11:02 17 марта
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В США прошли первые лётные испытания крупнейшего авиационного двигателя GE9X

На страницах информационного ресурса Defense Aerospace сообщает о начале лётных испытаний в США крупнейшего в мире авиационного турбовентиляторного двигателя (ТВРД). Речь идёт о реактивной силовой установке GE9X, которая была установлена на так называемую летающую лабораторию, созданную на базе самолёта Boeing 747.

Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Викторвилль в штате Калифорния. В общей сложности полёт с применением нового авиационного двигателя продолжался почти 4 часа.

В США прошли первые лётные испытания крупнейшего авиационного двигателя GE9X



Разработка этой авиационной силовой установки в США ведётся компанией GE Aviation более пяти лет.

Общие габаритные характеристики GE9X: диаметр вентилятора – 3,4 м, диаметр воздухозаборника – 4,5 м. Это вполне сопоставимо с диаметром фюзеляжа авиалайнеров.



Разработчик отмечает, что конструкция и реализованные технологии позволяют поддерживать высокие показатели мощности при сниженном уровне потребления топлива в сравнении с другими авиадвигателями.

Планируется, что новый ТВРД будет устанавливаться на авиалайнеры Boeing 777X. Максимальная взлётная масса этих двухдвигательных американских самолётов, для которых предусмотрен вариант складывающихся (для размещения в ангаре) крыльев, составляет более 351 т. Дальность полёта Boeing 777X - до 16,1 тыс. км.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 30

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:41
    Нууу ! Птицесос хороший !
    ФЕОДОР
    1. Sefevi Сегодня, 10:55
      Думаете инженеры,которые спроектировали этот двигатель, настолько глупы? Если этот двигатель был бы российским, то сдаётся мне, вы бы пели дифирамбы. Что за люди, относятся и к технике как к своим врагам. Прямо как в сталинские времена- " буржуазная лженаука- кибернетика"
      Sefevi
  2. zapfen Сегодня, 06:56
    Похвально. Еще бы назывался он ПС 9х, и испытывался в Перми...
    zapfen
    1. Pingo Сегодня, 07:24
      Диаметр пропеллера Ту-95 в два раза больше. Редуктор у низкооборотного НК-12 сложнее. Для больших лопаток материалы давно есть.
      Pingo
      1. sabotage Сегодня, 08:14
        Цитата: Pingo
        Диаметр пропеллера Ту-95 в два раза больше. Редуктор у низкооборотного НК-12 сложнее. Для больших лопаток материалы давно есть.

        То есть ты бы такой же сделал, но некогда)))
        sabotage
        1. Pingo Сегодня, 09:02
          то есть после появления этих материалов уже давно проблемы никакой
          Pingo
      2. midivan Сегодня, 08:18
        Цитата: Pingo
        Диаметр пропеллера Ту-95 в два раза больше.

        Вы про турбовинтовой говорите, а тут за другое пишут smile турбовентиляторный малость отличается и пропеллеры в частности yes PS уточняющих вопросов не надо, я и сам в этом деле fool laughing
        midivan
        1. Pingo Сегодня, 09:04
          уточняющий ответ - редуктор у турбовентиляторного проще, а про пропеллеры уже было.
          Pingo
      3. профессор Сегодня, 09:21
        Цитата: Pingo
        Диаметр пропеллера Ту-95 в два раза больше.

        А у конвертоплана пропеллер еще больше, только какая связь?
        профессор
    2. антивирус Сегодня, 09:24
      опять вернулись к детским садикам Перми ,Рыбинска и Уфы,Самары--там 10-20 лет назад закладывалась мощь наших будущих новых двигателей.
      антивирус
      1. Например Сегодня, 09:48
        Цитата: антивирус
        опять вернулись к детским садикам Перми

