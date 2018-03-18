Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

Голосование проходит впервые в Республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой,

Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! … Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить,