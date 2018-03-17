20:26 17 марта
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Роскосмос закончил работы по сборке ракеты "Союз-ФГ"

Специалисты Роскосмоса закончили работы по сборке ракеты космического назначения (РКН) "Союз-ФГ", говорится в сообщении Роскосмоса.

Роскосмос закончил работы по сборке ракеты "Союз-ФГ"


Семнадцатого марта 2018 года на космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса завершили операции по общей сборке ракеты космического назначения (РКН) "Союз-ФГ". К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-08" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя "Союз-ФГ
— говорится в сообщении.


Отмечается, что после завершения сборки РКН состоялось заседание технического руководства Роскосмоса и Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. В ходе заседания было принято решение о готовности РКН "Союз-ФГ" и ТПК "Союз МС-08" к вывозу на стартовый комплекс 19 марта.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта в 20.44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"), передает РИА Новости


Использованы фотографии: https://twitter.com/roscosmos
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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 17:58
    Очередной пилотируемый запуск... это вам не автомобльчик в космос зашвырнуть...
    Vard
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:18
      Цитата: Vard
      Очередной пилотируемый запуск... это вам не автомобльчик в космос зашвырнуть...

      Скоро наши космонавты, автомобиль "Тесла" запущенный Маском, доставят на Землю в разобранном виде. wassat
      СРЦ П-15
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:36
        Цитата: СРЦ П-15
        Скоро наши космонавты, автомобиль "Тесла" запущенный Маском, доставят на Землю в разобранном виде.

        я уже рассказывал этот анекдот, так что извините кто читал smile
        Прилетели американцы на марс, а марсиане их накрыли колпаком. Ну те достали свой лазерный супер-пупер резак и начали колпак резать. В три смены резали без пепрекуров и перерывов на обед. Через неделю вылезают и видят, что марсиане сидят вокруг купола и смотрят на них. Ну полосатые у марсиан спрашивают
        - Ну как вам наша техника?
        - Техника конечно хорошая, но месяц назад Русские прилетали, так они с помощью лома и какой-то матери, за два часа всё раздолбили
        LSA57
    2. Antidote (Павел) Сегодня, 18:49
      Ахах, смишно. Первый тестовый пуск совершенно новой ракеты, где в качестве нагрузки с одинаковым успехом мог выступить простой бетонный блок, вызывает столько ехидных насмешек. Как там дела у А5?
      Antidote
    3. axxmanm (Николай) Сегодня, 19:18
      Цитата: Vard
      Очередной пилотируемый запуск... это вам не автомобльчик в космос зашвырнуть...

      ладно бы автомобиль..
      а то ведь только кузов от автомобиля запустили на "сверхтяжелой" ракете Фалкон Хэви..
      axxmanm
    4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:51
      это вам не автомобльчик в космос зашвырнуть..


      Да да кстати,....но у либералов Илон Маск - бог и гениальный гениальщик и символ создания всей священной сша!. lol
      А у нас простые работяги день за днём делают работу которая никому не заметна, и потом выдают вот такие результаты!
      Но теперь опять скажут что всё ржавое и картонное и не летает. Потому что картинку красивую не нарисовали............ request
      DEZINTO
  2. andrej-shironov Сегодня, 18:18
    Дай бог чтоб наша ракета не упала в очередной раз!
    andrej-shironov
    1. Vard Сегодня, 18:22
      Союзы не падали ни разу...
      Vard
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:25
        Я и говорю чтоб всё что на ракету нагружено в нужное место долетело и заработало. https://oko-planet.su/spravka/spravkamir/197314-s
        tatistika-kosmicheskih-zapuskov-sssr-i-rf.html
        andrej-shironov
      2. Товарищ Берия Сегодня, 18:30
        Вы наверное слишком молоды. И это , наверное, очень хорошо.

        5 апреля 1975 года, 11:04 утра, космодром Байконур, стартовый комплекс № 1. Пуск ракеты-носителя «Союз 11А511», которая должна была вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз-18А».

