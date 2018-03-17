10:57 17 марта
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Модернизированные БМП-1 оснастят новой пушкой

Советские боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, решено модернизировать. БМП будут оснащены 30-миллиметровой пушкой от бронетранспортёра БТР-82, благодаря чему они получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в российском ОПК

Модернизированные БМП-1 оснастят новой пушкой


В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников
— сказал собеседник агентства.


Источник отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.

БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" — это все-таки вопрос ещё двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ*, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать
— сказал он.

Другой источник в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.

По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было построено более 20 тысяч таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии находятся около 1 тысячи БМП-1, 7 тысяч бронемашин стоит на хранении Минобороны

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: https://modernweapon.ru/
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Комментарии 60

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  1. злой пиннокио Сегодня, 08:08
    а чем плоха пушка которая стоит сейчас
    злой пиннокио
    1. Teberii Сегодня, 08:13
      Пушка хороша,но узкое применение,модернизировать нужно .При этом не обязательно весь парк.Есть возможность и заработать.
      Teberii
      1. Тралл Сегодня, 08:17
        Цитата: злой пиннокио
        а чем плоха пушка которая стоит сейчас

        Время танковых сражений прошло, современную многозадачность на новых полях боя для модернизированной советской БМПэшки можно решить установкой нового оружия.
        Тралл
        1. kenig1 Сегодня, 09:03
          Против современных танков она стала бессильна, только в боковые проекции сможет поразить и то в определённые места.
          kenig1
          1. гранат Сегодня, 09:21
            Если в обще долетит и саму бмп раньше не хлопнут.
            гранат
          2. Dreamboat Сегодня, 09:23
            Протв танков конечно не сработает, зато многие БМП и БТР, в отличие от 30 мм. возьмет запросто. Так же для Грома есть осколочные граната против пехоты, да и для борьбы с танками была встроена "Малютка"....
            Заменили бы "Малютку" но более новый ПТУР, а в остальном все рабочее.
            Наши 30 мм. пушки это то еще г-но.
            Dreamboat
      2. антивирус Сегодня, 09:15
        модернизация --уже достижение .
        как же Хрущев-Брежнев -Андропов-Черненко-Горбачев легко работали.
        Не напрасно в 2010 мы только вернулись к уровню ВВП 90-го г 20 лет вылезали из под хвоста кота- или наоборот?
        антивирус
      3. ротмистр Сегодня, 09:32
        Цитата: Teberii
        Пушка хороша,но узкое применение,модернизировать нужно .При этом не обязательно весь парк.Есть возможность и заработать.

        БМП-1 в войсках называли гранатомет на колесах. Дальность стрельбы из 73мм орудия "Гром" была 1300 м , а прямого выстрела 765м кумулятивным снарядом. У СПГ-9 была такая же дальность. Угол подъема орудия был был очень мал. В боях в городских условиях и в горах это был существенный недостаток. Про ПТУР "Малютка" много говорить не буду, но чтобы научить стрелять наводчика -оператора из этого ПТУРа требовался специальный отбор людей и долгое обучение. Механизм заряжания был очень капризный и заряжали , как правило, в ручную. Во время ручной зарядки поле боя никто не контролировал, наводчик был еще и командиром машины..Два бака в задних десантных дверях это вообще чудовище. Если БМП становилось креном на нос, то пехота через задние двери высадиться не могла.
        Но были очень положительные плюсы; надежность , великолепная маневренность,хорошая проходимость, простота в эксплуатации, легкая обучаемость в вождении и хорошая ремонтно пригодность. Про средства связи писать не буду; нет литературных слов.
        ротмистр
    2. RASKAT Сегодня, 08:26
      Давно пора, туляки из КБП еще в начале нулевых отличный модуль Кливер предлагали ставить на БМП 1 в качестве модернизации.

