13:06 18 марта
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Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил сегодняшние выборы с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.



Голосование проходит впервые в Республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой,
цитирует Аксенова РИА Новости.


Он также напомнил, что 18 марта является двойным праздником и поздравил крымчан с четвертой годовщиной вхождения полуострова в состав РФ.

Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! … Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить,
заявил глава региона.

В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Согласно сообщению, «видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии». На полуострове зарегистрировано 1,48 млн. избирателей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

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Комментарии 47

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  1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 10:23
    А Аксенов в чем то прав ..Путину нужно доверие большинства и "карт-бланш" , его заявление о создании новых видов вооружения и т.д. Россия вступает в новую эпоху и теперь с западом будем по другому разговаривать ! "партнеров" больше не будет .
    На участках избирательных очереди..(как в СССР за колбасой)))..Россия надеятся на тебя Владимир, имя соответствующее переломному моменту в истории России!
    РАЙКОМ
    1. Vard Сегодня, 10:28
      Надеемся что и во внутренней политике он будет меньше думать об олигархах, а больше о простых людях...
      Vard
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 10:36
        Цитата: Vard
        Надеемся что и во внутренней политике он будет меньше думать об олигархах, а больше о простых людях...
        Радостно,что надеются не все,
        пусть хотя бы подумает о выполнении "майских указов" 2012 года( один из них средняя з/п 38 т.р.)
        Анти-Корр.
        1. Например Сегодня, 10:46
          Антикорр, именно Путин указы давал. Исполнять их должно правительство и прочие исполнительные органы власти.
          А вот ты подумай, прежде чем писать и жаловаться на судьбу свою..
          Средняя температура пациентов в больнице тебя тоже волнует?
          Например
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:17
            Цитата: Например
            именно Путин указы давал. Исполнять их должно правительство и прочие исполнительные органы власти.

            То есть у президента огромные полномочия и власть, а ответственности нет? Меня такой расклад не устраивает.
            Анти-Корр.
            1. Татьяна Сегодня, 11:53
              Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года
              Правильно сравнил! yes Ибо их политическая подоплёка и суть одна и та же - добровольный массовый выход жителей Крыма из состава Украины и возвращение его в состав РФ.
              Татьяна
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 12:11
                Цитата: РАЙКОМ
                На участках избирательных очереди..(как в СССР за колбасой)))..Россия надеятся на тебя Владимир

                Вот так походя и в СССР плюнул и за всех решил, что Путин дескать наша надежда!
                А очередь действительно была. Все знакомые. С одного двора. Все за Грудинина. ...При чем здесь Путин?
                Цитата: РАЙКОМ
                Путину нужно доверие большинства и "карт-бланш"

                У него уже было много "карт-бланшей", вы хотите убедить, что еще один что то изменит?
                Stas157
                1. Яга (Владимирович) Сегодня, 12:31
                  Цитата: РАЙКОМ
                  На участках избирательных очереди..(как в СССР за колбасой)))..Россия надеятся на тебя Владимир
                  Вот так походя и в СССР плюнул и за всех решил, что Путин дескать наша надежда!
                  А очередь действительно была. Все знакомые. С одного двора. Все за Грудинина. ...При чем здесь Путин?
                  Цитата: РАЙКОМ
                  Путину нужно доверие большинства и "карт-бланш"
                  У него уже было много "карт-бланшей", вы хотите убедить, что еще один что то изменит?


                  Не ломайте все жизненные устои урапатриотам У них смотря соловья и киселя все зер гут .
                  Давеча подошел один сотрудник и говорит "ну вот Владимирович я уже хотел за другого кандидата голосовать но посмотрел фильм Путин решил что кроме ВВП нет никого достойного " это господа диагноз laughing люди выбирают не мозгом а телевизором и пусть бы он голосовал за Путина никто нге против но хотелось бы что бы это были весомые доводы в пользу этого кандидата а не док фильм
                  С таким успехом думаю через 6 лет если фильм выйдет про Собчак то он выберет Собчак
                  Яга
                  1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:47
                    Цитата: Яга
                    люди выбирают не мозгом а телевизором и пусть бы он голосовал за Путина никто нге против но хотелось бы что бы это были весомые доводы в пользу этого кандидата а не док фильм

