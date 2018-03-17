Роскосмос закончил работы по сборке ракеты "Союз-ФГ"

Семнадцатого марта 2018 года на космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса завершили операции по общей сборке ракеты космического назначения (РКН) "Союз-ФГ". К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-08" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя "Союз-ФГ

Специалисты Роскосмоса закончили работы по сборке ракеты космического назначения (РКН) "Союз-ФГ", говорится в сообщении Роскосмоса.— говорится в сообщении.Отмечается, что после завершения сборки РКН состоялось заседание технического руководства Роскосмоса и Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. В ходе заседания было принято решение о готовности РКН "Союз-ФГ" и ТПК "Союз МС-08" к вывозу на стартовый комплекс 19 марта.Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта в 20.44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"), передает РИА Новости