11:04 17 марта
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Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»

Как пишет издание The Washington Examiner, группа сенаторов от обоих партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2".

Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»


Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода
— говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.


Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".

Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".

Использованы фотографии: РИА Новости
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 139

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  1. злой пиннокио Сегодня, 08:54
    а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить
    злой пиннокио
    1. Hammerlock Сегодня, 08:57
      Уберите медные трубы!
      Натяните струны стальные!
      А не то сломаете зубы
      Об широты наши смурные.
      Hammerlock
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:01
        а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

        Нет, позвонит Меркель и напомнит о "Канцлер пакте"....
        Monster_Fat
        1. Кроу Сегодня, 09:16
          И том, что успели прослушать с её мобильника.
          Кроу
        2. poquello Сегодня, 10:09
          Цитата: Monster_Fat
          а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

          Нет, позвонит Меркель и напомнит о "Канцлер пакте"....

          бабку в обойму еле впихнули, её вынесут нафиг из бундестага
          Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2".

          они бы за свои выборы беспокоились
          poquello
    2. onix757 Сегодня, 08:59
      Цитата: злой пиннокио
      а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

      Рычагов давления у них достаточно, от санкций до прямого отжима за долги.
      onix757
      1. Esoteric Сегодня, 09:08
        Цитата: onix757
        Рычагов давления у них достаточно, от санкций до прямого отжима за долги.

        Нет у них на Россию рычагов давления. Нет и всё! Это зависимая от доллара власть, обеспокоенная вложениями в долговые обязательства США и строительством-покупкой недвижимости за рубежом мягка, уступчива и податлива. А наш народ, который просто народ, который просто живет в стране - кремень"
        Гвозди б делать из этих людей:
        Крепче б не было в мире гвоздей.
        Esoteric
        1. andrej-shironov Сегодня, 09:25
          smile Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения, который бы предложил внятную и разделяемую большинством народа внутриполитическую повестку! Запад всё это прекрасно видит вот и давит.
          andrej-shironov
          1. Тралл Сегодня, 09:44
            Продолжайте вести наблюдение за отсутствием у России лидера.
            Тралл
            1. andrej-shironov Сегодня, 09:48
              smile Вести наблюдение можно за лидером, но смотреть на пустое место, нужно ли? Впрочем вам виднее в Белоруссии wink
              andrej-shironov
              1. Тралл Сегодня, 09:56
                Цитата: andrej-shironov
                smile Вести наблюдение можно за лидером, но смотреть на пустое место, нужно ли? Впрочем вам виднее в Белоруссии wink

                Что-то не так с Беларусью?
                Тралл
                1. andrej-shironov Сегодня, 10:07
                  smile Вы у меня спрашиваете? Вам виднее, я уже писал это, потрудитесь прочитать wink Тралл вам не удастся спровоцировать меня, можете не стараться.
                  andrej-shironov
                  1. Тралл Сегодня, 10:09
                    Я пытаюсь уловить мысль, но она ускальзает, как неуловимый негроиндеец Джо smile
                    Тралл
            2. Кент0001 Сегодня, 10:07
              А чем он не прав в отношении внутренней политики. Все правильно. Пример - задрали зарплаты бюджетниками перед выборами и не думают что на местах простор нечем это будет в дальнейшем платить. А в больницах опять проблемы с лекарствами начинаются и т.д.
              За всякую шулупонь конечно никто голосовать на выборах нен будет, но и ВВП не идеален: пятая колонна работает во власти все эти годы, вывод капитала просто огромный, деньги гос. компаний и даже ЖКХ (ЖКХ КАРЛ!!!!!) в офшорах. Ну а так жить стало лучше, жить стало веселей. И не надо сравнивать с тем что было в 2000 году. Да, чего-то добились, но Китай за это время нас раз в 100 перегнал, при практически равных стартовых условиях. как-то так.
              Кент0001
              1. Лелёк Сегодня, 10:46
                Цитата: Кент0001
                но и ВВП не идеален


                Пардон. А Вы хотите идеального? Тогда голосуйте за за одного из пяти кроме Путина, ну хотя бы за "щелкунчика", уж она-то "порядок" в стране наведёт - правнуки плеваться будут.
                Лелёк
              2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:03
                ВВП не идеален

                Идеала не существует по определению. Но Путин - это лучшее, что случилось с Россией за последние 20 лет. Молиться на него не предлагаю, но стоило бы оценить происходящее не с точки зрения собственного желудка.
                КОТ БАЮН
          2. LSA57 Сегодня, 09:51
            Цитата: andrej-shironov
            Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения,

            посмотрите рейтинги. и завтра выборы покажут кто лидер и сколько за него проголосует. и только не пойте песни про фальсификации. они уже надоели.
            Запад всё это прекрасно видит вот и давит.

            на слабых не давят. их не замечают. давят потому, что Путин строит Великую Россию.
            LSA57
            1. Тралл Сегодня, 09:57
              Ждём правки в англоязычных библейских текстах smile
              Тралл
            2. andrej-shironov Сегодня, 10:00
              smile Да да! Жаль что в этой великой России народу нынешней России места не будет. Слабых то как раз и давят. Мне не надо петь песни-это ваш удел. Я вижу как загоняют бюджетников на выборы, направо и налево раздают открепительные удостоверения, ту истерию с приходом на выборы, которая царит на телевидении. Так что текст песен оставьте себе.
              andrej-shironov
              1. -=ANTRAX=- Сегодня, 10:05
                если вы всё это видите, то по какой причине не обращаетесь куда следует, а просто ноете тут? так обычно хомячьё наврального поступает.
                -=ANTRAX=-
                1. andrej-shironov Сегодня, 10:08
                  laughing Ну не вам же одному тут ныть про великого Путина! Плевал я и на Навального и Собчак да и других рукотворных либералов, коми руководят либералы о власти.
                  andrej-shironov
                  1. Тралл Сегодня, 10:12
                    Цитата: andrej-shironov
                    laughing Ну не вам же одному тут ныть про великого Путина! Плевал я и на Навального и Собчак да и других рукотворных либералов, коми руководят либералы о власти.

                    На Скрипаля тоже плюнули. Совпадение?
                    Тралл
              2. Тралл Сегодня, 10:06
                Продолжайте вести наблюдение и не пропустите обновление методички 19 марта.
                Тралл
                1. loginovich Сегодня, 10:56
                  Андрей широнов поздравит россиян с увеличением пенсионного возраста.Я присоединюсь.Программа темнейшего на пенсию на следующий год после смерти очень консолидирует народ.Я Украине все очень счастлевы ,что не могут дожить до пенсии.
                  loginovich
              3. LSA57 Сегодня, 10:34
                Цитата: andrej-shironov
                Слабых то как раз и давят.

                и кто там на Сомали давит? laughing
                Я вижу как загоняют бюджетников на выборы,

                уже? belay так выборы только завтра laughing
                Так что текст песен оставьте себе.

                песню о фальцифицированных выборах придумали именно ВЫ, и не перестаёте её исполнять перед каждыми выборами. Скучно девочки... negative
                LSA57
          3. Ныробский Сегодня, 10:01
            Цитата: andrej-shironov
            Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения, который бы предложил внятную и разделяемую большинством народа внутриполитическую повестку! Запад всё это прекрасно видит вот и давит.
            Вот завтра и посмотрите, кого народ российский поддержит и вокруг кого он консолирировался. Будете удивлены неимоверно))) Запад это прекрасно видит поэтому и истерит, потому как понимает что ещё 6 лет "работы"с несговорчивым президентом России может развалить всю их систему и планы по доминированию одной силы над всем миром.
            Ныробский
          4. Вкд Двк Сегодня, 10:01
            Цитата: andrej-shironov
            smile Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения, который бы предложил внятную и разделяемую большинством народа внутриполитическую повестку! Запад всё это прекрасно видит вот и давит.

            После выборов это повтори. Если найдётся довод.
            Вкд Двк
            1. Тралл Сегодня, 10:07
              Цитата: Вкд Двк
              После выборов это повтори. Если найдётся довод.

              Скорее, новая методичка smile
              Тралл
            2. andrej-shironov Сегодня, 10:14
              smile Ну слава богу, заштатные пропагандисты проснулись, а то думал что будут до вечера пивас с утра сосать. а не работать! Да Западу пофиг и Россия и Путин! Ему важнее ресурсы, которые наши олигархи гонят на запад для получая деньги для себя любимых. Народ здесь просто статист и никакой Путин ему не поможет, потому как не для этого Путин.
              andrej-shironov
          5. Аскет Сегодня, 10:14
            Цитата: andrej-shironov
            Запад всё это прекрасно видит вот и давит.

            Да причём здесь это, все банально просто в мире капитала, американцам нужно подсадить европку на свой сланец. А для достижения прибыльного проекта все цели хороши, либеральные сказки про честную конкуренцию и невидимую руку рынка, это для лохов в розовых очках. А есть лидер или нет оного Запад будет давить всегда.
            Аскет
        2. Monster_Fat Сегодня, 09:44
          народ, который просто живет в стране - кремень"

          "Кремень"-да? "Кремневость" эта, вообще-то, имеет прямую зависимость от цен на бензин и наполненности полок магазинов. Надеюсь, свежа в памяти "кремневость" очередей в продуктовые магазины и "кремневость" демонстраций в поддержку "ельцина" начала 90-х? С каким "кремневым" упоением, этот "кремневый" народ разваливал свою родину-СССР? А, это был не "народ", это была "партийная верхушка", а народ так-в стороне стоял... Так же и теперь-забери у этого "кремневого" народа его настоящее мещанское "счастье" и где будет этот "народ"? Вон уже воют на все лады о том, что "путин" "запустил" внутреннюю политику, а если еще нажать на "кремневый" народ , еще и еще?
          Monster_Fat
          1. уже москвич Сегодня, 10:01
            Ну так кто бы говорил... Вам вон свет на месяц отключи , и вы друг дружку без соли жрать будете , а негры так ещё и сырыми...
            уже москвич
            1. Monster_Fat Сегодня, 10:52
              Ага, незабвенное: "А у вас... А у вас там еще и негров линчуют..."
              Monster_Fat
          2. Вкд Двк Сегодня, 10:13
            Цитата: Monster_Fat
            народ, который просто живет в стране - кремень"

            "Кремень"-да? "Кремневость" эта, вообще-то, имеет прямую зависимость от цен на бензин и наполненности полок магазинов. Надеюсь, свежа в памяти "кремневость" очередей в продуктовые магазины и "кремневость" демонстраций в поддержку "ельцина" начала 90-х? С каким "кремневым" упоением, этот "кремневый" народ разваливал свою родину-СССР? А, это был не "народ", это была "партийная верхушка", а народ так-в стороне стоял... Так же и теперь-забери у этого "кремневого" народа его настоящее мещанское "счастье" и где будет этот "народ"? Вон уже воют на все лады о том, что "путин" "запустил" внутреннюю политику, а если еще нажать на "кремневый" народ , еще и еще?

