10:56 17 марта
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Stratfor: Вероятно, Кремль может создать аналог Политбюро

Американская «частная» разведывательная структура Stratfor публикует очередной материал, касающийся политической жизни России. Не считая, что такая публикация является вмешательством во внутренние дела РФ, аналитик Stratfor Лорен Гудрич пишет о том, как нынешний президент РФ «подыскивает преемников». В материале Гудрич говорится о том, что президент России обращает особое внимание на перспективных относительно молодых политиков, которые либо уже входят в его окружение, либо находятся «на подходе».

Из материала, опубликованного Stratfor:
Наиболее заметными из этих людей являются такие: 35-летний глава министерства экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний сын секретаря российского Совета безопасности Дмитрий Патрушев, работающий в банковской сфере.


Заметными кому? Лорен Гудрич?


При этом не совсем понятно, что "аналитического" в заявлении о том, что Кремль обращает внимание на молодых политиков и экономистов, чтобы потом вводить их в государственные структуры. В других странах иначе?

Далее в материале объявляется, что единственным преемником «дело может не ограничится».

Stratfor: Вероятно, Кремль может создать аналог Политбюро


Из заявления:
Вероятно, Путин постарается создать коллективную форму правления в России, которая в чём-то аналогична советскому Политбюро.

Stratfor славится своими «расследованиями» и вбросами, большинство из которых к реальности отношения не имеет. При этом аналитика этой структуры нередко основывается на тех публикациях в социальных сетях, которые в подавляющем большинстве случаев являются слухами и фейками.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Vard Сегодня, 10:16
    А что хорошая идея... Только не тех.. из которых песок сыпется, а молодых и голодных...
    Vard
    1. Домозгарусский Сегодня, 10:17
      И назвать ГОСДЕП... yes
      Домозгарусский
      1. Кроу Сегодня, 10:23
        аналитика этой структуры нередко основывается на тех публикациях в социальных сетях, которые в подавляющем большинстве случаев являются слухами и фейками.
        Бабки у подъезда зря говорить не будут. Если скажут, что "падшая женщина", значит так и есть. belay
        Кроу
    2. Теренин Сегодня, 10:25
      Цитата: Vard
      Только не тех.. из которых песок сыпется,

      ...и вот посыпалось меж ног,
      я оглянулся офигевший,
      сначала думал, что песок,
      а это - порох не сгоревший! wink
      Теренин
    3. Silvestr Сегодня, 10:25
      Цитата: Vard
      Только не тех.. из которых песок сыпется, а молодых и голодных...

      голодных до денег? Сомневаюсь, что сынки Патрушева, Иванова и пр.., севших на финансовые потоки по ночам не спят из-за судеб России. А иных сынков в такое место просто не допустят.
      Silvestr
      1. Vard Сегодня, 10:39
        Вся проблема России в том что у нас нет элиты... Тех кому за падло родину продать... Её ВВП выращивает... как гумус по миллиметру в год... Так что вся надежда на наших детей...
        Vard
      2. ИНТЕР Сегодня, 10:51
        Цитата: Silvestr
        голодных до денег? Сомневаюсь, что сынки Патрушева, Иванова и пр.., севших на финансовые потоки по ночам не спят из-за судеб России. А иных сынков в такое место просто не допустят.

        Есть прецедент, т.е. попытки более широкого охвата людей, чем круг сынков приближенных власти, это недавно проведённый форум Лидеры России, но опять же это система тестов и придуманных университетскими профессорами система отбора, во многом это теоретика.
        Стране же нужны люди которые ориентированные на народ, на его чаяния, проблемы, а не манагеры которые будут предлагать эффективные способы обдирания последней шкуры с народа.
        Что касается молодых, то многие из них выросли в новой капиталистической среде, есть конечно много достойных людей, но многие ли устоят перед соблазном подзаработать?
        Если взять в банку с солёными огурцами положить свежий, то через недели 2 он тоже будет солёным.
        Трудно быть честным неподкупным в среде где противоположность норма.
        Главное в человеке стержень, чувство заботы и ответственности за свой народ, а свой народ это весь консолидированный народ России, где бы этот человек не работал.
        Стране нужны новые руководители, руководители регионов, министерств, госпредприятий, но для всего этого должна быть выработана система госуправления и госкотроля, где нормальный человек может остаться таковым и приносить пользу своей стране
        ИНТЕР
  2. vorobey Сегодня, 10:17
    раньше его царем называли, неужто поменялось что то. Аналитикам надо было что то написать вот и строчат...

