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ВВС Индии: Су-57 очень дорогой и проигрывает F-22 и F-35. Можем от FGFA отказаться...
Не так давно в индийских СМИ вышла статья индийских военных экспертов о том, что Индии бессмысленно заключать контракт с США на закупку истребителей F-35 по той причине, что у Индии к этим самолётам нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания (например, воздушных топливозаправщиков). Также было отмечено, что программное обеспечение всех систем этого самолёта после реализации F-35 в Индию всё равно будет находиться под американским контролем.
Теперь в индийском издании Hindustan Times вышла статья за авторством Рахула Сингха, который заявляет, что индийским ВВС «не подходит» и совместная разработка с Россией истребителя пятого поколения (FGFA). Речь о совместной работе российской компании «Сухой» с индийскими коллегами из «Hindustan Aeronautics». Эта работа изрядно пробуксовывает.
В своём материале Рахул Сингх пытается объяснить причины пробуксовки российско-индийского проекта. При этом он ссылается на заявления представителя командования ВВС Индии. В статье заявлено, что FGFA (фактически это модификация Су-57 в рамках того самого совместного проекта) «не обладает теми характеристиками, которые нужны индийским ВВС».
Из материала:
Неназванный источник заявляет, что Индия «не заинтересована в реализации слишком дорогой программы, в результате которой появится не самый современный истребитель».
Из материала:
Напомним, что на сегодняшний день сумма российско-индийского контракта в рамках программы FGFA сократилась до 4 млрд долларов. Если в Нью-Дели всерьёз считают, что это «невероятно большие деньги» для создания новейшего самолёта (5 поколения), то хотелось бы уточнить: они в курсе того, во сколько программа F-35 обходится США и их «партнёрам»? Там суммы, на порядок большие той, которая фигурирует в российско-индийском проекте.
Все эти индийские «гадания на ромашке» по поводу того, нужен ли им совместный проект с Россией или нет, а также нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга. Цель у Нью-Дели одна: за "полторы рупии" инвестиций получить новейший истребитель, «не имеющий аналогов в мире», да ещё и с полной передачей технологий производства.
Теперь в индийском издании Hindustan Times вышла статья за авторством Рахула Сингха, который заявляет, что индийским ВВС «не подходит» и совместная разработка с Россией истребителя пятого поколения (FGFA). Речь о совместной работе российской компании «Сухой» с индийскими коллегами из «Hindustan Aeronautics». Эта работа изрядно пробуксовывает.
В своём материале Рахул Сингх пытается объяснить причины пробуксовки российско-индийского проекта. При этом он ссылается на заявления представителя командования ВВС Индии. В статье заявлено, что FGFA (фактически это модификация Су-57 в рамках того самого совместного проекта) «не обладает теми характеристиками, которые нужны индийским ВВС».
Из материала:
Самолёт проигрывает по многим параметрам не только F-35, но и F-22.
Неназванный источник заявляет, что Индия «не заинтересована в реализации слишком дорогой программы, в результате которой появится не самый современный истребитель».
Из материала:
В командовании ВВС наблюдают за проектом, но удивлены его невероятной стоимостью.
Напомним, что на сегодняшний день сумма российско-индийского контракта в рамках программы FGFA сократилась до 4 млрд долларов. Если в Нью-Дели всерьёз считают, что это «невероятно большие деньги» для создания новейшего самолёта (5 поколения), то хотелось бы уточнить: они в курсе того, во сколько программа F-35 обходится США и их «партнёрам»? Там суммы, на порядок большие той, которая фигурирует в российско-индийском проекте.
Все эти индийские «гадания на ромашке» по поводу того, нужен ли им совместный проект с Россией или нет, а также нужен ли им F-35, похожи на типичную для Индии систему торга. Цель у Нью-Дели одна: за "полторы рупии" инвестиций получить новейший истребитель, «не имеющий аналогов в мире», да ещё и с полной передачей технологий производства.
Использованы фотографии: МО РФ
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