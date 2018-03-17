20:28 17 марта
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Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии

В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии.

Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам
- сказал в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии



В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет
- заявил генерал.

Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?
- добавил Рудской.

Он также сообщил, что США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия.

Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии
- отметил генерал-полковник.

Также нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия
— сказал он.

Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.

По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 165

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  1. igor1981 (Игорь) Сегодня, 16:49
    Ответ один - Сбить ракеты и их носители...
    igor1981
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 16:51
      Запахло порохом . И не просто запахло ,а завоняло .
      30 вис
      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:56
        По этому случаю президент РФ и произнёс текст по поводу новых образцов ядерных вооружений. Мол: собьём и не сомневайтесь.
        Американцам либо ракетоносцы лишние, либо сомневаются, что действительно последует ответ.
        Пысы: С-400 может и корабли сбивать при необходимости... Но я думаю, что и без них есть чем...
        Logall
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:03
          У американцев столько этих Томагавков (>4000), что у нас может не хватить зенитных ракет.... Но отступать все равно нельзя. Иначе их уже не остановить. hi
          Alex777
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:10
            Так предупреждение от нашего генерала было не только по поводу ракет, но и по поводу их носителей! Кораблей, судов, машин (если таковые имеются).
            Logall
            1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:22
              Цитата: Logall
              Так предупреждение от нашего генерала было не только по поводу ракет, но и по поводу их носителей! Кораблей, судов, машин (если таковые имеются).

              Вы забыли добавить слова генерала что ответка будет ТОЛЬКО при ударе по ВС РФ в САР. Как бы кривизна Земли опять не помешала.
              Viktor.12.71
              1. Logall (Александр) Сегодня, 17:29
                Так неизвестно куда летит ракета выпущенная в сторону САР. Есть там наши или нет... Нужно сбивать!
                Logall
              2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:29
                Цитата: Viktor.12.71
                Цитата: Logall
                Так предупреждение от нашего генерала было не только по поводу ракет, но и по поводу их носителей! Кораблей, судов, машин (если таковые имеются).

                Вы забыли добавить слова генерала что ответка будет ТОЛЬКО при ударе по ВС РФ в САР. Как бы кривизна Земли опять не помешала.


                Вы что зачем детали... главное крикнуть..
                vorobey
                1. Logall (Александр) Сегодня, 17:32
                  Модератор троллить вздумал - офигеть! Я выше ответил про детали... Думал, люди грамотные без пояснения поймут.
                  Цитата: Logall
                  Так неизвестно куда летит ракета выпущенная в сторону САР. Есть там наши или нет... Нужно сбивать!

                  А по кривизне: С-400 видит за горизонт.
                  Logall
                  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:41
                    Цитата: Logall
                    Думал, люди грамотные без пояснения поймут.


                    смайлики ставить надо... не до шуток.. война на пороге.. laughing
                    vorobey
                    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:56
                      И это Всё, что может ответить, по данной теме, модератор уважаемого нами ресурса? Мельчают журналисты...
                      Logall
                      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:00
                        Цитата: Logall
                        И это Всё, что может ответить, по данной теме, модератор уважаемого нами ресурса? Мельчают журналисты...


                        1. читайте ниже по теме.. laughing
                        2. я не журналист.. простите. hi
                        vorobey
                    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 18:01
                      В этом ударе, помимо сша, могут принимать участие британия и франция, конечно количество на их стороне. Теоретически "Кинжал" может достать все районы пуска "Томагавков", да и подводные лодки у нас там могут быть.
                      фигвам
                      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:19
                        Цитата: фигвам
                        ...В этом ударе, помимо сша, могут принимать участие британия и франция, конечно количество на их стороне. Теоретически "Кинжал" может достать все районы пуска "Томагавков", да и подводные лодки у нас там могут быть...

                        Читаю по ветке. Бьёмся, спорим - ударят матрасы или не ударят, сдюжим мы или не сдюжим. Сравниваем ТТХ, кто чем наносить удары будет. И как-то мимо темы проходит ещё один участник сирийской эпопеи - наш союзник на земле Иран.
                        Рудской:
                        ...В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет...

                        У меня такое подозрение, что иранцы тихой сапой закроют Персидский залив, силы и средства на это у них имеются. "Эль-Кудс" иранского КСИР, никуда из Сирии не делись yes
                        Андрей К
                      2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:20
                        Цитата: фигвам
                        Теоретически "Кинжал" может достать все районы пуска "Томагавков",

                        А есть у нас столько носителей и самих изделий?
                        Анти-Корр.
                      3. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:05
                        Цитата: фигвам
                        В этом ударе, помимо сша, могут принимать участие британия и франция, конечно количество на их стороне..

                        В данном случае уже не важно , если у противника есть количественное или любое другое преимущество . Отвечать на атаку нужно обязательно , и отвечать жёстко , даже не думая о последствиях . Как будто это единственная и последняя возможность ударить .
                        DMB_95
              3. мерцание (Николай) Сегодня, 20:00
                слова генерала что ответка будет ТОЛЬКО при ударе по ВС РФ в САР
                Специально ВРЕМ или просто невнимательны?
                мерцание
            2. weksha50 (Георгий) Сегодня, 18:17
              Цитата: Logall
              Так предупреждение от нашего генерала было не только по поводу ракет, но и по поводу их носителей! Кораблей, судов, машин (если таковые имеются).


              Это - война... Как раз ОНА самая - ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ и, наверное, последняя (крайняя)...
              weksha50
              1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:22
                Цитата: weksha50
                Это - война... Как раз ОНА самая -

                Возможно ещё и с двух сторон, каклия тоже объявила войсковую операцию, а у них войск под Донбассом 90 тыс . штыков. (во всяком случае, парашка так заявил).
                Анти-Корр.
              2. dauria (Алексей) Сегодня, 18:43
                Это - война... Как раз ОНА самая - ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ


                Спецбоеприпасы подвешены, бомболюки опечатаны особистами, экипажи в казарме ? Таким вещам обычно предшествует степень боеготовности "военная опасность" или полная. Я уже старею на своём диване, не в курсе дел. Но с бухты -барахты войну не начинают. Сначала начнёт подготовку противник - и сразу мы. Раз мы собираемся голосовать - то "писять" ещё рано. crying
                dauria
              3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 19:40
                Цитата: weksha50
                Это - война... Как раз ОНА самая - ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ и, наверное, последняя (крайняя)...

                Пошёл-ка я за пивом ...
                iliitchitch
                1. dauria (Алексей) Сегодня, 19:48
                  Пошёл-ка я за пивом ...


                  Заодно в "сбербанк", кредит возьми...Всё равно отдавать не придётся laughing Если дадут - не будет войны, этих ребят не проведёшь....
                  dauria
          2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:11
            Цитата: Alex777
            У американцев столько этих Томагавков (>4000), что у нас может не хватить зенитных ракет.... Но отступать все равно нельзя. Иначе их уже не остановить. hi

            сказано же уничтожать носители, в там не важно сколько "топоров" было на борту.
            предки с Дона
            1. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:25
              Семен Семеныч!
              Сколько носителей и чем Вы будете уничтожать на дальности от 1500 до 2500 км (в зависимости от модификации)? Там совсем не дураки сидят. Вопрос в одном - рискнут или нет. Израиль учения всей своей ПРО провел просто так что-ли? И АУГ и соединение десантных кораблей с 3000 морпехов подошло. У нас там столько сил нет. Если Кинжал не считать. Но кто знает сколько их и сколько экипажей обучены применять? Вопросов много. Больше чем ответов. hi
              Alex777
              1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:40
                Цитата: Alex777
                Сколько носителей и чем Вы будете уничтожать на дальности от 1500 до 2500 км (в зависимости от модификации)?

                Добавьте так же десятки крупнейших баз США в ближнем востоке, так картина станет еще печальнее. Нечем отвечать! Тут и ежу понятно!
                ПС Щас начнут кричать о ЯО и немедленном его применении по США и НАТО. Запомните раз и навсегда, ЯО это оружие сдерживания.
                Viktor.12.71
                1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:32
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Цитата: Alex777
                  Сколько носителей и чем Вы будете уничтожать на дальности от 1500 до 2500 км (в зависимости от модификации)?

                  Добавьте так же десятки крупнейших баз США в ближнем востоке, так картина станет еще печальнее. Нечем отвечать! Тут и ежу понятно!

                  Боевые действия против США и НАТО - случай особый и принципиальный . Бить в ответ нужно обязательно и не важно - у кого больше ракет , носителей , баз и личного состава . Докуда сможем достать , туда и бить . Столько , сколько сможем или успеем . Если не ответим ударом на удар , тогда как потом оправдываться и в глаза смотреть .
                  DMB_95
              2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:42
                Цитата: Alex777
                У нас там столько сил нет.

                Сколько у нас сил в Сирии и каких, я думаю, знают только в Генштабе. И если они отважились предупредить США, значит не всё так плохо, как говорите Вы.
                СРЦ П-15
                1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:56
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Сколько у нас сил в Сирии и каких, я думаю, знают только в Генштабе.

                  В Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Оман, Катар. В общей сложности в этих базах примерно 77 000 военнослужащих США, это базы ВВС, ПВО, ВМФ, а в Катаре находится одна из крупнейших баз бронетехники США на ближнем востоке и там же Эль-Удейд находится командный пункт ВВС США. Недавно 3000 морпехов США прибыло в Средиземное море. ЯО исключаем, так как оно есть у Израиля и пуск в ту сторону приведет к немедленной ответке.
                  Viktor.12.71
                  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:25
                    Цитата: Viktor.12.71
                    . ЯО исключаем, так как оно есть у Израиля и пуск в ту сторону приведет к немедленной ответке.

                    А Вы не допускаете мысли, что ЯО есть у США? Вот они-то как раз им скорее всего и воспользуются. Конечно, не против нас, но "ящик Пандоры" откроют.
                    СРЦ П-15
                2. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:57
                  Варяг тоже не сдался. И я, как и Вы, надеюсь на лучшее.
                  Отвечал я на желание коллеги топить носители Томагавков. Вы тоже этого хотите?
                  Шапкозакидательство мне не нравится ибо принижает значимость победы. hi
                  Alex777
                  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:06
                    Цитата: Alex777
                    Варяг тоже не сдался. И я, как и Вы, надеюсь на лучшее.
                    Шапкозакидательство мне не нравится ибо принижает цену победы.

                    Ну и посыпать голову пеплом тоже не стоит. Вы не учитываете работу нашей дипломатии. А то, что работа в этом направлении идёт, говорит то, что США до сих пор не привели свою угрозу в действие. Значит их что-то останавливает.
                    СРЦ П-15
                    1. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:31
                      Например: еще не подготовились и все у них идет по плану? hi
                      Alex777
          3. vicvladol (Виктор) Сегодня, 17:32
            Не на каждый томагавк нужна противоракета. Есть еще РЭБ.
            vicvladol
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:28
              Вчера была новость о том, что под Дамаском Ми-8 с Рычагом был замечен.
              Muvka
            2. мерцание (Николай) Сегодня, 20:06
              Есть еще РЭБ
              Вот вот, и топоры обрушатся на Иорданию или Израиль. request Ну последних может купол как то спасет, а первых? what
              мерцание
          4. askme (Илья) Сегодня, 18:30
            Это количество на всем флоте. По всему миру. Одновременно на ТВД в Сирии применение всего флота США - невозможное событие. Максимум 1000. И ракеты есть и носители есть чем сбивать/топить.
            askme
            1. Alex777 (Александр) Сегодня, 19:37
              Да это понятно. Но у нас в Сирии есть хотя бы 600 ракет ПВО? С учетом того, сколько в прошлый раз таки долетело. Тогда 2 эсминца поставили. Что мешает сейчас поставит 8 и пару Огайо на которых по 154 ракеты? Авиация и морская, и сухопутная, и невидимки, и Б-52.
              Ну и как один коллега справедливо заметил - базы у них в регионе со всех сторон. А мы посредине. И Израиль против нас, к сожалению.
              Дай Бог, чтобы обошлось все... hi
              Alex777
              1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 20:14
                Вы много привели различных аргументов , говорящих о превосходстве США и их союзников по крайней мере на ближневосточном ТВД . Но это вообще не должно браться в расчёт , если в результате их атаки пострадают официально находящиеся там граждане России . Нужно будет или ответить , или забыть о том , что мы Сверхдержава и вообще страна , с которой нужно считаться .
                DMB_95
              2. askme (Илья) Сегодня, 20:17
                У России в Сирии не меньше неск тысяч ракет ПВО по любому. Включая С-400, Панцири. Нету у них сейчас там восьми эсминцев, только если с Персидским заливом считать - тогда да. Но пока они оттуда будут лететь, Су-30, Су-35 их много раз собьют. А В-52 не несет топоры. Это морская ракета в данное время. На вооружении ВВС топоров сейчас - нет. Из 600 если 100 долетят - им повезет. Да еще 90 собьют объектовой ПВО. Десять долетят. Это не разговор. А вот наши мореманы запросто потопят Огайо, пока они будут 154 топора пускать. То же и с остальными эсминцами и проч.
                askme
          5. blackbeard Сегодня, 19:04
            ну разом они столько не выпустят при всем желании
            blackbeard
          6. dorz (Дмитрий) Сегодня, 19:36
            Цитата: Alex777
            У американцев столько этих Томагавков (>4000), что у нас может не хватить зенитных ракет.... Но отступать все равно нельзя. Иначе их уже не остановить. hi

            И новую американскую военную доктрину по применению ТЯО как раз под Сирию заточили.
            dorz
        2. РУСС (Максим) Сегодня, 17:07
          Цитата: Logall
          С-400 может и корабли сбивать при необходимости

          Космические корабли? laughing
          РУСС
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:14
            Цитата: РУСС
            Цитата: Logall
            С-400 может и корабли сбивать при необходимости

            Космические корабли? laughing

            Сарказм? Понимаю! Нет, у С-400 есть верхний предел. А по земле и морю шмалять способен...
            Logall
            1. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:02
              Цитата: Logall
              Сарказм? Понимаю! Нет, у С-400 есть верхний предел. А по земле и морю шмалять способен...

