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Аксенов сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил сегодняшние выборы с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
Он также напомнил, что 18 марта является двойным праздником и поздравил крымчан с четвертой годовщиной вхождения полуострова в состав РФ.
В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Согласно сообщению, «видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии». На полуострове зарегистрировано 1,48 млн. избирателей.
Голосование проходит впервые в Республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой,цитирует Аксенова РИА Новости.
Он также напомнил, что 18 марта является двойным праздником и поздравил крымчан с четвертой годовщиной вхождения полуострова в состав РФ.
Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! … Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить,заявил глава региона.
В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Согласно сообщению, «видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии». На полуострове зарегистрировано 1,48 млн. избирателей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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