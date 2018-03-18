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Борис Джонсон прокомментировал ответные меры России
Глава британского МИД Борис Джонсон ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов «бесполезными», передает РИА Новости.
Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что в ответ на действия Лондона вышлет из страны 23 британских дипломатов, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.
Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства за то, что оно «твердо противостоит ужасному поведению» российского руководства.
Британский министр отметил также, что поддержку Великобритании выразили лидеры ФРГ, Франции и США.
Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило, что в ответ на действия Лондона вышлет из страны 23 британских дипломатов, закроет Генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.
Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы,сказал Джонсон.
Он назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Соединенного Королевства за то, что оно «твердо противостоит ужасному поведению» российского руководства.
Британский министр отметил также, что поддержку Великобритании выразили лидеры ФРГ, Франции и США.
Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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