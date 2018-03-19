09:37 19 марта

Что такое операция «Скрипаль»?

Вот коллективный Запад и ответил на речь Владимира Путина в Манеже 1 марта. Не заметили? Что мы увидели в Солсбери, если отвлечься от английской пропаганды, как выразилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова? Если отвлечься от пропаганды, то нам продемонстрировали применение боевого нервно-паралитического оружия, якобы ещё советского «Новичка».



Якобы случайно применение химического оружия продемонстрировали в Солсбери, по соседству (!) с военной химической базой Портон Даун, по русскому по происхождению Сергею Скрипалю и его дочери. Ещё до каких-либо результатов расследования, на основе вероятных английских домыслов, основные западные союзники: Англия, США, Франция и Германия сделали совместное антироссийское заявление по этому поводу, показав, что для западной солидарности достаточно голых инсинуаций.


По факту, в Англии коллективный Запад ответил якобы «Новичком» на новые виды стратегического оружия России, продемонстрированные на видео 1 марта Владимиром Путиным. Ответил коварно. Поскольку химическое оружие запрещено, оно было применено якобы кем-то из России, и теперь Лондон пытается переложить ответственность на Россию.

По факту, в ответ на новые виды стратегического оружия России, Запад угрожает применением боевого нервно-паралитического оружия. В Солсбери продемонстрировано, что оно на Западе есть, и готово к применению. Заметим, США не выполнили обязательств по уничтожению своих запасов химического оружия, в то время как Россия выполнила такие свои обязательства под контролем ОЗХО.

Можно предположить, что расследование ОЗХО инцидента в Солсбери постепенно утонет в «Гринспенской трясине», поскольку информационный эффект достигнут, политическая провокация против России и Владимира Путина накануне дня голосования осуществлена. Все, кто нужно, предупреждены по всему миру: коллективный Запад сохраняет химическое оружие и готов его применять, спрятавшись за спину России или ещё кого-нибудь. Образцы якобы «Новичка» Англия вряд ли предоставит ОЗХО, ведь уже давно это можно было сделать.

В «The Telegraph» появилась утечка из якобы органов следствия, что отравляющее вещество, возможно, было в багаже (!) дочери Скрипаля, может быть, в косметике или в одежде, что ещё больше запутывает ситуацию. Другие издания сообщают, что целью покушения был не экс-сотрудник ГРУ Скрипаль, а его дочь Юлия, мотивы были, возможно, бытовые, а британские власти раздули скандал с упоминанием «Новичка» и нашли «руку Кремля». Завтра дезавуируют и «Новичок? А кто будет отвечать за разбитые горшки?

Другой важный вопрос: почему так грубо и как-то примитивно сработали западные спецслужбы в Солсбери? Доказательная база отсутствует полностью, все выводы – «вероятные», следствие вообще молчит, отделываются абсурдными утечками в прессу. В деталях происшествия в Солсбери, во множестве нестыковок, везде торчат уши западных спецслужб, всё явно приурочено к российским выборам. Спешат? Непрофессионализм?

Возможно, таким образом настоящая и диктаторская, глобалистская власть Запада хочет добиться беспрекословного подчинения, слепой веры без размышлений от своих сателлитов и «демократического общества». Англия же является «демократическим фасадом» и форпостом глобалистских финансовых элит, поэтому, кстати, произошёл брексит, выход Англии из Евросоюза, поскольку последний не пользуется полным доверием у глобальных элит.

Чтобы добиться слепой веры, обществу нужно навязать абсурд как норму. Это способ навести квазирелигиозную дисциплину: «Верую, ибо абсурдно!» Поэтому мировые СМИ вещают абсурд, вроде выкрика главы МИД Англии Бориса Джонсона: «Мы должны восстать против России!» Если абсурд санкционирован властью, западному обществу предлагают верить, что это правда. Слепо верить.

Только твиттер Дональда Трампа молчит, в то время как Запад подвергся нападению России в Солсбери, — сокрушаются мировые фейк-СМИ. Видимо, Трамп ещё не получил членство в глобальных элитах.

