Чтиво выходного дня. Ну, за выборы!..

В рубрике «Чтиво выходного дня» в день выборов представляем материал, связанный с выборами в России и других странах.Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.Для начала – о явке на выборах президента России в разные периоды.На выборах президента РСФСР в 1991 года к урнам для голосования пришли 76,6% населения страны. Этот рекорд не побит до сих пор.В 1996 году в России состоялись первые (и пока единственные) выборы, в которых было два тура. Явка тогда составила 69,8% в первом туре и 69,4% во втором.Год 2000-й. Явка продолжала падать. Проголосовать на выборы президента пришли 68,7% избирателей.В 2004-м году тенденция сохранилась. Показатели явки впервые просели ниже 65%, составив 64,38 процента от числа россиян, имеющих право голоса. Это был антирекорд за всю новейшую историю страны.На выборах, по итогам которых победу праздновал Дмитрий Медведев (2008 год), явка по отношению к предыдущим выборам подросла. Речь тогда шла уже о 69,81%.И, наконец, в 2012 году в голосовании по кандидатурам на пост президента Российской Федерации участие приняли 65,34% избирателей.Регионом, установившим абсолютный рекорд явки, тогда стала Чеченская Республика. Местная избирательная комиссия отчиталась о 99,61% «посещаемости» участков избирателями. Наименьшую явку продемонстрировала Владимирская область – отдали голос на выборах президента тогда чуть более 53% избирателей.Теперь несколько слов о системе обязательного голосования в странах мира. Речь идёт о том, что в ряде государств этот принцип охраняется на законодательном уровне. Действует он, например, в Бразилии, на Кипре, в Люксембурге, Эквадоре, КНДР, Лихтенштейне, Перу, в некоторых кантонах Швейцарии, а также в Австралии и других государствах. Так, в Перу голосование обязательно для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. На людей более старшего поколения эта норма не распространяется. В Бразилии, где голосовать можно с 16-ти лет, обязательное участие в выборах предусмотрено, как и в Перу, для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. При этом есть дополнительная норма, которая предусматривает особую категорию людей, которые могут приходить на избирательные участки по своему усмотрению. Речь идёт о неграмотных гражданах.Высоким процентом абсентеизма отличаются в разных странах мира представители различных сект, «правлением» которых заявлено, что политические предпочтения (а значит и голосование по тем или иным кандидатурам) могут внести раскол в «духовное братство». Другими словами, фактически признаётся, что наличие различных политических предпочтений у рядовых членов сект мешает управлению ими со стороны тех, кто в сектах - за главного.Остаётся напомнить, что сегодня в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 и завершат свою работу в 20:00 по местному времени. Ничто не мешает продемонстрировать свою гражданскую активность и посетить свой участок для голосования.