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Генштаб РФ: США готовятся к нанесению ударов по Сирии
В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии.
Он также сообщил, что США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия.
Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.
По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.
Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам- сказал в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет- заявил генерал.
Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?- добавил Рудской.
Он также сообщил, что США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия.
Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии- отметил генерал-полковник.
Также нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия— сказал он.
Рудской отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.
По данным Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан, в 2018 году его использовали как минимум семь раз, уточняла The Washington Post.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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