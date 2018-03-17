Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»

Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода

Как пишет издание The Washington Examiner, группа сенаторов от обоих партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2".— говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".