерными стрелялками проводит.
      oleg-gr
      1. Vard Сегодня, 06:20
        Он мне напоминает женщину ... Которая и так и эдак... Ходит по темному парку... А все маньяки мимо бегают...
        Vard
        1. LSA57 Сегодня, 07:14
          Цитата: Vard
          Он мне напоминает женщину ... Которая и так и эдак... Ходит по темному парку... А все маньяки мимо бегают...

          причём женщина весьма недалёкая, как в делах, так и в словах. своей семьи не создала, с соседями перессорилась, всем задолжала, но строит из себя непонятно, что
          LSA57
          1. Например Сегодня, 09:51
            свинца припасём для каждого, кто придёт к нам с мечом.

            Де_бил. Кто ж к вам с мечом-то пойдет? laughing
            Например
            1. Монос Сегодня, 10:14
              Мало того, в одной и той же речи Порошенко умудрился противоречить сам себе, заявив, что на Донбассе уже находятся 35,5 тыс. российских военнослужащих.

              Да правильно он всё сказал. Донбасс - это не Украина. Есть или нет там наши военнослужащие, не имеет никакого значения. А всю остальную Украину они сами попросят забрать. Обдерут как липку и отдадут. И припасённые 9 грамм пригодятся пустить себе пулю в лоб.
              Монос
              1. Татьяна Сегодня, 10:43
                Порошенко заявил, что «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение».

                Не фига себе!!!
                Выходит, что Петрушка Порошенко раньше, как в цирке, постоянно прилюдно врал народу Украины и всему миру, что в ДЛНР уже давно против Украины воюют российские войска?! Получается, что российских войск всё-таки там и в помине никогда не было и нет - и им ещё только предстоит туда войти!

                Получается, что именно кровавому Порошенко и его Ко и нужна была эта война! Ведь другой причины у него якобы не было!
                Татьяна
      2. Skif83 Сегодня, 07:37
        По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого».

        Дак он еще и патроны к "Арисаке" закупил! Только у того патрона вес 9 гр.
        Skif83
        1. Orionvit Сегодня, 08:46
          Цитата: Skif83
          Только у того патрона вес 9 гр

          Пуля патрона "арисака" 8,9 гр. Впрочем, это не столь важно.
          Orionvit
          1. AlexVas44 Сегодня, 09:29
            Цитата: Orionvit
            Пуля патрона "арисака" 8,9 гр. Впрочем, это не столь важно.

            Видимо Петрусе в далекой юности понравились строки:
            9 Гpаммов сеpдце, постой, не зови,
            .................................................
            Ваше благоpодие, госпожа победа,
            Значит, моя песенка до конца не спета
            AlexVas44
    2. devis Сегодня, 06:28
      "С мечем прийдут,по девять грамм получат."
      "Крыша продолжает "ехать", чердак совсем плохой стал". Качество напитков заметно упало? Врождённая патология . Диагноз 404!
      devis
      1. Сергей-svs Сегодня, 06:45
        "Гидрант Нэзалежностi и Гiдности",такому великому "человечищю" - нельзя не верить. fellow Человек слова, если сказал что в штаны нагадит, значит стопроцентно обоссрётся! yes Да у него каждый день, после третьего стакана, начинаются сплошные "перемоги" над агрессором! wassat
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. ul_vitalii Сегодня, 07:30
          Ни горя, ни беды не видел этот лихоимец в своей жизни, только хапал, хапал и хапал. Подлость и предательство, вот все его достижения.
          ul_vitalii
          1. LSA57 Сегодня, 09:53
            Цитата: ul_vitalii
            Подлость и предательство, вот все его достижения.

            а ещё непомерная жадность
            LSA57
      2. Стас Снежин Сегодня, 09:14
        А ведь, могут травануть этого с "поехавшей крышей",
        и опять свалить на Россию..
        Стас Снежин
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:52
      А у самого уже и трусы свинцовые...одна беда,в этом случае свинец не оказывает мгновенного действия crying
      ДЕДПИХТО
  2. Охотовед 2 Сегодня, 06:15
    Клинический случай fool Когда уже этот «говорун» - заткнется?
    Охотовед 2
    1. ПалБор Сегодня, 06:47
      Цитата: Охотовед 2
      Клинический случай fool Когда уже этот «говорун» - заткнется?

      Видимо,когда загнётся.От девяти грамм.Хотя он,скорее,от семисот.
      ПалБор
    2. LSA57 Сегодня, 07:16
      Цитата: Охотовед 2
      Когда уже этот «говорун» - заткнется?

      похоже только на погосте. словесная диарея неизлечима
      LSA57
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Эта па-да-ль спившаяся наговорила уже на две "вышки " себе! Почему мы не оформляем в международные суды заявления об его аресте и экстрадиции в Россию? Почему его как и всю его раду еще не вывезли на урановые рудники? Не надоело еще терпеть это животное?
    Геркулесыч
    1. Володин Сегодня, 06:34
      Цитата: Геркулесыч
      Почему мы не оформляем в международные суды заявления об его аресте и экстрадиции в Россию? Почему его как и всю его раду еще не вывезли на урановые рудники? Не надоело еще терпеть это животное?


      Если заявлять в международные суды на всех, кто несёт феерический бред, то на одни судебные издержки придётся выкладывать полбюджета страны. Да и урановых рудников на всех этих "ДБ" не хватит.

      Как гласит народная мудрость в литературном "переводе": Говорить - не мешки ворочать... Вот он и "говорит", пока...
      Володин
      1. LSA57 Сегодня, 07:19
        Цитата: Володин
        Как гласит народная мудрость в литературном "переводе": Говорить - не мешки ворочать.

        добавлю, брехать, не пахать, сбрехнёшь и отдохнёшь
        LSA57
        1. 30 вис Сегодня, 07:29
          Из заявления украинского президента:
          Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России ----------- Если мне память не изменяет незалижна украина существует 25 лет ........Мне интересно ,когда свидо украина успела просуществовать несколько десятков лет ?Болен Петюнечка -петушоночек .сильно болен ..разжижение мозга полнейшее . Лжив , жаден .вороват , бессовестен . ....
          30 вис
      2. БАРХАН Сегодня, 11:04
        Цитата: Володин
        Да и урановых рудников на всех этих "ДБ" не хватит.

        Это у Вас просто фантазия закончилась...Можно например море себе в Якутии вырыть...в вечной мерзлоте.Опыт у шумеров есть.
        БАРХАН
  4. Humans War Сегодня, 06:35
    А ведь могут перейти от слов к делу, сейчас доукомплектуют своих "киборгов" и пойдут сеять дермократию.
    Но на Донецкой границе вроде наши ребята стерегут, если что будем вместе супостата усмирять.
    Humans War
    1. Грица Сегодня, 06:43
      Интересно, сколько времени понадобится для усмирения?
      Ставлю на неделю. Кто меньше?
      Грица
  5. синоби Сегодня, 06:38
    Весеннее обострение. fool
    синоби
  6. Домозгарусский Сегодня, 06:39
    Молодчика нюхнюл что ли wink
    Домозгарусский
  7. федоров Сегодня, 06:41
    Как же он нас уже достал am Я про Киев и окраину.
    Одна беда - население - " пусть е,б. у т" , абы не былы....- хохлы твою мать. Постоянно спину прогибать - в крови что-ли ?
    Некому искру зажечь.
    федоров
    1. Теренин Сегодня, 09:58
      Вот если вам сосед грозит, что если к нему придёте, то он вас уб'ет. Вы махнете на него рукой и займетесь дальше своим делом. Ну, не ругаться же с ним, если у него "крыша" поехала. Что вы делаете? request
      Теренин
  8. bylec Сегодня, 06:41
    этих уже даже слушать НЕ смешно
    bylec
  9. Верхомнапуле Сегодня, 06:42
    чамар-------------ик жидовсо-хохляцкий,когда уже эту харю задавят как вош? am
    Верхомнапуле
  10. Грица Сегодня, 06:46
    ...И испугавшись своих же собственных слов, Петя для смелости намахнул очередной стакан, занюхав немытой башкой подвернувшегося сержанта.
    Грица
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:47
    По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого».
    А вот не нужно было его власть признавать в 2014м .
    Наблюдатель2014
  12. AlexYa Сегодня, 06:57
    Ему до сих пор не рассказали, что современные армии мечами и девятью граммами свинца не воюют?
    AlexYa
    1. LSA57 Сегодня, 07:21
      Цитата: AlexYa
      Ему до сих пор не рассказали, что современные армии мечами и девятью граммами свинца не воюют?

      он в другой реальности пребывает. алкагольно похмельной
      LSA57
  13. Strashila Сегодня, 06:58
    Порошенко пообещал России "по девять грамм свинца на каждого"
    Оказывается все просто... свинец у него в голове... ниже симптомы его отравления... то все о нем пьет вот и не вменяем... он наверное уже свинцом какает.
    Вначале отравление свинцом протекает без какой-либо заметной симптоматики и его наличие можно выявить только по результатам лабораторных исследований крови и мочи. Так, в крови у пострадавших обнаруживают значительное снижение гемоглобина и повышение числа ретикулоцитов, базофильно-зернистых эритроцитов. В моче отмечается повышенное содержание свинца, а также порфиринов, что связано со значительным разрушением молекул гемоглобина. В дальнейшем у больных проявляются признаки отравления свинцом: лилово-серое окрашивание края десен, называемое свинцовой каймой, что является результатом химической реакции между содержащимся в слюне свинцом и сероводородом ротовой полости; бледность кожных покровов, связанная с анемией; гиперпигментация, возникающая в результате повышенного содержания порфиринов, способных изменять фотодинамические свойства кожи; «свинцовые» колики – периодически возникающие интенсивные схваткообразные боли в животе; запоры, вплоть до развития кишечной непроходимости; тошнота, отсутствие аппетита; нарушение координации движений (атаксия); нарушение мыслительных процессов и памяти; постоянные головные боли, головокружения, обморочные состояния; бессонница; раздражительность, вспышки неконтролируемой ярости. При тяжелом отравлении свинцом у больного возникает выраженный тремор верхних и нижних конечностей, появляются эпилептические припадки, нарастает отек мозга.
    Strashila
  14. zapfen Сегодня, 07:01
    Баран. У нас мечи давно сняты с вооружения. Так что 9 грамм оставь для себя.
    zapfen
  15. anjey Сегодня, 07:02
    зачем пиарить недоумка и западного холуя порося,у его слов разве есть цена???
    anjey
  16. Scaut Сегодня, 07:05
    Поросёнку недолго осталось
    Scaut
  17. федоров Сегодня, 07:06
    "ТТ" на Украинском "свободном " рынке гейсоюза - 300 любимых пароша енотов, "Макар" - 250 . Калаш 400 - 700 -т . баков.
    Такие вот цены в Киеве, и СБУ все блюдет. sad И особо далеко ходить не надо.
    Мне по старой памяти постоянно наведуются - мол -купи. Да нахрен надо- своего хватает.
    федоров
    1. LSA57 Сегодня, 07:23
      Цитата: федоров
      Такие вот цены в Киеве, и СБУ все блюдет.

      аха. а "заговорщики" с ДНР через границу в автобусах оружие ящиками везут
      LSA57
  18. ПСАКИ Сегодня, 07:07
    Если Порошенко думает уже о 9 граммах, то это неспроста ...А веревка ему , случаем не снится?
    ПСАКИ
  19. cariperpaint Сегодня, 07:12
    как мило))) хомячок когда ругается всегда так забавно)) так и хочется погладить)))
    cariperpaint
  20. Грац Сегодня, 07:13
    я предлагаю когда этого преступника поймают, он кажется диабетик, кормить его только одними кондитерскими изделиями марки Рошен и больше ничего не давать
    Грац
    1. oldzek Сегодня, 09:34
      ну это садизм...гуманнее повесить...
      oldzek
  21. Masya Masya Сегодня, 07:15
    «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение»

    если Россия "решится на вторжение", свинца не хватит...
    Masya Masya
    1. MKPU-115 Сегодня, 09:26
      Цитата: Masya Masya
      «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение»

      если Россия "решится на вторжение", свинца не хватит...

      Для начала отключим газ. Может дойдет через холодную задницу.
      MKPU-115
      1. Ныробский Сегодня, 09:53
        Цитата: MKPU-115
        Для начала отключим газ. Может дойдет через холодную задницу.