        Да ты бухни с горя. Залей синькой разгильдяйство наших моторостроителей. laughing
        А как очухаешься сразу в штаты ломись. Там счастье есть! Там уже двигатель испытывают! Вот заживёооооошь!!! wassat
        Например
        1. антивирус Сегодня, 09:53
          неожиданно в таком " подпитом" состоянии коментировать.
          или сейчас у вас вечер?далеко от Москвы живете?
          тыкают чаще всего --кому...так норма жизни
          антивирус
  3. ланс Сегодня, 07:00
    в эксплуатации такой движок?! и 16тыс при 900км/час. кто летал в австралию тот поймет. при выходе из строя этого вентилятора шансов никаких.
    ланс
    1. Наган Сегодня, 07:09
      К Вашему сведению, фирма BOEING все свои двухмоторные машины, начиная как минимум с 737, проектирует так, что они могут продолжать полет, и даже с набором высоты, на одном моторе. Вот если оба сдохнут, тогда кирдык, да и то был случай, правда с Airbus, когда на взлете накрылись оба двигла (столкновение со стаей гусей), но пилот сумел посадить на реку. Выжили все, кроме гусей.
      Наган
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:20
        Гусей даже служба 911 не спасла? wassat У вас в передачах про эту службу, их послушать, так они даже малекулам успешно реанимацию проводят и у инфузорий -туфелек роды принимают! belay
        Геркулесыч
      2. ланс Сегодня, 07:34
        судя по всему вы не летчик. тяга двигуна, размер и вес самолета. ту 95м тоже может на одном. вот только сколько летчиков это повторят.
        ланс
        1. sabotage Сегодня, 08:16
          Цитата: ланс
          судя по всему вы не летчик. тяга двигуна, размер и вес самолета. ту 95м тоже может на одном. вот только сколько летчиков это повторят.

          Автопилот и автоматика про такие режимы знать не будут?
          sabotage
          1. ланс Сегодня, 10:54
            при более или менее большом боковом ветре на пассаж боинге садились? легкое повиливание и покачивание- это автомат. при четырехмоторном этого нет и в помине даже на трех двигунах
            ланс
      3. dzvero Сегодня, 08:34
        После ВМВ для пассажирских перевозок над открытым морем допускались только четырехмоторные машины. С развитием технологий американские самолетостроители и авиакперевозчики продавили допуск двухмоторных машин, ссылаясь на высокую надеждность новых ТВРД к поршневым и ТВРД первого поколения. В принципе они были правы, поскольку с тех пор катастроф над морем из-за поломки движков практически не было. Тем не менее, там, где економия не на первом месте, строят и используют четырехмоторные самолеты.
        dzvero
        1. ланс Сегодня, 10:57
          посмотрите статистику за последние лет десять только двухмоторные и пропадают над морями.
          ланс
    2. К.А.С Сегодня, 07:45
      А почему шанцев никаких? Самолёты могут продолжать полёт на втором двигателе. Главное мощность,а у этих движков она явно будет не меньше чем у предыдущих. И по правилам авиации самолёт должен продолжать полёт на одном движке!
      А так молодцы американцы!
      К.А.С
      1. ланс Сегодня, 07:48
        то что молодцы да. но с 2000г 4 движка всегда надежнее двух, тем более в гражданской авиации.
        ланс
        1. К.А.С Сегодня, 09:21
          а зачем самолету 4 таких движка, если и двух с избытком хватает? с 4 движками он тогда должен в два раза больше весить и пассажиров в два раза больше возить!
          К.А.С
      2. ланс Сегодня, 07:52
        предыдущий GE-90 тяга 59тонн, но менее экономичен и масштабен
        ланс
    3. Topgun Сегодня, 11:01
      вам уже ответили что современные самолеты вполне могут лететь с 1м двигателем а вот и видео демонстрирующее избыточную тяговооруженность
      https://www.youtube.com/watch?v=KYbM-3E11Qo
      4 двигателя с технической точки зрения более экономичные если делать самолет с расчетом на возможность полета без 1го двигателя но как показала практика даже такого гиганта как А380 4 движка проигрывают 2м - все дело в сервисе, 2 двигателя в 2 раза экономичнее в обслуживании чем 4...
      Современные 4 двигательные только А380 и дела у него не очень именно из-за того что у него 4 двигателя...
      Topgun
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:18
    Никаких его характеристик не приведено, а жаль. Для современных лайнеров он больно велик, посмотрим, на что его хотят ставить! Точно самолет мегагигант, с 3000 пассажиров на борту, бассейном, теннесным кортом, гаражем на 100 машин, и со всей этой.....на борту самолет еще и должен летать! wassat
    Геркулесыч
    1. ланс Сегодня, 07:39
      45.36 тонн реактивной тяги. проектные характеристики в инете.
      ланс
    2. Вадим237 Сегодня, 08:38
      Поставят на Боинг 777 9X
      Вадим237
  5. AlexVas44 Сегодня, 09:19
    Ну что сказать. Солидно. Размеры, конечно, пугающие, но, видимо, это уровень сегодняшнего дня.
    AlexVas44
    1. ланс Сегодня, 10:47
      если верить то пд35 размерами поскромнее, потяговитее и поэкономичнее. подождемс.
      ланс
Картина дня