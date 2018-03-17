16:05 17 марта
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ВВС Индии: Су-57 очень дорогой и проигрывает F-22 и F-35. Можем от FGFA отказаться...

Не так давно в индийских СМИ вышла статья индийских военных экспертов о том, что Индии бессмысленно заключать контракт с США на закупку истребителей F-35 по той причине, что у Индии к этим самолётам нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания (например, воздушных топливозаправщиков). Также было отмечено, что программное обеспечение всех систем этого самолёта после реализации F-35 в Индию всё равно будет находиться под американским контролем.

Теперь в индийском издании Hindustan Times вышла статья за авторством Рахула Сингха, который заявляет, что индийским ВВС «не подходит» и совместная разработка с Россией истребителя пятого поколения (FGFA). Речь о совместной работе российской компании «Сухой» с индийскими коллегами из «Hindustan Aeronautics». Эта работа изрядно пробуксовывает.

В своём материале Рахул Сингх пытается объяснить причины пробуксовки российско-индийского проекта. При этом он ссылается на заявления представителя командования ВВС Индии. В статье заявлено, что FGFA (фактически это модификация Су-57 в рамках того самого совместного проекта) «не обладает теми характеристиками, которые нужны индийским ВВС».


ВВС Индии: Су-57 очень дорогой и проигрывает F-22 и F-35. Можем от FGFA отказаться...


Из материала:
Самолёт проигрывает по многим параметрам не только F-35, но и F-22.


Неназванный источник заявляет, что Индия «не заинтересована в реализации слишком дорогой программы, в результате которой появится не самый современный истребитель».

Из материала:
В командовании ВВС наблюдают за проектом, но удивлены его невероятной стоимостью.


Напомним, что на сегодняшний день сумма российско-индийского контракта в рамках программы FGFA сократилась до 4 млрд долларов. Если в Нью-Дели всерьёз считают, что это «невероятно большие деньги» для создания новейшего самолёта (5 поколения), то хотелось бы уточнить: они в курсе того, во сколько программа F-35 обходится США и их «партнёрам»? Там суммы, на порядок большие той, которая фигурирует в российско-индийском проекте.

Все эти индийские «гадания на ромашке» по поводу того, нужен ли им совместный проект с Россией или нет, а также нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга. Цель у Нью-Дели одна: за "полторы рупии" инвестиций получить новейший истребитель, «не имеющий аналогов в мире», да ещё и с полной передачей технологий производства.

Использованы фотографии: МО РФ
81

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Комментарии 124

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:15
    О, вот чего я хотел бы увидеть, так это индусов на f-35.
    Аристарх Людвигович
    1. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 13:23
      Да пусть покупают , что хотят индусы эти смешно на их армию смотреть..
      Вы русские свое оружие берегите! Оно вам скоро пригодится ..
      ПСАКИ
      1. Артек (Павел) Сегодня, 13:35
        Цитата: ПСАКИ
        Да пусть покупают , что хотят индусы эти смешно на их армию смотреть..
        Вы русские свое оружие берегите! Оно вам скоро пригодится ..


        а чё вам смешно смотреть,на сотни Т90,на сотни опять таки су30,на авианосцы,на миллионную армию? Как глупо.вам надо ещё одну кликуху прилепить -ксюхасобчак.
        Артек
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:35
        Цитата: ПСАКИ
        Оно вам скоро пригодится ..

        это угроза?
        LSA57
        1. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 15:05
          Цитата: LSA57
          Цитата: ПСАКИ
          Оно вам скоро пригодится ..

          это угроза?

          Нет конечно, просто совет ..Индусы это не вояки ,а Боливуд!
          ПСАКИ
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:41
            Цитата: ПСАКИ
            ...Нет конечно, просто совет ..Индусы это не вояки ,а Боливуд!...

            В Первую мировую за Британскую корону воевало 1,5 миллиона индусов - щепетильные саксы "не вояк" не стеснялись использовать. Сикхи и гуркхи непосредственно участвовали в боевых действиях британской армии по всему миру, сражаясь наравне с солдатами из таких доминионов, как Канада и Австралия. Во вторую мировую, опять таки под английский штык встало 2, 5 миллиона добровольцев - это крупнейшая добровольческая армия в истории.
            Водились и "косяки" за индусами - часть вооружённых формирований воевало на стороне Гитлера (Индийский легион Вермахта - Легион "Свободная Индия") и Японии (Индийская национальная армия Субхаса Боса).
            Не уподобляйтесь своему нику - прежде чем ляпнуть, матчасть выучите.
            Андрей К
            1. Лекс. Сегодня, 15:57
              Может индо китайскую войну вспомнить кто там проиграл ?
              Лекс.
          2. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:41
            Очень удачный ник Вы выбрали. Коментарии прям как от нее самой! bully
            Alex777
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:23
      Цитата: Аристарх Людвигович
      ...О, вот чего я хотел бы увидеть, так это индусов на f-35...

