16:07 17 марта
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Россия приняла ответные меры в отношении Британии. И не только высылка дипломатов...

Министерство иностранных дел России сообщает о принятии ответных мер в отношении Британии, из которой высылаются 23 российских дипломата. Напомним, что официальный Лондон принял решение о высылке представителей дипкорпуса РФ на фоне обвинений в адрес России якобы в причастности к отравлению беглого экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Чтобы передать информацию об ответных мерах, в главное внешнеполитическое ведомство РФ был вызван посол Соединённого королевства Л.Бристоу.

Из заявления пресс-службы МИД РФ:
17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г.Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной в ответ приняты следующие решения.


Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Россия приняла ответные меры в отношении Британии. И не только высылка дипломатов...


Напомним, что ранее Британия пыталась достигнуть консенсуса по открытию своего консульства в Северной столице РФ.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 162

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:36
    Молодцы! По другому бы не поняли! good особенно отзыв согласия, на открытие консульства.... нечего им в Питере делать!
    Охотовед 2
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:55
      Цитата: Охотовед 2
      Молодцы! По другому бы не поняли! good особенно отзыв согласия, на открытие консульства.... нечего им в Питере делать!


      они в отместку сейчас еще троих перебезчиков отравят.. wassat
      vorobey
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:57
        Цитата: vorobey
        Цитата: Охотовед 2
        Молодцы! По другому бы не поняли! good особенно отзыв согласия, на открытие консульства.... нечего им в Питере делать!


        они в отместку сейчас еще троих перебезчиков отравят.. wassat

        Дак уже! Тут одного деятеля - собачьим поводком удавили! belay Очень - символично, кстати! winked
        Охотовед 2
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:07
          что ранее Британия пыталась достигнуть консенсуса по открытию своего консульства в Северной столице РФ.

          Консенсус не мы разрушали,а ведь когда то и находили взаимопонимание. yes
          влад66
          1. LastPS Сегодня, 12:18
            Ага, а потом Черчиль произнес Фултонскую речь и началась холодная война, видимо не понравилось инстинктивно вставать.
            LastPS
            1. Татьяна Сегодня, 13:29
              Всё очень правильно!
              И мне ещё понравилось, что ответные меры РФ против Великобритании за провокацию против России включают в себя дополнительно ещё и ответные политические "бонусы". А именно.
              В связи с дипломатическим диспаритетом между РФ и Британией :
              1 . Отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
              2. Прекращается деятельность Британского Совета в РФ.
              Татьяна
              1. volodya (владимир) Сегодня, 13:59
                Цитата: Татьяна
                Всё очень правильно!

                volodya
        2. поневолебрат (Павел) Сегодня, 12:14
          Цитата: Охотовед 2
          Тут одного деятеля - собачьим поводком удавили!

          Пропустил, кого? Березовского давно и шарфиком, кто теперь? Так то я за))))
          поневолебрат
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:24
            Цитата: поневолебрат
            Цитата: Охотовед 2
            Тут одного деятеля - собачьим поводком удавили!

            Пропустил, кого? Березовского давно и шарфиком, кто теперь? Так то я за))))

            Компаньона Бориса Березовского, Николая Глушкова! По сообщениям британской прессы, Николай Глушков - был задушен собачьим поводком. Новость сегодняшняя.
            Он кстати , был приговорён заочно к тюремному сроку в России, Ну а Бриты - не стали мелочится, и вынесли Более суровый приговор!
            Как с другом Борисом Березовским, только видимо - шарфик подобрать не смогли...
            Охотовед 2
            1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:40
              Цитата: Охотовед 2
              Цитата: поневолебрат
              Цитата: Охотовед 2
              Тут одного деятеля - собачьим поводком удавили!

              Пропустил, кого? Березовского давно и шарфиком, кто теперь? Так то я за))))

              Компаньона Бориса Березовского, Николая Глушкова! По сообщениям британской прессы, Николай Глушков - был задушен собачьим поводком. Новость сегодняшняя.
              Он кстати , был приговорён заочно к тюремному сроку в России, Ну а Бриты - не стали мелочится, и вынесли Более суровый приговор!
              Как с другом Борисом Березовским, только видимо - шарфик подобрать не смогли...

              На собак шарфики не надевают, для них существует поводок.
              ротмистр
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:04
                Цитата: ротмистр
                На собак шарфики не надевают, для них существует поводок.

                и намордник. наверное одеть забыли
                LSA57
            2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:01
              Цитата: Охотовед 2
              ...Компаньона Бориса Березовского, Николая Глушкова! По сообщениям британской прессы, Николай Глушков - был задушен собачьим поводком. Новость сегодняшняя...

              Ахмед Закаев пока без поводка остался request
              Думаю, что и его черёд не за горами yes
              Андрей К
            3. Separ (Вячеслав) Сегодня, 13:25
              Интересно поводок от какой собаки? От англицкого бульдога или от лабрадора?
              Separ
              1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 15:06
                для котов поводок был
                Hammerlock
          2. Barabashka 68 (Игорь) Сегодня, 13:03
            http://www.mk.ru/politics/2018/03/17/smi-pogibshe
            go-v-londone-soratnika-berezovskogo-zadushili-sob
            achim-povodkom.html
            Barabashka 68
          3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 14:45
            Цитата: поневолебрат
            Цитата: Охотовед 2
            Тут одного деятеля - собачьим поводком удавили!

            Пропустил, кого?


            Да там только тех, кого требует Россия выдать больше 40 рыл. Так что выбор есть...
            Jovanni
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:05
              Цитата: Jovanni
              Да там только тех, кого требует Россия выдать больше 40 рыл.
              Если вернутся - придётся мораторий на недельку снять.
              Симаргл
      2. Феликс (Феликс) Сегодня, 11:59
        Цитата: vorobey
        они в отместку сейчас еще троих перебезчиков отравят..

        Пусть травят, мы им за это ещё перебежчиков отправим. Только сразу без денег, чтобы они там не заморачивались с их арестами hi
        Феликс
        1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:57
          Пусть травят, мы им за это ещё перебежчиков отправим.

          Пусть заодно всех "русских" у себя травят, туда всё равно нормальные люди жить не поедут lol
          Incvizitor
      3. Alex777 (Александр) Сегодня, 12:01
        У них с отместкой очень большие проблемы.
        По-ходу, возникают предположения - для чего можно было всю эту кашу заварить.
        Американцы Новичок знают, имеют и всеми силами защищали его от включения в перечень запрещенных веществ ОЗХО. И как им теперь от этого запрета открутиться - не понятно. Поэтому такой кипешь и стоит. hi
        Интересно об этом всем рассказано:
        http://www.bbc.com/russian/features-43429973
        Alex777
        1. hohkn (Константин) Сегодня, 12:37
          Цитата: Alex777
          Интересно об этом всем рассказано:
          http://www.bbc.com/russian/features-43429973

          Здесь - ещё интереснее:
          https://dima-piterski.livejournal.com/580803.html
          hohkn
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:18
            Нет. Это не интересно.
            Такого перебежчика, всеми расшифрованного дезинформатора, ни из тюрьмы бы не выпустили, ни за границу. hi
            Alex777
        2. alexmach (Александр) Сегодня, 14:19
          У них с отместкой очень большие проблемы.

          Ой не думаю, не думаю. Врят-ли они это затевали как единичную провокацию - бессмысленно как-то совсем. Они скорее всего собирались играть в какую-то многоходовку, и это был только первый ход. Ждёмс к примеру атаки этим самым "новичком" в Сирии. Или какой скоординарованной с "партнерами" атаки по дипломатическим фронтам.

          Есть конечно варианты, что они это "для внутреннего употребления" сделали, что бы от чего-то электорат отвелечь, или что оно просто так само собой случилось, а они просто на это среагировали. Но мне они кажутся мало вероятными.
          alexmach
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:11
            Вы исходите из того, что это они сделали. Вот несколько вопросов:
            - Почему янки не уничтожили свое химоружие как должны были? Жалобы на нехватку денег всерьез принять невозможно.
            - Что там в остатке они сберегли? Не Новичок ли, не входящий в список запрещенных отчего-то?
            - Почему Франция за 1 час, а Трамп за 1 день поменяли позицию, что у бритов нет доказательств? А их нет.
            - И как им, в нынешней ситуации, дальше не давать его запретить? Любая попытка помешать запрету будет очень бледно выглядеть. А наши ОЗХО к расследованию тянут не просто так ИМХО.
            Согласен с Вами, что комбинация многоходовая. Вот только кто и кого тут играет надеюсь поймем, когда досмотрим этот мультик до конца. hi
            Alex777
      4. Alexanast (Александр) Сегодня, 12:03
        Цитата: vorobey
        они в отместку сейчас еще троих перебезчиков отравят..


        Блин, нужно срочно потребовать от них всех перебежчиков вертать взад laughing
        Alexanast
        1. Урфин Джюс (Роман) Сегодня, 12:44
          Судя по всему у нас им будет безопаснее. После всех повешаний и отравлений глядишь и Резун на историческую родину попросится smile
          Урфин Джюс
          1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:10
            Цитата: Урфин Джюс
            глядишь и Резун на историческую родину попросится

            Всё готово к радушному приёму!
            Симаргл
      5. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:29
        сейчас еще троих перебезчиков отравят.. wassat

        Так надо им сообщить, что по протоколу, перебезчиков у нас не травят, они мрут от угрызений совести
        sir_obs
      6. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:53
        Цитата: vorobey
        они в отместку сейчас еще троих перебезчиков отравят.

        У Абрамовича Челси отберут, придётся ему воронежский ФАКел поднимать в отместку laughing
        Аскет
        1. Separ (Вячеслав) Сегодня, 13:32
          "Факел" поднимать - всё равно что у покойника ..Но деньги бы не помешали.
          Separ
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 11:56
      Цитата: Охотовед 2
      Молодцы! По другому бы не поняли!


      Вот йад, который выпил Скрипаль.
      А это полиция,
      Которая крайне узнать стремится
      Что же такое выпил Скрипаль.

      А это британский научный эксперт,
      Который примерно выяснил спектр
      И сообщил результаты полиции,
      Которая крайне узнать стремится
      Что же такое выпил Скрипаль.

      А это британские медиа,
      Сразу узнавшие из википедии
      Что за отрава имеет спектр,
      Который вычислил старый эксперт,
      Который вовсю помогает полиции,
      Которая крайне узнать стремится,
      Что же там выпил бедный Скрипаль.

      А это британский премьер Тереза,
      Узнавшая из британской прессы,
      Что за отрава имеет спектр,
      Который вычислил старый эксперт,
      Который вовсю помогает полиции,
      Которая крайне узнать стремится,
      Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

      А вот ультиматум, играющий мускулом,
      Который Терезою выдвинут русским,
      Поскольку давно всем известен спектр,
      Который вычислил старый эксперт,
      Который вовсю помогает полиции,
      Которая крайне узнать стремится,
      Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

      А это болт длиною с экватор,
      Закрученный русскими на ультиматум,
      Который выдвинула Тереза
      Узнавшая всё из британской прессы,
      Которая знает всё лучше полиции
      Которая тщетно узнать стремится
      Что же там выпил нещастный Скрипаль.
      автор Виктор Мараховский источник
      Терский
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:12
        Все в точку и по делу! Про Британский совет... Одной из программ деятельности этого учреждения является "Северо-Кавказская образовательная инициатива"... А именно программа обучения чеченцев в Англии. Сотрудники совета равно, как и несостоявшегося консульства в Северной столице пусть отойдут в сторонку и помолчат! Ну или заткнутся если им так понятнее.
        Опер
    3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:13
      Цитата: Охотовед 2
      Молодцы!

      пока не очень, а как быть с хамством министра обороны и с обвинениями из туалетного ершика?
      Василенко Владимир
      1. avt Сегодня, 13:17
        Цитата: Василенко Владимир
        пока не очень,

        no В отличии от новогодней Обамкиной выходки ,когда тянули с ответкой , вполне себе даже очень ! good Даже с довеском по консульствам и этим ,,советом", ну что бы два раза не ходить послу в МИД bully Как говорит еврейская мудрость -дорого яичко ко Христову дню bully Весьма оперативно сработано, good
        что ценно
        Цитата: Василенко Владимир
        а как быть с хамством министра обороны и с обвинениями из туалетного ершика?

        request Ну на каждый роток не накинешь платок . Тут как с их влохмаченным БОрисом - только Лавров может публично носом в лужу сунуть.Ну или действительно
        Цитата: майор Юрик
        ,надо табличку повесить- Британский консул свалил и заткнулся
        А моет заткнулся и свалил.
        wassat
        avt
    4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:29
      Цитата: Охотовед 2
      Молодцы! По другому бы не поняли! good особенно отзыв согласия, на открытие консульства.... нечего им в Питере делать!


      Пральна,на месте где хотели саксонское консульство разместить,надо табличку повесить- Британский консул свалил и заткнулся am
      майор Юрик
    5. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:01
      Цитата: Охотовед 2
      Молодцы! По другому бы не поняли! good особенно отзыв согласия, на открытие консульства.... нечего им в Питере делать!

      Да и британский совет прикрыли, рассадник и спонсор либерастов.
      Piramidon
    6. myrzilka (Руслан) Сегодня, 13:21
      Цитата: Охотовед 2
      нечего им в Питере делать!

      В Екатеринбуре, тоже, надо закрыть. Учитывая мэрство проамериканского клеврета Ройзмана, закрытие консульства, самое оно - то что дохтур прописал. И выслать надо было 46 бритишей, бить надо всегда сильнее, иначе не проникнутся.
      myrzilka
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:12
        Цитата: myrzilka
        Учитывая мэрство проамериканского клеврета Ройзмана
        Ройзмана тоже закрыть am
        Симаргл
    7. антивирус Сегодня, 13:49
      исче и Бентли( с Ягуаром) запретить
      антивирус
    8. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 13:57
      Тема на от правку британцев не плохая , но мы же не должны ждать как они на это дополнительно отреагируют . Англия нам что друг или желают нам всего хорошего , как говорится валите .
      У нас своих проблем до заднице.
      Spartanez300
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:33
        Цитата: Spartanez300
        Тема на от правку британцев не плохая , но мы же не должны ждать как они на это дополнительно отреагируют . Англия нам что друг или желают нам всего хорошего , как говорится валите .
        У нас своих проблем до заднице.


        Не надо отвлекать товарищей от высказываний своих оценок принятым МИДом мерах по поводу мерзкого поведения Англии. Народ вырабатывает также предложния по дополнительным мерам воздействия на заср...ев. Может МИДу что-то будет полезно.
        Мелкобриты в свое время под разными предлогами нагло совали в совместные предриятия и представительства агентов своих спецслужб.
        На своём втором сроке, когда закрепился во власти, Путин дал им всем пинка, оставив только консульства почти не тронутыми. Пора бы завершить чистку пока есть такой хороший повод.
        А Вы предлагаете обсудить внутренние проблемы. Как это связано? Или на "день тишины" предлагаете забить? Ведёте себя, как британский кибер-наёмник... no
        Alex-a832
    9. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 15:04
      А выслать их дипломатов надо не позже когда они наших вышлют. Я бы не 23 а 46 бы ихних выгнал
      Ваше благородие
    10. zart_arn (Павел) Сегодня, 15:11
      "Молодцы! По другому бы не поняли! " Ну да, мы такие на закон Магницкого закон Димы Яковлева, что-то в этом роде. Мы у себя такого террору наведем, весь мир содрогнется. laughing
      zart_arn
  2. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 11:37
    Хорошо - но мало.
    Fedor Egoist
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:52
      Поддерживаю. Единственно что вопрос вызывает- а чего неделя? 24 часа - мелкобриты ГОУ хом.
      Серж Горелый
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:53
      Цитата: Fedor Egoist
      Хорошо - но мало.

