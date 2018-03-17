10:59 17 марта
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В США продолжается чистка в верхушке спецслужб. Теперь - в ФБР

В США продолжаются перестановки в службах безопасности. После перемен в верхушке ЦРУ у администрации Дональда Трампа «руки дошли» и до Федерального бюро расследований (ФБР). Министр юстиции (генпрокурор США) Джефф Сэшнс заявил об увольнении со своего поста заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

ТАСС приводит заявление министра юстиции США:
Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента.


В США продолжается чистка в верхушке спецслужб. Теперь - в ФБР



Каких-либо конкретных подробностей причин снятия Маккейба с должности замглавы ФБР Сэшнс не сообщил.

Напомним, что Эндрю Маккейб входил в группу, занимавшуюся расследованием скандально известной ситуации с американскими выборами 2016 года и якобы «вмешательством» в них РФ.

На этом основании в США обозначила себя очередная конспирологическая версия о том, что администрация Трампа продолжает сводить счёты с теми, кто занимался подобного рода расследованиями.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 33

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:20
    Тактика понятна. Избавление от Клинтоноидов. Больше года длится этот фарс с расследованием. Публика скучает.
    oleg-gr
    1. ПСАКИ Сегодня, 07:31
      Трамп им все припомнит...! А там глядишь и свое предвыборное обещание выполнит о сближении с Россией. Он бизнесмен впервую очередь и договариваться умеет, если на него давить не будут.
      ПСАКИ
      1. Alex777 Сегодня, 10:53
        В других публикациях прямо пишут - уволен за активный слив информации в прессу и "недостаточную откровенность" под присягой. hi
        Alex777
    2. Jovanni Сегодня, 07:59
      Пора бы и про Петручио вспомнить. Тот ещё клинтоноид...
      Jovanni
      1. LSA57 Сегодня, 08:21
        Цитата: Jovanni
        Пора бы и про Петручио вспомнить. Тот ещё клинтоноид.

        так он уже переобулся lol
        LSA57
  2. ul_vitalii Сегодня, 07:23
    Должности большей частью политические, вот и мрут на политическом поприще.
    ul_vitalii
    1. LSA57 Сегодня, 07:26
      Цитата: ul_vitalii
      Должности большей частью политические, вот и мрут на политическом поприще.

      так сказать, сгорают на работе lol
      Привет hi
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:01
        Привет, Сергей! hi Все мы работаем на износ, кто на даче, а кто и в ФБР laughing
        ul_vitalii
        1. LSA57 Сегодня, 08:05
          Цитата: ul_vitalii
          Все мы работаем на износ, кто на даче, а кто и в ФБР

          а кто и хакером lol
          LSA57
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 07:25
    ом основании в США обозначила себя очередная конспирологическая версия о том, что администрация Трампа продолжает сводить счёты с теми, кто занимался подобного рода расследованиями.
    Да какая тут конспирология . Просто начальник взял на карандаш особо ретивых при его травле , а теперь входя в силу начал чистку в своём хозяйстве .
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 Сегодня, 07:28
      Цитата: КВУ-НСвД
      Просто начальник взял на карандаш особо ретивых при его травле , а теперь входя в силу начал чистку в своём хозяйстве .

      он не злопамятный, просто у него хорошая память
      LSA57
      1. Кубик123 Сегодня, 07:38
        Цитата: LSA57

        он не злопамятный, просто у него хорошая память

        Хорошая шутка Кнышева по этому поводу:
        "Я человек не злопамятный. Приходится записывать" laughing
        Кубик123
        1. LSA57 Сегодня, 07:45
          Цитата: Кубик123
          "Я человек не злопамятный. Приходится записывать"

          вспоминается фраза из фильма "Трембита". там один персонаж ходил с записной книжкой и всё туда записывал. так он говорил, цитирую по памяти, "Бог он всё знает, а что не знает, я ему напомню". где то так smile
          LSA57
          1. Кубик123 Сегодня, 07:49
            Цитата: LSA57

            вспоминается фраза из фильма "Трембита". там один персонаж ходил с записной книжкой и всё туда записывал. так он говорил, цитирую по памяти, "Бог он всё знает, а что не знает, я ему напомню". где то так smile

            Мне ближе Коробейников из "12 стульев". "Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу."
            Кубик123
            1. LSA57 Сегодня, 07:57
              Цитата: Кубик123
              Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу."

