08:40 18 марта
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В США принята на вооружение новая АПЛ класса Virginia

В состав американского военного флота введена новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia, передает РИА Новости.



Торжественная церемония состоялась на базе в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). Прямая трансляция велась в «Твиттере» ВМС США.


Сообщается, что «USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение американских ВМС».

Водоизмещение лодки составляет 7,8 тыс. тонн, длина – около 115 метров, ширина – более 10-ти метров. АПЛ развивает скорость до 34 узлов в погруженном состоянии.

Подлодка предназначена для «осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях», говорится в сообщении.

АПЛ класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж субмарин составляет от 100 до 120 человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:17
    34 узлов (46,3 км в час)
    ошибка 34 узла _ это 64 км/ч примерно . наверно опечатка . Ну что сказать : хороша маша , но ясень не хуже ,.. но мало... smile
    КВУ-НСвД
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:25
      Завидую черной завистью, 15-ть лодок, а заложено 19-ть, к стати лодка носит название Колорадо.
      Эх нам бы так за шесть лет лодки строить, от закладки до принятие на вооружение. recourse
      RASKAT
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:33
        1 Сармат дешевле. Гораздо дешевле. При этом более эффективный. Гораздо более эффективный.
        И кстати, в прошлом году получена 21 ракета Ярс. Подскажите, каковы темпы США в этой сфере? Нам им завидовать надо или им нам? Может у всех разные приоритеты?
        Muvka
        1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:36
          1 Сармат дешевле. Гораздо дешевле. При этом более эффективный. Гораздо более эффективный.
          Вирджиния многоцелевая лодка, в первую очередь создана что бы следить за противником, ну и конечно топить корабли и другие лодки.
          RASKAT
  2. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:20
    АПЛ класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж субмарин составляет от 100 до 120 человек.

    Помимо этого она имеет на борту две шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками револьверного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет Tomahawk BGM-109.
    Субмарины типа Virginia являются многоцелевыми атомными подлодками четвертого поколения. Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года – за это время планируется спустить на воду 48 атомоходов, которые сменят субмарины типа Los Angeles, строившиеся с 1976 по 1996 год.
    Аскет
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:39
    Экипаж наберут из колорадских жуков, они лодку и поточут! wassat Попутают с гигантской кортофилиной! lol
    Геркулесыч
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