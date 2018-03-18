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В США принята на вооружение новая АПЛ класса Virginia
В состав американского военного флота введена новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia, передает РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась на базе в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Прямая трансляция велась в «Твиттере» ВМС США.
Сообщается, что «USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение американских ВМС».
Водоизмещение лодки составляет 7,8 тыс. тонн, длина – около 115 метров, ширина – более 10-ти метров. АПЛ развивает скорость до 34 узлов в погруженном состоянии.
Подлодка предназначена для «осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях», говорится в сообщении.
АПЛ класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж субмарин составляет от 100 до 120 человек.
Торжественная церемония состоялась на базе в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Прямая трансляция велась в «Твиттере» ВМС США.
Сообщается, что «USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение американских ВМС».
Водоизмещение лодки составляет 7,8 тыс. тонн, длина – около 115 метров, ширина – более 10-ти метров. АПЛ развивает скорость до 34 узлов в погруженном состоянии.
Подлодка предназначена для «осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях», говорится в сообщении.
АПЛ класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж субмарин составляет от 100 до 120 человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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