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США отправили в Европу "Мстителей"
Минобороны США отправило в Европу первую партию самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия Avenger AN/TWQ-1 (Мститель), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
Системы ПВО Avenger AN/TWQ-1 были разработаны в 80-е годы и представляют собой армейский внедорожник HMMWV в пикап-версии, в кузове которого размещена поворотная платформа со смонтированным зенитным ракетным комплексом, состоящим из двух пусковых установок, суммарно вмещающих восемь ракет FIM-92 Stinger. В последнее время комплекс почти не используются американской армией. Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации.
Для модернизации комплексов в 2017 году американская армия успешно протестировала новую версию ПЗРК Stinger с бесконтактным взрывателем. Во время испытаний военные осуществили пуск двух ракет Stinger с M1097 Avenger по беспилотникам-мишеням MQM-170C Outlaw и успешно поразили их.
Европейское командование американской армии EUCOM (United States European Command) запросило 72 «Мстителя». Первая партия в количестве 36 машин уже отправилась в Европу, вторая завершает прохождение расконсервации и модернизации.
Системы ПВО Avenger AN/TWQ-1 были разработаны в 80-е годы и представляют собой армейский внедорожник HMMWV в пикап-версии, в кузове которого размещена поворотная платформа со смонтированным зенитным ракетным комплексом, состоящим из двух пусковых установок, суммарно вмещающих восемь ракет FIM-92 Stinger. В последнее время комплекс почти не используются американской армией. Боевые машины для Европы были сняты с хранения в одной из воинских частей в Пенсильвании, где они ожидали утилизации.
Для модернизации комплексов в 2017 году американская армия успешно протестировала новую версию ПЗРК Stinger с бесконтактным взрывателем. Во время испытаний военные осуществили пуск двух ракет Stinger с M1097 Avenger по беспилотникам-мишеням MQM-170C Outlaw и успешно поразили их.
Европейское командование американской армии EUCOM (United States European Command) запросило 72 «Мстителя». Первая партия в количестве 36 машин уже отправилась в Европу, вторая завершает прохождение расконсервации и модернизации.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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