20:32 17 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

США отправили в Европу "Мстителей"

Минобороны США отправило в Европу первую партию самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия Avenger AN/TWQ-1 (Мститель), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

США отправили в Европу "Мстителей"


Системы ПВО Avenger AN/TWQ-1 были разработаны в 80-е годы и представляют собой армейский внедорожник HMMWV в пикап-версии, в кузове которого размещена поворотная платформа со смонтированным зенитным ракетным комплексом, состоящим из двух пусковых установок, суммарно вмещающих восемь ракет FIM-92 Stinger. В последнее время комплекс почти не используются американской армией. Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации.


Для модернизации комплексов в 2017 году американская армия успешно протестировала новую версию ПЗРК Stinger с бесконтактным взрывателем. Во время испытаний военные осуществили пуск двух ракет Stinger с M1097 Avenger по беспилотникам-мишеням MQM-170C Outlaw и успешно поразили их.

Европейское командование американской армии EUCOM (United States European Command) запросило 72 «Мстителя». Первая партия в количестве 36 машин уже отправилась в Европу, вторая завершает прохождение расконсервации и модернизации.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. AlexYa (Алексей) Сегодня, 18:43
    Щас впарят содомитам по цене оружия "Судного дня".
    AlexYa
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:47
      Мстя "Мстителей" будет ужасной wassat
      Читаем ТТХ FIM-92 Stinger:
      Максимальная дальность: 4,8 — 8 км.:
      Максимальная высота цели: 3,8 км;
      Максимальная/средняя скорость: 750/700 м/с (2,2/2,06 М).
      Вертолёты сбить смогут, штурмовики "зазевавшиеся" либо спустившиеся ниже 4000 метров.
      Су-25 майора Романа Филипова в небе сирийского Идлиба, с большой долей вероятности был сбит "Стингером".
      Может для беспилотников готовят? feel
      Или "боевой" дух приебалтов поднять, они знатные сборщики металлолома laughing
      Андрей К
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:49
        Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации.

        "На тебе боже, что нам не гоже!" США в своём репертуаре: утилизация прошла успешно. yes
        СРЦ П-15
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:58
        Андрей К Евгеньевичhi soldier
        Читаем ТТХ FIM-92 Stinger:
        laughing СССР 60е годы прошлого века
        Работы по созданию самоходного ЗРК "Стрела-10СВ" (инд. 9К35) начались по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 24.07.1969.
        Во были времена! "Мститель"Это как пулемёт "Максим" с планкой пикатини laughing
        Наблюдатель2014
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:11
          Цитата: Наблюдатель2014
          ... "Мститель"Это как пулемёт "Максим" с планкой пикатини...

          Приветствую Сергей hi
          Совсем уж упрощать, я не стал бы.
          Стингеры которые установлены на их "Мстители", в своё время нам в Афганистане "изжоги" привили не хило.
          ПЗРК устарел - но не стал менее опасным request
          Андрей К
          1. The_Lancet (Ash) Сегодня, 19:15
            ПЗРК устарел - но не стал менее опасным

            Они бессильны против некоторых вертолетов laughing
            (Нужно смотреть до конца)
            The_Lancet
          2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:21
            Андрей К
            Стингеры которые установлены на их "Мстители", в своё время "изжоги" нам в Афганистане прибавили не хило
            . Тут ситуация другая.Вообще другая.Когда партизаны в горах.С плеча стреляли это одно.А в авто запакуй тогда эти самые стингеры в горах и было бы просто подарком для наших ВВС .Что про это всё в современных реалиях можно сказать? Да просто у наших армий задачи разные.У них сохранить свои войска во что бы то ни стало.У нас .(см мой коммент ниже)
            Мы в их странах строй менять больше не собираемся.
            Этим всё сказано.Так что на европейском ТВД.эта машинка.Как бы сказать помягче.Ну в общем очень сильно не актуальна. lol
            Наблюдатель2014
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:31
              Цитата: Наблюдатель2014
              ...Ну в общем очень сильно не актуальна. lol