            По сотне мерзавцев судите о народе. Которые, имея по второму авто на семью, воет о тяжести жизни. 90 летний обман о справедливости социализма сделал народ инертным и безразличным к строю. И не колбаса потянула нас к баррикадам. Вот их-то как раз и не было. Украинского майдана не случилось. Была столичная свалка всякой сволочи, добивающаяся власти. Никому не хотелось защищать ложь коммунистов. Страна выжидала. И чудо ( иначе не назовёшь) случилось. Производство хромающее при Горбачёве вовсе остановилось при Ельцине, но на полках магазинов появилось почти всё.
            Вкд Двк
            1. Ныробский Сегодня, 11:02
              Цитата: Вкд Двк
              Никому не хотелось защищать ложь коммунистов. Страна выжидала.

              Народ, в основной массе, просто не понимал суть новообразования с погонялом "СНГ" и думал, что произошедшая смена аббревиатуры с СССР на СНГ в конечном итоге не изменит их привычный жизненный уклад, а когда понял, что случилось было уже поздно т.к. "партнёрами" был запущен механизм межнациональной розни в результате чего практически все республики умылись кровью закрепив раскол.
              Цитата: Вкд Двк
              И чудо ( иначе не назовёшь) случилось. Производство хромающее при Горбачёве вовсе остановилось при Ельцине, но на полках магазинов появилось почти всё.
              Да, появилось "благодаря" кредитам от МВФ, которые активно выделялись для поддержки команды "реформаторов" так сказать штатных "агентов перемен" в России, что аукнулось дефолтом 1998 года. Тут и сказочке конец. Народ остался с пустым карманом, без работы и перспективы на нормальную жизнь. С 2000 года Россия с трудом исправляет то, что нареформировали с горбачёвской перестройки и за 8 лет ельцинских "реформ".
              Ныробский
          3. Теренин Сегодня, 10:15
            Цитата: Monster_Fat
            "путин" "запустил" внутреннюю политику, а если еще нажать на "кремневый" народ , еще и еще?

            Чего же вы тогда тут третесь и третесь, и ни чем вас не вышибешь...
            Теренин
        3. стайер Сегодня, 09:46
          Цитата: Esoteric

          Нет у них на Россию рычагов давления. Нет и всё!

          Дело то не в России. У них влияние на европейские страны, куда должен идти трубопровод. Никто не будет вести строительство, если некуда будет подавать газ к примеру. Все понятно о экономической целесообразности, но тут выступает политическая. Могут, очень даже могут повлиять...
          стайер
      2. To be or not to be Сегодня, 09:57
        Янки уже озаботились Россией..после выборов и политикой В В Путина.Почти из будущая программа гадостей ..
        "«»»После выборов
        Хотя большинство наблюдателей не ожидают удивления результатами президентских выборов в России
        выборы, неопределенность сохраняется в отношении того, что может последовать, и более долгосрочных намерений Путина,
        в том числе
        1.Будет ли Путин, 65 лет, стремиться остаться у власти на полный шестилетний срок (и, возможно, продлить его другими способами), или он будет стремиться передать власть преемнику раньше?
        Will Putin, aged 65, seek to stay in power for a full six-year term (and possibly extend his rule by other means), or will he seek to hand off power to a successor earlier?

        2.Будет ли Путин поддерживать сильный централизованный контроль над государственным аппаратом или будет разные группы
        становятся все более независимыми от президента, поскольку они начинают бороться за власть ??

        Will Putin maintain strong centralized control over the state apparatus, or will different factions become increasingly independent of the president as they begin jockeying for power?


        3.Будет ли российское правительство успокаивать население России через новый экономический
        рост и / или военные приключения, или будет расти народное недовольство и инакомыслие?

        Will the Russian government appease the Russian population through new economic growth and/or military adventures, or will there be a rise of popular dissatisfaction and dissent?

        4.Будет ли Путин придерживаться жесткой позиции в отношении Украины, Сирии, кибервойны и других аспектов внешней политики или попытаться договориться о каком-то сближении с Западом?

        Will Putin maintain a hard-line stance on Ukraine, Syria, cyberwarfare, and other foreign policies, or seek to negotiate some kind of rapprochement with the West?

        (( CRS INSIGHT Russia's 2018 Presidential Election March 13, 2018 (IN10871) | Related Author Cory Welt ))
        To be or not to be
      3. myrzilka Сегодня, 09:57
        Цитата: onix757
        ычагов давления у них достаточно

        Ага и в следствии прекращения работ по Северному потоку, первый же американский танкер с сжиженным газом, красиво взрывается при швартовке к терминалу в Польше. Ну бывает, ну случилось, техника подвела.
        myrzilka
        1. Вкд Двк Сегодня, 10:17
          Цитата: myrzilka
          Цитата: onix757
          ычагов давления у них достаточно

          Ага и в следствии прекращения работ по Северному потоку, первый же американский танкер с сжиженным газом, красиво взрывается при швартовке к терминалу в Польше. Ну бывает, ну случилось, техника подвела.