      Вряд ли, мы с Вами долго и нудно будем слушать топот от индийских танцев lol
      Они со своими хочу-не хочу, задрали всех продавцов laughing
      Однако у нас есть шанс - индусы сами в своё время попросились в "любимые жёны", поэтому на кукане сидят плотно. Все эти хотелки не более, чем желание сбить цену и получить побольше. Подайте им FGFA - самолёт и технологии, желательно за бесценок wassat
      Индусы-с request
      Андрей К
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:37
        Цитата: Андрей К
        Подайте им FGFA - самолёт и технологии, желательно за бесценок

        Всё дело в двигателе, мы не хотим ставить новый двигун от СУ-57, достаточно для них имеющегося от 35-го... вот индусы и недовольны. Это в принципе не новость, тянется как минимум с октября прошлого года.
        Аскет
        1. Артек (Павел) Сегодня, 13:40
          Цитата: Аскет
          Цитата: Андрей К
          Подайте им FGFA - самолёт и технологии, желательно за бесценок

          Всё дело в двигателе, мы не хотим ставить новый двигун от СУ-57, достаточно для них имеющегося от 35-го... вот индусы и недовольны. Это в принципе не новость, тянется как минимум с октября прошлого года.


          вообще так не пойдёт ,раз обещали истрибитель 5го поколения значит должно быть во всём 5е поколение,это как поставить т90 с движками от т34.
          Артек
          1. Кроу (Александр) Сегодня, 14:24
            Под этим автор и подразумевает
            появится не самый современный истребитель».
            больше не знаю чем объяснить.
            Кроу
          2. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 14:43
            Кто сказал, что имеющиеся двигатели 117 не подходят под определение 5 поколения? Сравнили блин с Т34
            Вояджер
            1. Артек (Павел) Сегодня, 16:01
              Цитата: Вояджер
              Кто сказал, что имеющиеся двигатели 117 не подходят под определение 5 поколения? Сравнили блин с Т34

              а чё подходят ,что ли?
              Артек
          3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:46
            Цитата: Артек
            вообще так не пойдёт ,раз обещали истрибитель 5го поколения значит должно быть во всём 5е поколение,это как поставить т90 с движками от т34.

            Индусов можно понять с их цыганским менталитетом. Торгуются, как на блошином рынке.
            А вот Ваш интерес в чём? Боитесь, что нашим матрасным "партнёрам" многие технологии Су-57 через индусов не попадут? В полноценном оснащении они могут попасть только прямым союзникам, кому есть доверие, например в Беларусь.
            Alex-a832
            1. Артек (Павел) Сегодня, 15:58
              Цитата: Alex-a832
              Цитата: Артек
              вообще так не пойдёт ,раз обещали истрибитель 5го поколения значит должно быть во всём 5е поколение,это как поставить т90 с движками от т34.

              Индусов можно понять с их цыганским менталитетом. Торгуются, как на блошином рынке.
              А вот Ваш интерес в чём? Боитесь, что нашим матрасным "партнёрам" многие технологии Су-57 через индусов не попадут? В полноценном оснащении они могут попасть только прямым союзникам, кому есть доверие, например в Беларусь.


              мой ,интерес ,что бы за базар отвечать,а ваш ,что бы не отвечать?Говорить одно ,делать другое?
              Артек
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:54
          Цитата: Аскет
          ...Всё дело в двигателе, мы не хотим ставить новый двигун от СУ-57, достаточно для них имеющегося от 35-го... вот индусы и недовольны. Это в принципе не новость, тянется как минимум с октября прошлого года...

          Станислав, Вы обозначили одну из искусственных проблем созданных индусами. Посмотрите на их участие в проекте FGFA (совместном проекте). Там такая тягомотина и жлобство с индийской стороны, что диву даёшься - как хватает наглости капризничать и вообще что-то требовать. Не вложившись толком в проект - ни в планер, ни в двигатель - по сути выступая заказчиком самолёта, индусы требуют передачи технологий и начинают предъявлять претензии по компоновке самолёта.
          Про "передачу" технологий, вообще отдельная песня. Даже если бы, просто предположительно, наши согласились бы передать технологии - в Индии просто не существует никаких площадок, где эти технологии могли бы быть применены. От слова совсем нет. Техническая культура индусов на уровне..., на уровне Китая 60-70 годов. При этом даже на то, что они лицензионно выпускают и "лажаются" периодически - умудряются выдвигать претензии и делать нелицеприятные вбросы в СМИ, с тыканьем пальцем в сторону России, как разработчика изделий.
          Партнёр у нас денежный, но очень своеобразный. Бизнес есть бизнес - наши купцы от ВПК, уже выучили модель поведения индийских покупателей и просто ждут окончания красочных индийских танцев yes
          Андрей К
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:39
            Цитата: Андрей К
            Техническая культура индусов на уровне..., на уровне Китая 60-70 годов.