              Так и я про машинку предположил, что в некоторых "младодемократиях" будут рады и этому металлолому yes
              Андрей К
    2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 20:01
      Зря смеетесь. Любая переброска оружия противника к нашим границам, тем более в количествах десятков единиц это не к добру.
      А сама установка аналог нашей Гибки-С, только принимаемой на вооружение. С мелкими беспилотниками она не борется в силу того, что работает на оптическом и тепловизионном каналах, а вот фронтовой авиации может проблем создать массу. Тем паче, что РЛС излучения от нее нет, никакие стелс технологии и РЭБ ей не мешают.
      Если устаревшие ракеты в ней заменили, то штука опасная.
      Dreamboat
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:46
    США отправили в Европу "Мстителей"
    Я мстю и мстя моя страшна recourse laughingПротив "Искандер","Кинжал" и прочей дальнобойной ракетной номенклатуры России самое то что нужно good
    P/S Мы в их странах строй менять больше не собираемся. bully amИ скажим что так и было.
    Наблюдатель2014
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Я мстю и мстя моя страшна

      Название правильное абсолютно. С его дальностью применения защитить неспособен. Ну а на "мстю" всё таки есть шансы
      Лопатов
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:52
    Металлолом голимый
    Дормидонт
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:53
    Я смотрю там под капотом у каждого тазики стоят,....из движка масло протекает ?
    ну понятно что нет конечно, но выглядит забавно. И да сша как и англия в своем репертуаре,...
    англичане своих "самсонов" в укропитекию продали, сша шлют свои самые древние и списанные "хамви"...
    DEZINTO
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:53
    laughing Ну вот чудо-оружие матрасии против "Канжалов" уже готово и едет в Гейропу. negative
    Egorovich
  6. san4es Сегодня, 18:59
    EUCOM (United States European Command) запросило 72 «Мстителя»

    Матрасы вместе с румынскими подразделениями ПВО в учениях 19 июля 2017 года. Матрасы использовали свои Мобильные ракетные системы ПВО "Мститель", чтобы сбивать целевые беспилотники в Капу Мидия, Румыния. Подразделение-батарея Чарли, 2-й батальон, 263-й артиллерийский полк ПВО am

    июл. 2017 г.
    san4es
    1. собаковод Сегодня, 19:17
      На шевронах конопля, лица зелёнкой измазаны... Навальнята?
      собаковод
      1. san4es Сегодня, 19:24
        Цитата: собаковод
        На шевронах конопля, лица зелёнкой измазаны... Навальнята?

        ... вместе с румынскими подразделениями
        ... -- румыны bully .
        san4es
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:34
          san4es :.
          -- румыны
          . laughing wassat
          Наблюдатель2014
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 19:34
      так они чонить сбили?
      faiver
  7. poquello (poquello) Сегодня, 19:03
    нифига не понял, вся эта злобная конструкция чтобы нести 8 ракет?
    poquello
  8. ihtamnet (Владлен Альбертович ) Сегодня, 19:09
    Первая партия в количестве 36 машин уже отправилась в Европу, вторая завершает прохождение расконсервации и модернизации.
    А в чём заключается модернизация ?
    ihtamnet
  9. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:09
    Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации.
    Матрасы подумали - "Зачем добру пропадать, когда можно впарить этот хлам терпилам т.е. партнёрам по НАТО, за вполне себе реальные деньги? Зря что ли по 2% от ВВП отстёгивают)))
    Ныробский
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 19:35
      утилизация тоже денег стоит, а тут такая удача :)
      faiver
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:31
    Ждали, и видать дождались утилизации, только не такой, какую думали в сша провести! lol
    Геркулесыч
  11. Грац (Грац) Сегодня, 19:51
    прибалтам поди впарят, им бриты уже впарили британские развед танки Скимитар 70х годов выпуска по 600 000 баксов за 1шт
    Грац
  12. Варна (Вар Варич) Сегодня, 20:22
    Судя по мисочкам под картером - это действительно старый , ненужный хлам
    Варна
Картина дня