          Ну, что вы! Просто у причала будут стоять танкеры с российски газом. С несколько более дешёвым газом.
          Вкд Двк
      4. poquello Сегодня, 10:10
        Цитата: onix757
        Цитата: злой пиннокио
        а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

        Рычагов давления у них достаточно, от санкций до прямого отжима за долги.

        какие долги?
        poquello
        1. onix757 Сегодня, 10:14
          Цитата: poquello
          какие долги?

          Ща газпрому оформят долгов столько сколько нужно
          onix757
          1. poquello Сегодня, 10:17
            Цитата: onix757
            Цитата: poquello
            какие долги?

            Ща газпрому оформят долгов столько сколько нужно

            это экспроприация - в ответ могут последовать зеркальные, дипломатические и военные меры
            poquello
    3. сибиралт Сегодня, 09:00
      Американцы еще из ВТО не вышли. Теперь и она развалится, если не заткнет своего хозяина.
      сибиралт
    4. Teberii Сегодня, 09:01
      Отправит сенаторов уговаривать,а тем временем в Европе и Англии все замерзнут.
      Teberii
    5. LSA57 Сегодня, 09:01
      Цитата: злой пиннокио
      а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

      элементарно, надавит на старушку и все дела. рычагов давления на неё, море
      LSA57
    6. Кент0001 Сегодня, 10:00
      Не переживай, в отличии от нас у них много рычагов влияния. Вся европа-вассалы США.
      Кент0001
    7. Тикси-3 Сегодня, 10:08
      Цитата: злой пиннокио
      а как он это сделает позвонит путину и попросит не строить

      wassat ..зачем?...достаточно позвонить Меркель и попросить отказаться от этого трубопровода....
      Тикси-3
  2. Dashout Сегодня, 08:54
    Кто б удивился... Что-то задержались они с этим предложением.... Гаденыши!
    Dashout
    1. LSA57 Сегодня, 09:03
      Цитата: Dashout
      Что-то задержались они с этим предложением.... Гаденыши!

      да не задержались, всё по плану, впритык к выборам
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:37
        Выбор за Европой, с одной стороны не прокладывать под давлением американцев, а с другой не будет продлен газовый контракт с Украиной.
        ul_vitalii
        1. myrzilka Сегодня, 10:02
          Цитата: ul_vitalii
          а с другой не будет продлен газовый контракт с Украиной.

          Да Европе, кто действительно будет оператором по газу, глубоко до проблем Украины. Как только страна Германия подключит трубу к распределительному хабу. Ее перестанет волновать Украина, от слова вообще. Она на 100 процентов станет хозяйкой Европы, вот для нее главное правило. И пусть весь мир отдохнет.
          Германии думать надо об эмигрантах которых там, как тараканов.
          myrzilka
    2. Ныробский Сегодня, 10:06
      Цитата: Dashout
      Кто б удивился... Что-то задержались они с этим предложением.... Гаденыши!

      Уповали на своих агентов влияния засевших в Брюсселе, которые не справились. Теперь их самих рвануло так, что весь мир может наблюдать в режиме онлайн спектакль о том, как рушится сложившийся стереотип о США как о поборнике свободной торговли.
      Ныробский
  3. zapfen Сегодня, 08:55
    Требую заблокировать работу сената США
    zapfen
  4. LSA57 Сегодня, 09:00
    ну вот и выяснилась истинная причина всего фарса с допингом и "Химической атакой" в мелкобритании
    LSA57
    1. Кент0001 Сегодня, 10:13
      Спасибо за коммент КЭП! Никто раньше таки и не догадывался.)))
      Кент0001
  5. юра яковлев Сегодня, 09:01
    "Мы выступаем против "Северного потока — 2"

    И предлагаем заморозить наших союзников!
    юра яковлев
    1. Голован Джек Сегодня, 09:14
      Цитата: юра яковлев
      И предлагаем заморозить наших союзников

      Им пофиг "союзники". Им надо РФ подвинуть, и свой СПГ втюхать.
      Двойной, панимаишь, профит laughing
      Голован Джек
      1. роман66 Сегодня, 09:29
        да и какие они союзники ? прилипалы, чтобы не сказать рабы
        роман66
      2. -ш- Сегодня, 09:45
        да у них даже одну германию не хватит согреть, а европу тем более...ну протянут лето а осенью за какие места в европе начнут хвататься?
        -ш-
        1. Голован Джек Сегодня, 10:19
          Цитата: -ш-
          у них даже одну германию не хватит согреть, а европу тем более..

          Повторяю - у США нет задачи "согреть Германию"... а тем более - "согреть Европу".
          Задача - прикусить РФ (а то она что-то "распоясалась" крайнее время), и втюхать союзникам свою, кхм, продукцию. Много и дорого laughing
          Цитата: -ш-
          протянут лето а осенью за какие места в европе начнут хвататься?