Из всего этого вытекает стратегия России: пробивать западный абсурд, попытки изолировать Россию в мире, и на западном направлении тоже. Поэтому Россия не отвечает на истерику Запада, как того требуют истерики вроде Никиты Исаева, собственной истерикой. Россия предельно корректно, в рамках международного права и дипломатического этикета, реагирует на самые хамские выпады любых Борисов Джонсонов.

Этим Россия приводит в замешательство западный истэблишмент, чем подрывает «западные демократические ценности». Все «пророссийские» тенденции в обществе западные великие умы выдают за результат вмешательства «русской пропаганды» и троллей в соцсетях. Неужели RT, радио «Спутник» и «русские» комментарии в соцсетях могут достигнуть такого эффекта? Это тоже абсурд!

Это результат всей мягкой политики России по отношению к Западу, это наша «вежливая сила» проводит к таким потрясающим результатам, в то время как жёсткая реакция России консолидировала бы Запад. Поэтому своими провокациями, в том числе «операцией Скрипаль», и общим хамством Запад пытается вызвать жёсткую реакцию России для своей консолидации, но пока это ему не удаётся.
Автор: Виктор Каменев


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. В. Ушаков (Виктор) Сегодня, 06:51
    А не пора ли России, всё-таки выйти из Конвенции о запрещении химического оружия ведь, по-сути дела, Запад это оружие имеет и, когда ему заблагорассудится, использует.
    Нам нет никакого смысла, в этом плане, отставать от Запада.
    В. Ушаков
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:39
      А не пора ли Вам свой подростковый инфантильный пыл умерить?
      FalconD
      1. В. Ушаков (Виктор) Сегодня, 08:12
        Хорошая, ФальконД у тебя задница, но она почему-то, расположена гораздо выше, чем ей положено быть.
        Перемести пожалуйста, не позорься. laughing
        В. Ушаков
    2. To be or not to be Сегодня, 09:15
      В В ПУТИН вчера на пресс конференции:""Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать! — сказал российский лидер. — У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".
      Россия УНИЧТОЖИЛА все свои запасы химического оружия под контролем международных наблюдателей!!
      США пока химичит с его уничтожением..."
      Выходить РФ ?Зачем? Под эгидой ООН по конвениции контроль за уничтожением ХО другими странами .особенно за США...
      Вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор технических наук Тенгиз Борисов что США не спешат с процессом утилизации. По его мнению, отставание Вашингтона по срокам свидетельствует о недостатке политической воли и понимания важности проблемы.«Да, очевидно, что американцы не торопятся с утилизацией и намного прохладнее, чем Россия, относятся к срокам выполнения своих обязательств. Конечно, такое положение дел выглядит не очень нормальным. Но не думаю, что здесь есть какая-то особая политическая или военная подоплёка»,"
      пысы:Процесс утилизации химикатов регламентируется Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). Документ был подписан в 1993 году и вступил в силу в 1997-м. Условия конвенции обязались выполнять шесть государств, признавших наличие в их арсеналах химических боеприпасов: Россия, США, Индия, Ливия, Албания и Южная Корея, хотя официально Сеул не признавал факт присоединения к КЗХО.
      Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