            именно в 70 годы я видел индусов на НЛМК и видел их "техническую культуру"
            труднообучаемы. не думаю, что они далеко ушли от того времени.
            LSA57
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:51
              Цитата: LSA57
              ...именно в 70 годы я видел индусов на НЛМК и видел их "техническую культуру"
              труднообучаемы. не думаю, что они далеко ушли от того времени...

              Сергей, обучаемы все. Было бы желание.
              Желания не наблюдается, зато амбиций хоть отбавляй.
              В настоящее время, в Индии, провозглашена программа новой индустриализации "Make in India" ("Сделайте в Индии"). Вроде бы нормальная, национально-ориентированная программа, призванная развить промышленность Индии и увеличить внутренний спрос, за счёт своих товаров.
              Итог: началась дичайшая компанейщина, тянут под эту программу всё - от электроники, до вооружения. От партнёров зачастую требуют передачи технологий, которые не в силах потянуть. О чём я и писал выше.
              Андрей К
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:59
                Цитата: Андрей К
                Сергей, обучаемы все. Было бы желание.

                вот именно, желание. начинаешь, что то показывать, рассказывать, ноль интереса. тема для разговора одна, женщины.
                пригласил индус нашего старшего в ресторан. посидели, отдохнули. после этого бригадир пригласил индуса к себе в гости. выставил на стол 3х литровую банку самогона lol три, или четыре дня индус на работе не появлялся. потом только при слове самогон его скручивало в жгут и колбасило laughing
                LSA57
                1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:44
                  Цитата: LSA57
                  ... три, или четыре дня индус на работе не появлялся. потом только при слове самогон его скручивало в жгут и колбасило laughing...

                  Сергей, видишь и для них бывает наука, которую им вдолбили laughing
                  Андрей К
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:03
                    Цитата: Андрей К
                    Сергей, видишь и для них бывает наука, которую им вдолбили

                    да не только им. у нас много кто стажировался laughing
                    LSA57
          2. sanja.grw (Александр) Сегодня, 15:00
            и просто ждут окончания красочных индийских танцев yes

            Анекдот вспомнился - Гуляет парень с девушкой,она спрашивает у него нравятся ли ему индийские фильмы.Он из вежливости говорит,что да.Тогда она начинает рассказывать один фильм.Проходит 2 часа.Она - сейчас 2ую серию расскажу,Он - хорошо,только не пой и не пляши.
            sanja.grw
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:11
              Цитата: sanja.grw
              ,Он - хорошо,только не пой и не пляши.

              было время, не знаю как сейчас, в бедных индийских деревнях люди сбрасывались и посылали одного человека в город на просмотр фильма. когда он приезжал, начинал рассказывать фильм с песнями и танцами smile
              LSA57
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 14:10
        индусы уже года 3 пытаются заставить РФ передать полностью технологии ПАК ФА, в том числе, двигателя 2 поколения и создать производство в Индии, при этом чтобы цена контракта была ниже, чем с французами, от которых индусы отказались.
        Вся торговля и стоны про дороговизну и современности крутится вокруг этого.
        yehat
      3. ver_ (вера) Сегодня, 14:29
        ...странно.. индусы и потомки древних укров часом не родственники ..?
        ver_
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:46
          Цитата: ver_
          ...странно.. индусы и потомки древних укров часом не родственники ..?...

          Ничего странного yes
          У шумеров спросить надо, они точно скажут и логическое обоснование под это найдут. Прародили же они древних египтян laughing
          Андрей К
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:53
          Индусы с цыганами родственники. А те тоже торговаться и обдурить мастаки.
          Piramidon
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:28
      На задницах слонов напишут ф35, и даже летать будут на них, при условии, что слоны смогут махать ушами с сверхзвуковой скоростью для взлета и полета.
      Геркулесыч
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:31
        "Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

        При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.

        Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было. "

        Не надо было су 57 в Сирию гонять, мы бы еще подождали с официальными заявлениями.
        Shahno
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:33
          Цитата: Shahno
          Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

          А, помним, помним... Где то за голанскими высотами...

