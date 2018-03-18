Полиция на Украине не допускает россиян на избирательные участки

Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем,

Украинская полиция не допускает россиян для голосования в диппредставительства в Киеве, Одессе и во Львове, где открыты избирательные участки, передает РИА Новости Вход в здание посольства в Киеве огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы полиции и нацгвардии.Как сообщили в полиции, в посольство «могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом, журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей».Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив диппредставительства.Таким же образом блокирован вход в здание консульства в Одессе.В МВД Украины сообщили, что такое решение принято в связи с тем, что российские власти проводят выборы президента в Крыму, который остается украинской, но «временно оккупированной территорией».Улица Гагаринское плато, где расположено консульство, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских.Аналогичная картина и во Львове.сообщил один из полицейских у здания миссии.Кроме полицейских рядом со зданием находится пикет представителей националистического движения «Национальный корпус». Активисты установили палатку и выстроили в ряд бочки, которые, по их словам, понадобятся для того, чтобы устроить «коридор позора» для тех, кто всё же попытается пройти в консульство для голосования.МИД РФ назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно «противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах». ОБСЕ направила обращение в адрес украинских властей, призвав к соблюдению прав россиян при голосовании.