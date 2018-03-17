Stratfor: Вероятно, Кремль может создать аналог Политбюро

Наиболее заметными из этих людей являются такие: 35-летний глава министерства экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний сын секретаря российского Совета безопасности Дмитрий Патрушев, работающий в банковской сфере.

Вероятно, Путин постарается создать коллективную форму правления в России, которая в чём-то аналогична советскому Политбюро.

Американская «частная» разведывательная структура Stratfor публикует очередной материал, касающийся политической жизни России. Не считая, что такая публикация является вмешательством во внутренние дела РФ, аналитик Stratfor Лорен Гудрич пишет о том, как нынешний президент РФ «подыскивает преемников». В материале Гудрич говорится о том, что президент России обращает особое внимание на перспективных относительно молодых политиков, которые либо уже входят в его окружение, либо находятся «на подходе».Из материала, опубликованного Stratfor:Заметными кому? Лорен Гудрич?При этом не совсем понятно, что "аналитического" в заявлении о том, что Кремль обращает внимание на молодых политиков и экономистов, чтобы потом вводить их в государственные структуры. В других странах иначе?Далее в материале объявляется, что единственным преемником «дело может не ограничится».Из заявления:Stratfor славится своими «расследованиями» и вбросами, большинство из которых к реальности отношения не имеет. При этом аналитика этой структуры нередко основывается на тех публикациях в социальных сетях, которые в подавляющем большинстве случаев являются слухами и фейками.