              В Сирии на секундочку Бастионы есть с ПКР Яхонт для этих целей.
              Аскет
              1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:16
                Цитата: Аскет
                В Сирии на секундочку Бастионы есть с ПКР Яхонт для этих целей.

                Они не понадобятся,США прокладку скорее всего подложит между нами,вот кто это будет requestКто то из союзников.. Чем дальше в лес,тем больше дров..
                Вас Влад
                1. электроОлег (Олег) Сегодня, 18:57
                  Цитата: Вас Влад
                  США прокладку скорее всего подложит между нами


                  Значит следует затопить прокладку. Чтоб больше никто не соглашался ею быть
                  электроОлег
        3. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:28
          С-400 может и корабли сбивать при необходимости...

          Не смешите мои подковы. Кто к Вам на прямую видимость подойдет, чтобы Вы их зенитными ракетами сбивали? bully
          Alex777
          1. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:27
            Цитата: Alex777
            Не смешите мои подковы. Кто к Вам на прямую видимость подойдет, чтобы Вы их зенитными ракетами сбивали?

            Вообще-то при стрельбе по надводной/наземной радиоконтрастной цели дальность стрельбы почти вдвое больше, чем при отражении воздушной угрозы. hi
            К-50
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:02
        Цитата: 30 вис
        Запахло порохом . И не просто запахло ,а завоняло .


        Думаю не отважатся... ну или согласовав с нашими разбомбят какую нибудь гору... feel
        vorobey
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:07
          Цитата: vorobey
          Думаю не отважатся... ну или согласовав с нашими разбомбят какую нибудь гору...

          Своих экскрементов! yes
          СРЦ П-15
    2. kit88 (Александр) Сегодня, 16:59
      Кто-то недавно сказал: Если драка неизбежна, бить надо первым.
      Ну, что ж, координаты известны, программы введены, осталось отдать команду. И поехали...
      kit88
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 17:10
        Да ничего не будет. Как и в прошлый раз отстреляются п.и.н.д.о.с.ы. , а мы выразим "крайнюю озабоченность". Уж, к сожалению, так и будет...
        shvn
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:26
          да нет Славик , похоже , что наши настроены серьезно - Исходя из открытых данных, США и ее союзники перебрасывают авиацию на границу с Сирией, в частности речь идет о авиабазах в Иордании, Турции, Кипре и Ираке, а в Средиземном море находится группировка ВМФ США.

          Чтобы остановить удар российское военное ведомство прибегает не только к словесной риторике, но и к вполне конкретным действиям военного характера.

          Ряд западных изданий утверждают, что в последние сутки на территорию Сирии были переброшены дополнительные комплексы С-400, СМИ сообщают о переброске десятков истребителей Су-30СМ и Су-35, в акваторию Средиземного моря вошли фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», БДК «Орск» и «Минск», сторожевой корабли «Пытливый», сообщает newsli.ru.

          В целом российская группировка кораблей в Средиземном море увеличилась до двух десятков, включая до шести подводных лодок – это для России беспрецедентное скопление флота на ограниченной территории.

          По информации с турецкой стороны на борту БДК находятся российские спецподразделения
          prapor75m
          1. askme (Илья) Сегодня, 18:36
            Не правы оба. Нет смысла для янки тратить боекомплект по второстепенным целям в Сирии, по ополчению САА в Сирии. Главные штабы, главные склады - они рядом с российскими базами и в Дамаске. По ним стрелять не даст Россия, уже заявления были. И янки промолчали. Так что ничего не будет, кроме войны нервов. Применять авиацию рядом с нашими базами в Сирии и рядом с Дамаском Россия также не даст. А если и даст, то сама разрешит ударить САА по Ат-Танфу и по нефтяным полям Д-Э-З. И будет валить всех, кто будет атаковать САА. Т.е. все симметрично...
            askme
            1. мерцание (Николай) Сегодня, 20:14
              А если и даст, то сама разрешит ударить САА по Ат-Танфу и по нефтяным полям Д-Э-З. И будет валить всех, кто будет атаковать САА. Т.е. все симметрично...
              Тоже так считаю. Если американцы нанесут удар, то их размажут по всей территории Сирии, вкючая курдские территории.
              мерцание
        2. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:44
          Цитата: shvn
          Да ничего не будет. Как и в прошлый раз отстреляются п.и.н.д.о.с.ы. , а мы выразим "крайнюю озабоченность". Уж, к сожалению, так и будет...

          А если и зацепит кого, то скажут, что это были всего лишь наемники из стран бывшего СНГ, как сказали про наших ЧВКшников недавно.
          Stas157
      2. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:25
        Цитата: kit88
        Кто-то недавно сказал: Если драка неизбежна, бить надо первым.

        Войну жаждут либо юнцы либо глупцы. Не терпится воочию увидеть как родные и близкие сгорят в радиоактивном огне? ЯО оружие сдерживание.
        Viktor.12.71
        1. kit88 (Александр) Сегодня, 17:47
          Народ нас с Вами кормил, поил и одевал (я считаю, что Вы служили), как раз для того что б в ответственный момент мы не думали о высоких материях, а просто выполняли приказ. И готовность выполнить этот приказ есть показатель боеготовности нашей армии.
          "На войне думать не надо. Думать надо до войны."(с)
          kit88
          1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 18:06
            Цитата: kit88
            На войне думать не надо. Думать надо до войны

            Золотые слова! Вам бы историю Василия Александровича Архипова прочитать.
            Viktor.12.71
    3. новичок (garik) Сегодня, 17:48
      что мне подсказывает, удар будет завтра, или сегодня ночью.
      новичок
    4. mvnmln (Василий) Сегодня, 19:29
      Цитата: igor1981
      Ответ один - Сбить ракеты и их носители...

