В США сообщили о смерти 37-летнего хакера, "сдавшего" спецслужбам Брэдли Мэннинга

Странная смерть произошла в Соединённых Штатах Америки. В возрасте 37 лет скончался Адриан Ламо, который стал известен благодаря взломам компьютерных систем крупнейших американских корпораций и средств массовой информации. Так, Ламо в своё время взломал сеть газеты The New York Times, а также Microsoft, ранее заявлявшей о неуязвимости своих серверов перед хакерами.Ещё большую известность хакер получил после того, как, по его последующим заявлениям, под давлением американских спецслужб рассказал о том, кто именно слил WikiLeaks информацию о военных преступлениях американской армии в Ираке. Речь идёт о небезызвестном Брэдли Мэннинге, который после смены пола стал Челси Мэннинг. Напомним, что после допроса Ламо фамилия Мэннинг стала фигурировать в обвинительных протоколах, и через некоторое время суд США признал Мэннинга виновным в разглашении секретной информации и госизмене. Вердикт суда – 35 лет заключения. В прошлом году президент США помиловал «Челси» Мэннинг.Знакомые Адриана Ламо в интервью американским СМИ отмечают, что Ламо не испытывал серьёзных проблем со здоровьем. При этом отмечается, что в последнее время Ламо часто говорил о том, что «в своё время совершил ошибку».Сотрудники полиции США о причинах смерти хакера не сообщают.Может быть, и по поводу этого инцидента кто-то будет созывать экстренное заседание Совбеза ООН?