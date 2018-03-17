15:58 17 марта

Яков Кедми раскрыл суть «британской провокации» против России

Международное давление на Россию усиливается в геометрической прогрессии. Коллективный Запад выдумывает и создает новое причины для усиления санкционного режима. Теперь, даже если вопрос Донбасса будет решен, у англосаксов появился новый повод не просто оставить действующие санкции в силе, но и ввести новые.

Россию официально обвинили в нарушении суверенитета Великобритании и использовании на ее территории химического оружия. Однако никто не задается простым вопросом: зачем нашей стране нужно было ликвидировать своего экс-разведчика, который уже давно не представляет никакой оперативной ценности для западных стран, да еще и непосредственно перед выборами президента РФ? Более того, в качестве яда был якобы выбран нервно-паралитический газ, который производился только в России. Ну это чтобы вообще не оставить сомнений в причастности нашей страны.

Как считает израильский эксперт Яков Кедми, западные страны уже доходят до маразма, в попытках обвинить Россию во всех смертных грехах.




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Комментарии 7

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  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:55
    дело не в маразме Мэй и Ко.
    Существуют проблемы в ЕС и нагнетание страстей в отношении России позволяет преподнести "стрелочника" . И политическая составляющая- антироссийская риторика всегда пользовалась у них популярностью.
    Silvestr
    1. Vard Сегодня, 11:15
      Лучший способ отвлечь внимание от скандала... другой скандал... а Британии последнее время не прёт... То одно... то другое... Думается это всё домашняя заготовка именно на этот случай... Так сказать ни чего личного... просто бизнес...
      Vard
      1. Татьяна Сегодня, 12:29
        Согласна с Кедми во всём, кроме одного. Он не всё договаривает, но это его право. А именно.

        Кедми говорит, что США никогда не будут воевать с сильным противником, имея в виду Россию, который может нанести им ответный удар. И далее молчок! При этом по России его выводы сугубо регионально локальны и на этом они у него и заканчиваются. Не думаю, что это у него происходит из-за отсутствия у него на это телевизионного времени. Просто он сознательно, как иностранный подданный, от этого «уходит» - уклоняется – из соображений личной безопасности и благополучия. Осуждать это ни к чему, но обращать на это внимание нужно.

        ИТАК. Следует учесть, что политическая и военная обстановка в мире не стоит на месте. И что США всегда делают всё, чтобы она менялась именно в их пользу. Да, при этом США не стремятся участвовать напрямую сами в войне против России. Но при этом Кедми ничего не говорит об участии США в развязывании ими ПРОКСИ-ВОЙНЫ на стороне стран Европы против России. Хотя про прокси-войну США против Сирии Кедми сказал.
        А между тем, расширенное участие ВС РФ в войнах – это и есть тактическое средство США для достижения своих стратегических целей – ослабить Россию до такой степени, чтобы она не смогла нанести против США ответного удара.
        Татьяна
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:45
          Цитата: Татьяна
          США никогда не будут воевать с сильным противником, имея в виду Россию

          если имеете ввиду ЯО, то- такого точно не будет
          Локальные конфликты с применением неядерного оружия- так их куча уже была.
          Цитата: Татьяна
          участие ВС РФ в войнах – это и есть тактическое средство США

          согласен,война на 2 или 3 фронта-вот что хочет США.
          Поэтому, с опасением жду сообщений с ЛДНР, Приднестровья
          Silvestr
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:26
            Ну Кедми использует свой опыт для раскрутки... И я очень совмневаюсь что он играет на стороне Израиля. Скользкая личность, да и весьма не глупая... Насчет остального, Россия уже воюет на 2-3 фронта. Украина, Сирия, санкции. Никакой ... сейчас не затеет полномасштабную войну, не важно кто противник Россия или Израиль или Британия.
            Shahno
        2. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:36
          Расширенное участие ВС РФ в конфликтах - тактический (стратегический?!) просчет США. Россия за относительно невысокую цену получает бесценный боевой опыт, испытывает современные (и думаю перспективные) системы вооружения. Да, тратит средства на помощь союзным силам, на содержание своих сил за рубежом - но это намного дешевле, чем затем (не дай Бог, во время войны) модернизировать вооружение, менять тактику...
          шура матросов
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:08
            Я тоже считаю, что это ошибка штатов. Не время разбрасывать камни..
            Shahno
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