                    В 90-ых березовский , перефразировав их учителя геббельса, сказал "дайте мне телеканалы и я своего лабрадора сделаю президентом." Вот так и получаются пиар-персоны.
                    Анти-Корр.
                2. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 13:05
                  Грудинин - фермер, даже представить его курс внешней политики не могу.... Министром СХ можно сделать - пусть попробует наладит его, но решать судьбу страны - по моему ВВП тут куда лучше справляется...
                  Freelancer7
        2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 10:57
          А кто не давал ЛИЧНО выполнить и перевыполнить, как те, у кого выше средней?
          виктор н
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:29
      РАЙКОМ (Виталий Михалыч) hi
      Россия вступает в новую эпоху и теперь за западом будем по другому разговаривать ! "партнеров" больше не будет .
      Посмотрим.У нас на это посмотрим целых шесть лет впереди.Загадывать не будем.Уж сильно долго в и вашим и нашим игрались.
      Наблюдатель2014
      1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:35
        Цитата: Наблюдатель2014
        РАЙКОМ (Виталий Михалыч) hi
        Россия вступает в новую эпоху и теперь за западом будем по другому разговаривать ! "партнеров" больше не будет .
        Посмотрим.У нас на это посмотрим целых шесть лет впереди.Загадывать не будем.Уж сильно долго в и вашим и нашим игрались.

        Я тоже не люблю загадывать на будущее , но пора бы уж перейти в наступление по всем фронтам!
        Украиной нужно заняться конкретно.. Этот курятник в Киеве пора разгонять!
        РАЙКОМ
    3. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:34
      Цитата: РАЙКОМ
      На участках избирательных очереди..

      Это где? У нас нет никаких очередей. Всё, как всегда...Надежда ваша умрёт последней, после 2024 года, когда выбора уже не будет... request
      Esoteric
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:43
        Цитата: Esoteric
        Цитата: РАЙКОМ
        На участках избирательных очереди..

        Это где? У нас нет никаких очередей. Всё, как всегда...Надежда ваша умрёт последней, после 2024 года, когда выбора уже не будет... request

        Может не в ту дверь выстроился, дружище? А то отойди, может кому срочно нужно попасть туда.
        Rusland
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 11:01
          Цитата: Rusland
          Цитата: Esoteric
          Цитата: РАЙКОМ
          На участках избирательных очереди..

          Это где? У нас нет никаких очередей. Всё, как всегда...Надежда ваша умрёт последней, после 2024 года, когда выбора уже не будет... request

          Может не в ту дверь выстроился, дружище? А то отойди, может кому срочно нужно попасть туда.

          У той двери только ваши-дерутся между собой и без очереди лезут. laughing Ишь как со страху прихватило laughing
          На нашем участке при мне проголосовало 3 человека и усе пока.
          ДЕДПИХТО
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:16
            Цитата: ДЕДПИХТО
            Цитата: Rusland
            Цитата: Esoteric
            Цитата: РАЙКОМ
            На участках избирательных очереди..

            Это где? У нас нет никаких очередей. Всё, как всегда...Надежда ваша умрёт последней, после 2024 года, когда выбора уже не будет... request

            Может не в ту дверь выстроился, дружище? А то отойди, может кому срочно нужно попасть туда.

            У той двери только ваши-дерутся между собой и без очереди лезут. laughing Ишь как со страху прихватило laughing
            На нашем участке при мне проголосовало 3 человека и усе пока.

            Так держать, дружище! Продолжайте наблюдения, радируйте СМС! hi В ту дверь не входите, терпите.
            Rusland
            1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:36
              [quote=Rusland][quote=ДЕДПИХТО][quote=Rusland][qu
              ote=Esoteric][quote=РАЙКОМ]На участках избирательных очереди..[/quote]
              На нашем участке при мне проголосовало 3 человека и усе пока.[/quote]
              Так держать, дружище! Продолжайте наблюдения, радируйте СМС! hi В ту дверь не входите, терпите.[/quote]
              Вот видишь, ДЕДАПЫХТО скорежило при явке трёх человек на 3%. Представляешь, что с ним будет, если на изб.участок придут 100 человек am А они придут yes
              Теренин
        2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:04
          Цитата: Rusland
          Может не в ту дверь выстроился, дружище?

