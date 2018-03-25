Виллер-Котре. Часть 5

14-я резервная дивизия располагала, кроме обоих противотанковых взводов 14-го полевого артполка и двух батарей сопровождения 40-го и 16-го резервных пехотных полков, только 1-м и 3-м дивизионами 269-го полевого артполка. Командование группы (корпуса) передало дивизии дивизион полевой артиллерии из 3-й резервной. Штабу 14-го резервного полевого артполка была подчинена «северная» подгруппа, а штабу 269-го полевого артполка (переданному командованием группы в распоряжение командира дивизии в 15 часов 5 минут) - «южная» подгруппа.В полосе 115-й пехотной дивизии союзники, наступавшие с линии Виллер-Элон, Луатр в юго-восточном направлении, к 10 часам подошли к северной части леса Брюсет. Чтобы воспрепятствовать прорыву, командир дивизии выдвинул для занятия позиции у Молуа 136-й пехотный полк – ему удалось отбросить французов. Из артиллерии 115-й пехотной дивизии в руки союзников попала только правая подгруппа. Батареи остальных подгрупп стояли на старых позициях - причем некоторые вели огонь по пехоте прямой наводкой.Между тем одна группа из состава 46-й резервной дивизии (армейского резерва) выдвинулась на высоты между Беле и Нуайоном, а другая - к востоку от Бюзанеи. Они получили от командующего 9-й армией распоряжение занять оборону. Северная группа (216-й резервный пехотный полк) была придана корпусу Штаабса, южная (215-й резервный пехотный полк) - корпусу Ваттера. Третья группа (214-й резервный пехотный полк) осталась в армейском резерве.На всем фронте группы (корпуса) Ваттера в наступлении союзников произошла некоторая пауза – наступающий подтягивал и перегруппировывал свою артиллерию. Возобновления наступления ожидали после полудня. Приказом, отданным около 16 часов командир корпуса предписал вести решительный бой до последнего человека за линию восточнее Миси, Шоден, Вьерзи, ферма Монтранбеф, позиция Молуа.Хотя после полудня союзники провели еще несколько атак на фронте 42-й дивизии, однако все они не были такими согласованными и мощными, как удар, нанесенный утром, и были отбиты. В 13 часов 45 минут поддержанная танками атака против остатков 138-го пехотного полка была отбита метким огнем германской артиллерии. В 14 часов 45 минут союзники провели новую (неудачную) танковую атаку на линию Шазель, Лешель. В 18 и 19 часов были отбиты огнем танковые атаки со стороны Круа-де-Фер. Так же неудачно окончилась последняя атака. В течение дня артиллерия одной лишь 42-й пехотной дивизии уничтожила 34 танка. Еще несколько танков было уничтожено легкими минометами батальонов первой и второй линий.После успешного отражения союзных атак начальник 42-й пехотной дивизии К. Бухгольц предполагал перейти в контратаку на левом фланге - чтобы снова захватить «Парижскую позицию» (к востоку и юго-востоку от Шодена). Генерал связался с 14-й резервной дивизией - правофланговая группа которой должна была участвовать в контратаке. Но начальник последней Р. Леб отклонил предложение соседа - во время июньских боев за Шоден 14-я резервная дивизия на собственном опыте убедилась в невозможности удержаться на скате к востоку от Шодена, если сама деревня занята противником. А последовавшие затем новые атаки союзников сделали намеченную контратаку невозможной.1-й батальон 110-го гренадерского полка, переданный дивизии, был придан 94-й резервной пехотной бригаде и введен в дело в направлении на ферму Монтранбеф. Несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, батальону удалось продвинуться примерно на 2 км к западу от Тиньи и установить соприкосновение с 34-м фузилерным полком. Однако войти в соприкосновение с соседом оправа батальону не удалось.