      Как по мне вооружения достаточно, единственное что можно изменить это поставить на модуль новую электронику. Новый компьютер, всякие баллистические вычислители, монитор и оптику. Новая мне кажется по лучше будет, да и места меньше занимает. И оборудовать место командира монитором, что бы он тоже мог бы вести разведку, и поиск целей, а то одному наводчику тяжеловато будет. Одна голова хорошо, а две лучше.
      Вот как то так.
      RASKAT
      1. Охотовед 2 Сегодня, 08:34
        7 тысяч На Хранении!!! Вот это Я понимаю, масштаб! fellow
        Раздать участникам ВО !!! Усех - победюм!!! yes
        Меням Диван на БМП1. За хороший вариант - Моя доплата! what
        Охотовед 2
        1. 11черный Сегодня, 09:20
          Цитата: Охотовед 2
          7 тысяч На Хранении!!! Вот это Я понимаю, масштаб!

          Вот в том то и дело - куда это все теперь девать?
          Ну модернизируют штук 500, ну в лучшем случае 1000 - больше не надо, а остальные 6000 куда?
          Так и рождаются кладбища техники. Лишнее напоминание о том, что все хорошо в меру.
          11черный
      2. Околоточный Сегодня, 08:53
        И топливные баки из задних дверей убрать.
        Околоточный
    3. tchoni Сегодня, 09:27
      Да ничем особо неплоха. Просто колличество "современной" техники в войсках нужно увеличивать. А курганцев с арматаии мы не увидим... Да и баблишка на них нет. А так, пушку поменяли, наверх сразу доложили - процент новой техники увеличил и бабки секономил
      tchoni
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:14
    В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72.
    Я что то не допонял , башню на старых бэхах на модуль необитаемый заменят ? Неплохо в общем то конечно тачанки с "бородатыми" гонять и по "птичкам" работать , но разве это не потребует серьёзных переделок машины и будет ли такая временная мера достаточно дешёвой ?
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 08:21
      Просто бмп1 станет больше похожа на бмп3.
      Тралл
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:31
        День добрый .
        Тралл Сегодня, 08:21 ↑
        Просто бмп1 станет больше похожа на бмп3.
        Да это понятно , я просто о том , что модернизация в расчёте на несколько лет может оказатся излишне накладной для этих целей..Ведь говорят же , что через два-три года начнут поступать ББМ нового поколения , не модернизировать же старые в расчёте на долгое потом использование против басмачей при наличии новых образцов в строю...
        КВУ-НСвД
        1. Rumata-Estorskii Сегодня, 08:53
          Всегда дешевле модернизировать то, что есть. Вспомните, даже корабли поднимали со дна моря после разных баталий, что японцы, что англичане и вводили в строй. Тем более, БМП-1 машина отработанная, надёжная, детских болезней нет. Нормальная новость, так и надо.
          Rumata-Estorskii
      2. avt Сегодня, 08:44
        Цитата: Тралл
        Просто бмп1 станет больше похожа на бмп3.

        С какого перепугу !?? Уж если и
        Цитата: Тралл
        Просто

        То речь идёт о быстром , массовом и относительно дешевым насыщением техникой подразделений мотопехоты.,,Трёшку" видать загнобили при Сердюкомакарове так , что собрать толком новые не могут в нужных количествах, ,,Курганец " в .... ну как по классике - ,,Вам по пояс будет".Что имеем в итоге ? Модернизацию ,,Двойки" и вот этот эрзац вариант , который , ну с учётом распространения ,,копейки" по Миру, вполне себе может и на экспорт пойти . Кстати в ,,копейке" покомфортнее будет , чем в ,,двойке" то .
        avt
      3. ротмистр Сегодня, 09:36
        Цитата: Тралл
        Просто бмп1 станет больше похожа на бмп3.

        Не на БМП-3, а на БМП-2. БМП-3 имеет 100 мм и 30мм пушки., агс-17. БМП-2 имеет 30 мм пушку и АГС-17.
        ротмистр
  3. Vard Сегодня, 08:19
    Я вот чего понять не могу... Пентагон уже объявил, что война с нами не за горами... а мы готовимся к какой войне... с нерегулярными формированиями...
    Vard
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:35
      Цитата: Vard
      Я вот чего понять не могу... Пентагон уже объявил, что война с нами не за горами... а мы готовимся к какой войне... с нерегулярными формированиями...