      С ракетами согласен. Интересно бы посмотреть нашу технику в действии. А вот с носителями...пожалуй пахнет войной, большой войной!
      mvnmln
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 20:18
        Пахнет, пахнет. Но их предупреждали. Хотят своей смерти и смерти своих союзников, пусть начинают.
        мерцание
    5. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:26
      Цитата: igor1981
      - Сбить ракеты и их носители...

      Это очень смелый и сильный ход: атаковать корабли-носители "Топоров". Корабль обладает дипиммунитетом и является территорией государства флага, под которым он ходит. Атаковать корабль -- значит атаковать территорию США...Это акт объявления ВОЙНЫ ядерной державе...номеру1-2 в экономической табели о рангах...Готовы ли Вы, лично, к ядерной войне!? С западом, со всем Западом?
      Если Путин не выскажет в ультимативной форме недопустимость такого шага...то я лично ни за что не ручаюсь...Возможен крутой замес...с большими экономическими издержками для нас...
      (Ресурсно мы можем не вынести такого "драйва"...Помните, как в к/ф "Александр Невский" : --
      "жаль, кольчужка коротковата...")
      ИМХО.
      Удав КАА
  2. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:50
    Мдя вечер перестаёт быть томным . Как мне кажется намечается большой шухер . Смогут ли ответить наши и чем .
    AleksPol
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:52
    Прекрасная возможность испытать наши новые противокорабельные ракеты
    Дормидонт
    1. Genry (Genry) Сегодня, 17:29
      Кинжалы еще не испытывали по полной программе.
      Genry
  4. keeper03 (Александр) Сегодня, 16:52
    Это специальная предвыборная кампания США ! Подобрали время !!! Нашим нужно отвечать жёстко и даже более ! angry soldier
    keeper03
  5. Метан (Метан) Сегодня, 16:53
    Надо нашим что-то срочно замутить на встречных курсах.Глядишь-и обгадятся
    Метан
  6. Vard Сегодня, 16:55
    Да... войны нам только не хватало... но если что придётся... эти люди гопники... а гопники только кулак в рожу понимают...
    Vard
  7. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 16:55
    Это будет очередной проверкой нас на вшивость.Зас..ым или нет
    юра харламов
    1. Пятница (Сергио) Сегодня, 17:48
      Цитата: юра харламов
      Это будет очередной проверкой нас на вшивость.Зас..ым или нет

      Нет никаких проверок, для США мы не представляет никой угрозы, ложили они болт на наше мнение.
      Они будут бомбить Сирию, а мы будем только смотреть.
      ПРО вокруг России развернули, большая часть нашего яо подавлена, и Путин "молодец", ликвидировал хим. вооружения во время усиления и расширения НАТО, сразу видно, прирожденный стратег.
      Пятница
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:10
        Цитата: Пятница
        большая часть нашего яо подавлена, и

        fool fool Сразу видно
        прирожденный стратег.

        Только диванный. yes
        влад66
  8. Amper (Влад) Сегодня, 16:58
    Броня крепка и танки наши быстры!?
    Современные и непреодолимые средства ПВО Росии надежно прикрывают наши войска, а так же территорию и войска наших союзников!?
    Уничтожены будут не только ракеты, но и их носители и средства доставки!?
    Время Х!
    Реальная война проверит на гниль и государства ,и военных,и политиков, и дипломатов!
    Amper
    1. Метан (Метан) Сегодня, 17:02
      Отлично сказано!Браво,Ампер!
      Метан
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:09
        Цитата: Amper
        Броня крепка и танки наши быстры!?
        Современные и непреодолимые средства ПВО Росии надежно прикрывают наши войска, а так же территорию и войска наших союзников!?
        Уничтожены будут не только ракеты, но и их носители и средства доставки!?
        Время Х!
        Реальная война проверит на гниль и государства ,и военных,и политиков, и дипломатов!

        Цитата: Метан
        Отлично сказано!Браво,Ампер!


        Да уж парни видимо позаботились о персональных местах на кладбище.... интересно итог узнаем если что? ну . это.. кто победил
        vorobey
        1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:36
          Цитата: vorobey
          ну . это.. кто победил

          Нет, не узнаем. Есть теория что американская система NMD национальная противоракетная оборона засекут пуск МБР в течени 20-40 секунд плюс 30 новейших военных спутников раннего предупреждения, а российская СРО засечет ракеты уже на горизонте так как РЛС России наземные и орбитальной группировки Око-С нет с 2014 года, то есть с космоса мы слепы.
          Viktor.12.71
          1. askme (Илья) Сегодня, 19:12
            Какая чушь. "На горизонте".... Россия развернула ЗагРЛС по всему периметру своих границ. И видит пуски над Канадой и Аляской. Чего достаточно для ответа с избытком по времени.

            Кроме того, система РЭБ Мурманск уничтожит связь по всему Средиземному, Красному морям и в Персидском заливе за секунды. Красухи, Рычаги и проч. сделают это для спутников США и для ВС НАТО в целом. Без связи, без РЛС на носителях воевать союзники против РФ в САР не смогут в принципе. Без всяких ракет мы их умоем...
            askme
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:59
    День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены (с)
    Denis Obukhov
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:00
    предпринять- то, что собираетесь?
    Masya Masya
  11. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:00
    Нам учения по гражданской обороне хорошо бы начать проводить регулярно в крупных населенных пунктах. Население должно грамотно действовать при звуках сирены. Сейчас подготовка, мягко говоря никакая
    Sadko88
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:14
      Цитата: Sadko88
      Сейчас подготовка, мягко говоря никакая

      сейчас правды ради и серена не поможеь
      Василенко Владимир
  12. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 17:01
    Ампер.только военных сюда не прилетай.мухи и га..но отдельно
    юра харламов
    1. Комментарий был удален.
  13. Micfoster (Евгений) Сегодня, 17:01
    Скорее всего завтра или сегодня ночью какую нибудь гадость выкинут! Сволочи! Нашим военным в Сирии желаю стойкости. И сбивать все что не наше.
    Micfoster
  14. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 17:01
    Не удивлюсь если "новичок" саксонского производство это будет. Мне кажется мир соскучился по войне.
    Denis Obukhov
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:13
      Цитата: Denis Obukhov
      Не удивлюсь если "новичок" саксонского производство это будет. Мне кажется мир соскучился по войне.
      Мир то не соскучился, но ряд безответственных политиков в США и Венико британии явно нарываются на "люлину". Если обмен ударами состоится, то отмотать время назад уже не получится и им придётся ответить по счетам.
      Ныробский
  15. Крабио (Алекс) Сегодня, 17:12
    Если бахнут, что мы технически сможем противопоставить?
    Крабио
    1. Petio (Петьо Иванов Пенчев) Сегодня, 17:58
      Не думаю что будут пулят по кораблям-прямая война с США
      ради Асада не нужна но часть топоров собьют на этот раз непременно включая и с помощью С-400 чтоб не выглядеть беззубыми и предупредят перед ударом об этом- думаю и США предупредят как и в 2017 г -им тоже война с Росии не нужна. Но наступление на Гуту это не остановит -слишком поздно и американские военные это хорошо понимают. Удар будет больше для авторитета - американцы тоже не хотят чтоб их обвиняли в безсилии и нежелании остановить бомбежки Гуты
      Petio
      1. emwave (Александр) Сегодня, 18:20
        Насчет принятия решения на уничтожение подлетающих Томогавков есть сомнения - нечто подобное было при ударе по аэродрому САР (когда часть не долетела). США незаконно находятся на территории САР и практически открыто поддерживают и организуют игиловцев. Статус России в Сирии как в этом случае соотносится с действиями США? При СССР уже была бы война между СССР и США аля Вьетнам в полный рост. Теперь же понять что либо очень непросто. Какое решение примет наш главком? А может быть есть вполне конкретный план - это более вероятно, если вспомнить операцию в Крыму.
        emwave
  16. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 17:12
    Мне вот интересно, допустим штаты пальнут ракетами, а мы собьем эти ракеты и потопим их носители. Что будет дальше, спустя мгновение? Война, которая перерастет в полномасштабную, или как?
    Вояджер
    1. Genry (Genry) Сегодня, 17:31
      А как было с Кубой, Вьетнамом, Кореей,...? Америкосы умылись и отвалили.
      Genry
    2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 17:32
      Будет пауза и потом война. Но вопрос в том что американцы если что то ударят по Сирии, но мы не будем топить их носители. Вот в этом я уверен. В последнее время мы совершенно беззубы (по крайней мере так выглядит наша внешняя политика, просто может быть я чего и не знаю?).
      Кент0001
    3. emwave (Александр) Сегодня, 18:24
      Скорее топить носители не будут, но ракеты собьют по-максимуму. Далее жесткие действия на земле против игил с привлечением ВКС в полный рост.
      emwave
      1. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 19:02
        На мой взгляд, это наиболее реальный вариант, вопрос только в том, что мы окончательно докажем свою слабость и несоответствие слов с реальными делами. Зачем тогда изначально был этот грозный пафос..
        Вояджер
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:13
          Цитата: Вояджер
          что мы окончательно докажем свою слабость и несоответствие слов с реальными делами. Зачем тогда изначально был этот грозный пафос..

          А Вы помните поговорку из 90-ых"дешёвый понт -дороже пистолета" и кто её употреблял?Много воды утекло с тех пор,а "собачка во время пути,возможно смогла подрасти".
          Анти-Корр.
  17. anjey (Андрей) Сегодня, 17:13
    Москва, 17 марта. Соединенные Штаты готовятся нанести удар по Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в Средиземном море созданы ударные группировки
    Будем бить нещадно? Или жить рабами? - третьего не дано, пох дети олигахренов на западе!
    Янки понимают только силу , валить их на бок ,ломать им х...,,они соссут бить Я О по России, поджарим томам яйца ???? Гитлер капут ! Трамп звиздец , Россия превыше всего! С нами Бог! эпитика конечно через чур ,но хочется дать урок наглосаксам- раз и на всегда...!!!, ....
    anjey
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:28
      Возмите меня с дивана в бой !
      Завтра за Путина и систему Град!!!
      За нами Родина и Сталинград!!!
      Захидным тоЛлерастам неразуметь ще каже..,
      Им уши запад ,золотым дерьмом маже!!!
      anjey
      1. Mengad (Алекс) Сегодня, 17:50
        Извините конечно,не знаю сколько вы прожили на белом свете,но судя по вашему посту...ума вы не набрались.Спасибо за внимание.
        Mengad
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:58
          Ще кажете? а уже уши западным дерьмом мажете, был у меня товарищь бл-дь из кельна- обычный проститут с Иваново , там и остался в кельне , а пиздел за Россию родину дай бог, вы из таких пи-в..?
          anjey
          1. anjey (Андрей) Сегодня, 18:04
            ты тварец ,если путин даст автомат ...,вы сволочи западные уже четвертый рейх хотите поднять,не даст вам Иван ,дубьем прищучит...
            anjey
            1. anjey (Андрей) Сегодня, 18:19
              такое ощущение . что вы живете на западе ,как где то на луне, и все остальные вокруг вам должны на века,но это не так ,хватит сосать экономики других как трутни- чтобы выжить, мы пришли вас разрушить!!!!
              anjey
              1. Mengad (Алекс) Сегодня, 19:09
                Я сейчас живу на западе как вы выразились,Да Латвия стала западом,но тут много рускоговорящих, и людей который неравнодушны к России,прошу учесть что Россия и Путин для них две разные вещи.Вы на западе были?Вы разговаривали с простыми людьми?Или вы из своего Зарюпинска дальше не ездили?А жил и работал в Англии и Германии(Не беспокойтесь не завербован ,у меня свои принципы)Вы знаете отношение простого народа к России?Они ее бояться...не уважают за те или иные достижения...а бояться..А ведь уважение приходит не из за того что у человека оружие..а за дела его...В данном случае...Россия хочет уважения к себе держа револьвер в руке....вы будете уважать такого человека который навел на вас пистолет и требует уважения?Вы будете его бояться...Политическая игра на тех или иных фронтах всегда была и будет...но народ в этой игре не должен участвовать и ненавидеть друг друга из за того что кому то это надо?Вы согласны со мной?
                Mengad
                1. anjey (Андрей) Сегодня, 19:44
                  Обычно наводить кольт на партнера-приреготива Дяди Сэма..., я родом из СССР , помню что в Афгане школы строили, что там построили янки за свою двадцатилетнюю оккупацию????
                  anjey
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:48
                    Цитата: anjey
                    приреготива

