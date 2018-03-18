08:40 18 марта

Мы вместе! 4-я годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Этот день останется в памяти навсегда - 18 марта 2014 года. Далеко не все верили в то, что это грандиозное для России событие произойдёт, но исторический шаг был сделан – Крым и Севастополь вернулись домой, снова став неотъемлемой частью России.

Мы вместе! 4-я годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией


Когда говоришь о тех, уже исторических событиях марта 2014 года, с крымчанами, то у многих, без какого-либо преувеличения, на глазах появляются слёзы. Это слёзы радости от того, что они, люди, никогда духовно и ментально не расстававшиеся с Россией, получили впервые за долгие годы настоящую поддержку оттуда, откуда её давно ждали. Большая Россия пришла в Крым, а Крым пришёл в большую Россию, придав по-настоящему огромный импульс общему развитию.


Никакие трудности, никакие внешние инсинуации не смогли сломить волю к единению. Никакие провокации не стали и не станут поводом усомниться в правильности выбранного решения. Мы вместе, и это самое главное!

Из заявления министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского для «Спутника в Крыму»:
Несмотря на все трудности, мы смогли достичь хороших результатов развития республики. Любые сложности всегда преодолеваются, когда мы уверены в своей правоте, есть чёткий план движения вперёд, поддержка и командная работа, когда чувствуешь, что за нами огромная страна и сильный лидер – тогда любые преграды по плечу. Сегодня мы выходим из ситуации, когда были антикризисными менеджерами. Крым переходит на путь устойчивого развития, поступательного движения вперед. В абсолютно всех отраслях республика добилась стабильности и наша главная задача – обеспечить рост всех показателей и в будущем.


В канун 4-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на Малаховом кургане прошёл грандиозный патриотический фестиваль «Мы вместе!» Фестиваль рассказал жителям и гостям Севастополя о тех исторических свершениях, которые достигались нашими предками. Так, на Оборонительной башне Корниловского бастиона ожили картины героической обороны города. Зрители увидели образы легендарных адмиралов Корнилова, Истомина, Нахимова, оборонявших Севастополь во время Крымской войны, образы майора Моздалевского и капитан-лейтенанта Матюхина, командовавших героическими подразделениями при второй обороне.

Севастопольцев и всех крымчан прибыли поздравить и иностранные гости. В частности, речь идёт об участии в фестивале новозеландских музыкантов-волынщиков из Крайсчерча.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Симферополе поздравил не только крымчан, но и всех соотечественников с 4-летием Крымской весны, которая подарила миру то, что невозможно переоценить. Это возможность реального демократического выбора на фоне той откровенной псевдодемократии, которую пытаются припудрить и отретушировать известные зарубежные «партнёры» и «друзья Крыма».

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, на самом деле, сложно назвать просто событием. По большому счёту, это нечто доминантное, что вдохнуло в страну, живущую по странной конституционной норме без идеологического стержня, дух возможностей и невероятных перспектив. Кто-то вполне может это оспаривать, заявлять, что перспективы или их отсутствие никак не могут быть связаны с результатами крымского референдума и тогдашним решением президента Владимира Путина, но всё это будет лукавством. Ведь именно после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией наша страна фактически перевернула ту тёмную страницу, которая была написана после развала Советского Союза. Граждане почувствовали, что у страны есть не только огромная территория, но и огромное чувство собственного достоинства. У страны есть знамя – это единение народов, у страны есть вера в себя, у страны есть тот самый, важный, стержень, без которого и суверенитет, и государственность так и остались бы красивыми, но пустыми, словами.

Исторические кадры дают возможность снова и снова переживать те невероятные эмоции, которые переживала страна 18 марта 2014 года. Кадры с митинга в Севастополе. Город ликует:



В такой день не хотелось бы о "политике партнёров", но всё-таки. Это народное ликование красноречиво показывает, почему к России у Запада эта безграничная ненависть, почему Россия выставляется "ужасом и адом на Земле". Причина одна: для Запада "расплавленный свинец в горле", когда русские (в самом широком понимании этого слова) живут в мире и имеют повод для настоящей радости, счастья. Но это уже личные проблемы и комплексы Запада - пусть подыскивают профессионального психотерапевта для лечения.

А у нас, у страны - праздник! Настоящий! Народный!