      Да они об этом грезят давно , с самого 45-го , а то и раньше...Но Росгвардия должна готовится и к выполнению задач по предназначению , а гонять бабахов - одна из этих задач.. hi
      КВУ-НСвД
    2. Per se. Сегодня, 09:21
      Цитата: Vard
      Пентагон уже объявил, что война с нами не за горами... а мы готовимся к какой войне... с нерегулярными формированиями...
      Для большой войны, против полноценных армий, как раз модернизированная БМП-1 (как и модернизированная БМП-2), вкупе с лучшей БМП-3, намного больше подходят. А, вот такие мастодонты, как Т-15, скорее, и подойдут в качестве противопартизанской, полицейской техники, для войны с террористами, типа ИГИЛ. Тем более, при перспективе практически штучного производства дорогой и сложной "платформы".
      Per se.
  4. Герман Сегодня, 08:20
    Дешевле модернизации бмп-1 не придумаешь.
    На фото модернизация от Муромтепловоза с пушкой 2А42.
    Герман
    1. Per se. Сегодня, 08:59
      Был ещё вариант БМП-1 с БМ Б05Я01. Так же, модернизация БМП-1 допускала установку боевых отделений МБ2-03 или МБ2-05.
      Per se.
      1. Герман Сегодня, 09:10
        Это варианты от разных производителей, с Бережком это тульское КБП а с модулем МБ2 Муромтепловоз.
        Герман
  5. silberwolf88 Сегодня, 08:22
    Потенциал модернизации есть ... на это можно сделать ставку (в том числе предложить странам где есть большое количество БМП-1) ... изменение оснащение башни и управления вооружением ... внешний обвес увеличивающий защиту ... всё это можно реализовать ...
    silberwolf88
  6. Pivot Сегодня, 08:25
    Я думаю союзникам на БВ и в Среднюю Азию в качестве помощи пойдут.
    Pivot
  7. ARES623 Сегодня, 08:29
    "Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром"."
    Уважаемые редакторы, как можно допускать такие такие опечатки. На БМП-1 было 73мм орудие 2А28. А 2А82 - это 125мм гладкоствольное орудие для Т-14. "Гром" действительно надо давно уже поменять, если он где-то остался. Орудие не оснащено стабилизатором. Угол возвышение до 30 градусов. Поражающее действие выстрелов не соответствует перспективным целям. Прицельная дальность 800-1300 метров. Может еще и Малютки где-то в войсках завалялись? laughing
    ARES623
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:35
      Не поверите, Дмитрий, но малюток у нас на складах лежит очень много! Неважно, где именно а важно что они у нас еще есть!
      Геркулесыч
      1. ARES623 Сегодня, 09:42
        Цитата: Геркулесыч
        малюток у нас на складах лежит очень много!

        На сколько мне память не изменяет, чтобы сделать первый практический пуск этого снаряда надо сделать не менее 1500 электронных. Т.е. тренироваться в управлении Малюткой надо долго и упорно. Интересно, как много операторов в России, способных попасть Малюткой хотя бы в стоячий сарай? Пока мы их будем тренировать, их применение будет уже не актуально. Думается, эти Малютки пора раздавать по "музеям инженерной мысли" в качестве экспонатов.
        ARES623
        1. кедр Сегодня, 10:32
          "...Думается, эти Малютки пора раздавать по "музеям инженерной мысли" в качестве экспонатов..."

          Пущай лежат. Найдутся и на них умельцы. Отмодернизируют на страх врагам.
          кедр
  8. konstantin68 Сегодня, 08:32
    Цитата: Vard
    Я вот чего понять не могу... Пентагон уже объявил, что война с нами не за горами... а мы готовимся к какой войне... с нерегулярными формированиями...

    Так они и есть нерегулярные формирования. Или думаете,они будут своими руками воевать?
    konstantin68
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:33
    Продать их, благо на недорогую машину покупателей будет много, а самим тройку массово для гвардии купить.
    Геркулесыч
  10. konstantin68 Сегодня, 08:34
    Цитата: Герман
    Дешевле модернизации бмп-1 не придумаешь.
    На фото модернизация от Муромтепловоза с пушкой 2А42.

