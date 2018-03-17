Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии

Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам

В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет

Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?

Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии

Также нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия

В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии.- сказал в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.- заявил генерал.- добавил Рудской.Он также сообщил, что США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия.- отметил генерал-полковник.— сказал он.Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.