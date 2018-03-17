Модернизированные БМП-1 оснастят новой пушкой

В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников

БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" — это все-таки вопрос ещё двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ*, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать