13:04 18 марта
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Чтиво выходного дня. Ну, за выборы!..

В рубрике «Чтиво выходного дня» в день выборов представляем материал, связанный с выборами в России и других странах.

Чтиво выходного дня. Ну, за выборы!..


Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.


Для начала – о явке на выборах президента России в разные периоды.

На выборах президента РСФСР в 1991 года к урнам для голосования пришли 76,6% населения страны. Этот рекорд не побит до сих пор.
В 1996 году в России состоялись первые (и пока единственные) выборы, в которых было два тура. Явка тогда составила 69,8% в первом туре и 69,4% во втором.

Год 2000-й. Явка продолжала падать. Проголосовать на выборы президента пришли 68,7% избирателей.

В 2004-м году тенденция сохранилась. Показатели явки впервые просели ниже 65%, составив 64,38 процента от числа россиян, имеющих право голоса. Это был антирекорд за всю новейшую историю страны.

На выборах, по итогам которых победу праздновал Дмитрий Медведев (2008 год), явка по отношению к предыдущим выборам подросла. Речь тогда шла уже о 69,81%.

И, наконец, в 2012 году в голосовании по кандидатурам на пост президента Российской Федерации участие приняли 65,34% избирателей.
Регионом, установившим абсолютный рекорд явки, тогда стала Чеченская Республика. Местная избирательная комиссия отчиталась о 99,61% «посещаемости» участков избирателями. Наименьшую явку продемонстрировала Владимирская область – отдали голос на выборах президента тогда чуть более 53% избирателей.

Теперь несколько слов о системе обязательного голосования в странах мира. Речь идёт о том, что в ряде государств этот принцип охраняется на законодательном уровне. Действует он, например, в Бразилии, на Кипре, в Люксембурге, Эквадоре, КНДР, Лихтенштейне, Перу, в некоторых кантонах Швейцарии, а также в Австралии и других государствах. Так, в Перу голосование обязательно для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. На людей более старшего поколения эта норма не распространяется. В Бразилии, где голосовать можно с 16-ти лет, обязательное участие в выборах предусмотрено, как и в Перу, для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. При этом есть дополнительная норма, которая предусматривает особую категорию людей, которые могут приходить на избирательные участки по своему усмотрению. Речь идёт о неграмотных гражданах.

Высоким процентом абсентеизма отличаются в разных странах мира представители различных сект, «правлением» которых заявлено, что политические предпочтения (а значит и голосование по тем или иным кандидатурам) могут внести раскол в «духовное братство». Другими словами, фактически признаётся, что наличие различных политических предпочтений у рядовых членов сект мешает управлению ими со стороны тех, кто в сектах - за главного.

Остаётся напомнить, что сегодня в Российской Федерации проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8:00 и завершат свою работу в 20:00 по местному времени. Ничто не мешает продемонстрировать свою гражданскую активность и посетить свой участок для голосования.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 117

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:32
    Я проголосовал. Взял на себя часть ответственности за свою страну. На участке народу намного больше, чем на последних выборах в Госдуму.
    Аристарх Людвигович
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:37
      Я тоже проголосовал.Так давайте посчитаем сколько хотя бы из участников сайта, сходил оторвался от монитора.
      Teberii
      1. Кроу (Александр) Сегодня, 10:40
        Интересный стишок попался...

        С чего начинается Родина?
        С плевка, что запущен в народ,
        С чеченов, лезгинку танцующих,
        У Боровицких ворот.

        А может она начинается
        С Беслана и взрывов в метро

        И то, что досрочно на выборах
        Опять победило ЕдРо.

        С чего начинается Родина?
        С жирующих жизнью столиц

        И с сытых улыбок, что видим мы
        На мордах у всех первых лиц.

        А может она начинается
        С зарплаты в семь тысяч рублей,

        С того, что в бюджете нет денег
        На ясли и учителей.

        С чего начинается Родина?
        С детишек больных и сирот,
        Которым дает на лечение
        Несчастный и бедный народ.
        А может она начинается
        С тех ветеранов войны,
        Которые век доживают свой
        В землянке бедны и больны.

        С чего начинается Родина?
        С врачей, что купили диплом,

        С тех поликлиник, которые
        Ждут денег за каждый прием.

        А может она начинается
        С квартплат, что безмерно растут.

        И с пенсионеров, которые
        Копейки считают и мрут.

        С чего начинается Родина?
        С рояля в Ледовом дворце,

        С мигалок народ разгоняющих,
        В Москве на Садовом кольце.

        А может она начинается
        С трубы, что качает наш газ,

        Со Сколково и Олимпийских игр, что «сильными» сделают нас?

        С чего начинается Родина?
        С полиции и ФСБ,

        И полчищ мигрантов, которые
        По-русски ни «Мэ» и не «Бэ».

        А может она начинается,
        С понятий «не пойман не вор»?

        Где инфраструктуру подпольную Крышует сам Генпрокурор.

        С чего начинается Родина?
        С картинки в твоем букваре…

        Пора б окунуться в действительность,
        Ведь век, уж,
        Не тот на дворе.

        А может она начинается
        С откатов бюджетных деньжат,

        С тех средств, что теперь миллиардами, в оффшорах на вкладах лежат.

        С чего начинается Родина?
        С разврата и прочих утех,

        С того, что добро и порядочность, Теперь вызывают лишь смех.

        А может она начинается
        С той песни, что пела нам мать…?

        Подумай еще раз, как следует,
        Когда будешь голосовать!!!
        Кроу
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:46
          Александр! Вы своим стихом, как мне кажется, агитируете голосовать не за нынешнего президента. А агитация в день выборов запрещена! Не пора ли придерживаться закона?
          Я также сходил вместе с женой проголосовал за своего кандидата. Все на выборы!
          СРЦ П-15
          1. Кроу (Александр) Сегодня, 10:50
            Я призвал ещё раз подумать хорошенько. Агитации нуль. Проголосовал за ..., мне именно он кажется достойным кандидатом.
            Кроу
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:56
              Цитата: Кроу
              Проголосовал за ..., мне именно он кажется достойным кандидатом.

              А мне он не кажется достойным кандидатом! sad
              СРЦ П-15
              1. Кроу (Александр) Сегодня, 11:14
                Тогда и не стоило Вам за него голосовать. У каждого свой выбор, своя голова на плечах, своя жизнь и мера.
                Кроу
                1. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:26
                  Цитата: Кроу
                  Кроу (

                  Цитата: СРЦ П-15
                  СРЦ П-15

                  Александры! hi hi Кончаем копья ломать сегодня,будем ломать завтра
                  Цитата: Монос
                  Буду нагло и напористо агитировать!

                  Не надо Виктор агитации.хватит,у всех голова на плечах есть.Я тоже сходил Коллеги проголосовал,за кого не скажу,узнаете завтра. hi hi hi С уважением Коллеги!
                  влад66
                  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:33
                    Цитата: влад66
                    Я тоже сходил Коллеги проголосовал,за кого не скажу,узнаете завтра.

                    Я не Настрадамус, но уже сейчас знаю за кого Вы Владимир проголосовали. Вы удивитесь, но я тоже проголосовал за этого кандидата! laughing
                    СРЦ П-15
                    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 12:39
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Александр! Вы своим стихом, как мне кажется, агитируете голосовать не за нынешнего президента. А агитация в день выборов запрещена! Не пора ли придерживаться закона?

                      Да за Путина тут тельняшку рвут в первом же комментарии под соседней статьей!
                      Цитата: РАЙКОМ
                      На участках избирательных очереди..(как в СССР за колбасой)))..Россия надеятся на тебя Владимир, имя соответствующее переломному моменту в истории России!

                      Справедливости ради, сделайте, такое же замечание и этому коллеге. А, то что то никто даже не возмутился, что за Путина агитация идет. Наоборот, плюсиков наставили!
                      Stas157
                  2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:28
                    Цитата: влад66
                    Кончаем копья ломать сегодня,будем ломать завтра

                    Вот это правильно. А сегодня я всех поздравляю
                    с ДНЁМ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ ! Очень символично. good
                    Разрешите в честь праздника "угостить" Вас русским переводом одной очень известной французской песни, а то Монос ставит фиг знает что request
                    Анти-Корр.
            2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:05
              Цитата: Кроу
              Я призвал ещё раз подумать хорошенько. Агитации нуль. Проголосовал за ..., мне именно он кажется достойным кандидатом.

              Вот совести у вас совершенно нет, а если и приберегли её для родных и близких, то размером с воробьиную коленку. hi
              ul_vitalii
              1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:15
                Буду нагло и напористо агитировать! laughing
                Монос
                1. Кроу (Александр) Сегодня, 11:23
                  Цитата: Монос
                  Буду нагло и напористо агитировать!

                  Ну тогда извиняйте
                  Кроу
                2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:25
                  Цитата: Монос
                  Буду нагло и напористо агитировать!

                  Правильно делаете, Вы ещё видос с танцующими бабками выложите, он по смыслу и набору слов, ещё глупее будет. good
                  Анти-Корр.
                  1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:42
                    Цитата: Анти-Корр.
                    ещё глупее будет

                    Вот сами и выложите. Глупость - это по вашей части. smile
                    Монос
                3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:40
                  Многоуважаемый МОНОС! Скажите Вы - нормально себя чувствуете??? Или ... чудакам - закон не писан??? fool
                  Охотовед 2
                  1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:46
                    smile Обоснуйте претензии. И какое вам дело до моего здоровья? Вы проголосовали? Вот и кукарекайте в своём углу.
                    Монос
                    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:55
                      Цитата: Монос
                      smile Обоснуйте претензии. И какое вам дело до моего здоровья? Вы проголосовали? Вот и кукарекайте в своём углу.

                      Вот - уподобляться вам, ну точно не буду. Врезать - тоже не получится. К сожалению.
                      Вы и правда - ЧУДАК!!! С большой буквы! М
                      Охотовед 2
                      1. Монос (Виктор) Сегодня, 12:01
                        Цитата: Охотовед 2
                        Врезать - тоже не получится

                        Есть желание? Приезжайте, адрес могу в личку сбросить, человек с маленькой буквы. smile
                        Монос
                4. dauria (Алексей) Сегодня, 13:00
                  Буду нагло и напористо агитировать!


                  Открывайте сайт на свои кровные, раскручивайте. А потом рискните штрафом и закрытием за агитацию в день выборов. А на ВО не надо. Агитируйте завтра до посинения.
                  dauria
              2. Кроу (Александр) Сегодня, 11:18
                Обычно лишённые совести к ней призывают. Посмотрите на ситуацию в мире. Вы сейчас меня обвиняете не предъявляя никаких аргументов. Как западные "партнёры". А в моей цитате ничего бессовестного нет.
                Кроу
                1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:28
                  Цитата: Кроу
                  А в моей цитате ничего бессовестного нет.

                  Не обращайте внимания коллега, это весеннее обострение , на фоне обещанных новых-старых майских обещаний.
                  Анти-Корр.
                2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 11:29
                  Цитата: Кроу
                  Обычно лишённые совести к ней призывают.

                  Сам начал гадюшник,теперь о совести заговорил! good
                  Вы лучше наброски ваши выложите о том что вашего кандида нагло обсчитали yes
                  Хоть будем знать с чем дело иметь feel
                  Вас Влад
                  1. Кроу (Александр) Сегодня, 12:41
                    Цитата: Вас Влад
                    Вы лучше наброски ваши выложите о том что вашего кандида нагло обсчитали

                    Мало того, что общитали, меня даже в списки не внесли! am
                    Кроу
                    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:49
                      Цитата: Кроу
                      Мало того, что общитали,

                      О, глубина знаний родного (?) языка..... lol
                      Цитата: Кроу
                      даже в списки не внесли!

                      В расстрельные - в первых рядах.... love
                      stalkerwalker
                      1. Кроу (Александр) Сегодня, 13:00
                        О, банда "плюсовщиков" подтянулась, с угрозами
                        Цитата: stalkerwalker
                        В расстрельные - в первых рядах....

                        Ничего, поборемся есчо.
                        Кроу
                3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:44
                  Любезный, а что Вы собственно хотели?!
                  Коммунисты вам плохо, капиталисты плохо, демократы плохо... все плохо...
                  Да и то, это лишь названия которыми манипулируют.
                  Думаете очередные сказочники, что-то изменят?...
                  особенно когда у них даже элементарной программы нет... request
                  "Всегда лучше у других.... и где-то там... у кого-то, а не у нас"
                  Это только в кино и в книжках всё и у всех хорошо
                  Deadушка
                  1. Кроу (Александр) Сегодня, 12:45
                    Цитата: Deadушка
                    Коммунисты вам плохо,

                    Где это я такое говорил? Хорош отсебятину нести, и других в этом обвинять. Дурнее себя искать не нужно, разочаруетесь, не найдёте.
                    Кроу
                    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:57
                      Обвиняет суд, а я писал про недовольства.
                      И где в современных реалиях коммунистов нашел?...
                      ...как и либералов и прочих...

                      Цитата: Кроу
                      Дурнее себя искать не нужно, разочаруетесь, не найдёте.

                      В зеркало, что ли удалось посмотреть.. наконец то?
                      Deadушка
          2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 11:39
            Цитата: СРЦ П-15
            Александр! Вы своим стихом, как мне кажется, агитируете голосовать не за нынешнего президента. А агитация в день выборов запрещена! Не пора ли придерживаться закона?
            Я также сходил вместе с женой проголосовал за своего кандидата. Все на выборы!

            Выборы не только вашего кандидата,так что заканчивайте со своей агитацией..
            ДЕДПИХТО
          3. Mengad (Алекс) Сегодня, 12:04
            Цитата: СРЦ П-15
            Александр! Вы своим стихом, как мне кажется, агитируете голосовать не за нынешнего президента. А агитация в день выборов запрещена! Не пора ли придерживаться закона?
            Я также сходил вместе с женой проголосовал за своего кандидата. Все на выборы!

            Интересно,а по каким критериям вы пришли к выводу что стих напрвлен на нынешнего Президента?Позвольте узнать по каким критериям вы судите? laughing
            Mengad
          4. Комментарий был удален.
        2. RedFox11 Сегодня, 10:49
          Гладенький стишок,типичная манипуляция на острых темах,такой можно про любую страну написать.
          RedFox11
          1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 11:07
            Цитата: RedFox11
            Гладенький стишок,типичная манипуляция на острых темах,такой можно про любую страну написать.

            Ну не любят они Россию yes У них(ну у тех кто в России живёт на самом деле) на повестке дня:всё валить надо laughing
            Надо только ускорение им придать..
            Вас Влад
          2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:10
            Цитата: RedFox11
            Гладенький стишок,типичная манипуляция на острых темах,такой можно про любую страну написать.

            Свинья грязь найдет.
            А человек там, где его мысли. Без философий-выстоял очередь на голосовании, проголосовал за Ответственного, здравомыслящего, компетентного, чья профессия Родину защищать. Желаю ему победы, здоровья, терпенья.
            Балу
          3. Слесарь (Сергей) Сегодня, 11:41
            Цитата: RedFox11
            Гладенький стишок

            Скорее гаденький sad
            Слесарь
        3. виктор н (Виктор н) Сегодня, 10:49
          Мир несовершенен.
          Но взирать на это безразлично нельзя: человеки с низкой социальной ответственностью сегодня не в моде.
          виктор н
        4. виктор н (Виктор н) Сегодня, 10:52
          Вы на Родину не с той стороны смотрите! И сегодня этот вид неприятен и неуместен, как вход в дом через сортир. Непристойно!
          виктор н
        5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:37
          Стишок похоже другая птиса накаркала ...Орлушка-пьянчужка которая или какое подобное тело.
          Оно конечно хаять всё легко, тридцать сребреников к тому же в карман, только сразу такой вопрос - а что ты сделал, чтоб народу, за который ты вроде радетель, жить стало лучше?
          rocket757
        6. Logall (Александр) Сегодня, 11:38
          Вот такое фото прислали. Вот так у нас избиратели относятся
          Пысы: это не я, а то можете подумать. Некоторые здесь присутствующие меня знают в лицо...
          Logall
          1. Greenwood Сегодня, 12:02
            Чем вам Собчак не нравится?! У неё говорят попец классный. Самое главное достоинство для кандидата в президенты, ящетаю.
            Greenwood
            1. Logall (Александр) Сегодня, 12:14
              Мне пофигу за кого проголосовал этот чудак. Смотрите внимательнее: он бюллетень испортил надписью "Ксюха, с тебя ми...". Его голос не засчитан, может к лучшему...
              Logall
              1. Greenwood Сегодня, 12:22
                Плохо будет, если его голос уйдёт в итоге кое-кому....
                Greenwood
          2. Scoun (Roman) Сегодня, 12:45
            Цитата: Logall
            Вот такое фото прислали. Вот так у нас избиратели относятся
            Пысы: это не я, а то можете подумать. Некоторые здесь присутствующие меня знают в лицо...

            Стрёмно когда избиратель такой гнилой и готов отдать управление страной за облабызание детородного органа..... откуда берутся только такие деби**?
            Стрёмно однако.
            Scoun
        7. krops777 (Алексей) Сегодня, 12:09
          Уважаемый кроу стишок не интересный, набор слов про фсепропало, не надо лить негатив хотя бы в день выборов.
          krops777
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:45
        Я вот с дикого похмелья но всё ровно ответственно пойду, но там будет наверняка очередь, и если я в ней не здохну, то обязательно проголосую! fellow
        DEZINTO
        1. AUL (Александр) Сегодня, 10:59
          Я тоже вчера крепко встретился с друзьями, но только что вернулся с участка, где совершил гражданский акт. Зрелище грустное... Народу голосующего намного меньше, чем милиции и наблюдателей. На листе регистрации из 30 строк я был вторым. Всем все стало побоку, и это грустно.
          AUL
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:08
            Цитата: AUL
            Зрелище грустное... Народу голосующего намного меньше, чем милиции и наблюдателей.

            А на моём участке лишь один человек из полиции, да и та женщина. Народу много, пришлось чуть-чуть постоять у столов. А милиции вообще нет! laughing
            СРЦ П-15
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:31
          Цитата: DEZINTO
          Я вот с дикого похмелья но всё ровно ответственно пойду, но там будет наверняка очередь, и если я в ней не здохну, то обязательно проголосую!

          Опохмелитесь коллега и спокойно идите. yes drinks
          Анти-Корр.
      3. Арберес Сегодня, 10:53
        Да можно посчитать, если технологии сего процесса вам подвластны. Честно говорю: лично я на выборы не пошел. Выборы интригой хороши, а здесь и так все предельно ясно.
        Арберес
      4. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:05
        Цитата: Teberii
        Я тоже проголосовал.

        я то же голосовал и жену отправил на участок, на моем участке народу очень мало..в 10-30 по москве
        Тикси-3
    2. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 10:39
      Я прголосовал и даже в очереди пришлось постоять ..Народ понимает , что Россия вступает в новую эпоху и каждый голос на вес золота..!
      РАЙКОМ
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:11
        Цитата: РАЙКОМ
        Я прголосовал и даже в очереди пришлось постоять ..Народ понимает , что Россия вступает в новую эпоху и каждый голос на вес золота..!

        Вы правда в Это верите??? Я - проголосовал, чтоб за Меня - Никто не проголосовал. hi
        Охотовед 2
        1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:58
          Цитата: Охотовед 2
          Цитата: РАЙКОМ
          Я прголосовал и даже в очереди пришлось постоять ..Народ понимает , что Россия вступает в новую эпоху и каждый голос на вес золота..!

          Вы правда в Это верите??? Я - проголосовал, чтоб за Меня - Никто не проголосовал. hi

          Я верю и многие тоже верят(уж поверьте мне) ...Нам терять уже нечего и мы хотим мести за все !Слишком долго русских унижали и грабили..
          У меня вот это звучит в душе ..

          Последние дни СССР...
          РАЙКОМ
    3. Misha Честный (Миша) Сегодня, 10:55
      Проголосовал. Народу вроде много.
      Единственное, это, что какой-то ***** попытался на мерсе перед воротами на избирательный участок припарковаться, прямо на пешеходной дорожке. Но там стояли гибдд-шник и полицейский... Думаю, что он так больше делать не будет. laughing
      Misha Честный
      1. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 11:33
        что какой-то ***** попытался на мерсе перед воротами на избирательный участок припарковаться, прямо на пешеходной дорожке.

        Вот видите, хам, а с высокой гражданской ответственностью... Голосовать приехал, а что бабульку с дедулькой с тротуара столкнул, это "по барабану"... Гражданское единство блин...... sad fellow belay
        moskowit
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:35
        Цитата: Misha Честный
        попытался на мерсе перед воротами на избирательный участок припарковаться, прямо на пешеходной дорожке. Но там стояли гибдд-шник и полицейский... Думаю, что он так больше делать не будет. laughing

        Пристрелили? wink А я в часов 16 пойду. маму поведу, если к тому времени не передумает. 74 года однако.
        sabakina
        1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 11:43
          Цитата: sabakina
          Пристрелили?

          Стрельбы я не слышал. winked Но народу там собралось много и многие, мягко говоря, были очень недовольны...
          hi
          Misha Честный
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:06
            Цитата: Misha Честный
            Стрельбы я не слышал. winked Но народу там собралось много и многие, мягко говоря, были очень недовольны... hi
            Ну, значит был с глушителем, если народ был недоволен. laughing
            sabakina
      3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 12:01
        Цитата: Misha Честный
        Проголосовал. Народу вроде много.
        Единственное, это, что какой-то ***** попытался на мерсе перед воротами на избирательный участок припарковаться, прямо на пешеходной дорожке. Но там стояли гибдд-шник и полицейский... Думаю, что он так больше делать не будет. laughing

        Полиция? Уже от народа пешеходную дорожку освобождают для проезда..?
        ДЕДПИХТО
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:36
    Я проголосовал и получил огромное моральное удовлетворение и пложительный заряд эмоций на длительное время, что и всем Вам желаю hi Россия, вперёд!!! drinks
    Rusland
    1. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:43
      Цитата: Rusland
      Россия, вперёд!!!

      Тут двое из "крузака" тоже самое кричали. Наверно - братья? Брать я? laughing
      Esoteric
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:49
        Цитата: Esoteric
        Цитата: Rusland
        Россия, вперёд!!!

        Тут двое из "крузака" тоже самое кричали. Наверно - братья? Брать я? laughing

        Не стой на дороге, дружище, а то задавят, будет потом о чем на ветке потрепаться, да погоревать. smile
        Rusland
  3. Million (Влад) Сегодня, 10:38
    В нашем городишке многим выдали номерной талон на голование,сделав право - обязанностью
    Million
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:07
      Цитата: Million
      сделав право - обязанностью

      ну это полный бред
      Тикси-3
  4. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:40
    Количество голосовавших, как обычно. Очередь 2-3 человека. Инструктажи на предприятиях и учреждениях были. Поэтому каждый стремился получить карточку, подтверждающую участие в голосовании.
    vladimirvn
  5. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:42
    Голосовал, не уверен, что неправильно.
    Esoteric
    1. Кроу (Александр) Сегодня, 10:44
      А должен быть уверен, что правильно! Не за картофелем ходил.
      Кроу
      1. Greenwood Сегодня, 12:25
        Я вообще офигеваю с людей, приходящих на выборы и не знающих, за кого голосовать. Насколько надо быть равнодушным к политике и жизни в стране. Никогда этого не понимал.
        Greenwood
  6. igordok (Игорь) Сегодня, 10:42
    Если хотите понаблюдать за выборами - http://www.nashvybor2018.ru/
    Народу много. Иногда прикольно.
    igordok
    1. AUL (Александр) Сегодня, 11:06
      Спасибо, попробовал.Трансляция, на всякий случай, пока не работает!
      AUL
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:30
        У меня тоже ни один из ближайших участков не показывают.
        DEZINTO
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 11:26
      Думал в Белоруссии тут посмотрю, да не тут то и было! Не удостоились чести белорусы понаблюдать за выбором народным? То ли боятся нас,то ли еще чего...?
      sapporo1959
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:10
        На здоровье. http://www.nashvybor2018.ru/
        Я вышел на вебкамеры через это, мне так проще было.
        http://smi44.ru/news/society/kostromskaya-oblast-
        na-portale-nashvybor2018-rf/
        sabakina
    3. Altona (Евгений) Сегодня, 11:41
      Спасибо за ссылку...Смотрю он-лайн на выборную движуху в своем районе.
      Altona
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:49
    Завтра будет с неба падать манна небесная, и жизнь станет легче ! wassat Сарказм, но в стране если не произойдет техническая революция, если не начнется реальная война с коррупцией, нас ждет учесть похуже, чем у укроины. Страну необходимо реформировать, запретить приватизацию, вернуть госконтроль цен на все и сокротить количество чиновников как минимум в 20 раз. И еще -делать нужно все прямо сейчас ибо каждый день прожитый вхолостую, это украденное у наших детей и внуков будущее.
    Геркулесыч
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:08
      Цитата: Геркулесыч
      сокротить количество чиновников

      * проверочное слово - "крот"
      Голован Джек
      1. Комментарий был удален.
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:30
        Цитата: Голован Джек
        проверочное слово - "крот"

        Сокрот, ты прав, но истина дороже !
        Uncle Lee
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:49
        Роман, hi , а не кратность?
        sabakina
      4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:00
        Роман джек! !Хватит! fool Идите в школу учительствовать , вам там место, а мне мозги не компосируйте!!! fool Не нужно комментарий комментировать, если он вас напрямую не затрагивает! !!!!!!!!!!!!
        Геркулесыч
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:04
          Цитата: Геркулесыч
          Не нужно комментарий комментировать, если он вас напрямую не затрагивает

          Меня очень даже напрямую затрагивают Ваши издевательства над русским языком. Это раз.
          А "два" - у Вас в этот раз еще и смешно получилось request
          Ну как тут... не акцентировать, панимаишь wink
          Голован Джек
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:30
      Цитата: Геркулесыч
      Страну необходимо реформировать, запретить приватизацию, вернуть госконтроль цен на все и сокротить количество чиновников как минимум в 20 раз. И еще -делать нужно все прямо сейчас ибо каждый день прожитый вхолостую, это украденное у наших детей и внуков будущее.

      Хосподя,СЛАВА ТЕБЕ good good good Завтра этот балаган закончится.Дожил ура!
      влад66
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:51
    Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.
    Да ладно вам обострять.Успокойтесь.Из наблюдений за нашими всеми выборами напрашивается очевидный вывод.Как правящей элите выгодно так и будет.Сейчас в данный момент ох как выгодно как можно больше на избирательные участки народа привести.Путин проходит со 110% гарантией.Единственное что может омрачить это действо явка избирателей.А судя на данный момент из наших всех СМИ она фантастически высока К вечеру губернаторы на перегонки будут докладывать на верх проявку..А если бы были проблемы с рейтингом у нынешнего президента.Кому оно нужно было 300 лет тут рассказывать про то что все должны идти голосовать.И тд и тп.Так что успокаиваемся ждём вечернего итога Вспомните как выбрали Медведева.При всей к нему народной любви вы же его тогда выбрали.Своими руками.А теперь как про Медведева не статья так шквал критики.Подождите пройдёт 6 лет и вы его опять выберете если на верху примут решение оставить его...Единственное что власть должна была услышать в свой адрес справедливую критику.А не всякую прозападную белибердень Отсутствие на сайте минусов этому способствовало кстати говоря hi
    Наблюдатель2014
  9. loginovich Сегодня, 10:54
    Поздравляю всех россиян с повышением пенсионного возраста.Или есть не согласные?

    Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров


    Ни один кандидат не вспомнил о пенсиях , из чего делаю выводы, любой из кандидатов будет осуществлять программу на пенсию на следующий год после смерти

    Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2018/03/16/pensionnyi-f
    ond-rf/821903-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-zad
    acha-vlasti-na-shes
    loginovich
    1. Комментарий был удален.
    2. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:03
      [quote=loginovich]Поздравляю всех россиян с повышением пенсионного возраста.Или есть не согласные?
      Я представил 65 летнего геолога,бредущего по тайге. Жестьuote]Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров[/quote]

      Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2018/03/16/pensionnyi-f
      ond-rf/821903-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-zad
      acha-vlasti-na-shes[/quote]
      Сергей Д_2
      1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 11:46
        Не обязательно "геолога"-на любых инженерно-рабочих профессиях в 65 лет тяжело работать: попробуйте на стройке поработать в 65 лет с негнущейся спиной, или у станка постоять на артритных ногах, это не на ж...е в мягком кресле сидеть перед компьютером, с умным видом перекладывая бумаги (хотя и там есть проблемы с возрастом-геморрой, аденома к примеру...)...
        Monster_Fat
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:09
      Цитата: loginovich
      Поздравляю всех россиян с повышением пенсионного возраста.Или есть не согласные?

      иначе нельзя....такая нам выпала доля...и возраст поднимут пенсионный и это правильно, если хотим развиваться
      Тикси-3
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 11:39
        Ну ясен пень, чем меньше народу доживёт до пенсии, тем меньше надо платить из бюджета))
        DIVAN SOLDIER
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:58
    Исполнила свой гражданский долг yes
    Ну, за выборы!..
    wink
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:54
      Мариночка! :love love love : Я свой гражданский долг исполню чуть позднее. А этот миловидный щеночек оказался о выполнения сего.
      sabakina
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:18
        приветик, Вячеслав! love такую лапочку и в угол... crying
        Masya Masya
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:21
          Мариночка, после угла надеюсь была вкусная и большая сосиска! wink
          sabakina
  11. sib.ataman Сегодня, 11:05
    А я не голосовал! Потому, что нет прописки! Два года, как бывшая по суду выгнала, а своего жилья нет. А без жилплощади какая прописка и приписка к избер.участку? Нет прописки-нет человека! Такое законодательство.
    sib.ataman
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:10
      Цитата: sib.ataman
      Такое законодательство.

      такое правительство, что не меняет законодательство
      Тикси-3
  12. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:06
    В Казахстане,например,люди по телевизору голосуют- покивал головой и всё-проголосовал.
    Сергей Д_2
  13. dojjdik (иван) Сегодня, 11:15
    мы видим "украинцев" "чеченцев" "поляков" "прибалтов" их мы видим и досконально знаем какие они "плохие" а вот кто за ними стоит мы в упор не видим; сколько заработали на нашем горбе еврей фридман и еврей потанин мы не знаем и не узнаем; хе-хе вчера "поляк" по телеку в передаче "время покажет" дрался с русским позавчера "украинец" обругал Россию последними словами и мы уже клюнули на это-а когда "еврей" подерется с арабом или еврей обругает иранца мы увидим по телеку или нет?
    dojjdik
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 12:34
      Ну, так есть мнение, что эта хитрая нация "мутит" конфликты по всему миру, отвлекая внимание мирового сообщества на всяческую второстепенную чепуху, в то время как они шарят у всех по карманам...
      Monster_Fat
  14. savage1976 Сегодня, 11:25
    Так же сходил на выборы, проголосовал как считаю нужным. Вот с завтрашнего дня как заживем!!!!! Нам столько всего классного наобещали, не сдохнуть бы от счастья.
    savage1976
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 11:41
      Нам пообещали обещать...
      DIVAN SOLDIER
      1. axxmanm (Николай) Сегодня, 12:17
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Нам пообещали обещать...

        обещали обещать обещанные обещания
        axxmanm
  15. Blaster (Алекс) Сегодня, 11:27
    Странно,что никто еще не написал,что лошадей на переправе не меняют...
    Blaster
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:56
      Цитата: Blaster
      лошадей на переправе не меняют...

      А еще говорят:
      Загнанных лошадей пристреливают....
      Не в коня корм...
      Боливар двоих не выдержит..
      Uncle Lee
    2. 11черный Сегодня, 12:11
      Цитата: Blaster
      Странно,что никто еще не написал,что лошадей на переправе не меняют...

      Ничего странного, что вы это подметили - все как обычно...
      PS проголосовал, народу выше среднего, но очереди небольшие.
      11черный
  16. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:27
    Моей уже начальство телефон оборвало wassat одна звонит чтоб до 10 проголосовала , вторая чтоб "кровь из носу " до 12 все м****ь их начальницы , а я зато не спеша сейчас поплетусь , как же все таки хорошо на пенсии когда над тобой нет начальничков wink
    prapor75m
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:34
      Напиши ещё,что пенсия у тебя тысяч 30.
      Сергей Д_2
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:36
        напишу 13300 и че .....главное , что 20 летний дурдом закончился , хотя не спорю до начала 2000 х даже нравилось wink
        prapor75m
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:59
        У моего деда пенсия 36 тыс.
        Вадим237
    2. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 11:41
      А почему именно до 10???
      DIVAN SOLDIER
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 12:38
        фиг знает , в школе у нее такое начальство request
        prapor75m
  17. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 11:41
    "Голосовал"-" не голосовал"-какая разница.... Можно и не ходить на "выборы", все равно после них объявят победителем того- "кого нужно"...
    Monster_Fat
    1. Комментарий был удален.
  18. Horst78 (Слава) Сегодня, 11:55
    У Нас явка явно выше чем на выборах губернатора, В дверях даже пробки.
    Horst78
  19. Greenwood Сегодня, 12:07
    Сходил проголосовал. Доволен собой. Народу много на удивление. Походу гражданам реально интересны эти выборы, в отличие от предыдущих.
    Greenwood
  20. кедр (Евгений) Сегодня, 12:39
    Цитата: Наблюдатель2014
    Речь пойдёт о системах обязательного и необязательного участия в голосовании, а также о так называемом абсентеизме – уклонении некоторых граждан от «похода» на избирательные участки.
    Да ладно вам обострять.Успокойтесь.Из наблюдений за нашими всеми выборами напрашивается очевидный вывод.Как правящей элите выгодно так и будет.Сейчас в данный момент ох как выгодно как можно больше на избирательные участки народа привести.Путин проходит со 110% гарантией.Единственное что может омрачить это действо явка избирателей.А судя на данный момент из наших всех СМИ она фантастически высока К вечеру губернаторы на перегонки будут докладывать на верх проявку..А если бы были проблемы с рейтингом у нынешнего президента.Кому оно нужно было 300 лет тут рассказывать про то что все должны идти голосовать.И тд и тп.Так что успокаиваемся ждём вечернего итога Вспомните как выбрали Медведева.При всей к нему народной любви вы же его тогда выбрали.Своими руками.А теперь как про Медведева не статья так шквал критики.Подождите пройдёт 6 лет и вы его опять выберете если на верху примут решение оставить его...Единственное что власть должна была услышать в свой адрес справедливую критику.А не всякую прозападную белибердень Отсутствие на сайте минусов этому способствовало кстати говоря hi


