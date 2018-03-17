В США прошли первые лётные испытания крупнейшего авиационного двигателя GE9X

На страницах информационного ресурса Defense Aerospace сообщает о начале лётных испытаний в США крупнейшего в мире авиационного турбовентиляторного двигателя (ТВРД). Речь идёт о реактивной силовой установке GE9X, которая была установлена на так называемую летающую лабораторию, созданную на базе самолёта Boeing 747.Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Викторвилль в штате Калифорния. В общей сложности полёт с применением нового авиационного двигателя продолжался почти 4 часа.Разработка этой авиационной силовой установки в США ведётся компанией GE Aviation более пяти лет.Общие габаритные характеристики GE9X: диаметр вентилятора – 3,4 м, диаметр воздухозаборника – 4,5 м. Это вполне сопоставимо с диаметром фюзеляжа авиалайнеров.Разработчик отмечает, что конструкция и реализованные технологии позволяют поддерживать высокие показатели мощности при сниженном уровне потребления топлива в сравнении с другими авиадвигателями.Планируется, что новый ТВРД будет устанавливаться на авиалайнеры Boeing 777X. Максимальная взлётная масса этих двухдвигательных американских самолётов, для которых предусмотрен вариант складывающихся (для размещения в ангаре) крыльев, составляет более 351 т. Дальность полёта Boeing 777X - до 16,1 тыс. км.