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Россия приняла ответные меры в отношении Британии. И не только высылка дипломатов...
Министерство иностранных дел России сообщает о принятии ответных мер в отношении Британии, из которой высылаются 23 российских дипломата. Напомним, что официальный Лондон принял решение о высылке представителей дипкорпуса РФ на фоне обвинений в адрес России якобы в причастности к отравлению беглого экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Чтобы передать информацию об ответных мерах, в главное внешнеполитическое ведомство РФ был вызван посол Соединённого королевства Л.Бристоу.
Из заявления пресс-службы МИД РФ:
17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г.Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной в ответ приняты следующие решения.
Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.
В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.
Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, что ранее Британия пыталась достигнуть консенсуса по открытию своего консульства в Северной столице РФ.
Чтобы передать информацию об ответных мерах, в главное внешнеполитическое ведомство РФ был вызван посол Соединённого королевства Л.Бристоу.
Из заявления пресс-службы МИД РФ:
17 марта в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Л.Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г.Солсбери (Великобритания) 4 марта с.г., российской стороной в ответ приняты следующие решения.
Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.
В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.
Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
Напомним, что ранее Британия пыталась достигнуть консенсуса по открытию своего консульства в Северной столице РФ.
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