                    * не "при", а "пре"
                    * вместо "е" - "о"
                    * вместо "о" - "а"
                    Вы б выражались попроще, что ли... а то у мну после таких слов очень живот болит laughing
                    Голован Джек
                  2. Mengad (Алекс) Сегодня, 19:55
                    Да вы правы СССР строил в Афганистане.А Янки они же США...только берут..не справедливо по отношению к Афганскому многострадальному народу.Я с вами согласен.Но понимаете в чем дело?Дело в том что в отличие от России...США в первую очередь думает о себе и своем народе..то есть свой интерес,А вот Россия...мы добрая душа...дарим...пусть наш народ живет за чертой бедности, но зато мы добрые....от этой ,,доброты,, зато такие и злые..и ненавидим других и себя.Может я не правильно сказал?
                    Mengad
            2. Mengad (Алекс) Сегодня, 18:27
              Судя по вашему лексикону,мой пост выше правдив.Воинствующий вы наш.Вы как обезьяна дай вам палку вы по приказу Путина пойдете бананы с дерева сбивать.Знаете чем я отличаюсь от вас?Тем что мой дед воевал и освобождал от немецко фашистских захватчиков родную землю,не для того что бы мы пережили снова, то что пришлось пережить нашим дедам и прадедам.Если я и возьму оружие в руки, то для защиты своего дома и Родины от агрессора,А не по приказу какого то прохиндея.Иван?Вы не Иван..вы болван извините но это так.Иван-Добрый,сильный, и справедливый..и защитник Родины а не агрессор.Пы Сы В России две беды..дураки и дороги.
              Mengad
              1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 19:08
                Дороги более-менее строить уже научились, а вот дураков все больше и больше и российская медицина в этом направлении абсолютно бессильна. Беда....
                Galaxy
                1. anjey (Андрей) Сегодня, 19:29
                  Вы Рабиновича давно не слышали? Он не излечим...
                  anjey
              2. Император (валера) Сегодня, 19:16
                Цитата: Mengad
                Если я и возьму оружие в руки, то для защиты своего дома и Родины от агрессора,А не по приказу какого то прохиндея.

                Согласен,Для чего нам Сирия=нефть.Вспомните сколько насчитывали прибыли эрдогану с Серийской нефти,бомбили бензовозы,а сейчас тишина-видимо договорились.американцы ударят по Сирии без сомнения-не зря же ввп страшные мультики показывал и грозил загнивающему западу. Ну кто нас боится после помидоров-ну смешно.У меня вообще складывается мнение что ввп всё делает что бы России не стало....
                Император
                1. Mengad (Алекс) Сегодня, 20:16
                  Ка выразился господин Путин:,,Зачем нам такой мир, если там не будет России?,,
                  Его посыл ясен..если что? Весь мир в труху....Я сколько смотрел Путина...хоть и не поклоник его, но как то не замечал из его уст такие слова:Мир,дружба,добрососедские отношения.Он преследует свои цели,и цели некоторых господ,а народ России в заложниках у него.Это мое ихмо.
                  Mengad
              3. anjey (Андрей) Сегодня, 19:20
                .
                Вы знаете отношение простого народа к России?Они ее бояться
                Хочется надеятся что кроме крестов и плебса .запуганых вашими неадекватными и продажными СМИ, есть люди разумные,думающие и конструктивно мыслящие , а с недалекими и уйдем мы все не далеко, поймите - нет у вас будующего без России, сша и западу вы нужны как холопский ,антироссийский буфер и травят вас как голодных собаченок на нас, за это вам и экономику тянут , как резину кандома..., ну есть конечно кто просто мимо проходят - но это не рыба и не мясо, они действительно рабы в своей " свободной" стране, ничего не решают, правит прозападная до мозжечка копчика элита...
                anjey
              4. anjey (Андрей) Сегодня, 19:35
                Ты крендель лабусовский , мой дед , геройски погиб на Белорусской земле в декабре 1943 г , и я им горжусь , и когда всякая пид...я поднимает голову, как на краине, где и я оставил кусочек сердца, марширующих бандер хочется сегодня расстреливать, их подготовили что бы завтра сжигать наших детей, а кто умом не доходит, что англасаксонские твари разжигают Третью Мировую Войну и основная цель -Россия, помочь вам ничем не могу, извиняйте...
                anjey
            3. anjey (Андрей) Сегодня, 19:55
              тем более тебе должно быть стыдно - что ты на стороне врага и сеещь его идеологию здесь, что бы сказал твой дед, держа ппш на перевес ????
              anjey
              1. anjey (Андрей) Сегодня, 20:00
                Только скрытые враги России определенной национальности могут поддержать вас, ничего конструктивного,умного в вашей речи нет , и ваш опыт за границей вы не обосновали не в негативе ,не в позитиве,адью ...
                anjey
          2. Korax71 (Александр) Сегодня, 18:56
            Пост удалил свой.а то в патриотическом порыве в бан отправят.
            Korax71
            1. anjey (Андрей) Сегодня, 19:40
              А ты режь правду-матку ,может завизжит laughing ...
              anjey
          3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 20:26
            Цитата: anjey
            а пиздел за Россию родину дай бог, вы из таких пи-в..?

            "Что это было , Майкл ?" . Падение Михана с пьедестала , кажись .
            iliitchitch
  18. Amper (Влад) Сегодня, 17:13
    Цитата: юра харламов
    Ампер.только военных сюда не прилетай.мухи и га..но отдельно

    Я всегда имею в виду не боевых солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, а тех, кто управляет ресурсами и политикой. Сбивать-не сбивать, выслать резерв-не выслать, беречь боеприпасы- не беречь и т.п.
    Amper
  19. мотострелок Сегодня, 17:14
    Королева в восхишении!(с) Весь Мир в восхишении! Какая замечательная возможность стереть его в труху! Особенно для тех, у кого нет ни денег, ни детей. Вот только один вопрос, не,т вопросик. А почему, всё же не порвали этого "замечательного внука"? Неужели КНДР сильнее РФ? Впрочем действительно, у России есть чем ответить, а у Ына - Бог его знает, так, что лучше с ним не связываться. Что то подсказывает мне, что удара не будет, а если будет то всё как то усложняется, для ВСЕХ!
    мотострелок
    1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:46
      Цитата: мотострелок
      что удара не будет, а если будет то всё как то усложняется, для ВСЕХ!

      Сгорят цивилизаций к чертовой матери, а кто выживет увидят пол века ядерной зимы, и это в лучшем случай. В худшем всему конец, единственным выжившим будет планета Земля.
      Viktor.12.71
  20. tchoni (Евгений) Сегодня, 17:21
    Вопрос в другом, что при этом собирается делать наш генштаб?
    tchoni
  21. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:25
    Интересно чем ответит "РФ" стратегическому инвестору и партнёру на "локальный Пёрл-Харбор". ...
    samarin1969
    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 17:31
      МО нужно назначить на 6-00 завтра учения стратегических ядерных сил. Объявить об учебных пусках ракет на камчатку.
      Micfoster
  22. Кент0001 (евгений) Сегодня, 17:29
    Ну и дальше - то что? Они могут седня в ночь лупануть под выборы, и мы то как среагируем? Будем отвечать или опять утремся? На этот вопрос генерал не ответил.
    Кент0001
    1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 17:47
      Цитата: Кент0001
      На этот вопрос генерал не ответил.

