Яков Кедми раскрыл суть «британской провокации» против России

Международное давление на Россию усиливается в геометрической прогрессии. Коллективный Запад выдумывает и создает новое причины для усиления санкционного режима. Теперь, даже если вопрос Донбасса будет решен, у англосаксов появился новый повод не просто оставить действующие санкции в силе, но и ввести новые.



Россию официально обвинили в нарушении суверенитета Великобритании и использовании на ее территории химического оружия. Однако никто не задается простым вопросом: зачем нашей стране нужно было ликвидировать своего экс-разведчика, который уже давно не представляет никакой оперативной ценности для западных стран, да еще и непосредственно перед выборами президента РФ? Более того, в качестве яда был якобы выбран нервно-паралитический газ, который производился только в России. Ну это чтобы вообще не оставить сомнений в причастности нашей страны.



Как считает израильский эксперт Яков Кедми, западные страны уже доходят до маразма, в попытках обвинить Россию во всех смертных грехах.