          Это проблемы Европы. Ни в коем случае не США.
          Голован Джек
  6. AlexVas44 Сегодня, 09:01
    Как-то с головой все хуже и хуже. Неужели палата №6 переполнена?
    AlexVas44
    1. Вадим237 Сегодня, 09:08
      Она не переполнена - она распущена.
      Вадим237
  7. Strashila Сегодня, 09:02
    А давайте наши парламентарии выступят за запрет течения Гольфстрим... пусть Америка замерзнет, то ишь халявским теплом пользуются... и пока его не остановят, ввести санкции против Америки и ЕС. Можно еще ввести санкции за насильственную пропаганду гомосексуализма среди пингвинов Антарктиды... то они вымирают.
    Strashila
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:22
      laughing Я так и представил как наша элита, которую держит за фаберже коллективный Запад, вводит санкции против оного! Феерическое видимо зрелище, жаль что из области ненаучной фантастики.
      andrej-shironov
    2. юра яковлев Сегодня, 09:42
      "А давайте наши парламентарии выступят за запрет течения Гольфстрим"

      А вот этого не надо. Быстрее наш Северо-Запад замёрзнет, чем Америка.
      юра яковлев
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:50
        smile Так человеку то главное шапками закидать. Это ведь так бездумно и урапатриотически.
        andrej-shironov
  8. К-50 Сегодня, 09:03
    У меня такое впечатление складывается, что пин дос никам и большинству "западного сообщества" кто-то заблокировал возможность пользоваться мозгом, если он вообще у них есть. what
    К-50
    1. Masya Masya Сегодня, 09:24
      Цитата: К-50
      если он вообще у них есть.

      Врачи решили исследовать мозг сенатора . Вскрыли череп, а там совершенно
      пусто, лишь протянута какая-то веревочка. Рискнули, перерезали веревочку
      - и у сенатора отвалились уши... laughing
      Masya Masya
  9. iliitchitch Сегодня, 09:04
    Что , так и написано "злонамеренным влиянием" ? pax americana , однако .
    Эти дяди фёдоры неправильно бутерброд едят , да .
    iliitchitch
  10. JON IVAHOVISH Сегодня, 09:07
    Грудинин на дебатах Соловьева сбежал прямо с эфира - когда пришла женщина у которой квартиру он отобрал - вот ссыкло
    JON IVAHOVISH
    1. Домозгарусский Сегодня, 09:10
      При чем здесь это? По теме пишем и без ошибок желательно am
      Домозгарусский
      1. Серж Горелый Сегодня, 09:14
        А вот Вы смайлики ставите. Мне не нравится. Вы исправитесь?
        Серж Горелый
        1. Rusland Сегодня, 09:26
          Цитата: Серж Горелый
          А вот Вы смайлики ставите. Мне не нравится. Вы исправитесь?

          Последний день перед выборами, вот он и беснуется неугомонный hi
          Rusland
    2. onix757 Сегодня, 09:11
      Цитата: JON IVAHOVISH
      Грудинин на дебатах Соловьева сбежал прямо с эфира - когда пришла женщина у которой квартиру он отобрал - вот ссыкло

      А женщине бесплатно квартиру совхоз дал?
      onix757
      1. Голован Джек Сегодня, 09:24
        Цитата: onix757
        А женщине бесплатно квартиру совхоз дал?

        Не бесплатно. Зато бесплатно отобрал.
        И не "совхоз", а ЗАО... имени Леннона laughing
        Голован Джек
        1. onix757 Сегодня, 09:41
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: onix757
          А женщине бесплатно квартиру совхоз дал?

          Не бесплатно. Зато бесплатно отобрал.
          И не "совхоз", а ЗАО... имени Леннона laughing

          А в суд чего решил? Она по найму получила жилье или с по льготной ипотеке с обременением,до окончания исполнения обязательств?
          onix757
          1. Голован Джек Сегодня, 10:36
            Цитата: onix757
            А в суд чего решил? Она по найму получила жилье или с по льготной ипотеке с обременением,до окончания исполнения обязательств?

            С какой целью интересуетесь?
            И почему именно здесь? Весь инет к Вашим услугам...
            Есть, что сказать - говорите. Нет - не отсвечивайте.
            Как-то так request
            Голован Джек
            1. onix757 Сегодня, 10:42
              С какой целью интересуетесь?
              И почему именно здесь? Весь инет к Вашим услугам...

              Дык ведь с той и интересуюсь, что жду подтверждений вашим голословным обвинениям yes
              onix757
              1. Голован Джек Сегодня, 10:48
                Цитата: onix757
                жду подтверждений вашим голословным обвинениям

                Это Вы зря. Я Вас ни в чем не обвинял.
                Цитата: onix757
                Дык ведь...

                Все. Больше не кормлю request
                Голован Джек
                1. onix757 Сегодня, 10:54
                  Это Вы зря. Я Вас ни в чем не обвинял.

                  Меня то конечно нет, а человека, который очень много делает для людей - да
                  Все. Больше не кормлю

                  Кого?
                  onix757
    3. andrej-shironov Сегодня, 09:21
      wink Эх, а Путин то ваще от дебатов отказывается. Видимо нечего сказать на вопросы которые ему обычные граждане задавать будут.
      andrej-shironov
      1. SOF Сегодня, 09:41
        Цитата: andrej-shironov
        wink Эх, а Путин то ваще от дебатов отказывается. Видимо нечего сказать на вопросы которые ему обычные граждане задавать будут.

        ... коллеги...
        Законы своего государства НУЖНО ЗНАТЬ - в последний день перед выборами любая агитация ЗАПРЕЩЕНА!!!!!
        ...это касается активистов "любого цвета".....
        SOF
        1. andrej-shironov Сегодня, 09:43
          smile А почему вы написали это только мне? Или я здесь ровнее всех?
          andrej-shironov
        2. Серж Горелый Сегодня, 10:11
          Это в случае если блогер признан СМИ. От 100 тыс. подписчиков.
          Серж Горелый
      2. ul_vitalii Сегодня, 09:45
        Цитата: andrej-shironov
        wink Эх, а Путин то ваще от дебатов отказывается. Видимо нечего сказать на вопросы которые ему обычные граждане задавать будут.

