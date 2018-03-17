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Модернизированные БМП-1 оснастят новой пушкой
Советские боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, решено модернизировать. БМП будут оснащены 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортёра БТР-82, благодаря чему они получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в российском ОПК
Источник отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.
Другой источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.
По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.
В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников— сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.
БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" — это все-таки вопрос ещё двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ*, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать— сказал он.
Другой источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.
По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: https://modernweapon.ru/
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