          Истребитель F-35, недавно поступивший на вооружение ВВС Израиля получил повреждения после столкновения с двумя птицами,
          https://topwar.ru/127621-izrailskiy-f-35-poluchil
          -povrezhdeniya-posle-stolknoveniya-s-pticami.html
          Аристарх Людвигович
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:43
            Да история с аистами подняла настроение. Значит реально люди думают мы так быстро базу поставили, лс натаскали. А сообщение таки от 15 марта, старые аисты улетели. Но вчера новых видел, как всегда на овцах отрываются...
            Shahno
        2. maiman61 (Юрий) Сегодня, 13:46
          Это тот, в двигатель которого птичка попала? Вы считаите, что есть дурачки которые поверили?
          maiman61
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:00
            Цитата: maiman61
            Это тот, в двигатель которого птичка попала? Вы считаите, что есть дурачки которые поверили?

            В двигатель? request request
            Арон Заави
        3. Лекс. Сегодня, 16:03
          Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

          В него же птица попала нет вроде размером с- 200
          Чего же тогда решили приобретать и дальше ф-15 а не утюг
          Лекс.
      2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:24
        Цитата: Геркулесыч
        На задницах слонов напишут ф35
        Т-14, скорее... или Абрамс...
        Симаргл
    4. Артек (Павел) Сегодня, 13:36
      форумчане ,а не подскажете,почему появились имена возле кличек местных,что за самоуправство?
      Артек
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:10
        Цитата: Артек
        форумчане ,а не подскажете,почему появились имена возле кличек местных,что за самоуправство?

        Нас раскрыли, сваливаем.... laughing
        XXXIII
    5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 13:54
      Он с них последние штаны снимет, хотя индусы их и не особо носят. Все наровях в тряпки заматываться.
      СУ-57 уже лучше амеровских не летающих поделок, и работы продолжаются. Политика, выдавливание нас отовсюду амерами .....и во многом успешно...к сожалению.
      Кент0001
      1. alexmach (Александр) Сегодня, 15:34
        Начнем с другого, а им вообще Ф-35 кто-то предлагал? И может быть ещё и технологии производства им продадут?
        alexmach
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:46
          Официально нет. Что меняет?
          Shahno
          1. alexmach (Александр) Сегодня, 15:53
            Что меняет что? То что официально не предлагали?
            Или то, что никаких технологий с Ф-35 им не видать как собственных ушей?
            alexmach
    6. антивирус Сегодня, 13:57
      нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга. Цель у Нью-Дели одна: за "полторы рупии" инвестиций получить новейший истребитель, «не имеющий аналогов в мире», да ещё и с полной передачей технологий производства.

      у индусов есть время повыкобениваться -- до появления в Китае 5 поколения. с РФ и США им не воевать
      антивирус
    7. Squelcher (Максим) Сегодня, 14:13
      Зря вы так, индусы не тупые математики, программисты, да и технари очень даже толковые.Один момент что большое население и много необразованных плюс кастовость системы.Индия была Колонией Британии и ее развитие остановилось, это пример либерастам, утверждающих что запад заботиться о развитии других народов, на самом деле совсем на оборот.
      Squelcher
      1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 14:49
        Цитата: Squelcher
        Зря вы так, индусы не тупые математики, программисты, да и технари очень даже толковые.Один момент что большое население и много необразованных плюс кастовость системы.Индия была Колонией Британии и ее развитие остановилось, это пример либерастам, утверждающих что запад заботиться о развитии других народов, на самом деле совсем на оборот.

        100%
        sergeyezhov
    8. AwaZ (Walery) Сегодня, 14:21
      индусы эти кстати, вполне успешно на Сушках гоняют опытных и повоевавших " АС"ов США в учебных боях..
      AwaZ
      1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:20
        Цитата: AwaZ
        индусы эти кстати, вполне успешно на Сушках гоняют опытных и повоевавших " АС"ов США в учебных боях..

