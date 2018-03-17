16:03 17 марта
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В США сообщили о смерти 37-летнего хакера, "сдавшего" спецслужбам Брэдли Мэннинга

Странная смерть произошла в Соединённых Штатах Америки. В возрасте 37 лет скончался Адриан Ламо, который стал известен благодаря взломам компьютерных систем крупнейших американских корпораций и средств массовой информации. Так, Ламо в своё время взломал сеть газеты The New York Times, а также Microsoft, ранее заявлявшей о неуязвимости своих серверов перед хакерами.

Ещё большую известность хакер получил после того, как, по его последующим заявлениям, под давлением американских спецслужб рассказал о том, кто именно слил WikiLeaks информацию о военных преступлениях американской армии в Ираке. Речь идёт о небезызвестном Брэдли Мэннинге, который после смены пола стал Челси Мэннинг. Напомним, что после допроса Ламо фамилия Мэннинг стала фигурировать в обвинительных протоколах, и через некоторое время суд США признал Мэннинга виновным в разглашении секретной информации и госизмене. Вердикт суда – 35 лет заключения. В прошлом году президент США помиловал «Челси» Мэннинг.

Знакомые Адриана Ламо в интервью американским СМИ отмечают, что Ламо не испытывал серьёзных проблем со здоровьем. При этом отмечается, что в последнее время Ламо часто говорил о том, что «в своё время совершил ошибку».


В США сообщили о смерти 37-летнего хакера, "сдавшего" спецслужбам Брэдли Мэннинга


Сотрудники полиции США о причинах смерти хакера не сообщают.

Может быть, и по поводу этого инцидента кто-то будет созывать экстренное заседание Совбеза ООН?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 39

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:35
    Неужели "Русские хакеры" убрали конкурента? Мельдонием траванули, к бабке не ходи... Лично Путин на кухне приказ отдал. laughing
    Горный стрелок
    1. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 12:43
      Русским далеко до США и Израиля ..Эти просто убивают неугодных и тишина! А в России вечно что то "выдумывают" ..отравляющее и радиоктивное)))
      ПСАКИ
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:08
        Цитата: ПСАКИ
        А в России вечно что то "выдумывают" ..отравляющее и радиоктивное)))

        как говорят в народе, голь на выдумку хитра laughing
        LSA57
      2. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:19
        laughing good ...и именно в 'мелкобритании' (хотя перебежчиков и предателей из РФ хватает и в США и по всей Европе)
        Осталось найти шарфик (поводок, следы полония-диоксина-'новичка'... нужное подчеркнуть) wassat
        шура матросов
      3. Деревенский я...... ( Альберт Горшенев) Сегодня, 14:58
        Что поделать, такая у нас натура......., мы же "ПЛОХИЕ ПАРНИ"
        Деревенский я......
    2. антивирус Сегодня, 13:46
      все хакеры много времени в наушниках работают(!!!)
      АКУСТИЧЕСКАЯ АТАКА РУССКИХ ХАКЕРОВ--НЕ ЯВНЫЙ УДАР ПО МОЗГУ АМЕРСКОГО ГЕНИЯ.
      скрип русских тараканов и сверчков не перенес
      антивирус
      1. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 14:47
        Жалко Адриан Ламо , нужно было ему к русским бежать..Вот Сноуден молодец , всех слил и живет тихо , наверное..)))
        ПСАКИ
    3. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:41
      Нет. И даже не шпионы накачав чемодан смертоносным газом. Ведь каждое следующее событие должно быть круче предыдущего. А значит его убило русской ракетой с ядерной боеголовкой. А запустил её Путин т.к. только у него есть кнопка. Вот такое супер оружие разработали русские. Газ который травит только определённых людей и ядерная бомба пришибающая строго индивидуально)))))
      Servisinzhener
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:35
    Казалось бы: причём тут выборы президента?
    Дормидонт
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:50
      А не при чём. В выборы только Россия вмешивается. Не только фейсбук, но даже твиттер это подтверждает.
      Серж Горелый
      1. Вкд Двк Сегодня, 12:53
        Цитата: Серж Горелый
        А не при чём. В выборы только Россия вмешивается. Не только фейсбук, но даже твиттер это подтверждает.

        Да куда там фейсбукам разным! Если САМ Серж Горелый подтвердил. Тут уже дальше ехать некуда.
        Вкд Двк
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:18
          Цитата: Вкд Двк
          Да куда там фейсбукам разным!

