20:33 17 марта
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Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна

Генштаб ВС Турции сообщает, что части вооруженных сил Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города

Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна


Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города
— говорится в сообщении турецкого военного ведомства


По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч бойцов курдских формирований.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям курдов на сирийско-турецкой границе.

В тоже время самоуправление Африна, в свою очередь, обвинило турецкую сторону в нанесении артиллерийских ударов по городу, в результате которых есть погибшие среди мирного населения. В частности, сообщалось о нанесении авиаударов по больнице. Анкара все обвинения в свой адрес отрицает.




Использованы фотографии: https://ru.oxu.az/
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Комментарии 26

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 19:34
    Турки действуют методично и последовательно. Остальные игроки также последовательно делают заявления. Показательное наказание курдов продолжается.
    oleg-gr
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 19:39
      19 марта турки встречаются с американцами по Сирии, в ближайшее время можно ожидать любого поворота.
      dorz
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 19:45
      Это и не удивительно, против курдского ополчения регулярная армия, с артиллерией, авиацией, разведкой и танками. Против такого не попрешь, итог вполне ожидаем. В Ираке в том году хватило несколько танков и самолетов, что бы курды сдали Киркук, а тут такое.
      RASKAT
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:37
    Шахматная партия: курды делают ставку на сша и проигрывают
    Дормидонт
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:42
      Шахматная партия: курды делают ставку на сша и проигрывают

      кхм,....как раз играю.....
      Если ещё остаются конь и ладья, то исход может быть неожиданным.
      Смотря какой расклад сил на столе.....
      DEZINTO
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:48
        Цитата: DEZINTO
        ...кхм,....как раз играю.....
        Если ещё остаются конь и ладья, то исход может быть неожиданным.
        Смотря какой расклад сил на столе...

        Николай, берегите свои силы, Вы нам ещё пригодитесь laughing
        Андрей К
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:55
          Николай, берегите свои силы,

          Всё нормально я стойкий, могу всю ночь так просидеть и даже не забыть все нужные схемы и формулы. winked
          DEZINTO
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:04
            Цитата: DEZINTO
            ...Всё нормально я стойкий, могу всю ночь так просидеть и даже не забыть все нужные схемы и формулы...

            Ну слава Богу, от сердца отлегло yes
            Андрей К
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:49
        Ну, а если одни кони вокруг? laughing
        Двумя конями, кстати, тоже можно удивить, если повезёт.
        Doliva63
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:58
          Цитата: Doliva63
          Двумя конями, кстати, тоже можно удивить, если повезёт.

          А уж КАК можно удивить партнёра шахматными часами! yes Ну если их метнуть достаточно метко wink . Проверено... winked
          злой партизан
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:59
            удивить партнёра шахматными часами!

            Ну это не спортивно!
            DEZINTO
          2. bubalik (Сергей) Сегодня, 20:11
            А уж КАК можно удивить партнёра шахматными часами!
            ,,,вот что происходит если играть без часов belay
            bubalik
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:15
              вот что происходит если играть без часов

              Ну задумался человек, что тут такого,....я таким даже минуты прибавляю....тоже иногда бывает зависаю,....вариантов то много!

              Но задуматься до состояния скелета это конечно перебор, я-б его ответа не дождался.
              DEZINTO
        2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:00
          Ну, а если одни кони вокруг?

          Не получается так что-бы только одни кони остались, всегда где-то с краю стоит долбанная пешка, которая всё портит! laughing
          DEZINTO
          1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:22
            Точно в шахматы играете? drinks Я - нет, но со времён посещения школьного шахматного клуба помнится, что пешка - не помеха как раз. drinks
            Doliva63
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:25
              что пешка - не помеха

              hi Пешка может быть очень даже помехой если она в нужном месте оказалась в конце партии...
              Но её ещё туда донести нужно, долго и методично.....и не заметно!

              (я надеюсь все уже поняли что я не буквально про шахматы, а про политику)
              Но не спроста эти два совсем разных понятия сравнивают.
              DEZINTO
    2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 19:49
      Только в шахматах все фигуры на доске, и новые редко появляются. А здесь могут быть любые расклады.
      Korsar4
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:02
        Цитата: Korsar4
        ...А здесь могут быть любые расклады...

        Расклады каждая сторона понимает по своему, единые правила разрушены и игра пошла либо в "Чапая" либо в "доску на уши одеть" request
        Андрей К
        1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 20:08
          Вот это наглядный пример. И это - не шахматы.

          "Мы сыграли с Талем десять партий:
          В преферанс, очко и на бильярде.
          Таль сказал: "Такой не подведёт" (с).
          Korsar4
  3. prosto_rgb Сегодня, 19:39
    не удивительно
    к этому всё и шло с самого начала
    prosto_rgb
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:40
    как говорится почувствуйте разницу,судя по истеричной реакции запада, в Восточной Гуте есть страдающее от военных действий мирное население,а в Африне,судя потому,что реакция отсутствует,таковых "нет..."
    taiga2018
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:51
    Курды Африна допрыгались, теперь очередь Манбиджа. Похоже и здесь допрыгаются. negative
    Egorovich
  6. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 20:02
    Цитата: dorz
    19 марта турки встречаются с американцами по Сирии, в ближайшее время можно ожидать любого поворота.

    Нечего ожидать
    Турки амерам теперь не поверят.
    А упустить возможность по полной отутюжить курдов, да еще при этом иметь не в качестве противника, а в качестве союзника Россию, они не могут.
    Livonetc
  7. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 20:03
    Какие могут быть расклады, это не шахматы, тут обман только приветствуется. США сдали курдов, 19 марта ничего не изменит
    Vol4ara
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:05
    Турецкие союзники -уж не игил ли с нусрой? Желаю, как не странно, успехов именно курдам, чтобы они турок гнали до Босфора как минимум!
    Геркулесыч
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 20:23
    . Анкара все обвинения в свой адрес отрицает.

    Лупашить раненого соседа, много чести ? Хотя для Турции курды - смертельно.
    Уже и забыли про нефтевозы, которые ВКС России лупашили..А они так и есть. В копилочку Эрдогана и его сынишки.
    Вот тут я Путина совсем не понимаю. request Турецкий поток нужен ?
    федоров
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