        А торгуются не они, военные до торгов опускаться не будут- каста не та.
        faridg7
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:16
    Опять с технологиями не поделились, на слабо берут smile
    Rusland
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:26
      На рынке всегда так.
      Теренин
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:33
        Это точно, главное честно и благородно smile
        Rusland
    2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 13:34
      Зависимость от Индусов была в 90-е очень большая, сейчас в первую очередь о своих ВКС надо думать.
      А индусы пусть выеживаются и взятки от америкосов отрабатывают... пока Китай свои ВВС переоснащают.
      Dreamboat
    3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 13:54
      Пусть с ними Локхид Мартин поделится...нахаляву!
      Кент0001
    4. антивирус Сегодня, 14:00
      антивирус 6 Вчера, 20:35 | Как Манштейн спас немецкую армию от кавказского "котла"
      о профессионалах--
      1. -за 10 лет до войны надо построить рудники-шахты- мет комбинаты
      2.- за 15 лет до войны надо выпустить училок с дипломами и др " очкариков" . чтоб научили строить и эксплуатировать по п1.
      3. -и параллельно с училками надо, за 15 л до войны, выпустить инженеров( логарифмы + ликвидус+солидус= материаловедение).
      4. -за 10 л до войны из п3. должны научиться работать в п1.и п2.
      5.-параллельно с п 1-4 должны в воен училищах выпуститься мл лейтенанты -летуны и техники для авиации.
      БЕЗ НОМЕРА --С ЛОШАДИ НАДО ПЕРЕСАДИТЬ ОГРОМНУЮ СТРАНУ НА ДВС . -НЕ БОЯТЬСЯ РЫЧАНИЯ МОТОРА.
      далее каждый знает, что не зделали ЕБН и ВВП сейчас и лично они могли бы сделать ЭТО ВМЕСТО президентов.
      Для окружения достаточно было превосходства в воздухе-- иего не было еще
      материаловедение и логарифмы не знали многие, кому положено знать
      см кол-во млн шт кирпича и цемента( 85 лет назад -ручной труд) для пед училищ в п2
      Жалоба
      антивирус
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:19
    Опять Хитрондусы цену сбивают..Это уже при работе с ними естественно и ожидаемо..
    Злой 55
  4. Separ (Вячеслав) Сегодня, 13:20
    Что то индусы стали переборчивы в оружии - воюйте на слонах в таком случае...
    Separ
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:23
      Цитата: Separ
      воюйте на слонах в таком случае...

      Местный колорит однако. Командирский Т-90 в Индии.
      Аристарх Людвигович
      1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:07
        Актуально не только когда жарко, но и когда командир в танк не влезает;)))
        FalconD
        1. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 15:12
          а плётка где? Танк же погонять надо!
          chingachguc
  5. maiman61 (Юрий) Сегодня, 13:22
    Откажитесь, откажитесь! Когда китайцы прессовать будут, то с воплями и соплями будете Россию просить продать самолеты, а нам нафиг тогда попрошайки нужны будут?
    maiman61
    1. Vard Сегодня, 13:26
      А предложить Пакистану... Они не такие вредные как Индия...
      Vard
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:39
        Цитата: Vard
        предложить Пакистану... Они не такие вредные как Индия...

        Это все равно, что Китаю бесплатно подарить.
        Аскет
      2. donavi49 Сегодня, 13:43
        У Пакистана компактная программа развития ВВС. На ближайшие 10 лет только JF-17 в виде МФИ. Блок 2 и двухместный Б на базе Блок2 уже в серии. На подходе Блок 3 с кучей улучшений и новым китайским АФАРом.


