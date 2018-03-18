13:04 18 марта
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Борис Джонсон прокомментировал ответные меры России

Глава британского МИД Борис Джонсон ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов «бесполезными», передает РИА Новости.



Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что в ответ на действия Лондона вышлет из страны 23 британских дипломатов, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.


Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,
сказал Джонсон.

Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства за то, что оно «твердо противостоит ужасному поведению» российского руководства.

Британский министр отметил также, что поддержку Великобритании выразили лидеры ФРГ, Франции и США.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 89

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 10:00
    Олигархов тоже лишат ?
    ФЕОДОР
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:09
      Цитата: ФЕОДОР
      Олигархов тоже лишат ?

      Ну, для олигархов Британия в последнее время слишком опасная страна. Ограбят. А могут и убить...
      Лопатов
      1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 10:14
        Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства

        Если российский перебежчик "спина" королевства, то что прикрывает их перед интересно ?
        Starover_Z
        1. Татьяна Сегодня, 10:21
          Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы, - сказал Джонсон.

          Зато в России будет меньше оболваненных учителями английского языка влюблённых в Англию политически придурковатых школьников, наподобие Николая Десятниченко, из Нового Уренгоя с его выступлением в Бундестаге! В котором он посочувствовал германо-немецким захватчикам во время ВОВ, закончившим свою жизнь в советском плену после войны.
          Татьяна
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:06
            Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства

            Бедное, бедное Королевство, если ему приходится прикрывать спину предателями. smile
            Теперь понятно, почему у них столько гомиков. С таким-то прикрытием кто угодно сзади пристроится.
            Монос
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:20
              Борис Джонсон:
              ...ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов «бесполезные»...

              Включаем логику и получается, что 23 мелкобританских дипломата - просто дармоеды, которые отбывали номер в "варварской" стране. Их наличие либо отсутствие вообще ни о чём, соответственно - надо помочь англичанке сократить траты на дармоедов. Выслать всех, оставив посла - тот хоть пакеты с "нотами" относит-приносит yes
              Андрей К
          2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 11:08
            Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы

            Как вы не понимаете!!! Вы же теперь АНГЛИЙСКИЙ УЧИТЬ НЕ СМОЖЕТЕ !!!
            Разве возможно учить английский без ангийского представительства?
            Да и виза ... Всю жизнь мечтал подышать лондонским смогом, полюбоваться неповторимыми, изящными линиями Биг-Бена, невероятной художественной ценностью английского метро и подразнить постовых королевской гвардии ... Как же теперь быть?
            recourse
            Shurik70
            1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:32
              Цитата: Shurik70
              Как вы не понимаете!!! Вы же теперь АНГЛИЙСКИЙ УЧИТЬ НЕ СМОЖЕТЕ !

              видимо оно не понимает,что именно настоящим простым россиянам просто нас рать на всю британию...
              taiga2018
        2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:35
          Нечего Там делать! Нагличане - жлобы, противные! yes Два раза там был yes !
          А вот Ирландцы - нормальные «пасаны»!!! Кстати - Бритов, ненавидят Люто !!!!! good
          И самогон - у них Вкусный!!!!! drinks
          Охотовед 2
          1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:37
            Цитата: Охотовед 2
            Нечего Там делать! Нагличане - жлобы, противные! Два раза там был !
            А вот Ирландцы - нормальные «пасаны»!!! Кстати - Бритов, ненавидят Люто !!!!!
            И самогон - у них Вкусный!!!!!

            Так это... Тогда надо ирландцев звать. Оставшихся англичан поменять на ирландцев.
            Из расчета один за двоих ...
            Jovanni
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:56
              Цитата: Jovanni
              Цитата: Охотовед 2
              Нечего Там делать! Нагличане - жлобы, противные! Два раза там был !
              А вот Ирландцы - нормальные «пасаны»!!! Кстати - Бритов, ненавидят Люто !!!!!
              И самогон - у них Вкусный!!!!!

              Так это... Тогда надо ирландцев звать. Оставшихся англичан поменять на ирландцев.
              Из расчета один за двоих ...