          у нас и стар и млад к ним лезет



          LSA57
  3. Бумбараш Сегодня, 12:38
    Слишком много знал...
    Бумбараш
  4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 12:40
    19-го числа все эти западные шавки поймут что зря лаяли на Россию, она не прогнулась и во главе Державы остался сильный лидер и главнокомандующий , вместе с ним загоним под лавку всех "партнеров" !
    предки с Дона
    1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:49
      И ничего новенького. Уже не интересно. Как паршивенький сериал. Как дети - покапризничали, поплакали, ножками-ручками постучали... В итоге обос.. простите, обгадились и лягли спатки
      шура матросов
  5. Vard Сегодня, 12:45
    Вообще хакеры долго не живут... слишком многим они помешали жизнью наслаждаться...
    Vard
  6. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:47
    Американские парламентарии, в рамках борьбы за всеобщую толерантность и демократию постановили: старую поговорку читать в новой версии- " Если в кране нет воды.... Значит Путин виноват!".
    Серж Горелый
  7. фа2998 (андрей) Сегодня, 12:51
    "Новичок" добрался до Америки.Скоро новые санкции и списки. laughing hi
    фа2998
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:58
    Бог шельму метит.. а потом ещё и карает..Не тем поверил мальчуган.
    Злой 55
  9. Дмитрий Потапов (Дмитрий Потапов) Сегодня, 13:04
    Дипломатов уже высылают?
    Дмитрий Потапов
  10. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:08
    Обнулили мужика, стёрли все данные с ОЗУ и ПЗУ, клавиатуру под голову и вперёд ногами.
    Rusland
  11. AwaZ (Walery) Сегодня, 13:12
    ну щас вся, так называемая " либеральная" шелуха начнет возмущаться беспределом американских спецслужб и обвинять Трампа в его гибели .
    Сажусь удобно в кресло и жду...
    AwaZ
  12. КОМандирДИВана Сегодня, 13:13
    Это его трансгендеры заказали за челси меннинг
    КОМандирДИВана
  13. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 13:14
    Всех предателей ждет один и тот же печальный конец,пора бы и знать уже.Надеюсь родченков тоже не долго проживет
    vaaaaadik
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:27
      Цитата: vaaaaadik
      адеюсь родченков тоже не долго проживет

      аха. допинговая передозировка laughing
      LSA57
  14. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:18
    Пожилой человек.
    Мало ли чем болел.
    Хакер, вел сидячий образ жизни.
    В общем нормальная кончита.
    Livonetc
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:29
      Цитата: Livonetc
      Пожилой человек

      пожилооооой???? belay да ему всего 37 лет
      Странная смерть произошла в Соединённых Штатах Америки. В возрасте 37 лет скончался Адриан Ламо, который стал известен благодаря взломам компьютерных систем крупнейших американских корпораций и средств массовой информации.
      LSA57
      1. oldzek (николай) Сегодня, 14:41
        ну и что?спросите любого ребенка и он скажет что 37 лет это много.
        oldzek
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:49
          Цитата: oldzek
          спросите любого ребенка и он скажет что 37 лет это много.

          спросите любого долгожителя которому за 100 лет и он скажет, что это младенец. не думаю, есть ли на сайте дети и долгожители.
          LSA57
  15. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 13:47
    Мир апостолов демократии во всей красе...
    Tarasios
  16. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:07
    Я кажется догадываюсь,чьих это рук дело! laughing Ждем реакции "прогрессивного человечества".
    konstantin68
  17. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:29
    Подхватил неизлечимый компьютерный вирус, которые в 80е годы изобрели в советских секретных лабораториях.
    FalconD
  18. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:33
    Зачем экстренные заседание созывать, ведь, есть Асад иПутин. Я вот думаю,что они будут делать если завтра не В. В победит,а Грудинин или даже " единственный коммунист в Р. Ф.. Сурайкин!?
    Уже всему свету известно,что наш Владимирович хакер и у себя на кухне Мельдоний и "Новичок " гонит. Как раньше в деревне самогон гнали, а теперь мельлоний и " новичок". Правда загвоздка в том,что самогон делали из зерна, картошки и свеклы, а из чего он мельдоний делает
    Монархист
    1. kit88 (Александр) Сегодня, 15:14
      Да вообще нашим англосаксонским друзьям надо переходить на следующий уровень. Сейчас они берут любое преступление и обвиняют в нем лично ВВП.
      Пора уже не заморачиваться такими сложностями, а просто сказать, что Россия и лично ВВП в частности, планирует сбить пару десятков гражданских самолетов, распылить какую-нибудь гадость над Парижем и Сицилией и уничтожить всех кенгуру в Австралии.
      Ну, не может такой страшный главнокомандующий силами всемирного зла не планировать такие действия! Так ведь? Люди Запада?!
      Всё, начинаем истерику в СМИ!
      kit88
  19. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 14:39
    Антинародный режим Трампа убивает правдозащитников! Срочно выслать 23 американских дипломата...
    Jovanni
  20. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:46
    А Мэннинг грамотно от откосил. Ему "вышка" грозила, а он по "дурке" выкрутился. good
    Servisinzhener
    1. iouris (iouris) Сегодня, 15:18
      Челси не совершала того, что вменяется Брэдли.
      iouris
  21. iouris (iouris) Сегодня, 15:17
    Цитата: шура матросов
    Осталось найти шарфик

    Не надо подсказывать.
    iouris
  22. silberwolf88 (SS) Сегодня, 15:20
    Использованная прокладка стала ненужной ... удивляет одно ... почему умер дома а не в командировке где-либо на Британских островах ...
    silberwolf88
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