    а что касается приемника то он нужен.. толковый, не трусливый. 6 лет впереди время еще есть.. а то ведь конституцию менять придется
    vorobey
    1. Silvestr Сегодня, 10:31
      Цитата: vorobey
      а что касается приемника то он нужен.. толковый, не трусливый.

      а где ж такого взять?
      Цитата: vorobey
      а то ведь конституцию менять придется

      опять ?
      Silvestr
      1. vorobey Сегодня, 10:33
        Цитата: Silvestr
        а где ж такого взять?


        Вот и есть задача на ближайшие 6 лет.. Ну по крайней мере тень отца Гамлета за его спиной может еще долго маячить...для подстраховки.. laughing
        vorobey
        1. Silvestr Сегодня, 10:40
          Цитата: vorobey
          Вот и есть задача на ближайшие 6 лет.. Ну по крайней мере тень отца Гамлета за его спиной может еще долго маячить...для подстраховки

          только скамейка запасных мала и все из одной обоймы.
          Silvestr
          1. vorobey Сегодня, 10:44
            Цитата: Silvestr
            только скамейка запасных мала и все из одной обоймы.


            Вот где то в Ваших словах подвох... скамейка мала или одна обойма..

            Маленькая скамейка сейчас за счет резерва развивается.. посмотрите сколько молодых пришло за последний год.. а одна обойма.. я не думаю что патроны серии Собчак, грудинин бабурин не дадут осечки...
            vorobey
            1. Silvestr Сегодня, 10:50
              Цитата: vorobey
              Вот где то в Ваших словах подвох... скамейка мала или одна обойма..

              НИ КАКОГО подвоха- просто констатация.
              Скамейка резерва- откуда и кем этот резерв пополняется. Пока административные назначения коррелируют с близостью к телу.
              Обойма- один завод-изготовитель, одна технология. Собчак, Бабурин- это иной завод-изготовитель, да и на скамейку запасных не попасть. Хотя. в Питере говорят, что Собчак станет губернатором. Вот посмотрим на нашу гипотезу
              Silvestr
              1. vorobey Сегодня, 10:55
                Цитата: Silvestr
                Собчак, Бабурин- это иной завод-изготовитель,


                и я про то же...
                Цитата: Silvestr
                Хотя. в Питере говорят, что Собчак станет губернатором.


                у нее калибр другой.. заморский.. она ни в какую обойму не лезет..
                vorobey
    2. taiga2018 Сегодня, 10:45
      Цитата: vorobey
      а что касается приемника то он нужен.. толковый, не трусливый.

      может среди военных,тех что прошли Сирию...
      taiga2018
      1. vorobey Сегодня, 10:46
        Цитата: taiga2018
        может среди военных,тех что прошли Сирию...


        посмотрим... после 18 года .. проявится приемник.. будут натаскивать
        vorobey
  3. Silvestr Сегодня, 10:21
    коллективная форма правления уже существует- Совбез. Наверняка есть и теневой "Совбез"- ближний круг вождя. Главный вопрос в другом- насколько смелы их участники в противопоставлении своего мнения вождю? Ведь в споре рождается истина, но портится настроение.
    Если будет всеобщее "ободрямс", то тень ЦК КПСС маячит за спиной.
    Silvestr
    1. vorobey Сегодня, 10:27
      Цитата: Silvestr
      коллективная форма правления уже существует- Совбез


      это не форма правления.. это совет по безопасности.. Вы что путаете.. коллективный орган помогающий принять решение.

      Цитата: Silvestr
      Главный вопрос в другом- насколько смелы их участники в противопоставлении своего мнения вождю?