              Договорились! Зовём!!! АУУУУУ.... yes
              По серьёзному - нужно РАБОТАТЬ с Ирландцами и Шотландцами! good Там - Все так понапутано!!! Поле для деятельности .... fellow
              Охотовед 2
          2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:52
            Цитата: Охотовед 2
            Два раза там был

            Блин! А меня не пускали: ни одиночно, ни "в составе" : уж очень был ядрено вооружен и опасен...А вот сыну повезло: дважды был. Сначала в роте почетного караула, когда обеспечивали прибытие первого лица. А потом в составе экипажа, с официальным визитом по случаю юбилея северных конвоев. Подарок мне привез на 50-летие: хронограф Tissot...Я доволен был как СЛОН!!! fellow
            Удав КАА
        3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:50
          Если спиной страны становятся предатели, у Великобритании большие проблемы... Не удивительно что при такой спине и с головой проблемы нехилые 8))))))))))))))))

          Пытаться всех убеждать, что убийца взял на дело собственный именной маузер, и оставил его рядом с подстреленным- это или полнейшая независимость от разума, или странное убеждение, что от разума не зависят окружающие. Впрочем, если послушать эфир "Эха" и такие у нас есть 8))))))))
          Лопатов
        4. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:38
          Цитата: Starover_Z
          Starover_Z

          hi
          Дам длинный скрин из заметки по поводу (якобы) причастности РФ к отравлению предателя. Не обессудьте за размер.
          Лелёк
        5. Труд (Тимур) Сегодня, 12:39
          Это по-русски спина, а в оригинале "back", что можно перевести как "зад". А вот передок то наверное он и прикрывает.
          Труд
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:20
      Борис Джонсон прокомментировал ответные меры России

      Простите Коллеги за оффтоп,но глядя на этого клоуна, what
      влад66
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 10:35
        Цитата: влад66
        Простите Коллеги

        laughing Да нет здесь оффтопа, всё в тему, good неадекватные люди так и выглядят.
        Терский
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:20
          Цитата: Терский
          Да нет здесь оффтопа, всё в тему,

          Виктор Приветствую! hi Сегодня в "Итогах недели" уже постил этот твит,но глядя на фото Борюсика рука сама тянется повторить. hi laughing
          влад66
        2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:51
          Цитата: Терский
          Цитата: влад66
          Простите Коллеги

          laughing Да нет здесь оффтопа, всё в тему, good неадекватные люди так и выглядят.

          Более того, Борис, похоже, несколько раз подвергался воздействию "д.у.р.а.ч.к.а" - уж больно тяжёлый случай. Борис - это воплощение чуши. Видимо, англичане достойны, чтобы ими правили неадекваты тиба Бориса или Мэй. Посмотришь на их палату лордов и понимаешь, что это палата психушки. Похоже на результат селекции.
          Alex-a832
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:47
            Цитата: Alex-a832
            Видимо, англичане достойны, чтобы ими правили неадекваты тиба Бориса или Мэй.

            hi
            Но и лягушатники не в лучшем цвете. Позавчера Макрон с пеной у рта подтверждал "правоту" заявлений Т.Мэй, а сегодня Франция, виляя хвостом, заявляет обратное. Вот такая картина маслом на европейском мольберте.
            Лелёк
      2. роман66 (роман) Сегодня, 10:47
        hi сдается мне, облако этого газа накрыло всю европу, и америку
        роман66
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:00
    Все по одной и той же методичке.
    Владыка Ситх
  3. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 10:00
    Простые русские в России , не довольны ответными мерами! Нам хочется большего...Чтобы визг стоял на весь мир!
    РАЙКОМ
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 10:11
      Простые люди в большинстве своем глупые и недалекие, не могут просчитать даже на шаг вперед no . Геополитикой должны заниматься умные люди winked
      Донской
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 10:52
        Цитата: Донской
        Простые люди в большинстве своем глупые и недалекие, не могут просчитать даже на шаг вперед no . Геополитикой должны заниматься умные люди winked