          Судя по "основательному анализу" про смерть надежды, они "пятая колонна", около этой двери будут стоять шесть лет yes
          Теренин
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:20
            Цитата: Теренин
            Цитата: Rusland
            Может не в ту дверь выстроился, дружище?

            Судя по "основательному анализу" про смерть надежды, они "пятая колонна", около этой двери будут стоять шесть лет yes

            Да, Геннадий, стремятся держаться ближе к народу, изоляция для них от внешнего мира смерти подобна. hi
            Rusland
      2. ML-334 Сегодня, 11:54
        Чем наш хуже Си,посмотрим по делам и изменим-всё в наших руках.
        ML-334
    4. Яга (Владимирович) Сегодня, 10:42
      А Аксенов в чем то прав ..Путину нужно доверие большинства и "карт-бланш" , его заявление о создании новых видов вооружения и т.д. Россия вступает в новую эпоху и теперь с западом будем по другому разговаривать ! "партнеров" больше не будет .


      Было бы куда приятней если бы мы видели смену в виде молодых патриотичных достойных образованных людей
      А так что то ссыкотно видеть в качестве кандидатов Жирика Сурайкина или Собчак
      Что совсем Россия обнищала достойными людьми ?
      Грудинин П Н не спорю достойный кандидат но и ему годков то не мало
      А старшее поколение прекрасно помнит хорошие и жирные времена Брежнева и потом массовый мор генсеков от старой гвардии а итог у власти Горбачев
      Яга
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 11:03
        Да что-то никак не созреют молодые-энергичные кандидаты в президенты!!
        Жалко выдвинуть?!
        В поле зрения - только сам Путин активно молодёжь продвигает, а Вас и не заметно совсем.
        виктор н
      2. ML-334 Сегодня, 12:01
        Чем Грудинин удостоился-распиарили на названии "совхоз имени Ленина".Он Порошенко сто очков вперёд даст-врать начал ещё до выборов.
        ML-334
    5. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 10:59
      Сегодняшнее голосование на выборах президента это и есть повторный референдум в Крыму о котором трепались наши "партнеры", после этих выборов у них не будет морального права ставить под сомнение референдум 2014 года, хотя понятие морали у них напрочь отсутствует.
      предки с Дона
    6. AUL (Александр) Сегодня, 11:26
      Райком, вы не находите, что ведете агитацию в день выборов?А это - статья! am
      AUL
    7. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:48
      Народу в Севастополе пошло сегодня на выборы ,как в 2014 году . Опять сплотились .
      30 вис
  2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 10:24
    Ну если бы стало хуже чем было при Украине наверно Крымчане не были бы так довольны и благодарны.
    То же и в стране в целом, было бы хреново не голосовали бы за.........
    RASKAT
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:32
      Цитата: RASKAT
      Ну если бы стало хуже чем было при Украине наверно Крымчане не были бы так довольны и благодарны.

      hi
      Верно. Значительно не хуже. Но ведь структурные изменения целого региона не делаются в одночасье. Прошло-то всего 4 года, а Крым увешен новинками, как новогодняя ёлка, а главное - обеспечена спокойная жизнь людей на полуострове и это дорогого стоит (если посмотреть на забрызганную кровью и раздолбанную Руину). Сегодня в Крыму люди спокойно делают свой выбор, а за ними наблюдают сотни иностранных наблюдателей, не взирая на хотелки и угрозы Киева.
      Лелёк
  3. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:25
    Крымчане мы с вами,не кому ни отдадим.
    Teberii
  4. Яга (Владимирович) Сегодня, 10:29
    Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

    Не уместное сравнение
    Крым территория России и это неоспоримо и нынешние выборы никак не могут влиять на статус Крыма
    И властям нужно перестать натягивать себе рейтинг за счет Крыма так как это было в первую очередь заслуга людей
    Яга
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:48
      Я власти всегда критикую, но здесь и им надо отдать должное за тот экономический вклад в строительство и развитие Крыма, безусловно в ущерб другим регионам. И не засчитать это себе в рейтинг...? ну, сверх скромности feel
      Цитата: Яга
      И властям нужно перестать натягивать себе рейтинг за счет Крыма так как это было в первую очередь заслуга людей
      Теренин
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 10:38
    В 2014 году был шанс присоединить и другие области Украины, но решили "не воевать с натой и уважать партнеров". В итоге все равно получили и "войну с натой, и уважение партнеров, и разрастание нацизма", пока в гибридном режиме.
    Altona
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 11:05
      Это, пардон, каким боком к теме?
      виктор н
  6. Главный Врач (Владимир Михайлович) Сегодня, 10:38
    Не самое лучшее сравнение
    Главный Врач
  7. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 10:43
    Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