              хотите сказать, что чиновники, та же мебель? lol
              LSA57
              1. Кубик123 Сегодня, 08:00
                Цитата: LSA57
                хотите сказать, что чиновники, та же мебель? lol

                Не о том. Информация должна быть хорошо структурирована, чтобы в нужный момент ее можно было бы легко найти. Технологически, Коробейников показал очень высокий класс. Наивен, правда laughing
                Кубик123
                1. LSA57 Сегодня, 08:11
                  Цитата: Кубик123
                  . Технологически, Коробейников показал очень высокий класс

                  только вот архиватор у него ненадёжный. я бы посоветовал WinRAR lol
                  LSA57
                  1. Кубик123 Сегодня, 08:15
                    Цитата: LSA57
                    Цитата: Кубик123
                    . Технологически, Коробейников показал очень высокий класс

                    только вот архиватор у него ненадёжный. я бы посоветовал WinRAR lol

                    Опять не том drinks
                    Вы прикиньте: хранить информацию несколько десятилетий и найти нужную за несколько секунд без персональной ЭВМ what Это дорогого стоит.
                    Кубик123
                    1. LSA57 Сегодня, 08:24
                      Цитата: Кубик123
                      Вы прикиньте: хранить информацию несколько десятилетий и найти нужную за несколько секунд без персональной ЭВМ Это дорогого стоит.

                      но и "взламывается" быстро lol
                      LSA57
                      1. Кубик123 Сегодня, 08:27
                        Цитата: LSA57

                        но и "взламывается" быстро lol

                        Все взламывается быстро. Это не показатель. А вот способность быстро найти нужное в груде мусора, у меня вызывает огромное уважение. wink
                        Кубик123
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:26
    Трамп, на всякий случай, сам себе написал приказ о своем собственном увольнении! wassat Вдруг звонок сами знаете откуда wassat а он" не в курсе "! wassat
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 07:29
      Цитата: Геркулесыч
      Вдруг звонок сами знаете откуда а он" не в курсе "!

      ну пока звонок ему не грозит. заслуг много
      LSA57
      1. ПСАКИ Сегодня, 10:57
        Фото секретное..! ))) Ну пусть докажут сперва.. laughing
        ПСАКИ
  5. Strashila Сегодня, 07:27
    Тихо и размерено работает каток репрессий... "Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста"... все по букве закона... чистое словоблудие.
    Strashila
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:32
    у администрации Дональда Трампа «руки дошли» и до Федерального бюро расследований (ФБР)
    Так смотришь к концу срока везде Трампа люди будут.А там новый президент.И всё по-новому.Опять русская угроза.И тд и тп.Новых людей на должности.В общем имитация демократии во плоти.Суть только не изменится.Пока конечно конкретный ультиматум не получат.Как карибский кризис например. Поэтому играть с ними в умных бесполезно.Не оценят. Там только ультиматумы понимают.Они же все на своих постах в лучшем случае на пару тройку лет заходят.
    Наблюдатель2014
  7. лысова Сегодня, 07:45
    Сейчас засвербит у многих и приниматься радикальные решения, по всем направлениям, будут с опаской.
    лысова
  8. demo Сегодня, 07:47
    На этом основании в США обозначила себя очередная конспирологическая версия о том, что администрация Трампа продолжает сводить счёты с теми, кто занимался подобного рода расследованиями.
    А что? Есть иные причины?
    Трамп - живой человек, с гипертрофированным самолюбием. А тут так исполоскали!
    demo
    1. Аскет Сегодня, 09:05
      Цитата: demo
      что? Есть иные причины?

      Говорят данный персонаж наотрез отказался от служебной командировки в Лондон, Вот и попал в поле зрения отдела профответственности,аналога нашей ССБ belay
      Аскет
  9. Masya Masya Сегодня, 07:55
    метлу Трампу побольше, пусть чистит на совесть...
    Masya Masya
    1. Кубик123 Сегодня, 08:34
      Цитата: Masya Masya
      метлу Трампу побольше, пусть чистит на совесть...

      "Я готов честно отчитаться за каждый заработанный цент, кроме первого миллиона" (Генри Форд)
      Кубик123
  10. Равик Сегодня, 07:58
    Пральна! В Гулаг их на Аляску...
    Равик
  11. morpogr Сегодня, 09:21
    Не с тем кланом союзничал. Теперь пришла пора ответить перед новым кланом и доном Дональдом. hi laughing
    morpogr
  12. rocket757 Сегодня, 10:49
    Что фиг, что нафиг, шо гадать, эт их разборки, нам от них никак не лучше!
    rocket757
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