      vorobey
    3. hydrox (hydrox) Сегодня, 11:55
      Ничего не мало!!
      Этот дурашка в ранге посла уже за 20 сек. своего брифинга наговорил себе на персону "нон грата" (своим заявлением о том, что ОВ произведено в России и без регистрации).
      Посол не имеет права распространять лживые сведения, так что высылка его практически ГАРАНТИРОВАНА и это мы уже имеем право сделать хоть сегодня.
      hydrox
  3. Комментарий был удален.
  4. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 11:38
    С англосаксами у русских всегда так было..! А главные меры России , это продолжать свой курс в политике и экономике и пусть собаки лают! Удачи вам всем !
    ПСАКИ
  5. GeorgeSev85 (George) Сегодня, 11:39


    Сейчас будут выть как шавки - и это радует.
    GeorgeSev85
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:44
      GeorgeSev85
      Сейчас будут выть как шавки - и это радует.
      Ух и фото. laughing Мама родная.Прям заставка к фильму про зомби wassat
      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya (Ильина Марина Витальевна) Сегодня, 11:48
        Цитата: Наблюдатель2014
        .Прям заставка к фильму про зомби

        Тупой и ещё тупее... wink
        Masya Masya
        1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 12:22
          Да ладно))) Очень "милые" мордашки
          shvn
          1. midivan (Иван) Сегодня, 12:37
            Да ладно))) Очень "милые" мордашки

            yes Угууу, так и просятся в дырку в заборе к воробью Сашке(vorobey (Сашка) ) lol
            midivan
          2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 15:01
            Не обременённые интеллектом...
            Incvizitor
      2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 12:01
        Цитата: Наблюдатель2014
        GeorgeSev85
        Сейчас будут выть как шавки - и это радует.
        Ух и фото. laughing Мама родная.Прям заставка к фильму про зомби wassat

        Вырожденцы, они на протяжении веков друг друга поимели на этом клочке суши.
        lis-ik
      3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:11
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ух и фото

        Почему в Европе что ни баба во власти, то крокодил? Может поэтому у них так много голубых.
        Piramidon
      4. myrzilka (Руслан) Сегодня, 13:24
        Цитата: Наблюдатель2014
        .Прям заставка к фильму про зомби

        Да нет, это после посещения Русского проктолога.
        myrzilka
    2. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 11:50
      Цитата: GeorgeSev85


      Сейчас будут выть как шавки - и это радует.

      Ну и рожи, прям лицо британии. Б-рррр. hi
      Евдоким
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:33
        [thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2018-03/15
        21289854_cqpbxh1uaaaot-0.jpg[/thu
        mb]вот в кучке....
        Цитата: Евдоким
        Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге

        еще и матрасные консульства закрыть в Ебурге...творят что хотят бармалеи
        assa67
    3. урман (александр) Сегодня, 12:03
      Цитата: GeorgeSev85
      Сейчас будут выть как шавки - и это радует.

      Сейчас начнётся,
      А нас то за что?
      урман
    4. Slon_on (Пётр) Сегодня, 12:04
      Интеллектуальная импотенция в паре с пониженной социальной ответственностью!
      Slon_on
    5. PValery53 (PValery53) Сегодня, 12:22
      Чудища окаянные!
      PValery53
    6. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:56
      Цитата: GeorgeSev85
      Сейчас будут выть как шавки

      wassat значит когда мы ноту шлем - это грамотный ответ, а когда они - воют? belay
      Тикси-3
      1. myrzilka (Руслан) Сегодня, 13:25
        Цитата: Тикси-3
        значит когда мы ноту шлем - это грамотный ответ, а когда они - воют?

        А когда они воют - это правильный ответ.
        myrzilka
    7. Деревенский я...... ( Альберт Горшенев) Сегодня, 14:51
      Спасибо за фото. Повесим на ограждение, для отпугивания нежелательных посетителей.
      Деревенский я......
  6. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:41
    эээх надо им "на дорожку" и на долгую память - ящик именных ледорубов подарить good tongue . Что бы у себя там - смотрети на них и икали laughing
    Мих1974
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:15
      набор "юный химик" laughing
      faiver
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 15:02
      Надо им на дорожку песню Шнура "дорожную" погромче включить laughing
      Incvizitor
  7. Скип (Сергей) Сегодня, 11:41
    не, вдвойне бить надо, чтоб неповадно потом было
    Скип
    1. Метан (Метан) Сегодня, 11:45
      А может бахнем?(с)
      Метан
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:56
        Метан
        А может бахнем?
        Если хорошо попросят.Почему и нет.Вообще этот вопрос нужно не в России задавать ,а в Англии.Если не хотят дальше жить что мучаться. Попросите Россию.Процесс эвтаназии проведём быстро и эффективно.Даже ничего не только не заметят.Но и испугаться не успеют.Тем более есть чем.
        Наблюдатель2014
        1. Метан (Метан) Сегодня, 12:31
          Согласен со всем вышеизложенным!Что характерно-обнаглели...
          Метан
        2. 97110 (николай) Сегодня, 13:29
          Цитата: Наблюдатель2014
          Тем более есть чем.

