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Чтиво выходного дня. Ну, за выборы!..
В рубрике «Чтиво выходного дня» в день выборов представляем материал, связанный с выборами в России и других странах.
Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.
Для начала – о явке на выборах президента России в разные периоды.
На выборах президента РСФСР в 1991 года к урнам для голосования пришли 76,6% населения страны. Этот рекорд не побит до сих пор.
В 1996 году в России состоялись первые (и пока единственные) выборы, в которых было два тура. Явка тогда составила 69,8% в первом туре и 69,4% во втором.
Год 2000-й. Явка продолжала падать. Проголосовать на выборы президента пришли 68,7% избирателей.
В 2004-м году тенденция сохранилась. Показатели явки впервые просели ниже 65%, составив 64,38 процента от числа россиян, имеющих право голоса. Это был антирекорд за всю новейшую историю страны.
На выборах, по итогам которых победу праздновал Дмитрий Медведев (2008 год), явка по отношению к предыдущим выборам подросла. Речь тогда шла уже о 69,81%.
И, наконец, в 2012 году в голосовании по кандидатурам на пост президента Российской Федерации участие приняли 65,34% избирателей.
Регионом, установившим абсолютный рекорд явки, тогда стала Чеченская Республика. Местная избирательная комиссия отчиталась о 99,61% «посещаемости» участков избирателями. Наименьшую явку продемонстрировала Владимирская область – отдали голос на выборах президента тогда чуть более 53% избирателей.
Теперь несколько слов о системе обязательного голосования в странах мира. Речь идёт о том, что в ряде государств этот принцип охраняется на законодательном уровне. Действует он, например, в Бразилии, на Кипре, в Люксембурге, Эквадоре, КНДР, Лихтенштейне, Перу, в некоторых кантонах Швейцарии, а также в Австралии и других государствах. Так, в Перу голосование обязательно для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. На людей более старшего поколения эта норма не распространяется. В Бразилии, где голосовать можно с 16-ти лет, обязательное участие в выборах предусмотрено, как и в Перу, для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. При этом есть дополнительная норма, которая предусматривает особую категорию людей, которые могут приходить на избирательные участки по своему усмотрению. Речь идёт о неграмотных гражданах.
Высоким процентом абсентеизма отличаются в разных странах мира представители различных сект, «правлением» которых заявлено, что политические предпочтения (а значит и голосование по тем или иным кандидатурам) могут внести раскол в «духовное братство». Другими словами, фактически признаётся, что наличие различных политических предпочтений у рядовых членов сект мешает управлению ими со стороны тех, кто в сектах - за главного.
Остаётся напомнить, что сегодня в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 и завершат свою работу в 20:00 по местному времени. Ничто не мешает продемонстрировать свою гражданскую активность и посетить свой участок для голосования.
Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.
Для начала – о явке на выборах президента России в разные периоды.
На выборах президента РСФСР в 1991 года к урнам для голосования пришли 76,6% населения страны. Этот рекорд не побит до сих пор.
В 1996 году в России состоялись первые (и пока единственные) выборы, в которых было два тура. Явка тогда составила 69,8% в первом туре и 69,4% во втором.
Год 2000-й. Явка продолжала падать. Проголосовать на выборы президента пришли 68,7% избирателей.
В 2004-м году тенденция сохранилась. Показатели явки впервые просели ниже 65%, составив 64,38 процента от числа россиян, имеющих право голоса. Это был антирекорд за всю новейшую историю страны.
На выборах, по итогам которых победу праздновал Дмитрий Медведев (2008 год), явка по отношению к предыдущим выборам подросла. Речь тогда шла уже о 69,81%.
И, наконец, в 2012 году в голосовании по кандидатурам на пост президента Российской Федерации участие приняли 65,34% избирателей.
Регионом, установившим абсолютный рекорд явки, тогда стала Чеченская Республика. Местная избирательная комиссия отчиталась о 99,61% «посещаемости» участков избирателями. Наименьшую явку продемонстрировала Владимирская область – отдали голос на выборах президента тогда чуть более 53% избирателей.
Теперь несколько слов о системе обязательного голосования в странах мира. Речь идёт о том, что в ряде государств этот принцип охраняется на законодательном уровне. Действует он, например, в Бразилии, на Кипре, в Люксембурге, Эквадоре, КНДР, Лихтенштейне, Перу, в некоторых кантонах Швейцарии, а также в Австралии и других государствах. Так, в Перу голосование обязательно для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. На людей более старшего поколения эта норма не распространяется. В Бразилии, где голосовать можно с 16-ти лет, обязательное участие в выборах предусмотрено, как и в Перу, для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. При этом есть дополнительная норма, которая предусматривает особую категорию людей, которые могут приходить на избирательные участки по своему усмотрению. Речь идёт о неграмотных гражданах.
Высоким процентом абсентеизма отличаются в разных странах мира представители различных сект, «правлением» которых заявлено, что политические предпочтения (а значит и голосование по тем или иным кандидатурам) могут внести раскол в «духовное братство». Другими словами, фактически признаётся, что наличие различных политических предпочтений у рядовых членов сект мешает управлению ими со стороны тех, кто в сектах - за главного.
Остаётся напомнить, что сегодня в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 и завершат свою работу в 20:00 по местному времени. Ничто не мешает продемонстрировать свою гражданскую активность и посетить свой участок для голосования.
Использованы фотографии: Фейсбук
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