        Сами то уверены , что Непростые и Далёкие люди (ну те , из Геополитики) настолько Неглупы , насколько об этом можно судить по результатам их деятельности или , хотя бы , по их публичным заявлениям и по их поведению ?? Б. Джонсон из статьи , например , вовсю занимается геополитикой .. wassat
        DMB_95
      2. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:18
        Цитата: Донской
        Простые люди в большинстве своем глупые и недалекие, не могут просчитать даже на шаг вперед no . Геополитикой должны заниматься умные люди winked

        А вы значит , себя "умным" считаете ..? За такие слова я бы вам ....Да простит меня великий Админ и его модераторы..Держите меня семеро! angry
        РАЙКОМ
    2. zyzx (Костик) Сегодня, 10:22
      В России мы давно реалисты,учим китайский.
      zyzx
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:36
        Иностранный эт побочный эффект от нашей глупости.
        Упустили возможность научить полмира русскому, вот и учим всякие разные!
        Теперь просто выбрать направление, САМИМ ВЫБРАТЬ! Восток или запад?
        rocket757
        1. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 11:24
          Цитата: rocket757
          Иностранный эт побочный эффект от нашей глупости.
          Упустили возможность научить полмира русскому, вот и учим всякие разные!

          сам иностранный язык знаешь?
          МойВрач
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:05
            Приходилось по необходимости изучать, не те что в школе давали. По местам временного пребывания т.с. и техническая документация в работе разная была.
            Не полиглот в общем то, не дано.
            rocket757
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 10:36
        В России мы давно реалисты,учим китайский.


        А надо учить устройство АК..
        dauria
        1. zyzx (Костик) Сегодня, 10:37
          Это уж извините учится дня за 3,полный разбор с закрытыми глазами,за неделю. А китайский для туризму,гораздо полезнее.
          zyzx
  4. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:02
    Борис много о себе возомнил, бучу заварили, теперь пытаются за чужие спины спрятаться.
    Teberii
  5. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 10:06
    Простым людям вообще фиолетово на возможность получения виз в Британию.
    Сергей Медведев
    1. FoMaS (Фома ) Сегодня, 11:13
      В 2017году Великобританию посетило более 250.000 россиян.
      Британские визовые центры работают в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.
      Это что, одни олигархи или кто??
      FoMaS
  6. Machete Сегодня, 10:09
    Ну да совсем бесполезны. Ага. Они столько бились за генконсульство в Питере, а теперь их послали к такой-то матери.
    Минус 23 шпиона, минус ещё куча шпионов с генконсульства и какую-то там непонятную шарагу прикрыли. которая гадила нам изнутри.
    Ну да, совсем бесполезная акция русских....
    Machete
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:09
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян wassat laughing , отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,
    - Да нам простым людям вообще пилювать на хоть какие отношеия с Англией.Хоть дип отношения закрывайте.
    Наблюдатель2014
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:13
      Ну, не скажИте. Я вот с каждой пенсии в Лондон за картошкой гонял. Как теперь жить буду!? request laughing
      Piramidon
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:18
        А - Я, там два раза был! tongue Биг Бен - им показывал!!! feel Сори .... смотрел! lol
        Охотовед 2
      2. роман66 (роман) Сегодня, 10:45
        пора переходить на белорусскую, раз уж свою выращивать не хотите
        роман66
  8. midivan (Иван) Сегодня, 10:10
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы
    crying Всю ночь спать не буду, аж сейчас слезы наворачиваются.
    midivan
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:11
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы, сказал Джонсон.. По роду интересов объездил практически всю Россию и ещё не разу не видел ни одного простого (да и не совсем простого) россиянина (не люблю это слово) который бы страдал и бился в истерике, что его лишили возможности изучать английский язык, а другие и дня больше жить не будут, если им срочно не дадут британскую визу crying
    Теренин
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:28
      Гена, здравствуй дружище hi Всё правильно, чем больше они нам гадят, тем больше "любим" мы их, так сказать закон сохранения энергии drinks
      Rusland
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:53
        Виталий, привет ещё раз hi С Днём выборов, дружище drinks С англосаксами всё понятно, это понятные умные, коварные враги. Меня "пятая колонна" своей наглостью раздражает до невозможности. Может у меня весеннее обострение? lol
        Теренин
    2. Machete Сегодня, 11:29
      А они нам запретят в России изучать английский язык? feel
      Или у нас нет учителей своих?
      Я, вроде, не тупой, но этого не понимаю.
      Machete
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:41
        Цитата: Machete
        Я, вроде, не тупой, но этого не понимаю.