        В будущем - логично, что они выберут одну из моделей китайского 5 поколения и будут его собирать на своем китайском заводике - где сейчас собирают JF-17.
        donavi49
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:25
    По моему мнению индусов нужно просто послать, и как можно дальше. Самим заявить о закрытии совместного с ними проекта. Надоели своей наглостью, пускай пингвинов покупают!
    Геркулесыч
  7. seos Сегодня, 13:26
    Предложить Китаю совместную разработку легкого истребителя 5 поколения... Индусы тут же паиньками станут...
    seos
    1. donavi49 Сегодня, 13:44
      У Китая есть две программы - он откажется. Вернее только техсотрудничество или единичные закупки на посмотреть-сравнить
      donavi49
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:49
      Китаю нужны не самолёты похоже а хорошая начинка к ним вот новые двигатели бы с руками оторвали laughing
      Incvizitor
      1. donavi49 Сегодня, 15:02
        Ну по электроники у них своего валом. По АФАР - у них самый большой в мире завод по производству модулей.
        Двигатели да.
        Планер, весовые и прочий % используемого объема - они скорей всего тесно работали с отечественными КБ и институтами в рамках консультаций и ограниченных объемов работ на оутсорсе.
        Вооружение - спорно, у них много секретно, много притянуто. Но если смотреть по экспортным с средней-большой дальности у них В-В ракеты не впечатляют.
        donavi49
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:04
          Тут как бы все есть, а результата нет. Знакомая ситуация...
          Shahno
      2. ланс Сегодня, 15:23
        и что они с двигунами новыми делать будут если повторить ал41ф не могут, продадут сша?
        ланс
  8. В H (В H) Сегодня, 13:26
    А вот технологии не надо бы...
    В H
  9. groks (Олег) Сегодня, 13:26
    Всё в последнем абзаце. Если бы это был не просто торг, а окончательная позиция, то из этого бы можно было сделать выводы о концепции ВС Индии. А так ... повод для местных ура-патриотов поскакать.
    groks
  10. Бумбараш Сегодня, 13:27
    Это нормально. Другого от них ожидать и не надо. Хотят все и сразу. Бесплатно. Таких друзей ..... и в музей.
    Бумбараш
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:27
    Щас группировки в МО Индии домерятся лоббистскими возможностями , состригут с претендентов все купоны , поторгуются до седых волос продавца и скоренько определятся laughing Правда история показывает , что всё это длится годами... Надо спокойно ждать когда дозреют и купят у нас , нафига им космические расходы ...хотяяя .ЗЫ Могут выбрать , правда , и истинно "мудрый" вариант - купить и тех , и тех по маленьку laughing Для нас главное , что с помощью нашей совместной программе мы во многом свой 57-й на крыло поставили...
    КВУ-НСвД
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:27
    На востоке принято торговаться
    Дормидонт
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:29
    Ну а что, как известно на базаре два дурня... Мне вообще кажется, что дело не в цене и стране-изготовителе, а в самом процессе! Ну очень нравиться индусам этот процесс... Не процесс торговли, нет. Процесс возможности торговаться! Вот мы какие, еще вчера колонией были, а сегодня уже морщим нос, выбираем...и у кого? У супер-пупер держав, которые вчера еще свысока на нас смотрели!
    Как то так!
    И еще... Если они летают, также как маршируют на параде, то может ну их к черту? То еще зрелище... Да простят меня Цирк и павлины-мавлины!
    Ураган70
  14. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:31
    Это наши-то лорогие по сравнению со штатовскими? это уже не камасутра, это банальное извращение.
    sir_obs
  15. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:32
    Надо же как свербит от того, что технологии получить от России не получилось. )))
    Azazelo
  16. Тени Сегодня, 13:32
    А с математикуой у индусов плохо
    Тени
  17. keeper03 (Александр) Сегодня, 13:36
    Индусы не врубаются что-ли, сейчас не 90-е годы, когда нам можно было выкручивать руки ! Сейчас мы кому хочешь выкрутим, а не хотите с нами, так покупайте американские вундервафли по космическим ценам !!! laughing yes
    keeper03
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:56
      Отстали от жизни? Не космические а вполне сопоставимые.
      Shahno
  18. askort154 (Александр) Сегодня, 13:40
    Торговые общение с индусами, равносильно общению с цыганкой-гадалкой на рынке.
    askort154
  19. HMR333 (Владимир) Сегодня, 13:42
    тут даже нечего обсуждать! какая то прачка из неназванный источник решил что он эксперт и выдали журналисты этот вброс! пусть конкретный серьезный эксперт выдаст а не журналистский фуфель про неизвестного эксперта сами небось накатали для большей шумихи и просмотра читателей!
    HMR333
  20. Грац (Грац) Сегодня, 13:46
    я сомневаюсь что сша продадут индусам ф35 даже если те захотят его купить
    Грац
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:51
      Без технологий вполне, чтобы цену сбить..
      Shahno
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:20
        Цитата: Shahno
        Без технологий вполне, чтобы цену сбить..

        Да пусть продают, только за, распилим вместе с индусами ф-35 чтоб они могли поставить то что хотят на свой самолет 5 поколения. А мы за одно глянет чего там хорошего есть..... fellow
        XXXIII
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:35
          Ну не вопрос. У нас работы больше будет. Глядишь и Россия спецам платить будет. А то совсем скушно. Или пять лет сами решайте, так лучше с нуля...
          Shahno
      2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:29
        Их это не устроит. Им хочется и рыбку съесть и "аквариум выпить". Да ещё и подешевле.
        Servisinzhener
  21. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 13:53
    А ху-ху не хо-хо индусы? Да найдите тогда других партнеров и не морочьте нам голову. Ну возьмите тогда F 22, а еще лучше F35 и сразу же будете их модернизировать.
    Anchonsha
  22. Lock36 (Валерий) Сегодня, 13:53
    Более продажного государства с более коррумпированными чиновниками не найти на всем свете.
    Именно через эту призму и надо смотреть на все их "заявления".
    Lock36
  23. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 13:56
    Ненавижу индусов(цыган)
    Дед Махно
  24. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 13:57
    Баба с возу, кобыле легче!!! Пусть идут эти тупые индусы в пешее эротическое путешествие. России больше делать нечего, как укреплять их обороноспособность и набивать карманы нашим чинушам. Прежде всего свои вопросы надо решать!!!
    Evgeniy667b
  25. myrzilka (Руслан) Сегодня, 13:59
    Откажутся от совместного проекта по пятому поколению? Предложить его разрабатывать совместно с Пакистаном, думаю, паки с удовольствием согласятся. А потом посмотреть реакцию, на это, адептов Камасутры))))
    myrzilka
    1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 14:04
      Индусы насильно никому в друзья не набивались, мне лично нравится подход индусов-именно так и надо добиваться самых благоприятных условий по контрактам для своего государства, есть чему учиться
      КЕРМЕТ
  26. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:04
    Цитата: Андрей К
    Цитата: Аскет
    ...Всё дело в двигателе, мы не хотим ставить новый двигун от СУ-57, достаточно для них имеющегося от 35-го... вот индусы и недовольны. Это в принципе не новость, тянется как минимум с октября прошлого года...