          И весь мир желает убедиться. Вот по просьбе публики и продемонстрировать.
          97110
      2. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:20
        Цитата: Метан
        А может бахнем?(с)

        yes soldier
        влад66
        1. Метан (Метан) Сегодня, 12:32
          Влад66!Спасибо за ролик!К месту. drinks
          Метан
        2. prosto_rgb Сегодня, 14:05
          Весь Мир в труху!
          Но потом.
          prosto_rgb
    2. Masya Masya (Ильина Марина Витальевна) Сегодня, 11:50
      Цитата: Скип
      не, вдвойне бить надо, чтоб неповадно потом было

      пинка... с двух ног? чтоб лететь веселей было...
      Masya Masya
  8. dauria (Алексей) Сегодня, 11:41
    беглого экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля


    Ну, блин , опять ..."Бывший офицер", "экс-офицер". Может, у себя будем точно выражаться - "изменник Родины" ? Это главное в его биографии. А то и Гитлера можно "учеником художника" назвать.
    dauria
    1. ordin64 (Сергей) Сегодня, 11:47
      Да они нас провоцируют. Надеются, что мы Сноудена отравим.
      ordin64
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 11:56
      В обще то Гитлер художник его акварели есть в интернете и знаете уровень средний .
      сайгон
      1. Например Сегодня, 12:26
        В обще то
        гитлер - падла, , мразь, , остальные слова сплошной мат. А те, кто видят в нем художника пусть почитают о себе моё первое предложение.
        Например
        1. сайгон (виктор) Сегодня, 12:40
          Вы вероятно читать обучены , а понимать смысл прочитанного не в состоянии .
          Вероятно вам не удалось понять смысл комментария , а просто было отмечено что он был не учеником художника . а художником .
          Брызгать слюной в своё удовольствие продолжайте удачи .
          сайгон
          1. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:07
            Цитата: сайгон
            просто было отмечено что он был не учеником художника . а художником .

            А Чикатило был учителем русского языка и литературы и даже директором школы, расскажите это родственникам его жертв, этак можно договориться до того, что Гитлер не маньяк -убийца, а жертва обстоятельств того времени,собственно, что сейчас и происходит на Западе и в нашей либеральной тусовке.Чикатило ни кому в голову не придёт назвать учителем, а Гитлера можно и художником и писателем назвать, наши деды убили бы за одну эту фразу.
            Нелюди не имеют право на человеческую биографию.
            Аскет
            1. сайгон (виктор) Сегодня, 15:21
              Вот опять штампы . Гитлер не жертва он во многом создатель этих кровавых обстоятельств , только не он один . Германцы получили того лидера которого хотели и бла-бла про не желание немцев вести войну это и есть либеральная хрень .
              Что бы впредь не было таких гитлеров и надо знать биографию таких гитлеров . как и почему они приходят к власти , почему целые народы с ревом восторга идут за такими .Это знать необходимо , чтоб не приходило в голову ставить на одну доску маньяка Чикатилу и человека ведущего свой народ на захват чужих земель .уничтожение других народов .Да и чем Гари Трумэн отдавший приказ о ядерной бомбардировки луче гитлера или или бельгийский король устроивший не малый геноцид народа в Африке чем они луче ? Эмоции не помогают в понимании природы появления таких гитлеров .
              сайгон
        2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 15:04
          США наверное видели в нём "борца за независимость" и поэтому всеми силами к власти проталкивали.
          Incvizitor
    3. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:38
      Цитата: dauria
      А то и Гитлера можно "учеником художника" назвать.
      Более того, если бы он отошёл от дел (погиб/заболел/потерялся) до 1938 года, то он, на данный момент, был бы национальным героем (не хуже Сталина)!
      Более того, немцы и сейчас хотят, чтобы у них появился маленький Гитлер человек, который покончит с той дрянью, что сейчас в Германии творится, но не станет нападать на Россию (Польшу можно).
      Симаргл
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:42
    И в бровь, и в глаз. Так всегда и нужно поступать с этой напыщенной мр.аз.ью. good
    Egorovich
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:42
    Что-то маловато, как ребёнка по попе шлёпнули, а надо было треснуть по-взрослому, чтобы все зубы потеряли и речь забыли как на Россию гавкать. yes angry
    К-50
  11. фа2998 (андрей) Сегодня, 11:45
    Да неужели капиталы оттуда выведем, всех родных элита вывезет, и всю собственность продаст? Зря Англичане на нас нажали, теперь цены на пентхаусы в Лондоне и замки по всей Великобритании упадут. lol laughing hi
    фа2998
    1. Serg 122 (Сергей) Сегодня, 13:03
      Цитата...
      Зря Англичане на нас нажали, теперь цены на пентхаусы в Лондоне и замки по всей Великобритании упадут.