        Решил не доставлять Вам удовольствия, не Вы один опечалены этим. Весь запад в трауре. hi
        ul_vitalii
        1. andrej-shironov Сегодня, 10:02
          smile Да западу это по барабану! Западу то Путин что народ России всем бы пропасть и делов! А от народу России на нежелание Путина отвечать на неудобные вопросы очень даже важно.
          andrej-shironov
      3. LSA57 Сегодня, 10:09
        Цитата: andrej-shironov
        Эх, а Путин то ваще от дебатов отказывается. Видимо нечего сказать на вопросы которые ему обычные граждане задавать будут.

        Путин не языком, делом доказывает и на "дебатах" простые люди вопросы не задают. вы сами этот балаган под названием "дебаты" видели?
        LSA57
        1. Голован Джек Сегодня, 10:13
          Цитата: LSA57
          вы сами

          Голован Джек
        2. onix757 Сегодня, 10:18
          Цитата: LSA57
          Путин не языком, делом доказывает

          А можно у вас поинтересоваться за дела его, в качестве расширения кругозору. А то я только про экспедицию на марс слышал в 19-м году
          onix757
          1. Голован Джек Сегодня, 10:22
            Цитата: onix757
            А можно у вас поинтересоваться за дела его

            Вам стопятьсот раз уже объясняли. Но все бестолку request
            Цитата: onix757
            я только про экспедицию на марс слышал

            Мои соболезнования.
            МИНУС laughing
            Голован Джек
            1. onix757 Сегодня, 10:46
              Цитата: Голован Джек
              Вам стопятьсот раз уже объясняли. Но все бестолку

              А можно стопятьсотпервый..?Может действительно люди предвзято относятся и не замечают великих достижений у себя в городах, за окном
              onix757
              1. Голован Джек Сегодня, 11:00
                Цитата: onix757
                Может действительно люди предвзято относятся и не замечают великих достижений

                Это Вы себя под "людя́ми" продаете, что ли?
                Это Вы себе мощно... польстили wink
                onix757, мне Вам доказывать что-то... да просто лениво... ибо все равно бестолку.
                Цитата: onix757
                можно стопятьсотпервый..?

                Вы лучше еще разок модератора пошлите, надоели Вы уже, признаться stop
                Голован Джек
      4. midivan Сегодня, 10:49
        Цитата: andrej-shironov
        wink Эх, а Путин то ваще от дебатов отказывается. Видимо нечего сказать на вопросы которые ему обычные граждане задавать будут.

        В отличие от некоторых ему работать надо.
        midivan
  11. Masya Masya Сегодня, 09:11
    "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России"

    Ха! скажите проще о карманах своих забеспокоились, кроме себя "исключительных" больше никто в мире не волнует...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:33
      привет! love это и есть злонамеренное влияние - когда не у них покупают
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:40
        приветик, Роман! love
        Цитата: роман66
        это и есть злонамеренное влияние - когда не у них покупают

        ну если в этом ракурсе рассматривать... ждем очередных, ужесточенных, жесточайших санкций... wink
        Masya Masya
  12. ПСАКИ Сегодня, 09:11
    А вот теперь русские , еще быстрее его будут строить..! Не удивлюсь , если сенаторы США заявят на полном серьезе , что по этому трубопроводу русские смогут перебросить "скрытно" дивизию ВДВ в Европу ))))
    ПСАКИ
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:19
      smile Не русские а Газпром, не обольщайтесь зарубежный вы наш. А Америка умеет Европу прессовать не сомневайтесь. Думаю даже СП-2 смогут заблокировать. И нас опять ждёт очередное повышение тарифов на газ внутри страны с целью компенсации выпадающих доходов.
      andrej-shironov
      1. Голован Джек Сегодня, 09:26
        Цитата: andrej-shironov
        И нас опять ждёт очередное повышение тарифов на газ внутри страны с целью компенсации выпадающих доходов

        А Вы так этому радуетесь, что даже смотреть приятно.
        Вы мазохист? Или просто тролляшка?
        Шар-рада recourse
        Голован Джек
        1. andrej-shironov Сегодня, 09:29
          smile Джек ну вам же нельзя сейчас, вы же на зряплате сидите, а сейчас запрет на агитацию! Я реалист и за идею wink Троляшка из нас двоих это вы.
          andrej-shironov
          1. Голован Джек Сегодня, 09:33
            Цитата: andrej-shironov
            сейчас запрет на агитацию

            А я за что-то агитирую?
            У Вас, походу, глюки belay
            Цитата: andrej-shironov
            Я реалист и за идею

            Идею - какую? Ну-ка, давайте сюда эту свою "идею" wassat
            Цитата: andrej-shironov
            Троляшка из нас двоих это вы

            Это Вы с зеркалом разговаривате? Если да, то Вы таки правы yes
            Голован Джек
            1. andrej-shironov Сегодня, 09:39
              wink Ты сердишься Юпитер-значит ты не прав! Ваша же задача спровоцировать собеседника на реакцию чтоб его забанили. Но работаете вы плохо, лениво, без огонька, не отрабатываете говорю вашей зряплаты!
              andrej-shironov
              1. Голован Джек Сегодня, 10:11
                Цитата: andrej-shironov
                Ваша же задача спровоцировать собеседника на реакцию чтоб его забанили

                Вас? Зачем? Вас и так скоро забанят... за флуд, например.
                Цитата: andrej-shironov
                не отрабатываете говорю вашей зряплаты

                Я здесь на общественных началах... узбагойтесь.
                Голован Джек
        2. onix757 Сегодня, 09:33
          Вы так этому радуетесь, даже смотреть приятно.