    Станислав, Вы обозначили одну из искусственных проблем созданных индусами. Посмотрите на их участие в проекте FGFA (совместном проекте). Там такая тягомотина и жлобство с индийской стороны, что диву даёшься - как хватает наглости капризничать и вообще что-то требовать. Не вложившись толком в проект - ни в планер, ни в двигатель - по сути выступая заказчиком самолёта, индусы требуют передачи технологий и начинают предъявлять претензии по компоновке самолёта.
    Про "передачу" технологий, вообще отдельная песня. Даже если бы, просто предположительно, наши согласились бы передать технологии - в Индии просто не существует никаких площадок, где эти технологии могли бы быть применены. От слова совсем нет. Техническая культура индусов на уровне..., на уровне Китая 60-70 годов. При этом даже на то, что они лицензионно выпускают и "лажаются" периодически - умудряются выдвигать претензии и делать нелицеприятные вбросы в СМИ, с тыканьем пальцем в сторону России, как разработчика изделий.
    Партнёр у нас денежный, но очень своеобразный. Бизнес есть бизнес - наши купцы от ВПК, уже выучили модель поведения индийских покупателей и просто ждут окончания красочных индийских танцев yes

    Точнее и не скажешь!
    konstantin68
  27. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:05
    просто индусы сбивают цену. Такой же маневр были с покупками фрегатов.
    Silvestr
  28. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:06
    Охо-хо! Это им дорого? Да тогда пусть F-35 покупают, и на нем защищаются. Я бы на месте наших врубил бы систему торга аукционную. Как "заартачились" - цена возрастает на 10%. И так каждый раз, только 10% от уже возросшей цены... Враз протрезвеют...
    Горный стрелок
    1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 15:07
      Горный стрелок , вот потому что вы такой принципиальный - вы наемный работник и работаете за зарплату
      Hanokem
  29. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:06
    Странное сравнение..американцы сами прекратили выпуск F-22 в силу своей дороговизны! Ещё интересно кто и как сравнил эффективность серийных фантомов и пока опытных сушек..тут надо более детально разбираться!
    Ну допустим, что F-35 в чём-то выигрывает (в чём - пусть эксперты спорят)...,но с учётом подготовки наземной инфраструктуры, закупок систем дозаправки и т.д....помноженное на гипотетическую возможность, что в один прекрасный момент эти самолёты не взлетят, будучи отключены с кнопки из-за океана (прецеденты имеются)...то их приобретение само по себе сомнительное предприятие....
    Моё мнение не претендует на истину в последней инстанции!
    FalconD
  30. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:14
    Опровержение Минобороны РФ: наши дирижабли над Индией не пролетали, а других летательных аппаратов местной ПВО не засечь. yes
    Теренин
  31. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:18
    Самолёт проигрывает по многим параметрам не только F-35, но и F-22

    Кроме феноменальной (ничем не подтверждённой) незаметности, СУ-57 наголову превосходит и "Пингвина" и "Ящера". Так что говорить о том, что "сушка" уступает, мягко говоря бред сивой кобылы.
    Особенно:
    Индия «не заинтересована в реализации слишком дорогой программы

    даром ничего не бывает. Нудийцам (нудные больно уж negative ) же нужно все технологии, чертежи и всё бесплатно. fool
    К-50
  32. лысова (владимир) Сегодня, 14:27
    Блин, приучили деньги считать - нашли с чем сравнивать. И ещё им технологии 5 - го поколения подавай - конкретно оборзели.
    лысова
  33. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:32
    А может в таком случае предложить совместную разработку нового истребителя Пакистану?
    Servisinzhener
  34. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 14:44
    Цитата: Андрей К
    Техническая культура индусов на уровне..., на уровне Китая 60-70 годов

    вы льстите индусам, у них своеобразная культура производства присущая только им, это даже европейским средневековьем не назовешь
    Салют
  35. Machete Сегодня, 14:46
    Эти ещё хуже шумеров халявщики.
    За рупию хотят и самолёт 5-го поколения и технологии. причём быстро.
    А то, что на это должны уйти годы и в развитых странах это стоит баснословно дорого их не волнует.
    Machete
  36. arsen69 (Arsen69) Сегодня, 14:49
    Чего тут удивляться - нормальный восточный базар. Логика общения тут простая - ну, если вам все так дорого, значит делайте сами, а если не сможете - сидите без истребителя 5-го поколения. У Китая, к слову, он уже есть, Пакистан тоже времени не теряет, решает вопрос. Дождетесь, что у всех вокруг он будет, кроме вас.
    arsen69
  37. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 14:51
    Давно пора послать индусов в пеший эротический поход! и подальше! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  38. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:53
    Видимо придется выводить из гаражей виманы.
    Wedmak
  39. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 14:55
    Цитата: Shahno
    "Новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции, сообщает портал Walla со ссылкой на армейские источники. Подробности этой операции не разглашаются.