"Военное обозрение" поздравляет всех соотечественников с 4-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Всем нам судьба подарила возможность стать современниками этого великого события в истории страны.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Vard Сегодня, 06:51
    Крым это территория за которую русский народ заплатил такую дорогую цену, что отдать его... Просто не этично по отношению к своим будущим поколениям...
    Vard
    1. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 07:01
      Присоединение Крыма изменило не только Россию и самосознание русских , но и мир...! Молодцы !
      ПСАКИ
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:42
      С Праздником Русский Крым! good А матрасные пусть заткнутся.
      влад66
      1. volodya (владимир) Сегодня, 08:32
        Поздравляю всех крымчан с праздником, особенно посёлок Прудовое под Симферополем, там живёт родня!
        volodya
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:33
      Поздравляю.
      В итоге почти се прогнозы про украину сбылись, или сбываются не наших глазах. Радикализация, падение экономики, уровня жизни, повышение тарифов и в целом цен, инфляция, и т д и т п. А когда то нас клеймили как пропагандистов.
      RASKAT
  2. Комментарий был удален.
  3. федоров (Валерий) Сегодня, 07:01
    Тогда и подумать не могли , только рты раскрывали
    https://youtu.be/5FcJFE6WscI
    федоров
  4. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:04
    "Военное обозрение" поздравляет всех соотечественников с 4-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    С праздником воссоединения всех ! good Невероятное чувство гордости за Россию.
    Впервые за десятки лет отступлений и отрезаний часть России вернулась домой-восстановлена справедливость и ликвидировано одно из преступлений 70-летней власти по уничтожению России.
    Ольгович
  5. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:10
    Справедливость восторжествовала, крымчане сделали свой выбор. Крым, в составе России, как за каменной стеной. Привяжем крепче к себе, чтобы в будущем ни одному шалапаю не повадно было отыграть в обратную!
    Rusland
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 07:14
    А тогда только рты открывали , у меня в сердце еркнуло - наконец-то ! Увидел Родной Ми-24 со звездами.
    федоров
    1. andrewkor Сегодня, 07:56
      Любительские кадры с разных точек пролета эскадрилий русских вертолётов в Крым через пролив были просто завораживающими."Апокалипсис сегодня" просто отдыхает.Ещё кадры выдвижения на полной скорости компактных военных колонн по дорогам Крыма с не ясной ,пока,обывателю целью.А оно вот чего оказалось!!!!
      Поздравляю всех россиян с праздником от души!!!
      andrewkor
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 08:22
        Кому скучно , над Украинской частью. Прикиньте, что там новоприбывшие чувствовали. А по видео , с боекомплектом.
        федоров
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:14
    Остается только присоединиться к поздравлениям и пожелать того, чтобы наконец на западе поняли и зарубили у себя на носу, что Крым - территория Россия и покушения на его территориальную целостность является покушением на целостность России.
    rotmistr60
  8. лысова (владимир) Сегодня, 07:21
    Поздравляю с 4-й годовщиной. А вот предостеречь хочу - не барзейте с ценами, иначе постепенно будите терять отдыхающих, что уже и началось.
    лысова
    1. Бер (Яр) Сегодня, 08:04
      Крымчане не виноваты ибо без перепрофилирования разных направлений в туризме в Крыму это не возможно, а это только с гос участием.

      Например:
      Турция сезон апрель-октябрь 6 месяцев, в некоторых местах сезон 8 месяцев, то что заработали турки за полгода или за 8 месяцев расходуется на не сезонные шесть или четыре месяца.

      В Крыму сезон с 1 Июня по 20 е числа Сентября, с натяжкой 4 месяца, на деньги которые Крымчане заработали за сезон надо прожить ещё 8 месяцев когда нет отдыхающих, Туркам 4-6 месяцев, плюс расход на отопление в не сезонный зимний период в Турции и в Крыму отличается в разы, можете посмотреть таблицы температур, а это дополнительные расходы.

      От этого и цены в Крыму высокие, простые частники не в состоянии объединится и проработать новую единую концепцию способную конкурировать с регионами более благоприятными в климатическом смысле (Турция, Болгария, Греция, Черногория и тд.)

      Нужен гос заказ институтам для поиска и проработки новой концепции туриндустрии помогающей конкурировать с Средиземноморскими курортами не только для Крыма но и для Кавказа Сочи и тд.

      И это способно решить только государство.
      Бер
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:09
      Цитата: лысова
      Поздравляю с 4-й годовщиной. А вот предостеречь хочу - не барзейте с ценами, иначе постепенно будите терять отдыхающих, что уже и началось.

      В Советское время в сезон тоже цены кусались...особенно на рынках и в общепите...а сейчас везде сплошной рынок,не только в Крыму...
      Аскет
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:23
    Поздравления всем крымчанам, в том числе и родным! soldier
    a.s.zzz888
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:02
      У меня тоже тётка там в Новофёдоровке под Саками, пацаном и студентом всё время пропадал там. drinks soldier Рассказывала, что все плакали от радости.
      Rusland
  10. Svetlana (светлана) Сегодня, 08:17
    У самого Чёрного моря,
    Где бьётся о камни прибой,
    Где красочно высятся горы,
    Раскинулся лагерь родной.


    Крым, Артек, Медведь-гора Аю-Даг -
    C Празднком!
    Svetlana
  11. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:23
    Март 2014г - в Крыму была нереальная эйфория! Спасибо всем кто проявил мужество и рисковал многим на Перекопе, в Севастополе и Симферополе, в воинских частях и в давке у Верховного Совета. Всех с НАСТОЯЩИМ Праздником! Крым - это Россия!!!
    samarin1969
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:37
    Поздравляю всех жителей России с 4-ой годовщиной возврата Крыма. С Крымом у муня и моей семьи хорошие воспоминания. Все 26 аэродромов Крыма мне пришлось оснащать радионавигационно-посадочными системами. В Саках оснащал тренажер для подготовки летчиков авианосцев. В Золотой долине сдавали первые авианесущие корабли. Сын постоянно выезжал на лето в Крым в пионерский лагерь одного из предприятий Минрадиопрома СССР. С Маршалом Савицким Е.Я. проводили в Крыму войсковые учения. ВПП в аэропорту Симферополя готовил для посадки МКС "Буран" (как запасной аэродром). А хохлы все, что мы делали приватизировали, вспомните еврея коломойского.
    С Праздником Россия.
    мичман
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