    Я так понимаю,пришлось наверно уменьшить десантное отделение из-за необитаемого модуля?
    konstantin68
    1. Герман Сегодня, 08:38
      Наоборот, полезный объем увеличился.У модуля меньшие габариты чем у оригинальной башни.
      Герман
  11. Xroft Сегодня, 08:36
    Как вообще можно оставлять бмп 1 на вооружении? Это устаревший хлам прошивающийся на сквозь, и не имеющий элементарной противоминной защиты. Гроб на гусеницах. И не надо рассказов про то что он только пехоту возить будет, любой МРАП это делает безопаснее и быстрее.А еще ругали казахов что они на мародеры ЮАРовские пересели и начали их выпускать, надежнее и эффективнее в 100раз. Причем эту *модернизацию* в плане запишут как новую технику.Папуасы африканские и те стараются бойцов своих защищать...а у нас как обычно,*экономим* на людях что с т 72бз что это...
    Xroft
    1. Вадим237 Сегодня, 08:47
      Этой машине в локальных боевых действиях хана, ни защитных экранов ни комплексов активной защиты, броня тонюсенькая - её винтовка 12,7 пробивает.
      Вадим237
  12. konstantin68 Сегодня, 08:37
    Какой все таки огромный задел оставил СССР! спасибо огромное конструкторам вооружений! Машина просто классная,несмотря на некоторые "болезни". На свое время вполне соответствовала задачам,которые перед ней ставились.
    konstantin68
    1. Вадим237 Сегодня, 08:50
      Когда то она может и была классной - но уже точно не сейчас, во временем большого обилия РПГ и ПТРК, а также винтовок крупного калибра.
      Вадим237
  13. Домозгарусский Сегодня, 08:42
    Она модернизированная только после замены пушки станет? Или она уже модернизированная, но надо ещё заменить пушку? request
    Домозгарусский
    1. Nikolaevich I Сегодня, 09:07
      Цитата: Домозгарусский
      Она модернизированная только после замены пушки станет? Или она уже модернизированная, но надо ещё заменить пушку?

      Да в принципе модернизаций было немало....меняли и вооружение,и оборудование,усиливали броню...и в России,и "за рубежом"...в одних случаях производили определённые "коликчества";в других-ограничивались опытными образцами..
      http://wartools.ru/bmp/bmp-1-modifikatsii-mashiny
      -na-baze-kritika-sluzhba-i-boevoe-prim
      Nikolaevich I
  14. konstantin68 Сегодня, 08:49
    Цитата: Герман
    Наоборот, полезный объем увеличился.У модуля меньшие габариты чем у оригинальной башни.

    Вообще шикарно тогда.
    konstantin68
  15. konstantin68 Сегодня, 08:51
    Цитата: Вадим237
    Этой машине в локальных боевых действиях хана, ни защитных экранов ни комплексов активной защиты, броня тонюсенькая - её винтовка 12,7 пробивает.

    Не путайте БМП-1 с танком,у нее другие были задачи.
    konstantin68
    1. Xroft Сегодня, 08:55
      Это опять истории из разряда он должен возить только пехоту,любой МРАП это делает лучше,быстрее и БЕЗОПАСНЕЕ. БМП-1 устаревшая машина из другой эпохи.
      Xroft
    2. Вадим237 Сегодня, 09:10
      "У нее другие были задачи". Тогда пушка ей на кой?
      Вадим237
  16. Strashila Сегодня, 08:58
    А что сделается бронекоробке сделанной в советское время, да ничего. Боевой модуль... по чему сразу с пушкой, ну если есть желание то зачем ограничиваться только 30 мм... ставьте 57 мм... любители больших стволов. Возможно унификация с различным вооружением разработанным для роботизированных систем... там то же вариантов хватает.
    Strashila
  17. konstantin68 Сегодня, 09:01
    Цитата: Xroft
    Это опять истории из разряда он должен возить только пехоту,любой МРАП это делает лучше,быстрее и БЕЗОПАСНЕЕ. БМП-1 устаревшая машина из другой эпохи.