        Вы то нет, а БОрис, по всем признакам (и внешним и интеллектуальным), - да!
        Теренин
        1. Machete Сегодня, 11:46
          Что-то последние годы западные политики сначала лепят горбатого, а потом начинают думать о том, что сморозили.
          Похоже, это уровень их образованности, в целом, и уровень профподготовки, в частности.
          Machete
          1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:53
            Вы правы, нужно им сначала внимательно посмотреть карту мира, а потом говорить кто без кого не обойдется. Про наказания я вообще молчу. Мы его наказать не можем,
            потому, что Англию устанем искать. А нас наказать не могут, потому, что в самой России нас не найти вовек!
            Теренин
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:13
    Ответные меры России на анлийское хамство лишь навредят простым русским гусинским, абрамовичам и березовским
    Дормидонт
    1. Machete Сегодня, 11:47
      Березовскому бритты вынесли персональные санкции. И тому сильно поплохело. Аж до летального исхода.
      Вот это реально действенные санкции.
      Machete
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:14
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,
    Как простой россиянин заявляю , что английский мне достаточен в пределах школьной программы , а британская виза мне в ... не упёрлась - был один раз и окромя биг-бена и тауера ничо интересного не видел..и погода при этом мерзкая.. laughing
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:42
      Технический аглицкий всёж нужен, никуда от этого не денешься!
      Тезка привет soldier
      Подлинники Шекспира читать??? Так и сами англики их читают совсем с трудом, если ваще могут?
      Для меня победа, эт когда всё важное пишется\ печатается на моём родном Русском языке!!! И не переводы эт будут а изначальные тексты\ документы!
      rocket757
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:50
        Технический аглицкий всёж нужен, никуда от этого не денешься!
        Здоровеньки булы ! Технический и любой другой можно знать ни разу в британии не побывав . А местный сленг или там шуточки местные понимать - так это для узкого круга..нелегалы там , или дипломаты , может бизнесмены мелкие , переводчики ...Но и эти если надо найдут возможность... laughing laughing
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:14
          Технический китайский, какой другой восточный!!! Эт ваще не понять, без очень серьёзного изучения! Всё ж учили нас в основном под европейские языки, аглицкий на первом месте! Я когда в 70 годы получал зап части из Японии, с их инструкциям!!!! Так за переводом гонял в педагогический институт! Сам ни бум-бум, а знатока можно было найти только там!
          Чуть жениться не пришлось на том знатоке! Бог миловал!
          rocket757
          1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:16
            Цитата: rocket757
            Чуть жениться не пришлось на том знатоке! Бог миловал!

            Мдя-а-а-а...
            Как в своё время у нас говорили "Если хочешь знать английский - живи с англичанкой..."
            drinks
            stalkerwalker
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:28
              Мне потом приходилось в испан язычном регионе "поработать" , вот где горячие носители языка встречались! А какая у них .... фатима!
              И всё равно, я себе нашу, самую лучшую нашёл, русско язычную как гриться!
              rocket757
              1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:30
                Цитата: rocket757
                Мне потом приходилось в испан язычном регионе "поработать" , вот где горячие носители языка встречались! А какая у них .... фатима!