      На то видимо и расчёт! Потом задарма раскупят обратно...
      Serg 122
  12. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 11:46
    Мокрой тряпкой по лицу. Ой, по наглой харе.
    Хорошо но мало.
    nesvobodnye
  13. savage1976 Сегодня, 11:46
    Отличненько. Не стали долго церемониться. Надеюсь численный состав посольства РФ в мелкобритании равен численному составу посольства мелкобритов в Москве? Можно конечно было и посильнее, например запретить деятельность всех нко финансируемых бритами и т.п.
    savage1976
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:48
    Россия приняла ответные меры в отношении Британии. И не только высылка дипломатов...
    Англичане давай в ответ заморозь счета наших ворюг ! Пора заканчивать с этим островом пристанища мерзавцев всех мастей.
    Наблюдатель2014
  15. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:50
    вот и славно. Зуб за зуб!
    Silvestr
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:53
    Цитата: Наблюдатель2014
    GeorgeSev85
    Сейчас будут выть как шавки - и это радует.
    Ух и фото. laughing Мама родная.Прям заставка к фильму про зомби wassat

    Так они и зомбированы свое злобой в адрес России. laughing Что они не делают, ничего у них не получается, так, как они хотятwink laughing
    Симон
  17. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:54
    Ну, бомбить ещё рано... А так - нормальненько будет..
    Горный стрелок
  18. новичок (garik) Сегодня, 11:55
    ну вот и славно. с удовольствием буду наблюдать вой саксов. отличный ход с нашей стороны.
    новичок
  19. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:56
    Показательно, что Британия до сих пор не обратилась в специализированную международную организацию ОЗХО, как предусматривает Конвенция о запрещении химического оружия.

    Поэтому велика вероятность, что в качестве нервно-паралитического вещества в Солсбери было использовано не одно из циклических фосфорорганических соединений, известных под общим названием "Новичок", а одно из линейных фосфорорганических соединений, разработанных в СССР в 1970-х годах в рамках НИОКР "Фолиант" и не принятых на вооружение по причине своей нестабильности



    Т.е. специалисты крупнейшего центра НАТО по контролю за химическим оружием, по странному стечению обстоятельств расположенного в 9 км от Солсбери на территории военной базы Портон-Даун (где с 1915 по 1992 годы разрабатывались все виды британского химического оружия), скорее всего по крупному лоханулись с идентификацией нервно-паралитического вещества, которым отравили их подданного Сергея Скрипаля и гражданку РФ Юлию Скрипаль bully
    Оператор
    1. СКАД (Юрий) Сегодня, 12:32
      Дорогие бойцы! А я бы вообще шибко сомневался в правдивости или правильности названия отравы.В руководстве амеросаксонских странан имеются различные тупоголовые течения,готовые на многое,ради партфелей.
      Поэтому и придумана эта лажная...ой ,ложная комбинация.
      СКАД
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 12:36
        Названия "Новичок" и "Фолиант" в 1992 году раскрыл Вил Мирзаянов (затем эмигрировавший в США) - бывший сотрудник московского ГосНИИ, где при СССР разрабатывались обе эти разновидности фосфорорганических соединений.
        Оператор
    2. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:39
      Читая прессу, все больше убеждаюсь, что мнимое отравление представляло собой не более чем постановку, причем правдивость клинической картины принесена в жертву театральности постановки. В самом деле первый свидетель отравления делился с прессой своим ужасом, он говорит, что у "потерпевших" были белые глаза, что указывает на сужение зрачков, при этом "потерпевшие" были без сознания. Сужение зрачков отвечает средней степени отравления НПОВ. При этом потерпевший находится в сознании, в состоянии крайнего возбуждения, у него понос и рвота. Если потерпевший потерял сознание, это свидетельствует уже об отказе дыхательного центра в головном мозге, что приводит к параличу дыхания и обратной дороги у него наверняка нет. Поэтому похоже наши партнеры и друзья демократов несут откровенную пургу. НЕ удивлюсь, что сейчас Скрипали загорают на каком-нибудь безлюдном острове Карибского моря
      mikh-korsakov
  20. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:56
    был вызван посол и .... laughing
    prapor75m
  21. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:02
    Сейчас начнётся...."А нас за шо?". Странно почему ещё Госдеп не отметился с озабоченностью.
    Ныробский
  22. Император (валера) Сегодня, 12:02
    да ладно, помню эрдогановские помидоры или путинские-как правильно?!ни чего серьёзного -так понты
    Император
  23. МЮД (МЮД) Сегодня, 12:04
    Признаю, был неправ, когда сомневался, что МИД скоро ответит.
    МЮД
  24. Altona (Евгений) Сегодня, 12:05
    Ответом на насилие должно быть только насилие или даже большее насилие. Иначе почему-то не доходит.
    Altona
  25. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:06
    Ну вот и ответ...Теперь британцы чё нить арестуют у себя , а мы их парковки лишим..или ещё чего нибудь lol Короче накатаный сценарий..Остаётся вопрос...А нафига затевали этот дурдом ? Результатов-то реальных ноль..
    КВУ-НСвД
  26. Виктор Детектив-Юг (Виктор Детектив-Юг) Сегодня, 12:09
    Гнать их надо из России поганой метлой!
    Виктор Детектив-Юг
  27. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 12:10
    Как страшно стало быть предателем...Даже не поймёшь кто захочет тебя грохнуть.Я бы на месте переехавших за бугор(и не только в Англию) поднапрягся бы.
    БАРХАН
  28. Оплот Орел (Оплот Орел) Сегодня, 12:11
    Современная элита мелкобритов, проср..а весь задел, весь потенциал их коварный предков. Нам так больно доставалось, потому что играли они хитро и в долгую. Эти генетические отбросы каждым шагом, каждым словом рушат тот мир и те правила, на которых они держались. Ради сиюминутного профита..
    Оплот Орел
    1. SklochPensioner (Яков) Сегодня, 15:22
      Цитата: Оплот Орел
      Нам так больно доставалось, потому что играли они хитро и в долгую.


      Не понял про "больно доставалось", но в целом согласен.
      Больно доставалось... Отнюдь не из-за этих уёбков)
      SklochPensioner
  29. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:13
    Представляю какой вой сейчас поднимут наши либералы. Ибо. Высылка 23 дипломатов это еще туда-сюда. Но закрытие консульства в СПб и Британского совета это для них очень серьезно. Я знаю что британское консульство в СПб это гадюшник покруче американского консульства. Там либералы получают инструкции, финансирование через всевозможные фонды, проводят совещания. Отчасти поэтому Питер к сожалению постепенно превращался в рассадник врагов России. То же, можно думать, относится к Британскому совету. Вспоминая Ильича можно написать "Правильной дорогой идете товарищи!"
    mikh-korsakov
  30. fa811147 (fa811147) Сегодня, 12:13
    Ответные меры очень мягкие, ну оно и понятно, у главного по ин, делам вся семья за рубежом проживает и учится. Остальные берут с него пример. А если всем им закрыть закордон? Больновато получится.
    fa811147
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:46
      Судя по высказываниям британской элиты качество образования там ниже плинтуса. Измельчала некогда Великая Британия. Видимо поэтому наша элита отправляет туда учиться своих отпрысков, потому что там, на общем фоне ОНИ ЗА УМНЫХ МОГУТ СОЙТИ
      mikh-korsakov
      1. Император (валера) Сегодня, 14:17
        Цитата: mikh-korsakov
        Судя по высказываниям британской элиты качество образования там ниже плинтуса

        Ну это вам с нашей "элитой" поспорить-они будут другого мнения.не даром туда своих отпрысков отправляют образование получать.Зачем писать глупости товарищ,разве что так поддакнуть в унисон большинству здесь
        Император
        1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 14:45
          Унисон здесь не причем. Элита отправляет отпрысков, потому что это престижно в их кругу. Типа, если окончил не Итон, а МГУ, то жизнь у него дала трещину. Но следует учесть, что "мир" элиты - это не мир, а мирок. В лучших заведениях образование там построено по типу нашей передачи "Что, здесь, когда", то есть там учат парадоксальному мышлению, но способность к такому мышлению это дар единиц. Но в заведения типа Итон даже нашим олигархам не попасть. В основном они учатся в заведениях, где образование построено на основе ЕГЭ, при этом подросток получает свободу выбора предметов изучения. Отсюда появляются недоросли., типа зачем географию знать, извозчик и так довезет. Единственное положительное качество - это качество обучения риторикой. Наш человек, в сто раз лучше разбирается, но сказать красиво об этом не может, а там он соловьем разольется, неся пургу. Доказательство - качество клеветы на Россию по делу Скрипалей. Постановочная часть на высоте, но копнешь глубже несут такую ахинею, но все аналогичные по образованию им аплодируют. потому что подобны.
          mikh-korsakov
  31. jurijsv (Юрий) Сегодня, 12:13
    Вот и правильно. С ними только с позиции силы можно говорить
    jurijsv
  32. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 12:13
    Цитата: Император
    да ладно, помню эрдогановские помидоры или путинские-как правильно?!ни чего серьёзного -так понты

    Да ничего подобного - просто наши дипломаты не опускаются до уровня британских дипшавок и не позволяют себе хамства, в отличие от "высококультурных" европейцев, чем злят их и выводят из себя своей твердой и вежливой позицией. это получается такая пощечина бритовскому МИДу и прав-ву. lol
    Влад5307
    1. Император (валера) Сегодня, 14:13
      Цитата: Влад5307
      наши дипломаты не опускаются до уровня британских дипшавок и не позволяют себе хамства, в отличие от "высококультурных" европейцев, чем злят их и выводят из себя своей твердой и вежливой позицией. это получается такая пощечина бритовскому МИДу и прав-ву

      Да неужели,да пусть всех вышлют бритов,а толку то,сами себя изолируют-весь мир плохой одни мы правельные.Всё что происходит-это следствие плохой внешней политики-кончится как в сев кар,по этому радости "патриотизма" большинства этого сайта не испытываю
      Император
  33. AleksPol (Александр) Сегодня, 12:14
    Не по теме . В скобочках появились имена . Это хорошо , а то надоело по никам собеседника называть . Молодцы
    AleksPol
    1. Fil743 (Игорь) Сегодня, 12:49
      Зачем вам знать имена, вы же не в личку здесь пишете, а отвечаете оппоненту или цитируете мнение другого участника? Просто "шоб було"? Здесь другой уровень и стиль общения, я надеюсь.
      Fil743
  34. razved (Андрей) Сегодня, 12:15
    Принцип взаимности еще никто не отменял.
    razved
  35. businessv (Вадим) Сегодня, 12:16
    Оо-о-о-х, ну как же это приятно, когда работники МИД так замечательно и грамотно работают! Всему миру показали, по чём в Одессе рубероид (для непонимающих: - это шутка!)! Теперь каждый семь раз подумает перед тем, как в чём-либо необоснованно (или бездоказательно - кому как понравится) обвинить Россию! Семь раз об дверь, один - об рельс! smile
    businessv
  36. ваняватный Сегодня, 12:17
    и это все? ответ должен быть жестким , а значит ассиметричным , не понимаю : чему форумчане радуются ? это не ответ , это чушь , в рамках правил , кои никто , кроме нас, не соблюдает
    ваняватный
  37. andrew 07 (Андрей) Сегодня, 12:17
    Надо было дать еще более жесткий ответ! Например, подать в суд на британские измышления и ввести санкции против оголтелых ястребов, тех, кто оскорбил нашу страну. А еще объявить, что Британия больше не является финансовым центром мира, а обучение в ее учебных заведениях закроет все двери для карьеры в России для тех детей нашей квазиэлиты, которые в любой момент готовы продать страну.
    andrew 07
  38. mkop Сегодня, 12:18
    Вот у островитян рванут седалища сейчас :) Никакого газа на отопление не надо будет, и так жара будет :)
    mkop
  39. мыслитель (Владимир Александрович) Сегодня, 12:18
    ранее Британия пыталась достигнуть консенсуса по открытию своего консульства в Северной столице РФ

    Что-то непонятно о каком консенсусе речь
    Консульство Великобритании в Петербурге было открыто сравнительно недавно – 17 июля 1992. Переданное британцам сооружение на площади Пролетарской диктатуры было построено в начале 20 века для детского приюта, в Великую Отечественную войну здесь был госпиталь, после – музыкальная школа. В действующее здание дипломаты въехали в мае 1994 после капитального ремонта.
    мыслитель
  40. Northern warrior (Александр) Сегодня, 12:19
    Мало ! Давно пора отозвать посла из Лондона и вышвырнуть наглов из России. Для большей убедительности нашей готовности идти до конца следует произвести серию ядерных испытаний на НЗ. Когда за пару дней будет взорван десяток боеприпасов мегатонного класса мощности, то желания повоевать с Мордором резко улетучится.
    Northern warrior
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:23
      Цитата: Northern warrior
      следует произвести серию ядерных испытаний

      fool
      Цитата: Northern warrior
      десяток боеприпасов мегатонного класса мощности

      fool
      МИНУС
      Голован Джек
      1. Northern warrior (Александр) Сегодня, 13:03
        Вот так надо шугать англосаксонскую шваль, а не штамповать ноты протеста ! По всем каналам должны показывать подобные кадры, только вместо Р-14 должен быть "Тополь" или снимаемый с вооружения "Стилет".
        Northern warrior
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:18
          Цитата: Northern warrior
          По всем каналам должны показывать подобные кадры...

          Инфантильный милитаризьм какой-то... вам годиков то сколь, воен... с севера?
          (про себя, задумчиво): чукча, что ли? recourse
          Голован Джек
    2. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 14:42
      Дополнительно заявить наглам о необходимости выполнять (в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ Британии) . боевое патрулирование стратегических бомбардировщиков с термоядерным оружием на борту.
      Влад Петров
  41. Donch4ak (Андрей) Сегодня, 12:20
    Это надо было не вызовом в МИД делать, а собрать прессу и на глазах всего мира вручать ноты.... А, за одно и украинских дипломатов выдворить
    Donch4ak
  42. Mefodi5124 (Степанов Михаил) Сегодня, 12:22
    Давно бы так!
    Mefodi5124
  43. garnik (Garnik) Сегодня, 12:24
    По другому не может быть. По отношению к" BP " пора " гайки закручивать."
    garnik
  44. Lunaaron Сегодня, 12:24
    Кучно пошло! :-) laughing
    Lunaaron
  45. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 12:27
    Вот эта сила воли , выборы наверное поэтому так быстро , а послать на 3 буквы забыли request
    Siberia 9444
  46. VIA_56 (ИГОРЬ) Сегодня, 12:33
    Следующим удушенным будет Родченков. Он - выжатый лимон. Россия виновата!!!
    Еще бы генералов английских в дальний угол отправить... тогда бы вообще чудесно было.
    VIA_56
  47. ЗВС Сегодня, 12:33
    Очень правильно!
    ЗВС
  48. vinni-puk Сегодня, 12:38
    Из Екатеринбурга следует гадюшники пиндобритские вышвырнуть. Ни к чему они там.
    vinni-puk
  49. тагил (сергей) Сегодня, 12:45
    Честно говоря я приятно удивлен нашими ответными мерами, надеюсь так будет всегда. В отношении англо-саксов так и должно быть. Главное не останавливаться на достигнутом, этим клоунам есть еще много что предъявить.
    тагил
  50. Mamyshev (Мамышев Максим) Сегодня, 12:46
    Вот и ответка.
    Они нас выслали- мы их. И опять ждем, что же дальше будет?
    Mamyshev
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