      Ответил. Сказал что в случай удара по ВС РФ будет отвекта, словами или оружием не сказал. А вот за Асада ответки не будет.
      Viktor.12.71
    2. Separ (Вячеслав) Сегодня, 18:02
      Дождёмся первого приземления ихней ракеты на нашей территории (что бы потом не говорили что мы начали первыми0 а потом лупанём из всех видов - наземных, воздушных, надводных и подводных , а потом посмотрим у кого яйца стальнее..
      Separ
      1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 18:56
        Дождёмся первого приземления ихней ракеты на нашей территории (что бы потом не говорили что мы начали первыми0 а потом лупанём из всех видов - наземных, воздушных, надводных и подводных , а потом посмотрим у кого яйца стальнее..

        Есть большое сомнение, что она буде одна!
        GELEZNII_KAPUT
        1. Separ (Вячеслав) Сегодня, 19:36
          у нас тоже будет много.
          Separ
      2. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 19:13
        Цитата: Separ
        Дождёмся первого приземления ихней ракеты на нашей территории (что бы потом не говорили что мы начали первыми

        В случае полномасштабного применения ЯО, а это вытекает из военной доктрины России при "при приземлении ихней ракеты на нашей территории", оставшимся в живых , будет совсем не интересно "кто начал первым".
        Вольнопёр
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:36
          Цитата: Вольнопёр
          оставшимся в живых ,

          они будут завидовать мёртвым. Не хочется гореть в ядерном костре по чьей то прихоти.
          Анти-Корр.
  23. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 17:33
    Ответ очевиден.покажут мультики
    юра харламов
  24. BARHAN Сегодня, 17:33
    Цитата: kit88
    Кто-то недавно сказал: Если драка неизбежна, бить надо первым.
    Ну, что ж, координаты известны, программы введены, осталось отдать команду. И поехали...

    Это девиз Путина,ещё с ленинградских улиц во время его юности.
    BARHAN
  25. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:34
    Ну, что? Пора потренироваться в перехвате ракет? Мы ж не знаем, куда они летят.
    Или снова выразим озабоченность?
    Doliva63
  26. ланс Сегодня, 17:35
    мо рф не понимает что есть три варианта? 1. разнести всю территорию термобарами где готовятся провокации по скоплению и заводам боевиков-средств достаточно. нет провокации, надо придумывать новую. 2. то же что в прошлый раз рэб и про в помощь -снижение эфекта -50% 3. 2вариант + уничтожения всеми средствами доставки кораблей сша выпустивших ракеты. (своих у сирии маловато мах 3 дивизиона балов и бастионов, но в каком они состоянии ?
    4000 ракет выпускать не будут- гегемон голый, чем заполнять пусковые установки.
    ланс
    1. emwave (Александр) Сегодня, 18:30
      Эффективность Томогавков в условиях РЭБ под вопросом. Пункты 1 и 2.
      emwave
  27. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 17:37
    Надувают щёки! Считаю надо быть всё равно готовыми к любым вариантам! Но военный ответ должен быть жестким!!!
    Влад Морозов
  28. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 17:40
    Надеюсь, под носителями подразумеваются не БПЛА, но и обычные истребители, бомбардировщики и корабли. Нужно дать в зубы от души. Атомным оружием штаты не ответят, да и на полномасштабный конфликт, как говорится, по всем фронтам не пойдут, хотя истерики и вою будет - ужас. Но мы к этому привычны.
    Владимир К.
  29. anjey (Андрей) Сегодня, 17:43
    Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам
    - сказал в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
    Д и хрен с нами , лишь бы Россия жила,дайте янки просраться дристуном,Для чего мы все это затеяли в Сирии?
    Вот и дайте звездюлей мировому хулигану, не прогибаясь под эту систему..., ломайте к чертям и стройте свою ,Российскую, и все дерьмо , ноги потом лизать будет...
    anjey
    1. groks (Олег) Сегодня, 18:07
      Для чего мы все это затеяли в Сирии?
      Мы? Затеяли олигархи. За бабки.
      groks
      1. mvnmln (Василий) Сегодня, 19:25
        Цитата: groks
        Для чего мы все это затеяли в Сирии?
        Мы? Затеяли олигархи. За бабки.

        Первые лекции пропустили? Учите матчасть. Перепишите конспект у коллеги, бесплатно.
        mvnmln
        1. groks (Олег) Сегодня, 19:52
          Ребятки, завтра выборы путина пройдут. О чём писать будете?
          groks
  30. Separ (Вячеслав) Сегодня, 17:44
    Глядя на умственные способности бОриса они думают что это компьютерные стрелялки, ответный удар будет по микробритании - обвиним её в применении хим.оружия против гражданки РФ
    Separ
  31. Комментарий был удален.
  32. anjey (Андрей) Сегодня, 17:53
    Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии

    Бей первым Вась!!!
    anjey
  33. Separ (Вячеслав) Сегодня, 17:53
    Не зря дня 3-4 назад всё небо над Воронежем было в конденсационных следах по направлению с северо-запада на юго-восток - не иначе как "подарки" повезли на территорию Сирии...
    Separ
  34. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:54
    если то так, то мы стоим накануне ....

