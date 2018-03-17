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Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»
Как пишет издание The Washington Examiner, группа сенаторов от обоих партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2".
Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".
Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".
Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода— говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.
Сенаторы убеждены, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".
Авторы обращения призвали использовать для этого "все имеющиеся инструменты".
Использованы фотографии: РИА Новости
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