          А вы не радуетесь?Напрасно. Согласно рейтингу его самого, вся страна должна ликовать от радости.Ежегодное повышение тарифов на жкх по значимости не должно уступать новгодним праздникам.
          onix757
      2. Окорок Сегодня, 09:34
        если бы они могли его заблокировать - они бы уже давно это сделали
        Окорок
      3. ПСАКИ Сегодня, 10:46
        Цитата: andrej-shironov
        Не русские а Газпром, не обольщайтесь зарубежный вы наш. А Америка умеет Европу прессовать не сомневайтесь.

        Прессуют Россию прежде всего внутри страны , такие как вы..Вот в этом проблемы ВСЕ России!
        Цитата: andrej-shironov
        Думаю даже СП-2 смогут заблокировать. И нас опять ждёт очередное повышение тарифов на газ внутри страны с целью компенсации выпадающих доходов.

        Я уже писал про вас , что вы вечно ноющий и причитающий..Такие как вы , главные враги России! (просто мое наблюдение..) hi
        ПСАКИ
  13. MKPU-115 Сегодня, 09:13
    "Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»" - не, США не вмешивается в политику других стран, ничего личного, просто честная рыночная конкуренция laughing
    MKPU-115
  14. MKPU-115 Сегодня, 09:14
    Цитата: JON IVAHOVISH
    Грудинин на дебатах Соловьева сбежал прямо с эфира - когда пришла женщина у которой квартиру он отобрал - вот ссыкло

    Платят фиксированная у тебя, за 1 пост сколько?
    MKPU-115
  15. andrej-shironov Сегодня, 09:17
    Воооот! А Миллер с Сечиным ради СП даже Колю с Уренгоя засылали, чтоб Европа препятствий не чинила, а Европа же не дееспособна одна без США. Все усилия Газпрома пропадут втуне.
    andrej-shironov
    1. Голован Джек Сегодня, 09:20
      Цитата: andrej-shironov
      Миллер с Сечиным ради СП даже Колю с Уренгоя засылали, чтоб Европа препятствий не чинила


      Цитата: andrej-shironov
      Все усилия Газпрома пропадут втуне

      Вы обзавелись машиной времени?
      Или просто "ля-ля", как обычно? wink
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:32
        wink Джек, вы играете в карты? Я к чему спрашиваю. Если противник заходит с захудалой шестёрки я не думаю что оппонент, если он конечно адекватен, будет бить её козырным тузом. Вы мою аналогию поняли? Пока я от вас ни одного аргумента выше шестёрки не слышал, поэтому и не буду перебивать их козырным тузом wink
        andrej-shironov
        1. Голован Джек Сегодня, 09:35
          Цитата: andrej-shironov
          Пока я от вас ни одного аргумента выше шестёрки не слышал, поэтому и не буду перебивать их козырным тузом

          Вам термин "блеф" известен, наверное?
          Дык вот... нет у Вас "туза", у Вас даже восьмерки завалящей, и то - нет laughing
          Голован Джек
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:41
            wink Вооооот! Именно в этом состоит основная задача отличного игрока в покер-заставить принять оппонента неверное решение. Вы потихонечку Джек учитесь. Конечно ни шатко ни валко, но всё же...
            andrej-shironov
            1. Голован Джек Сегодня, 10:06
              Цитата: andrej-shironov
              отличного игрока в покер

              Я в покер играл, когда Вас еще в проекте не было.
              Однако, Вы отклонились от темы. Поскольку доказать Ваш вброс Вы ничем не можете, теперь у Вас основная задача - съехать на базаре.
              Стандарный прием унылого тролля request
              Вот Ваш портрет в красках, дарю:
              Голован Джек
            2. AleksPol Сегодня, 10:08
              Извините , что влезаю в Вашу беседу , но когда это в покере заходили вообще с какой либо карте . Объясните новичку игре в покер hi
              AleksPol
              1. Голован Джек Сегодня, 10:30
                Цитата: AleksPol
                когда это в покере заходили вообще с какой либо карте

                Никогда. Там это как-то... не принято request
                Но andrej-shironov этим как-то... не заморачивается.
                Цитата: В.Высоцкий
                Ну, сумасшедший... что возьмешь?
                Голован Джек
                1. AleksPol Сегодня, 10:44
                  Это сарказм , покером балуюсь , просто хотелось узнать мнение andrej-shironov hi
                  AleksPol
                  1. Голован Джек Сегодня, 10:47
                    Цитата: AleksPol
                    ... покером балуюсь...