      Безопасность - ключевое слово. Эта структура работает в одном направлении
      vorobey
      1. Silvestr Сегодня, 10:34
        Цитата: vorobey
        это не форма правления.. это совет по безопасности

        не нахожу противоречий. Легальный орган. Последние повестки дня- миграционная политика, регионарная политика

        Цитата: vorobey
        Вы что путаете.. коллективный орган помогающий принять решение.

        как раз там и происходит выработка решений. По нашей жизни- так все надо обсуждать именно в совбезе
        Silvestr
    2. Теренин Сегодня, 10:36
      Цитата: Silvestr
      коллективная форма правления уже существует- Совбез. Наверняка есть и теневой "Совбез"- ближний круг вождя.

      Так в Совбезе России официально есть "члены СБ", а есть "постоянные члены СБ" это и есть "ближний круг". Все там обсуждается адекватно.
      Я, лично вспоминаю общий "одобрямс" времен ЦК КПСС не то, что бы без стыда, но и с гордостью.
      Теренин
      1. Silvestr Сегодня, 10:43
        Цитата: Теренин
        Я, лично вспоминаю общий "одобрямс" времен ЦК КПСС не то, что бы без стыда, но и с гордостью.

        только не хотелось бы такого же финала
        Silvestr
  4. pvv113 Сегодня, 10:25
    президент России обращает особое внимание на перспективных относительно молодых политиков

    И что нового открыли? Подбор и расстановка кадров идет на всех уровнях, начиная от контор типа "Рога и копыта" и заканчивая промышленными гигантами и правительственным аппаратом
    pvv113
    1. vorobey Сегодня, 10:31
      Цитата: pvv113
      президент России обращает особое внимание на перспективных относительно молодых политиков

      И что нового открыли? Подбор и расстановка кадров идет на всех уровнях, начиная от контор типа "Рога и копыта" и заканчивая промышленными гигантами и правительственным аппаратом


      я сегодня в новостях сюжет увидел как . клятву давали новые чиновники в Китае...надо такую же для всех госчиновников ввести.. и вместе с назначением именной ТТ выдавать с одним патроном... для посмертной реабилитации если вдруг че... laughing
      vorobey
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:52
        Лучше ТТ выдавать народу,тогда и чиновники зачешутся.А так у должностных с ТТ будут только понты перед девками румяными.
        ДЕДПИХТО
    2. Теренин Сегодня, 10:44
      Цитата: pvv113
      И что нового открыли?...

      Проснитесь! Множество открыто. Кто хочет работать -работают и неплохо зарабатывают. В средней семье уже по две машины и голодными никто еще ни лег спать...
      Теренин
  5. dojjdik Сегодня, 10:25
    наибольшая опасность попасть в "майдан" как известно всем эт смена лидера-потому приемника нуно проверять и перепроверять ибо "эльцин 2" может у нас появится в любой момент возможность црушников протолкнуть своего агента очень высока и тогда они уж отыграются на нас -мож потому Китайцы и принимают меры "до того"
    dojjdik
    1. Silvestr Сегодня, 10:29
      ?
      Цитата: dojjdik
      ибо "эльцин 2"

      Главное отличие России от США в том, что у нас вся власть держится на президенте. Первое лицо является тем, кто может резко поменять курс страны.
      Примеры: Хрущев, Горбачев ,Ельцин, Путин. Все они резко меняли курс и никто этому не противостоял. Никаких серьезных сдержек и противовесов в стране не было и нет.
      СССР проиграл в свое время на уровне элит. Значит, проблема была в генерации элиты, которая к тому времени мутировала.
      А на что способна нынешняя элита- по-моему уже всем понятно: больше хапнуть и рвануть. Достаточно Якунина в качестве примера.
      Silvestr
      1. Теренин Сегодня, 10:51
        Цитата: Silvestr
        Главное отличие России от США в том, что у нас вся власть держится на президенте. Первое лицо является тем, кто может резко поменять курс страны.

        Ну и что? Так сложилось исторически. Значит для России это нормально. Я не хочу, как в США.

        Цитата: Silvestr
        А на что способна нынешняя элита- по-моему уже всем понятно: больше хапнуть и рвануть. Достаточно Якунина в качестве примера.