    Он бы лучше вспомнил про Референдум 1991-го года, когда Ельцинская "семейка" навалила на итоги Референдума в следствии чего Крым оказался в другом государстве, а не в соседней республике общей страны.
    Кстати, действующий Президент почему то данный факт нигде не упоминает в своих пламенных речах. Странно, правда?)
    Sovetskiy
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 11:07
    Цитата: виктор н
    Это, пардон, каким боком к теме?

    -----------------------
    К теме 2014 года в плане референдумов.
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 11:09
    Цитата: Sovetskiy
    Кстати, действующий Президент почему то данный факт нигде не упоминает в своих пламенных речах. Странно, правда?)

    -------------------------------
    Не странно, он же продукт системы, которая утвердилась после 1991 года и является её охранителем. Действующий Президент изо всех сил стремится сохранить статус-кво ельцинизма и "святых 90-х".
    Altona
    1. кедр (Евгений) Сегодня, 11:28
      Если Бы Действующий Президент был продукт однополярной системы, да хотел БЫ, Крым до сих пор был БЫ Украинским.
      Резкость - то наведите, может тогда наконец за деревьями лес видеть начнёте...
      кедр
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 12:26
        Цитата: кедр
        Если Бы Действующий Президент был продукт однополярной системы, да хотел БЫ, Крым до сих пор был БЫ Украинским.
        Резкость - то наведите, может тогда наконец за деревьями лес видеть начнёте...

        Наша элита решила не ложиться под США. Но, разве это изменило ее паразитический образ жизни? Разве там на верху стали меньше грести под себя? Почему же тогда аномальный разрыв между бедными и богатыми, только увеличивается!
        Stas157
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:42
          Цитата: Stas157
          Наша элита решила не ложиться под США.

          Сомнительное утверждение what , мы же с Вами знаем, что 66% имеют второе гражданство, а если копнуть по жёнам и детям , так может и 90 % получится. Там они жить мечтают, а здесь у них "кормовая база".
          Анти-Корр.
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 11:12
    Цитата: RASKAT
    Ну если бы стало хуже чем было при Украине наверно Крымчане не были бы так довольны и благодарны.

    --------------------------------------
    В плане того, что Крым получил он нас инфраструктурную реконструкцию в интересах полуострова-новое шоссе, энергомост, мост с материковой Россией, жилищное строительство, реконструкцию курортов, надежная защита со стороны Черноморского флота. Крым получил бы это от Украины? Сильно сомневаюсь.
    Altona
  11. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 11:13
    Леха Навальный, с утра портит воздух. "Избирательные участки на Чукотке в 8 часов утра. Нам предлагается поверить, что это люди добровольно встали в воскресенье в семь, чтобы плотно забить собой помещение для голосования"https://twitter.com/navalny/status/9
    75103179661762571
    vladimirvn
  12. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:26
    не стал бы сравнивать выборы с референдумом 2014 года,всё таки эмоциональный фон сейчас более спокойный в Крыму(по крайней мере мне за тысячу км от нашего нового региона так кажется),но это даже лучше,значит жители полуострова воспринимают себя в составе России,как что то само собой разумеющееся,нормальное...ну и конечно эти выборы они окончательно закрепят Крым в составе России в плане участия крымчан в формировании высших органов власти России...
    taiga2018
  13. Опер (Игорь) Сегодня, 11:51
    Цитата: РАЙКОМ
    Украиной нужно заняться конкретно.. Этот курятник в Киеве пора разгонять!

    Зверинец точнее!
    А крымчане молодцы! Искренне поздравляю их с 4-й годовщиной возвращения домой!
    Опер
  14. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 11:51
    Кстати про выборы.
    Кто в курсе, бюллетени еще бесплатные или уже налог за неотъемлемое право гражданина ввели?
    Sovetskiy
  15. serriy (serriy) Сегодня, 13:02
    Сходил на выборы. Подарили там значёк "Я выбрал Президента". good
    Как они догадались, кого я выбрал? good bully
    serriy
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