                    Я в студентах, помнится, "баловался". На спички.
                    Зато у меня всегда было много спичек laughing
                    Цитата: AleksPol
                    ... хотелось узнать мнение andrej-shironov

                    В лучшем случае снова какую-нить пургу нагонит. Троллик это request
                    Голован Джек
  16. morpogr Сегодня, 09:17
    В каждой бочке затычка эти сша. Если им денег не приносит или убыток, всё угроза демократии и западным ценностям. Срочно запрещать , строщать, угрожать и верещать.
    morpogr
  17. Ural Cossack Сегодня, 09:18
    Запретить США на территории России.
    Ural Cossack
  18. Rusland Сегодня, 09:20
    Пусть блокируют, с Украиной вопрос решен, есть время для осмысления. Лучше летом холодно, чем зимой жарко.
    Rusland
  19. konstantin68 Сегодня, 09:28
    Цитата: andrej-shironov
    smile Не русские а Газпром, не обольщайтесь зарубежный вы наш. А Америка умеет Европу прессовать не сомневайтесь. Думаю даже СП-2 смогут заблокировать. И нас опять ждёт очередное повышение тарифов на газ внутри страны с целью компенсации выпадающих доходов.

    К сожалению,может и получиться у них,давайте называть вещи своими именами. Согласен с Вашим мнением.
    konstantin68
  20. 1536 Сегодня, 09:28
    У каждого американца есть навоз в шкафу. Что, нельзя этих старперов и их подпевал приструнить, достав этот навоз?
    1536
  21. Окорок Сегодня, 09:32
    интересно а как администрация дяди Дони может "заблокировать" СП2 ? они по моему только этим и занимаются...осталось только на лодчонках выплыть перед трубоукладчиком
    Окорок
  22. лысова Сегодня, 09:35
    Смех, да и только.
    лысова
  23. Труд Сегодня, 09:35
    Конечно, это надо сделать как можно скорее, вдруг русские пустят ОВ по трубам!!!
    Труд
  24. Zubr Сегодня, 09:40
    Да пускай блокируют.. laughing Мы то не в Америку трубопровод ведём, а в Европу.... laughing И вообще на их блокировки, мы давно положили большой и с прибором... laughing
    Zubr
  25. Bort Radist Сегодня, 09:48
    Цитата: LSA57
    ну вот и выяснилась истинная причина всего фарса с допингом и "Химической атакой" в мелкобритании

    Заботятся об Европе, всем теперь ясно, достроят поток-2 и "Новичок" погонят потребителям ...... laughing
    Bort Radist
  26. КВУ-НСвД Сегодня, 09:50
    Давят - давят на поток а он всё строится , и строится ... И что-то видать даже канцлер-пакты пресловутые трещину дают . Упёрлась старуха немецкая , не хотит мёрзнуть в стране со сжиженой замедляющейся экономикой , хотит в тёплой и развивающейся ... laughing
    КВУ-НСвД
  27. Косолапый Сегодня, 09:59
    ))))
    Цитата: andrej-shironov
    smile Увы, у народа России нет лидера, который бы мог консолидировать подавляющее количество населения, который бы предложил внятную и разделяемую большинством народа внутриполитическую повестку! Запад всё это прекрасно видит вот и давит.

    Оп па да большая часть Европы согласилась на Лидера как в России , думаете он просто так из года в год самый влиятельный политик в Мире , а таких как вы очень мало , в основнов в Польше , зап.Украины ну и у нас в Прибалтике (человек от 500 до 1000)
    Косолапый
  28. Vard Сегодня, 10:08
    Интересно девки скачут... по четыре сразу в ряд... То есть они предлагают европейцам мёрзнуть зимой и гордиться независимостью от России... Конечно можно покупать газ в США по 6000 долларов ... или дровами топить...
    Vard
  29. samarin1969 Сегодня, 10:10
    Американские сенаторы ведут себя как патриоты и защитники владельцев и рабочих корпораций США. Достойно подражания. Называть их некими "злодеями" бессмысленно. Европейцы проиграли Вторую мировую, а Россия - "холодную" - вот и расплата.
    Найти в себе некие "внутренние" силы "сопротивлению диктата США не могут ни те, не другие. Американцы вполне могут себе позволить банально взорвать "недемократичный" "Северный поток-2.
    samarin1969
    1. rocket757 Сегодня, 10:26
      Т.е. - как смеешь ты своим нечистым рылом .... ты виноват уж тем что хочется мне кушать????
      Т.е. они патриотичные бандиты или просто бандиты?
      Всё эт пофиг потому что они просто МОГУТ и ХОТЯТ?
      rocket757
    2. midivan Сегодня, 11:03
      Цитата: samarin1969
      Американцы вполне могут себе позволить банально взорвать "недемократичный" "Северный поток-2.

      Каким образом, если не секрет? Диверсия или в открытую?
      midivan
  30. rocket757 Сегодня, 10:22
    " все имеющиеся инструменты!!!" - это как?
    Вариант - болтают потому что просто болтуны?
    - болтают, потому что конченые деби - дебл - совсем неумные люди!!! и от них придётся ждать всяких гадостей, если не чего то похуже?
    rocket757
  31. irbis0373 Сегодня, 10:34
    Вот почему-то вспомнилась фраза ещё с советского мультфильма: "А баба Яга против!"
    irbis0373
  32. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:48
    Я требую заблокировать американских сенаторов.
    Генерал Песчаных Карьеров
  33. Лена Петрова Сегодня, 10:51
    Трубопровод будет построен. Сенаторы займутся домашними делами. Шавки будут посланы подальше. Всё.
    Лена Петрова
Картина дня