        Так США эту элиту в России и формировала. Или вы не знаете?
        Теренин
    2. Домозгарусский Сегодня, 10:31
      Скорее застолбить заработанное на галере рабским трудом wink
      Домозгарусский
  6. Egorovich Сегодня, 10:29
    Надо будет, заменим и Конституцию, как в Китае сделали.
    Egorovich
    1. vorobey Сегодня, 10:35
      Цитата: Egorovich
      Надо будет, заменим и Конституцию, как в Китае сделали.


      Кстати почему никто в мире не визжит как резаный...
      vorobey
  7. Masya Masya Сегодня, 10:30
    не совсем понятно, что "аналитического" в заявлении о том, что Кремль обращает внимание на молодых политиков и экономистов, чтобы потом вводить их в государственные структуры.

    и мне непонятно, в штатах иначе? сами виноваты, что клинтошу фигово подготовили... wink
    Masya Masya
  8. ПСАКИ Сегодня, 10:35
    Кремль может создать аналог Политбюро

    Скорее всего воссоздать СССР , в еще более широком смысле этого слова ..А Россия это уже не раз проделывала после всяких смут и унижений за свою историю !
    Заидую я русским , есть у них что то , что у других национальностей нет..
    ПСАКИ
  9. Аскет Сегодня, 10:36
    Стратфор помнится давал прогноз что в 2015г.Россия развалится на мелкие квазигосударства из-за проблем в экономике.ЦРУ в этой связи выпустило целый доклад, где главной задачей США определялось взятие под контроль ядерного оружия. Примечательно, что сроки распада России постоянно сдвигаются по времени, суть подобных прогнозов остаётся неизменной.
    Маловероятно, что Российская Федерация в ее современном виде уцелеет. Неспособность России превратить прибыль от экспорта энергоресурсов в устойчивую экономику делает ее уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. У РФ нет способа защититься от этих рыночных процессов. Это приведет к повторению советского опыта 1980-x и 1990-x, когда Москва утратила способность поддерживать государственную инфраструктуру. Все это заставит регионы спасаться от проблем самостоятельно, образуя формальные и неформальные автономные объединения. Экономические связи между Москвой и периферией ослабнут.Это приведет к крупнейшему кризису следующего десятилетия.Соединенным Штатам придется выработать некое военное решение, которое тяжело сейчас внятно представить, смириться с угрозой случайных запусков или создать в ядерных регионах стабильное и экономически устойчивое правительство, чтобы затем со временем нейтрализовать ракеты невоенным путем. Сейчас тяжело сказать, как будет развиваться эта ситуация. Но учитывая наш прогноз — раздробление России — в ближайшие десять лет эту проблему тем или иным способом придется решать.

    Мир грядущего десятилетия: перевод прогноза Stratfor на 2015-2025
    Аскет
    1. Masya Masya Сегодня, 10:43
      Цитата: Аскет
      сроки распада России постоянно сдвигаются по времени

      так же как и сроки апокалипсиса... вот и Россия канет в лету когда он нагрянет......
      Masya Masya
  10. HAM Сегодня, 10:38
    Мы уже отстали-в штатах "политбюро" трудится не покладая языков.
    Генеральный секретарь ЦК РП США Хиллари Клинтон -звучит!??(могу ошибиться только в названии РП)
    HAM
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 10:45
    А чем плох аналог политбюро ? По крайней мере в курсе страны метаний из стороны в сторону не будет.. А насчёт приемника узко мыслят...Взяли тех кто помоложе в верхах и объявили... Обратить внимание на обилие новых лиц в губернаторах и вообще в регионах "аналитизьма" не хватает.. А то , что наверняка кандидаты в приемники есть и их опробуют , так , что в этом такого ? Это нормально..Я б тоже на месте ВВП озаботился мыслями о том , что "после" . Пускать псу под хвост наработанное и созданное ни одному нормальному человеку неохота ...
    КВУ-НСвД
    1. 23рус Сегодня, 10:49
      Согласен. ВВП уже стареет, нужен приемник, а лучше политбюро.
      23рус
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