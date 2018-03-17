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Турецкая армия замкнула кольцо вокруг Африна
Генштаб ВС Турции сообщает, что части вооруженных сил Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города
По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.
Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч бойцов курдских формирований.
В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям курдов на сирийско-турецкой границе.
В тоже время самоуправление Африна, в свою очередь, обвинило турецкую сторону в нанесении артиллерийских ударов по городу, в результате которых есть погибшие среди мирного населения. В частности, сообщалось о нанесении авиаударов по больнице. Анкара все обвинения в свой адрес отрицает.
Наши подразделения, продвигающиеся к Африну с запада и востока, соединились к северу от города— говорится в сообщении турецкого военного ведомства
По сообщению агентства Anadolu, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и городом Африн.
Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч бойцов курдских формирований.
В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям курдов на сирийско-турецкой границе.
В тоже время самоуправление Африна, в свою очередь, обвинило турецкую сторону в нанесении артиллерийских ударов по городу, в результате которых есть погибшие среди мирного населения. В частности, сообщалось о нанесении авиаударов по больнице. Анкара все обвинения в свой адрес отрицает.
Использованы фотографии: https://ru.oxu.az/
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