В 17 часов 30 минут союзная артиллерия начала подготовку новой атаки на фронте 14-й резервной дивизии. А с 20 часов 30 минут на всем фронте дивизии было проведено несколько сильных атак, поддержанных танками. В начале атаки были отражены, но на широком участке союзники потеснили немцев. Правда, на правом фланге 40-му фузилерному полку удалось удержать свои позиции - и на этот раз он был отлично поддержан батареей сопровождения - 3-й батареей 14-го полевого артполка. Но левее 40-го полка подразделениям 2-го батальона 16-го резервного полка пришлось с боем отойти на восток - за перекресток дорог Шоден, Друаэи и Вьерзи, Шарадавдьи. Еще левее германский фронт, на ближайшем участке которого держались остатки 219-го резервного пехотного полка, стал все больше разваливаться. Оба батальона 16-го резервного полка отступали. Наконец, на левом фланге удар по 1-му батальону 110-го гренадерского полка – потеснил немцев. Но батальон смог удержаться.Генерал Леб в 21 час 20 минут просил командование группы (корпуса) о передаче ему еще одного батальона 110-го полка - эта просьба была уважена. Затем, когда стали поступать тревожные донесения и с правого фланга, начальник дивизии вновь обратился к командованию группы (корпуса) с просьбой передать ему последний батальон 110-го гренадерского полка. Поздно вечером 14-й резервной дивизии был передан и последний батальон 110-го полка, приданный 40-му фузилерному полку с задачей восстановить положение на правом фланге. Дивизии были также переданы 2-й и 3-й дивизионы 14-го полевого артполка, подходившие из 7-й армии.Критическое положение в полосе 14-й резервной дивизии заставило командование группы (корпуса) в 23 часа 10 минут ввести в дело и 49-й резервный пехотный полк. Фактически в дело успел вступить только 1-й батальон 49-го резервного полка.В течение дня и вечера союзники предприняли на фронте 115-й пехотной дивизии ряд сильных атак, но германцам удалось удержать свои позиции.На основании приказа командира корпуса от 16 часов начальник дивизии Ф. Кундт решил отвести назад части, которые еще вели бой впереди позиции у Молуа. Высвободившаяся пехота 171-го и 40-го резервного полков должна была заполнить разрыв между левым флангом 136-го пехотного полка и 40-й дивизией, а артиллерия - обеспечить огневое прикрытие позиции у Молуа. Но соответствующий приказ планомерно реализовать не удалось. Около 20 часов давление союзников на 40-й резервный и 171-й полки настолько усилилось, что дальнейшее промедление с отходом несомненно должно было привести эти части к гибели. И командиры этих полков решили отвести свои части в район фермы Фонтен-Аликс, где на тыловой позиции уже стояли части 134-го пехотного и 210-го резервного полков. Отход обоих полков происходил в чрезвычайно тяжелых условиях – союзники уже находились в лесу Брюсет и взяли ферму Ля-Лож.На перекрестке дорог у высоты 182 штабы 40-го резервного и 171-го пехотного полков собрали остатки своих бойцов, и после приведения в порядок, оба полка были расположены в интервале между 136-м полком и правым флангом 40-й пехотной дивизии.Удалось отвести только часть той артиллерии, которая еще стояла на своих прежних позициях. 4-й батарее 229-го полка, стоявшей несколько дальше в тылу, удалось, расстреляв все боеприпасы, вывезти с позиции четыре орудия (два орудия пришлось оставить). В 1-й батарее 229-го полка орудийные расчеты были вынуждены оставить свои пушки. 5-й батарее 229-го полка удалось уйти ночью.В это время из штаба группы (корпуса) начальник 115-й дивизии получил сообщение, что в полосе 14-й резервной дивизии союзники прорвались у перекрестка дорог к югу от Вьерзи (восточной окраины) и что полки 115-й дивизии должны удлинить свой фронт вправо и занять в тылу новые отсечные позиции. Г. Кундт просил командование группы (корпуса) передать ему еще какие-нибудь войска - и получил батальон 49-го резервного пехотного полка.