        Уже отключили и от трубы отлучили. Уркаине не продаём ни куба. Через их трубу бежит малость транзитного газа для Европы, который они тут же Петьке продают в два раза дороже.
        Ныробский
  22. К.А.С Сегодня, 07:20
    Ну Петя это Петя, он в своем репертуаре!
    ОБСЕ и мировое сообщество не много чего не видет. Не видет как обстреливаются населенные пункты, скопление техники.
    думаю что ОБСЕ и мировое сообщество не видят помощь из России по причине того что Рф, тоже многое может показать ну например кто сбил боинг и прочее!
    К.А.С
  23. Servisinzhener Сегодня, 07:28
    Сразу вспомнилось несколько фраз из анекдотов. Очень дерзкий, но очень лёгкий. И для не умеющего летать, ты слишком много выё....
    Servisinzhener
  24. злой пиннокио Сегодня, 07:30
    интересно что он пьет надеюсь не огуречный одеколон
    злой пиннокио
  25. СерегаБосс Сегодня, 07:49
    Ах ты Петро, ах ты кусок испорченного сала! Ценности никакой - зато вонь всю це Украину.
    СерегаБосс
  26. samarin1969 Сегодня, 07:54
    До выборов президента на Украине 1 год. И Порошенко нужна "победоносная война". ...Сам, он вряд ли захочет ловить "девять граммов" в боях. Заменит малоуправляемых правосеков на "инструкторов" в качестве заградотрядов и будет изматывать мелкими атаками бойцов....
    Учитывая, что каждый день приносит новые антироссийские скандалы и санкции, Порошенко будет ждать "с моря погоды". О настоящих операциях не кричат, а готовят "без шума и пыли". Украинский президент слишком демонстративно истерит....
    samarin1969
    1. oldzek Сегодня, 09:37
      так это давно известно-не можешь справиться с внутренними проблемами придумай внешнюю угрозу.
      oldzek
  27. лысова Сегодня, 07:54
    Уже прайс - лист, по изрыганию, в один том, точно не входит.
    лысова
  28. Андрей ВОВ Сегодня, 07:56
    Господи,дай хоть толику разума этому алкоиду...
    Андрей ВОВ
  29. К-50 Сегодня, 08:36
    По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого»

    А я бы для него свинца пожалел, хоть и 9 гр, а всё равно жалко. Вот если только на кол осиновый его посадить, ну на крайняк галстук пеньковый. what
    Главное, чтобы убежать и спрятаться не успел. yes
    К-50
  30. morpogr Сегодня, 09:11
    Шоколаденфюрер всё мечтает. Только определиться не может то он воюет с Россией, то торгует , то ждёт вот вот она нападёт. fool Уровень алкобреда зависит от количества принятого для храбрости. wassat
    morpogr
  31. поневолебрат Сегодня, 09:13
    Что кондитер понимает в свинце! Пусть лучше припасет по килограмму конфет. Ну можно еще варенья, печенья и сгущенки
    поневолебрат
  32. MKPU-115 Сегодня, 09:22
    "и девять грамм свинца припасём для каждого, кто придёт к нам с мечом" - да не с мечем ,да и не придём, а трубу скоро перекроют в 404.
    MKPU-115
  33. ibn.shamai Сегодня, 09:29
    Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша! laughing
    ibn.shamai
  34. konstantin68 Сегодня, 09:33
    Цитата: oleg-gr
    Какой "суровый" укроглавком. Хорошие "витаминчики" Поросенко принимает. Не исключаю, что он все время за компьютерными стрелялками проводит.

    Увы,нет! Водочка-c. Делает с людьми настоящие чудеса!
    konstantin68
  35. Ignorer_RUS Сегодня, 09:46
    Шизофриния прогрессирует
    Ignorer_RUS
  36. nesvobodnye Сегодня, 09:49
    На самом деле с головой у него конечно не всё в порядке, но думать ещё он умеет. Если бы он ограничился фразой
    девять грамм свинца припасём для каждого

    без продолжения, можно было бы его списать в психушку. Пока же только этот говорит об отпоре.
    Чего отпирать-то собрался? Дверку бара снова что ли?
    nesvobodnye
  37. Gado Сегодня, 10:17
    Во клоун, это у него такое хобби, в похмельном состоянии бред нести?
    Gado
  38. Metallurg_2 Сегодня, 10:24
    Для себя пусть эти 9 грамм приготовит, чтобы застрелиться, когда проиграет войну. Гавнокомандующий.
    Metallurg_2
  39. ваняватный Сегодня, 10:36
    свинец, это что то про свинину?
    ваняватный
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