                Да, стать полиглотом в такой обстановке - это ж какое здоровье требуется? laughing
                Берегите себя.... lol
                stalkerwalker
                1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:55
                  За то, шоб мы излишне полиглотами не стали, было кому присмотреть! И замполит, и особист, ну и зампотех тож своё веское слово приложил!
                  Правда нам, молодым, тож удавалось в ответ на их веское, наше хотячее положить!
                  Давненько эт было, но вспоминать то приятно\ весело!
                  rocket757
          2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:33
            Технический китайский, какой другой восточный!!! Эт ваще не понять, без очень серьёзного изучения!
            Наша специализированная терминология в армии , строительстве , в ремонте и тд и тп...вообще тёмный лес даже для сведущих иностранцев . Всего- десяток-другой слов основных , а понять чтобы , так иностранец голову сломает laughing Но работает ! laughing
            КВУ-НСвД
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:00
              А шо, наши все одну "школу мудрёности" проходят! Кого сие минуло, в армии быстро до полного понятия доводили! У сержантов свои методы, очень эффективные!
              Кто ж такое забыть может, что для шибко умных всегда ЧУГУНИЙ найдётся, который разгрузить надо отсюда и до вечера!
              rocket757
  12. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:17
    Мнят себя пупом земли."Россияне лишаются возможности изучать английский язык"-тут мы должны горько заплакать."Лишаются возможности получать визы"-тут мы зарыдали во весь голос.
    HAM
  13. dojjdik (иван) Сегодня, 10:19
    вспомнился докфильм о филипинской девчушке живушей в лачуге слепленной из картона фанеры и железного хлама-она очень прилежно ходит в школу и мечтает досконально выучить английский язык-да уж и мы заглядываем в задницу с этим английским-и мысль а может потому и нишенствует эт самая девченка потому что учит чуждый ей английский забывая и коверкая свой родной филипинский
    dojjdik
  14. biron Сегодня, 10:26
    Если бритты отожмут у олигархов бабло и недвижемость народ России будет аплодировать им а учить провавым отношением стране
    biron
  15. федоров (Валерий) Сегодня, 10:26
    в ответ на действия Лондона вышлет из страны 23 британских дипломатов, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.

    Жаль, у меня дочь там.
    Реально при.д,урки , сидя на ветке режут ее же. Тем более хамона и французких сыров я не ем. И телефон кнопочный. wink что б в корманчик вместо жетона влазил.
    федоров
  16. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:30
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,

    Простые россияне родным языком не могут овладеть, а выбор между китайским и английским может дать неожиданный результат...
    Esoteric
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:51
      Языком владеют, большинство, даж в разных его формах. Мож за грамотность, правописание, и прочую белиберду.... эт шутка, мож сказать вечная хотелка, но реально, часть населения остаётся безграмотной везде и всегда! У нас не худшее положение было! сейчас наверно хуже, надеюсь будет исправлено до приемлемых величин.
      Иностранный учить стоит! и сколько эт стоить будет?
      Вопрос выбора каждого, впрочем гос политика в этом отношении тож должна быть!
      rocket757
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:30
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык

    Для рыжего клоуна Борьки видимо откровение, что в России английский язык учат в школах, а не в Британский совете. laughing
    К-50
  18. Пижон (Сергей ) Сегодня, 10:31
    Прикрыли это богомерзкое заведение на площади Пролетарской Диктатуры? Ну и правильно! Я доволен
    Пижон
  19. 23рус (Андрей) Сегодня, 10:32
    Ну теперь-то и Англия может смело проголосовать в совбезеООН за вторжение в Сирию.
    23рус
  20. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:34
    Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери,

    как это "напомним" уже достало. каждый день одно и тоже по нескольку раз напоминают. ну неужели аффторы считают, что на сайте сплошь и рядом одни склеротики.
    LSA57
  21. PValery53 (PValery53) Сегодня, 10:39
    Эти "наивные" бриты, да и весь запад, борзо предполагает, что Россия начнёт "слушаться" коллективный запад. А сам "коллективный запад" не хочет слушаться Россию. Ну, совсем обнаглели!
    PValery53
  22. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:41
    Даже в Британии народ стал сомневаться в адекватности Джонсона.
    "Ему нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел", — отметил @des_edwards

    "От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих", — написал @Stef_Coburn


    https://news.rambler.ru/europe/39382543-britantsy
    -poprosili-proscheniya-u-rossiyan/?utm_source=oks
    haring&utm_medium=social
    pvv113
  23. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:44
    Он назвал отравление Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства за то, что оно

