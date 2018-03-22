Ядовитая галерея

Знаем ли мы о том, что русская армия испытала первый химический удар противника на десяток лет раньше известных нам фактов, связанных с историей Первой мировой войны, – в декабре 1904 г., во время декабрьских штурмов Порт-Артура японской армией?В системе фортификационных сооружений Порт-Артура форт № 2 имел очень важное значение. Поэтому в начале декабря 1904 г. японская армия предпринимает ряд попыток овладеть этим укреплением, применяя все доступные средства. Наряду с другими видами оружия японцы применяют и боевые отравляющие вещества. С утра 2 (15) декабря 1904 г. в наружном рву форта № 2, занятом японцами, русские наблюдатели заметили подозрительное движение.В 15 часов дня японцы зажгли в контрэскарповой галерее форта № 2 войлок, пропитанным отравляющим веществом, дающим при сгорании удушливые газы. Газы через бойницы стали проникать в занятую русскими часть галереи.Русские войска были вынуждены отступить на 40 шагов - за следующий оборонительный траверс. Оставленный ими участок был немедленно занят японцами.Попытки японцев овладеть траверсом были отбиты ручными гранатами. Тогда японцы вновь начали применять отравляющие вещество (мышьяковистые соединения) удушающего действия - и русские были вынуждены оставить галерею. Русские бойцы, для того чтобы показать японцам, что галерея ими не оставлена, по очереди вбегали в нее и, произведя выстрел в бойницу траверса, вновь убегали, уступая место другим.Об этих фактах был поставлен в известность начальник восточного фронта обороны Порт-Артура генерал-майор В. Н. Горбатовский, который, проверив донесение, а 18 часов 45 минут сообщил в штаб крепости: «В контрэскарповой галерее на форту № 2 японцы подожгли впереди своего траверса войлок и метки, наполненные составом, дающим при сгорании удушливые газы, чем заставили защитников галереи отойти за следующий траверс, т. е. почти на 40 шагов назад, где наши и находятся в настоящее время. Несколько раз японцы пытались подбегать к этому траверсу, но были отгоняемы бомбочками наших стрелков, руководимых фельдфебелем 12-й роты 26-го полка Корниенко. Вслед за сим японцы подожгли какие-то мышьяковистые соединения, в чаду которых оставаться было почти невозможно, приходилось менять людей через 2 - 3 минуты, а поручика 26-го полка Синьковича унесли в госпиталь отравленного и в бессознательном состоянии. В настоящее время газы несколько рассеяны. В случае если бы японцам удалось овладеть всей галереей, считаю за лучшее взорвать занимаемый нами участок».Сообщение В. Н. Горбатовского было зафиксировано в обзоре военных действий под Порт-Артуром: «Чтобы выгнать нас из контрэскарповой галереи на форту № 2, где мы держались очень упорно, японцы начали накачивать в галерею удушливые газы, почему часовых, стоящих у амбразуры, направленной к стороне японцев, приходилось сменять каждые 2 - 3 минуты».В 3 часа 3 (16) декабря 1904 г. японские войска еще раз попытались овладеть контрэскарповой галереей форта № 2 с помощью отравляющих веществ, но комендант форта распорядился открыть тыловое отверстие галереи - образовался сквозняк, очистивший галерею от скопившихся газов. Днем японцы еще раз, по неудачно, попытались использовать отравляющие вещества. Об этом факте было сообщено в штаб крепости Порт-Артур: «Днем неприятель обстреливал артиллерийским огнем участок от лит. Б до укрепления № 3. На форту № 2 японцы опять зажигали войлок в контрэскарповой галерее и выкуривали оттуда защитников этой галереи».В результате применения отравляющих веществ и из-за разрушения укреплении артиллерийским огнем русские по приказу начальника сухопутной обороны Порт-Артура генерал-майора А. В. Фока 5 (18) декабря 1904 г. оставили форт № 2, взорвав уцелевшие укрепления.Таким образом, можно считать документально установленным, что в течение 2 (15) и 3 (16) декабря 1904 г. японская армия под Порт-Артуром неоднократно применила боевые отравляющие вещества. Но даже они не смогли сломить русского солдата – и укрепления были оставлены в соответствии с приказом командования.