В 21 час группу (корпус) Ваттера подчинили командующему 7-й армией.А как развивались события на фронте группы Винклера?Немедленно после получения первых донесений о наступлении союзников командиры дивизий и командование 25-го резервного корпуса (т. е. группы Винклера) также приняли необходимые меры к тому, чтобы поднять по тревоге резервы. В дивизиях были подняты отдыхающие батальоны (батальоны третьей линии), а также отведенные в тыл батареи и т. д. Начальник 10-й баварской пехотной дивизии приказал установить на позициях к востоку от Нейи-Сен-Фрон 5-е и 6-е орудия батарей, переданные ему для усиления позиционной артиллерии.Командование группы (корпуса) приказало всем имевшимся в его распоряжении корпусным, армейским и фронтовым резервам (45-я, части 5-й и 51-й резервных дивизий) приготовиться к походу и выслало отряды боевой авиации для действий против воздушных сил и резервов противника. Судя по первым поступившим донесениям с передовой, наиболее угрожающей представлялась обстановка в полосе 10-й баварской пехотной дивизии. Поэтому в распоряжение последней была передана стоявшая у Вишеля ударная группа 45-й резервной дивизии (211-й резервный пехотный полк с 5-й батареей 45-го резервного полевого артполка), а в 7 часов 30 минут 45-я резервная дивизия уже получила новое распоряжение - во что бы то ни стало воспрепятствовать продвижению союзников за рубеж мельница Крут, Нейи-Сен-Фрон.По полосе 40-й пехотной дивизии артиллерийский огонь был открыт в 5 часов 45 минут - и он был направлен по пехотным и артиллерийским позициям, а также по тылам. Французы широко применяли дымовые снаряды, а некоторые участки местности были обстреляны и химическими снарядами. На крайнем правом фланге дивизии французы использовали лощину к востоку от помещичьей усадьбы Мокре, чтобы свернуть одними частями против левого фланга 115-й пехотной дивизии, а другими - на Ансьенвиль. Французскую атаку против левого фланга и в тыл 171-го пехотного полка, который еще вел бой на линии главного сопротивления, удалось пока отразить, но Ансьенвиль был потерян.Обе роты 2-го батальона 134-го пехотного полка, находившиеся в первой линии, оказались отрезанными. Они продержались до полудня, после чего часть их пробилась на восток - до позиции прикрытия артиллерии.В 181-м пехотном полку 2-й батальон (первой линии) до 10 часов удерживал свою позицию. 3-я рота 3-го батальона (второй линии) ввязалась в бой совместно со 2-м батальоном 134-гo полка, а другая часть 3-го батальона (11-я рота) отбросила ударные команды французов, уже ворвавшиеся в Норуа. Остатки 9-го батальона отошли через промежуточную позицию к высотам южнее фермы Эдроль - 2-я и 3-я пулеметные роты самоотверженно прикрывали их отход. Около 14 часов 1-й батальон 181-го полка перешел в контратаку по обе стороны дороги Шуи, Ансьенвиль – и после ожесточенной борьбы французы были отброшены. Батальон окопался и установил связь с 3-м батальоном 181-го полка.На участке 104-го пехотного полка разыгрался жестокий бой за линию главного сопротивления. В 10 часов наступление французов на участке 104-го полка было задержано.В 6-м резервном пехотном полку (правый фланг 10-й баварской пехотной дивизии), в ночь с 17 на 18 июля была произведена смена: 3-й батальон перешел в первую линию, 1-й - во вторую, а 2-й был отведен на отдых (в третью линию). Роты 3-го батальона, расположенные в передовой полосе и на линии главного сопротивления, были сразу же раздавлены, и вскоре после 5 часов 55 минут огневой вал французов находился уже примерно в 100 м восточнее Маризи-Сен-Женевьев – союзники уже ворвались в деревню.3-я и 4-я роты, расположенные у мельницы Монт-ан-Пен и в норе «Барбаросса», приняв на себя остатки 3-го батальона, отходившие с передовой линии, заняли высоты к западу от мельницы Пайн. Их огонь, а также огонь пулеметных гнезд позиции прикрытия артиллерии заставил наступающих остановиться.