    пригрело предателя на своей груди...
    Masya Masya
  24. С_Байкала (Александр) Сегодня, 10:46
    Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
    Вообще-то М.Захарова абсолютно правильно назвала его вчера английским шпионом.
    По поводу закрытия посольства в Питере: это что - отдельное государство? Зачем там посольство?
    Сейчас пойдут пикеты, акции и т.д, где как раз и засветятся получающие там зарплату. Вообще, в стране тяжелое положение, а тут единственный источник заработка отбирают, повышают безработицу!! am (шутка)
    С_Байкала
  25. Окорок (джон) Сегодня, 10:56
    "простые россияне" в лондоны не ездят...а вот отсутствие бритского консульства во второй столице лишит их возможности мутить воду и вмешиваться в наши внутренние дела
    обняли до хруста и расцеловали
    Окорок
  26. Roster (Roster) Сегодня, 10:57
    Как Боря сильно переживает об изучении английского в России...А в самой Британии через десяток лет про такой язык могут и не вспомнить, в ходу будет суахили smile
    Roster
  27. Околоточный (Алексей) Сегодня, 11:08
    Борис!!! Ты не прав!!!
    Околоточный
  28. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:11
    БОрис, ты лучше расскажи не про Британский совет, а про отсутствие британского обращения в ОЗХО в нарушение Конвенции о запрете химического оружия - есть что скрывать?

    P.S. ВО продолжает пропагандистски топить за Британию - в очередной раз британский подданный и шпион Скрипаль упорно называется "экс-сотрудником ГРУ".
    Оператор
  29. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:14
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,

    Ну да, сначала кино показали про газ "Новичок", потом траванули крысу с крыской.
    Нагличанам вообще надо закрыть въезд в Россию, а собственно в чем мы зависим от наглии? Станки, оборудование, медикаменты? Что такого мы от них получаем эксклюзивного?
    Британский совет прикрыли, этоу шпионскую лавочку, мало. Какие-то щадяшие меры, я недоволен. Наши ответки должны быть всегда круче, пока сами не заплачут.
    Балу
  30. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:35
    Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,сказал Джонсон.

    И вся Россия принялась рыдать о невозможности изучать английский язык laughing ... и это патлатое правит МИДом наглии ... wassat
    a.s.zzz888
  31. Jurkovs (Юрков Сергей) Сегодня, 11:42
    Прокукарекал петушок.
    Jurkovs
  32. kefan (kefan) Сегодня, 11:56
    И это Глава МИД? Интересно, из какого цирка его подобрали?
    kefan
  33. gippernano (Neo) Сегодня, 12:00
    Да засунь свой английский куда поглубже, надо будет на русском все оймешь, .
    gippernano
  34. hiller (hiller) Сегодня, 12:01
    ну тогда действия мелкобритов вредят простым англичанам!
    hiller
  35. Росси-Я (Владимир) Сегодня, 12:08
    В чем сходство "британских ученных" и британских политиков"?
    - И те и другие считают...
    А разница в том, что "британские ученные" думают, что считают, а "британские политики" - считают, что думают!
    Росси-Я
  36. besik (юрий) Сегодня, 12:31
    Цитата: Росси-Я
    В чем сходство "британских ученных" и британских политиков"?
    - И те и другие считают...
    А разница в том, что "британские ученные" думают, что считают, а "британские политики" - считают, что думают!

    от души!
    besik
  37. Иеремия (Виталий) Сегодня, 12:42
    Рядовым россиянам наверное, как то фиолетово...А то что меньше буде всяких англоязычных недоносков, которые оболванивают сопливые пустопорожние головы-тоже плюс..А английский неплохо получается по интернету...Во всяком случае ваша шалупонь, Боря, по телефону понимает
    Иеремия
    1. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 13:02
      как только мы начинаем учить язык другой страны она к нам с войной лезет и получает п..ды
      Дед Махно
  38. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 13:00
    И все это конец!!! живя в Новокузнецке я думал о том как же теперь ехать (насрать)в англию
    Дед Махно
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