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Китай подтвердил разработку рельсотрона
Представители НОАК подтвердили неофициальную информацию о тестировании рельсотрона на борту корабля Huanggang Shan, передает "Warspot" со ссылкой на портал atimes.com.
Напомним, что в феврале текущего года на верфи Ухань (провинция Хубэй) был сфотографирован модернизированный корабль Huanggang Shan. Вместо спаренной 37-мм пушки H/PJ76F в его носовой части была размещена крупная надстройка со «стволом», которую сочли прототипом рельсотрона.
Теперь же стало известно, что новое орудие действительно является электромагнитным. Таким образом, Huanggang Shan стал первым кораблём в мире, на котором установлен действующий образец рельсотрона. По словам Чжан Сяо, научного сотрудника Уханьского военно-морского инженерного университета, прорыв в разработке был достигнут после сотни неудачных испытаний и 50 000 тестов.
Электромагнитное орудие, также известное как рельсотрон или рейлган, считается перспективным вооружением. Во многих странах ведутся разработки электромагнитного оружия для армии, а энтузиасты пытаются собрать рельсотроны в домашних условиях. В минувшем году ВМС США приостановили работы по созданию корабельной электромагнитной пушки, при этом американская армия продолжает разработку наземного рельсотрона.
Напомним, что в феврале текущего года на верфи Ухань (провинция Хубэй) был сфотографирован модернизированный корабль Huanggang Shan. Вместо спаренной 37-мм пушки H/PJ76F в его носовой части была размещена крупная надстройка со «стволом», которую сочли прототипом рельсотрона.
Теперь же стало известно, что новое орудие действительно является электромагнитным. Таким образом, Huanggang Shan стал первым кораблём в мире, на котором установлен действующий образец рельсотрона. По словам Чжан Сяо, научного сотрудника Уханьского военно-морского инженерного университета, прорыв в разработке был достигнут после сотни неудачных испытаний и 50 000 тестов.
Электромагнитное орудие, также известное как рельсотрон или рейлган, считается перспективным вооружением. Во многих странах ведутся разработки электромагнитного оружия для армии, а энтузиасты пытаются собрать рельсотроны в домашних условиях. В минувшем году ВМС США приостановили работы по созданию корабельной электромагнитной пушки, при этом американская армия продолжает разработку наземного рельсотрона.
Использованы фотографии: Twitter/@N3tvsGwZ2pGKEp4
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