    Обещания Герасимова сбивать все и желание американцев это увидеть- попахивает Вьетнамом
    Silvestr
  35. kriwo.alek Сегодня, 17:57
    Меня удивляет позиция России. Разве нет договора с Сирией о взаимопомощи? Разве не Россия гарант целостности Сирии? Так скажите мне:какого хрена, ы должны бомбить Сирию, а Москва опять прятать голову как страус в песок. Что, неужели России СЛАБО, наказать ов и еже с ними по полной? 100 раз прав Кедми, говоря, что если и дальше Россия будет УТИРАТЬСЯ, то так ы и будут ОБУВАТЬ НАС В ЛАПТИ.
    kriwo.alek
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:05
      Позиция РФ продиктована реалиями. Потому что в мире капитала может быть только 1 крысиный король, остальные - прихлебатели. А прихлебателей не боятся. Завтра отключат от Свифта, и - . А когда-то несколькими корблями утирали нос всему 6 флоту янки(Триполи, в 80-е, например).
      Doliva63
  36. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 17:59
    Ну сбейте хоть один фу18.они постоянно нарушают.пока нас нагинают
    юра харламов
  37. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:04
    Как там у Ванги? Когда падёт Сирия?
    Надо думать, что после массированных ударов "топорами" кипеж начнётся ещё тот. negative sad
    Неймётся вурдалакам полоссатым, так и хотят новую войнушку на всю планету организовать, чтобы долги свои списать. Но тупо рылым дерьмократам походу не вдомёк, что списывать долги будет просто не кому, не останется ни должников, ни кредиторов. sad
    К-50
  38. groks (Олег) Сегодня, 18:05
    Похоже МОРФ включился в предвыборную агитацию. САСШ ничего не мешало и не мешает особо сейчас разнести правительственные районы столицы Сирии. Скажут что точно знают о ХО у Асада и что он собирался его вот сейчас применить. Что повлекло бы .... . Дальше будет многолетнее разбирательство с потрясанием пробирками. Ну извинятся в конце концов - как обычно.
    Если конечно раньше не будет сообщения, что Асада свергли и для обеспечения демократических выборов нового Асада .... . Тоже стандарт.
    Наше правительство могло бы в долг предоставить Асаду по десятку Искандеров и Бастионов. Этого нет. Значит будет выражение озабоченности.
    groks
  39. Northern warrior (Александр) Сегодня, 18:05
    Если США ударят по Хмеймиму и Тартусу, то надо уничтожить их АУГ ракетами Х-32 и Х-47М2, оснащенными ЯБЧ. Если же удар будет только по сирийским войскам, то надо сбивать томагавки и самолеты проамериканской коалиции. Вьетнам-2 !
    Northern warrior
    1. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 19:05
      Если мне память не изменяет, конституция не позволяет применять ЯО первыми в условиях отсутствия прямой угрозы стране. Регион всё-таки не наш. Да и смысл в ЯБЧ, обычных хватит..
      Вояджер
      1. Northern warrior (Александр) Сегодня, 19:33
        Нападение на базу равносильно атаке на территорию РФ, поэтому применение ЯО вполне допустимо. Следует учесть и сильную ПВО АУГ, для прорыва которой потребуется несколько десятков ПКР с фугасной БЧ.
        Northern warrior
  40. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:08
    Цитата: Viktor.12.71
    Цитата: СРЦ П-15
    Сколько у нас сил в Сирии и каких, я думаю, знают только в Генштабе.

    В Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Оман, Катар. В общей сложности в этих базах примерно 77 000 военнослужащих США, это базы ВВС, ПВО, ВМФ, а в Катаре находится одна из крупнейших баз бронетехники США на ближнем востоке и там же Эль-Удейд находится командный пункт ВВС США. Недавно 3000 морпехов США прибыло в Средиземное море. ЯО исключаем, так как оно есть у Израиля и пуск в ту сторону приведет к немедленной ответке.

    Ну вы даете...
    "...ЯО исключаем, так как оно есть у Израиля..."
    Лично видели? Как я вам завидую... Даже, блин, Википедия не видела, а только слышала, а вы лицезрели!!!
    Ураган70
  41. lopvlad (rr) Сегодня, 18:11
    США готовятся к нанесению ударов по Сирии


    ну так а вы делаете приготовление по отражению этого удара чтобы америкосам были видны признаки что вы готовы ответить жестко.
    Американский звездно-полосатый гопник уважает только силу а проявишь сожрут нафиг .
    lopvlad
  42. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 18:11
    Российский корабль. также военная база в Хмейниме (аренда по договору Сирией) есть территория РФ. Ныне действующая доктрина допускает возможность применения ЯО для отражения агрессии, которая совершена даже с использованием обычных вооружений. КНДР товарищ Ын шуганул однако старикашку Трамп тут намедни молодой водородной бомбой. Ну теперь то как уже перестал боятся ?
    Влад Петров
  43. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:18
    Ну, не статут америкосы свою карму портить. Ведь если наше ПВО сработает как надо, удар по репутации получат - не отмоются. wassat
    Горный стрелок
  44. Amper (Влад) Сегодня, 18:19
    Американский фашизм готов на любые преступления, как и его предшественник немецкий фашизм, ради достижения мировой гегемонии американской нации, и начиная с середины прошлого века его кровавые следы можно найти по всему миру, и он упорно продолжает добиваться своей цели.
    Его сателлиты и партнеры играют роль не более чем безвольных марионеток.
    Amper
  45. anjey (Андрей) Сегодня, 18:26
    Цитата: Mengad
    Извините конечно,не знаю сколько вы прожили на белом свете,но судя по вашему посту...ума вы не набрались.Спасибо за внимание.
    за ще купил, вам и продал ,знаток ума и жизни в России, было ваше в одесе и берлине ,стало наше на урале laughing
    anjey
  46. Amper (Влад) Сегодня, 18:37
    Цитата: мотострелок
    Королева в восхишении!(с) Весь Мир в восхишении! Какая замечательная возможность стереть его в труху! Особенно для тех, у кого нет ни денег, ни детей. Вот только один вопрос, не,т вопросик. А почему, всё же не порвали этого "замечательного внука"? Неужели КНДР сильнее РФ? Впрочем действительно, у России есть чем ответить, а у Ына - Бог его знает, так, что лучше с ним не связываться. Что то подсказывает мне, что удара не будет, а если будет то всё как то усложняется, для ВСЕХ!


    КНДР сильнее духом и единством ! Ким Чен Ын для большинства северных корейцев- родной отец.
    А у нас? Разворованная, разрушенная, без царя в голове современная Россия ей не пример.
    Amper
  47. Radikal Сегодня, 18:41
    Цитата: Logall
    По этому случаю президент РФ и произнёс текст по поводу новых образцов ядерных вооружений. Мол: собьём и не сомневайтесь.
    Американцам либо ракетоносцы лишние, либо сомневаются, что действительно последует ответ.
    Пысы: С-400 может и корабли сбивать при необходимости... Но я думаю, что и без них есть чем...

    Может и корабли "сбивать"- если они летают! wassat А вообще обычно корабли (если речь идёт о плавающих объектах) уничтожают, топят, или просто отправляют на дно! lol
    Radikal
  48. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:42
    ОДНА ВЕЩЬ ЗДОРОВО НАПРЯГАЕТ: киевские хохлы к определённому часу Х стянули войска к Донбассу,в Сирии "неожиданно" намечается удар,сбрендившая Тереза разошлась не на шутку.Только один Тампон сидит вроде тихо,но с какой то подлостью к часуХ.
    Похоже,что ЭТО звенья одной цепи.Есть опасения,что синхронно начнётся и на Донбассе,и в Сирии-с расчётом, что Россия не справится......
    HAM
  49. кедр (Евгений) Сегодня, 18:44
    Кто понимает, что на самом деле происходит, завтра будет выбирать Главнокомандующего, остальные будут выбирать Президента.
    Зрим в корень, уважаемые...
    кедр
  50. Radikal Сегодня, 18:45
    Цитата: anjey
    Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии

    Бей первым Вась!!!

    А Вася - это кто? belay
    Radikal
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