Подразделения 1-й и 2-й рот заняли позицию прикрытия артиллерии на западной окраине Маризи-Сен-Мар. Германская артиллерии действовала очень успешно.Примерно в 9 часов 30 минут при поддержке танков французы начали продвигаться по «луговой лощине» - в направлении на Монтрон. Но они двигались очень медленно, несколько танков было подбито огнем германских орудий и пулеметов. Только около 11 часов Монтрон был немцами потерян.Около 11 часов оба батальона получили приказ командира полка отойти на высоты к востоку от низины, тянущейся от Нейи на север. Поэтому 3-я и 4-я роты получили распоряжение отойти в укрытие по долине Урка. Подразделения, которые вели бой под Маризи-Сен-Мар и на высоте 148 также оторвались от французов.На участке 8-го резервного пехотного полка союзники атаковали густыми массами при поддержке штурмовых самолетов. Германский заградительный огонь был открыт быстро и точно, но не помешал французам вклиниться в передовую полосу. Гарнизон линии главного, сопротивления отразил фронтальную атаку, но французы незаметно продвинулись на правом фланге полка - оттуда пробрались по другой лощине, поднимающейся от Монтрона к ферме Лесар, и, наконец, появились у точки 122 (в 800 м западнее Маконьи) - в тылу 9-й, 10-й и 12-й рот. Уцелевшие бойцы этих рот пробились к позициям прикрытия артиллерии. 11-й роте, расположенной на левом фланге, также пришлось отходить, когда французы заняли ферму Лесар, находившуюся в тылу первой линии соседнего полка. При этом рота понесла большие потери.Батальон второй линии (1-й) должен был занять позицию прикрытия артиллерии, но его роты были по большей части рассеяны сильным артиллерийским огнем. Поэтому сильно перемешавшимся подразделениям 3-го и 1-го батальонов 8-го резервного полка удалось удержать ее лишь на непродолжительное время - новым ударом французы, поддержанные многочисленными танками, отбросили германцев. В стрелковую цепь немцы отправили как артиллеристов, так и рассеявшихся бойцов пехотных полков дивизии.Тем временем в район Нейи подошел батальон третьей линии (2-й); но он был задержан командиром полка майором Вейсманом на высотах восточнее деревни. Но энергичный полковой адъютант обер-лейтенант запаса Берингер узнал от начальника «центральной» артиллерийской подгруппы, что почти вся артиллерия к западу от Нейи находится еще на своих огневых позициях и в случае оставления высот к западу от этого местечка будет потеряна - поэтому, вопреки приказу командира бригады, 2-й батальон 8-го резервного полка был подтянут вперед. Под личным руководством Берингера он подошел к остаткам 1-го и 3-го батальонов, которые только что были вынуждены оставить вершину высоты к западу от Нейи. 2-й батальон 8-го резервного полка был двинут в контратаку и успешно продвинулся до западной окраины Маконьи. В руках баварцев осталось до 50 пленных, в их числе капитан и лейтенант французского 110-го пехотного полка. Но новой танковой атакой 2-й батальон 8-го резервного полка, усиленный остатками двух других батальонов, был отброшен - на высоту восточнее Маконьи. Здесь удалось отбить дальнейшие атаки союзников. Несмотря на отданный в 10 часов новый приказ командира бригады об отходе на высоту восточнее Нейи, полк, опять по настоянию полкового адъютанта, остался на занимаемой позиции - чтобы дать возможность отвести хотя бы батареи, расположенные непосредственно в тылу за полком. До обеда обстановка оставалась без перемен.