    Уважаемый, Наблюдатель2014, если смотреть на выборы с нашей стороны, с дивана, то всё как есть у вас в строчку...
    НО, за выборами тоже пристально смотрят и с другой стороны. Смотрят, как засланцы пятой колонны сработают. Там надеяться, что деньги и усилия не зря потрачены и очень ждут запланированного результата...
    Предположим, что на выборы пришло 100% избирателей и все пришедшие проголосовали за Путина.
    Для западни этот 100% уровень консолидации вокруг Лидера Нации будет полным обломом и невозможностью не то, что клин вбить, но и свой нос в щель просунуть, т.е. обтяпывать и дальше свои дела под лозунгами демократии и прав человека..., грабя и высасывая страну и народ. Ситуация безусловно идеальная, а что в реальности?
    Голосовать придет чуть больше половины, за Путина проголосуют чуть больше половины. На радость врагу народ не получит Лидера. Лидер не обретёт Нацию.
    Западня не просто довольно потрёт лапки, но подбив статистику выборов по регионам, городам и участкам увидит, конкретную картину , где её ждут, где ей не будут сопротивляться, где она сможет вербовать свою агентуру, а главное, где получит массовую поддержку населения в своём дальнейшем закабалении России и её народа.
    Если 70% электората не поддерживает в условиях , как минимум, экономической войны, Президента, то грех не воспользоваться плодами своей пропаганды и не надавить в полную силу, что бы додавить и уничтожить.
    И вот тут уже ветер измен и перемен, многих, если не всех сметёт с диванов и не многие после победы вернутся на них, писать мемуары, в которых наверняка будут сожалеть, что вот была возможность в марте 2018 года, НО...
    Зрим в корень, уважаемые... 1 марта перед нами выступал не Президент, а Верховный Главнокомандующий ВС РФ, где по сути докладывал не о достижениях военной науки и техники, а объявил консолидированному Западу УЛЬТИМАТУМ.
    кедр
  21. magirus401 (Вячеслав) Сегодня, 12:40
    А я не голосую, и не собираюсь, с 1985 года не голосую, за исключением 2012 год, о чем потом пожалел, зачем голосовать, если выживаю я сам, государство мне в этом не помогает, а президент тем более, сейчас кто нибудь скажет а кто тебе должен помогать, да нет не должен, Но я тоже никому должен, кроме своих родных и близких
    magirus401
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 12:59
      Цитата: magirus401
      А я не голосую, и не собираюсь, с 1985 года не голосую, за исключением 2012 год, о чем потом пожалел, зачем голосовать, если выживаю я сам, государство мне в этом не помогает, а президент тем более, сейчас кто нибудь скажет а кто тебе должен помогать, да нет не должен, Но я тоже никому должен, кроме своих родных и близких

      Анархо- индивидуалист.Поддерживаю.Сам такой.
      Сергей Д_2
  22. Bronevick (Руслан) Сегодня, 13:02
    За Груди Нин, а
    Bronevick
  23. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:02
    Цитата: Кроу
    Мало того, что общитали, меня даже в списки не внесли

    на столько не доверяют? laughing
    наверное еще и паспорт не выдали на руки... а то мало ли
    Deadушка
  24. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 13:03
    Кроу,
    Лучше быть бандой и плюсовать,чем "класть" в штаны и ныть...
    Цитата: Кроу
    Ничего, поборемся есчо.

    "Пилите, Шура.... Пилите..."
    wassat
    stalkerwalker
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