    МРАП,которые Вы имеете ввиду,стоят очень дорого. Тут надо еще учитывать финансовые возможности страны. А так ,конечно,лучше воевать на современной технике,чем на 50-ти летней.
    konstantin68
    1. Xroft Сегодня, 09:09
      Так и раздражает планирование МО когда под видом новой техники впаривают старье.А цена тут вопрос серии и налаженного производства,посмотрите номенклатуру того что у нас покупают? это ВИНЕГРЕТ,нет унификации вообще.Не в технике,не в оружии.3(!!!) основных боевых вертолета даже американцы позволить себе не могут,3(!!) основных танка,это даже не считая Арматы которую мы дальше московских дивизий ой как не скоро увидим.Про количество МРАП и колесной техники я вообще молчу можно сбиться со счета,Скорпионы,Тигры,Волки,Каратели,Тайфуненки,В
      ыстрелы итд А по факту тупо лоббирование заводов за откаты и покупки партий сырых не отработанных не доделанных машин(так еще и с иностранными комплектующими) по 20-30ш Вместо единой концепции.Молимся на Армату,и курганца, а в бой идем на БМП-1
      Xroft
    2. Вадим237 Сегодня, 09:12
      Ну 120 миллиардов рублей военный бюджет вполне может осилить, что бы приобрести 2000 "Тайфунов У"
      Вадим237
  18. Ураган70 Сегодня, 09:04
    Цитата: Околоточный
    И топливные баки из задних дверей убрать.

    Чем баки то помешали? Когда служил на ней в ГСВГ-ЗГВ мы на учениях задом не наступали laughing Согласен, если бы на бензине была... Где ж на ней место бод баки то найдете? Вместо десантов?
    Ураган70
  19. AlexVas44 Сегодня, 09:06
    Похоже что ИГИЛ это надолго, раз для борьбы с ними готовится техника. Но ведь и у противника средства борьбы с бронированными целями обновляются. Да и защита у БМП явно отличается от танковой.
    AlexVas44
  20. профессор Сегодня, 09:25
    БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" — это все-таки вопрос ещё двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ*, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать

    Действительно зачем? Ведь террористы они слабо вооруженные и мало опасные. То что у них на вооружении Корнеты да ТОУ это мелочевка. Главное у них нет МБР. wassat
    профессор
  21. фа2998 Сегодня, 09:32
    А можно вообще башню снять, да на варить на корпус поручни и скобы, чтобы десанту было за что ухватился! Если это боевая машина ПЕХОТЫ, почему та же пехота внутри не ездит, а все на броне?Значит это консервная банка защиты не дает, и в случае опасности десант от нее наутек! hi
    фа2998
  22. konstantin68 Сегодня, 09:45
    Цитата: Вадим237
    Ну 120 миллиардов рублей военный бюджет вполне может осилить, что бы приобрести 2000 "Тайфунов У"

    Ну да. Только "зачем" ? На " Тайфунах" будете пехоту доставлять на поле боя?
    konstantin68
    1. Xroft Сегодня, 09:59
      да лучше на них? чем на гробе БМП-1? я был бы только рад если всю нашу пехоту возили на технике которая соответствовала 3 уровню защиты по стандарту STANAG,хотя бы 3.....
      Xroft
  23. Zubr Сегодня, 09:58
    2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка


    ЭхсПЕРД.....А как же ОФ которые по штату....

    Zubr
  24. AwaZ Сегодня, 10:23
    Сама по себе идея модернизации огромного количества " хлама" имеет под собой какие то разумные начала, но просто тупо менять вооружение - это распил бабла.
    Лично у меня мысль по этому поводу простая- если уж и модернизировать , то надо начинать с защиты экипажа и десанта, что поведет за собой увеличение веса и значит надо ходовую приводит в соответствие , тогда и движок и тд и тп.. И идти надо советскими методами, то есть продумывать такую модернизацию , что б минимальными средствами и максимальной унификацией с более современными образцами .
    AwaZ
  25. rocket757 Сегодня, 10:43
    Концепция применения изменилась? Похоже что нет, т.е. генералы готовятся к ПРОШЛОЙ войне!
    Ну мож дадут ремонтным предприятиям\ мастерским малёха заработать ... тож вроде надо.
    В будущей (импирической) войне эт техника, даж модернизированная, будет востребована?
    Кто знает, кто ответит какая она будет (если будет)???
    rocket757
  26. Доктор Хаб Сегодня, 10:55
    Ну что, готовимся к грядущей войне? Армат и бумерангов хватит максимум на месяц, а потом и эти старички подойдут. Думаю, до Ла Манша доедут. Все не пешком пехоте топать
    Доктор Хаб
  27. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:56
    Уж лучше бы продать третьим странам, бармалеев гонять. А так, при всех плюсах, это гроб на колесах. Как вспомню сколько их у нас пожгли...
    Генерал Песчаных Карьеров
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