Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна

Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города

Генштаб ВС Турции сообщает, что части вооруженных сил Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города— говорится в сообщении турецкого военного ведомстваПо сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч бойцов курдских формирований.В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям курдов на сирийско-турецкой границе.В тоже время самоуправление Африна, в свою очередь, обвинило турецкую сторону в нанесении артиллерийских ударов по городу, в результате которых есть погибшие среди мирного населения. В частности, сообщалось о нанесении авиаударов по больнице. Анкара все обвинения в свой адрес отрицает.