      http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
      ons/chemweapons.shtml
      To be or not to be
  2. Strashila (I) Сегодня, 07:10
    Разъяснения Путина о действии ОВ... действует сразу, схожи с разъяснением военных Примакову в своё время в Сербии о возможностях гранатомета, после покушения на Шеварднадзе, там ни чего бы не уцелело.
    Strashila
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:44
      Конечно спорный вопрос про "там ничего бы не уцелело..."..,достаточно вспомнить как братика КимЧенЫна порешили...и тоже ОВ нервно-паралитического действия....
      Ну раз Гарант сказал..,то.....)
      FalconD
      1. Strashila (I) Сегодня, 07:55
        в том случае действовать оно стало фактически сразу... а в этом, и на кладбище съездили... по обедали, прогулялись... может дело в туманах Альбиона.
        Strashila
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:10
    коллективный Запад ответил якобы «Новичком» на новые виды стратегического оружия России
    Когда в столбняке и крыть нечем, то с западной политической "корректностью" и очень "дипломатической" лексикой можно громко нагадить на стол противника, а потом наблюдать, злорадно хихикая, как он это будет убирать.
    rotmistr60
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:29
    Если отвлечься от пропаганды, то нам продемонстрировали применение боевого нервно-паралитического оружия, якобы ещё советского «Новичка».
    Все разговоры о применении БОВ должны быть отброшены и ПРЕКРАЩЕНЫ. Все кто говорит об этом просто НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, что это такое. Какое количество жертв должно было быть при этом? Если и были применение ОВ, то СПЕЦИАЛЬНЫХ, а это совсем иной разговор
    svp67
  5. СКАД (Юрий) Сегодня, 08:30
    Если Россия не признается ,то агличане грохнут еще пару-тройку ипланов.Это-же элементарно,Вася.
    СКАД
    1. Canecat (Canecat) Сегодня, 09:20
      Следующим будет Родченков. Интересно, он сам это понимает?
      Canecat
  6. sib.ataman Сегодня, 09:18
    Да, господин, Ушаков! Полностью с вами согласен! Уничтожение ХО для РФ стало не благом, а постоянным поводом к подозрениям и обвинениям со стороны Запада, а заодно, и угрозой его применения! Это напоминает заеженный сюжет из боевика, когда бандит захватывает заложника, и требует от освобождающего-брось оружие и я его отпущу; тот бросает, и сразу выстрел бандита! Спрашивается, нафиг разоружался? Сам погиб и жертве ничнм не помог! В жизни всё гороздо хуже! Т.н. "парнёры" никогда не исполняли своих обязательств (если только обстаятельства не прижмут к стене), находя миллионы уловок и откаряк для того, чтобы всех обмануть себе на пользу! Пора РФ выходить из договора по отказу от ХО! И начинать сразу с производства коког-нибудь Суперновичка! Чтоб у партнёров от одной мысли о нём сразу начинали волосы выпадать!
    sib.ataman
  7. sib.ataman Сегодня, 09:34
    Цитата: To be or not to be
    В В ПУТИН вчера на пресс конференции:""Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать! — сказал российский лидер. — У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".
    Россия УНИЧТОЖИЛА все свои запасы химического оружия под контролем международных наблюдателей!!
    США пока химичит с его уничтожением..."
    Выходить РФ ?Зачем? Под эгидой ООН по конвениции контроль за уничтожением ХО другими странами .особенно за США...
    Вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор технических наук Тенгиз Борисов что США не спешат с процессом утилизации. По его мнению, отставание Вашингтона по срокам свидетельствует о недостатке политической воли и понимания важности проблемы.«Да, очевидно, что американцы не торопятся с утилизацией и намного прохладнее, чем Россия, относятся к срокам выполнения своих обязательств. Конечно, такое положение дел выглядит не очень нормальным. Но не думаю, что здесь есть какая-то особая политическая или военная подоплёка»,"
    пысы:Процесс утилизации химикатов регламентируется Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). Документ был подписан в 1993 году и вступил в силу в 1997-м. Условия конвенции обязались выполнять шесть государств, признавших наличие в их арсеналах химических боеприпасов: Россия, США, Индия, Ливия, Албания и Южная Корея, хотя официально Сеул не признавал факт присоединения к КЗХО.
    Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

    http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
    ons/chemweapons.shtml


    Кто обязался разоружаться? Заклятые "партнёры"? Они это уже продеменстрировали, как они это будут делать! Блажен кто верует! Веруйте во всё, что вам нравится, не надо других вовлекать в свою секту!
    sib.ataman
  8. tank64rus (Александр) Сегодня, 09:36
    Тут и спорить нечего, спектакль поставленный режиссёрами провинциального английского театра. Посмотрите внимательно на репортажи. Полицейский стоит в двух шагах от облачённого в тяжёлый защитный костюм химика в изолирующем противогазе, рядом химик то же но в фильтрующем противогазе в лёгком защитном костюме. Где площадка обработки средств защиты, площадка их снятия, палатка проверки противогазов, средства дегазации, приборы химической разведки взятие проб, передвижная лаборатория и т.д. За такую организацию у нас любого начальника РХБЗ сразу отдали бы под суд, да и количество поражённых шло бы на десятки. Ну а насчёт провоза ОВ в багаже тут да же Джеймс Бонд и тот отдыхает. Мне как военному химику стыдно за британских "коллег" такое дуболомство.
    tank64rus
Картина дня