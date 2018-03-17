В США продолжается чистка в верхушке спецслужб. Теперь - в ФБР

Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц Минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента.

В США продолжаются перестановки в службах безопасности. После перемен в верхушке ЦРУ у администрации Дональда Трампа «руки дошли» и до Федерального бюро расследований (ФБР). Министр юстиции (генпрокурор США) Джефф Сэшнс заявил об увольнении со своего поста заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. ТАСС приводит заявление министра юстиции США:Каких-либо конкретных подробностей причин снятия Маккейба с должности замглавы ФБР Сэшнс не сообщил.Напомним, что Эндрю Маккейб входил в группу, занимавшуюся расследованием скандально известной ситуации с американскими выборами 2016 года и якобы «вмешательством» в них РФ.На этом основании в США обозначила себя очередная конспирологическая версия о том, что администрация Трампа продолжает сводить счёты с теми, кто занимался подобного рода расследованиями.