        На борту космического корабля находился экипаж в составе:

        Василий Григорьевич Лазарев, командир корабля (2-й полёт в космос);
        Олег Григорьевич Макаров, бортинженер (2-й полёт в космос).
        При выведении корабля на орбиту, в работе бортовых систем третьей ступени ракеты-носителя произошёл сбой и автоматика приняла решение на аварийное отделение корабля от носителя. Разделение произошло на высоте около 150 километров над поверхностью Земли.

        Спуск космического корабля на Землю произошёл по баллистической траектории с большими перегрузками, достигавшими 15g. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку юго-западнее города Горно-Алтайск на склоне горы. После касания земной поверхности спускаемый аппарат покатился вниз по склону и остановился только зацепившись за росшее на краю пропасти дерево.

        Только чудом космонавты выжили. Не произвели отстрел парашюта, что и спасло их от гибели. Из спускаемого аппарата космонавты были эвакуированы с помощью вертолёта. Продолжительность полёта космонавтов составила 21 минуту 27 секунд.
        Товарищ Берия
        1. andrej-shironov Сегодня, 18:35
          smile Если вы это мне то я относительно молод-полных 45 лет. А статистику отслеживаю и не только по Союзам.
          andrej-shironov
          1. Товарищ Берия Сегодня, 18:45
            Извините, я отвечал пользователб Vard. Как промахнулся, не понял.
            Товарищ Берия
            1. andrej-shironov Сегодня, 18:48
              wink Я в курсе этого. А вот многие здешние пропагандисты нет!
              andrej-shironov
      3. Товарищ Берия Сегодня, 18:48
        Лучше один раз увидеть smile
        Товарищ Берия
      4. Товарищ Берия Сегодня, 18:49
        Лучше один раз увидеть smile
        Товарищ Берия
    2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:29
      Цитата: andrej-shironov
      Дай бог чтоб наша ракета не упала в очередной раз!

      не надо попов на космодром допускать.
      Анти-Корр.
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:31
        Если бы только в этом дело было! Походу там не только попов не стоит пускать, но и многих других.
        andrej-shironov
      2. Слесарь (Сергей) Сегодня, 18:46
        Цитата: Анти-Корр.
        Цитата: andrej-shironov
        Дай бог чтоб наша ракета не упала в очередной раз!

        не надо попов на космодром допускать.

        Если как модно считать развитие человека по уровням ,мы сейчас как раз на 3 уровне ,четвертый мы (благодаря женщинам знаем,но непонимаем) ,первый это механическое копание -движение ,второй это механизация процесса мехобработки,программы ,роботы ,третий это реальное участие в механическом или другом изменении ДНК .создание глобальных программ ,четвертый -это создание с нуля органики ,используя генетику и навыки .
        Слесарь
        1. andrej-shironov Сегодня, 18:51
          smile Думаю вам мозги запудрил Прокопенко и иже с ними.
          andrej-shironov
        2. demo (Ван) Сегодня, 20:16
          Не зная как вы, а я в 80-х годах создавал глобальные программы - органику с нуля. И сегодня два здоровенных лба по 30 лет успешно функционируют. wink
          demo
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:37
      Цитата: andrej-shironov
      Дай бог чтоб наша ракета не упала в очередной раз!

      как это в очередной? они на каждом пуске падают?
      LSA57
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:42
        Нет конечно! Но вот только нагрузка зачастую выходит из строя. Есть что возразить? Госдеп?
        andrej-shironov
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:20
    Чтобы все удачно прашло -и старт, и стыковка корабля с мкс!
    Геркулесыч
  4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:28
    Ждем успешного запуска!
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. axxmanm (Николай) Сегодня, 19:22
    Запуск был назначен на 15 марта изначально..
    Но от греха подальше перенесли на "послевыборов", что бы если чо не помешало избранию мультипликатора.
    axxmanm
  6. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:22
    Цитата: axxmanm
    Запуск был назначен на 15 марта изначально..
    Спасибо буду знать
    Но от греха подальше перенесли на "послевыборов"
    Может быть соглашусь
    , что бы если чо не помешало избранию мультипликатора.

    А вот это зачем Николай? Приглашение к / мордобою/ ?
    ПС Прошу извинить за отсутствие знаков препинания- чужая приблуда -лень разбиратья
    Штатский
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:24
      Во дает сайт! Что-то я тут нагородил-извините
      Штатский
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