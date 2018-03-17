15:59 17 марта
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Китай подтвердил разработку рельсотрона

Представители НОАК подтвердили неофициальную информацию о тестировании рельсотрона на борту корабля Huanggang Shan, передает "Warspot" со ссылкой на портал atimes.com.

Напомним, что в феврале текущего года на верфи Ухань (провинция Хубэй) был сфотографирован модернизированный корабль Huanggang Shan. Вместо спаренной 37-мм пушки H/PJ76F в его носовой части была размещена крупная надстройка со «стволом», которую сочли прототипом рельсотрона.

Китай подтвердил разработку рельсотрона



Теперь же стало известно, что новое орудие действительно является электромагнитным. Таким образом, Huanggang Shan стал первым кораблём в мире, на котором установлен действующий образец рельсотрона. По словам Чжан Сяо, научного сотрудника Уханьского военно-морского инженерного университета, прорыв в разработке был достигнут после сотни неудачных испытаний и 50 000 тестов.

Электромагнитное орудие, также известное как рельсотрон или рейлган, считается перспективным вооружением. Во многих странах ведутся разработки электромагнитного оружия для армии, а энтузиасты пытаются собрать рельсотроны в домашних условиях. В минувшем году ВМС США приостановили работы по созданию корабельной электромагнитной пушки, при этом американская армия продолжает разработку наземного рельсотрона.

Использованы фотографии: Twitter/@N3tvsGwZ2pGKEp4
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Комментарии 14

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  1. silberwolf88 (SS) Сегодня, 15:03
    Китайцы ребята упорные ... точно сделают рельсотрон (не знаю зачем особо нужен) ... и думается используют американские наработки ... представителей Азии в американских лабораториях более чем достаточно а с патриотизмом у китайцев всё в полном порядке ...
    silberwolf88
    1. собаковод Сегодня, 15:25
      При определённых параметрах, которых пока не достигли американцы, это очень действенное оружие. Даже, не имея заряда, как в современных снарядах, у простой болванки, пущенной из рельсотрона, кинетической энергии хватит, чтоб нанести не меньший, а то и больший ущерб.
      собаковод
      1. san4es Сегодня, 15:36
        Цитата: собаковод
        ... у простой болванки, пущенной из рельсотрона, кинетической энергии хватит....

        hi ////Скорость снаряда 3 км|с (1,9 миль / с). На видео показано, как он проходит через 12 бетонных блоков.

        сент. 2016 г
        san4es
  2. polpot (Andru) Сегодня, 15:04
    Можно еще вечным двигателем заняться тоже интересно , на память приходят паровые пушки 19 века денег потратили много ,толку только было мало .
    polpot
  3. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:20
    а кому он нужен это вчерашний день - куда стрелять будут по воробьям
    JON IVAHOVISH
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:28
      Зато дырка в воробье будет на вылет гарантирована crying
      Теренин
  4. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:21
    тупая разработка стреляет на 50 км и то по балистической траектории толи дело Кинжал раз и все
    JON IVAHOVISH
  5. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:22
    У нас в Шатуре пилят плазменный рельсотрон, вроде добились определённых успехов.
    Мощности усовершенствованного рельсотрона достаточно для разгона тел массой сто граммов до скоростей выше трех километров в секунду. «За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз — с 0,8 мегаджоуля до 4,8»
    В институте подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. «Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость»,
    скорости выше семи километров в секунду «откроют возможности исследования свойств веществ при экстремальных параметрах, получения новых материалов». Также исследования физиков в перспективе допускают военное применение.
    Предполагается, что рельсотроны станут основой для электромагнитной артиллерии будущего. По оценкам, установленные на кораблях системы смогут обстреливать объекты на дистанции 300-400 километров и поражать цели на околоземной орбите.

    В США военная программа рельсотронов находится под угрозой срыва. В Пентагоне допускают возможность перенаправить финансирование проекта на поддержку более традиционных видов оружия. Работы по созданию электромагнитной пушки кроме России и США также ведут Китай, Индия и Турция.
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    Аскет
  6. Vard Сегодня, 15:34
    Короче сделали методом научного тыка... У нас в курилке все научные прорывы... а у них "прорыв в разработке был достигнут после сотни неудачных испытаний и 50 000 тестов"
    Vard
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:43
      Цитата: Vard
      Короче сделали методом научного тыка... У нас в курилке все научные прорывы... а у них "прорыв в разработке был достигнут после сотни неудачных испытаний и 50 000 тестов"

      Китайцы сильны в кропотливом терпении , мы в нестандартной смекалке . Что лучше можно спорить до посинения.. winked
      КВУ-НСвД
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:51
        Цитата: КВУ-НСвД
        Китайцы сильны в кропотливом терпении , мы в нестандартной смекалке . Что лучше можно спорить

        Если соединить данные качества, то получится адская смесь. good wassat laughing
        Paranoid50
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:40
    Интересно , что у них с ресурсом данного агрегата . Помнится основные проблемы в создании - энергопотребление и материалы для установки...
    КВУ-НСвД
  8. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 15:48
    По мнн так обычное вооружение надежнее
    vaaaaadik
  9. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:51
    Если китайцы ограничат список целей дл этого рельсотрона горизонтной дальностью, то из их программы выйдет толк. А, если будут пилить из пушки стратегическую ракету, то их ждет судьба американских орудий для зимволта.
    tchoni
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