    При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивают, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.

    Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было. "

    Не надо было су 57 в Сирию гонять, мы бы еще подождали с официальными заявлениями.

    Да сбили его давно, так что же теперь, делайте мину при плохой игре! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  40. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 15:06
    "Самолёт проигрывает по многим параметрам не только F-35, но и F-22."

    Вот эта фраза вскрывает полную некомпетентность автора статьи.
    chingachguc
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:08
      Уважаемый, процедурно реально поигрывает. Технически, если шапки кидать будете, точно проиграет.
      Shahno
      1. iouris (iouris) Сегодня, 15:15
        Цитата: Shahno
        реально поигрывает

        Наверное проигрывает, но другого Су-57 пока нет.
        iouris
      2. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 15:48
        ну во-первых, ни вы, ни я не знаем обо всех технических нюансах F-35 и тем более Су-57.А уж что за зверь FGAF вообще никому не известно. Это во-первых. А во-вторых, автор статьи просто не в курсе, что F-22 лучше, чем F-35, что обнаруживает его некомпетентность. Хотя, может, здесь переводчик постарался.
        chingachguc
  41. silberwolf88 (SS) Сегодня, 15:08
    А ещё к сказанному добавлю ... слишком много индусов отучилось на западе и в США ... и по сути являются лучшими проводниками идей прозападной ориентации ... все последние торги ориентированы ЕС и США (кроме контрактов с пятилетней историей) ... дело не в торгашестве ... а в смене вектора ориентации политиков ...
    silberwolf88
  42. iouris (iouris) Сегодня, 15:13
    "Очень дорогой" - достаточное основание.
    iouris
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:20
      Нет, 85 млн за изделие. Озвучьте цены конкурентов, которые могут предоставить боеготовую эскадрилью. Вперед...
      Shahno
      1. iouris (iouris) Сегодня, 15:34
        Цитата: Shahno
        Озвучьте цены конкурентов

        Ясно же сказано: денег нет. Это не значит, что рассматриваются предложения конкурентов. Индия идёт своим путём и ей не запретишь.
        iouris
  43. Fitter65 Сегодня, 15:19
    Все эти индийские «гадания на ромашке» по поводу того, нужен ли им совместный проект с Россией или нет, а также нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга.

    Тут с системой торга они слегка опоздались.Китай,у которого с Индией есть некоторые трения,но который снабжает своим вооружением и прочей военной помощью Пакистан-имеющий о-о-очень большие трения с Индией,так вот этот Китай покупает у России Су-35 и С-400,ну а Индия нам нужна-чтоб Китай не совсем борзел.Политика-мать её.лиственицу дятел долбит-короедов ищет laughing
    Fitter65
  44. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 15:24
    "Виманы" им в помощь, пускай по своим древним трактатам вспоминают как строить. Воротят носы "гурманы", рынок базар большой, пусть ищут.
    JD1979
  45. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:26
    пусть покупаю ф-22 и насрать на них
    JON IVAHOVISH
  46. мерцание (Николай) Сегодня, 15:30
    Никак индусы не могут решить как им лечь: толи вдоль, толи поперек ?
    мерцание
  47. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 15:31
    Индусы ведут себя как опытные рыночные торговцы, товар им подходит по всем параметрам, но как-же без торгашеских приёмчиков. Но как же это всё предсказуемо и знакомо, ни одна закупка нашего оружия индусами ещё не обошлась без этой схемы: Ваш товар плохой, купим у амеров, если не снизите цену.
    Товарищ Ким
  48. ланс Сегодня, 15:39
    индусам объяснили что они получат за свои деньги, прежде всего двигун от с35с, который делает на голову китайскую невидимку и пингвина. если брать чистого ящера без авакс то это либо ровня в умелых руках, либо превосходство в ближнем. авакса у индии нет. поэтому их еще интересует доработанный радар пак фа, но доплатить нехотять,а еще хочется сбавить цену. наверное надеются на доработку электроники израилем?
    ланс
  49. unignm (Василий) Сегодня, 15:45
    ну чё сиськи мять хай берут фу35
    unignm
  50. anjey (Андрей) Сегодня, 16:00
    индия как в притче и с моста не сойду и путь не освобожу
    , мудрость это лавирование всех интересов в нашем неспокойном мире ... , бери Россию -не проиграеш!!!!!
    anjey
Картина дня