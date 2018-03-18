13:04 18 марта
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Полиция на Украине не допускает россиян на избирательные участки

Украинская полиция не допускает россиян для голосования в диппредставительства в Киеве, Одессе и во Львове, где открыты избирательные участки, передает РИА Новости.



Вход в здание посольства в Киеве огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы полиции и нацгвардии.


Как сообщили в полиции, в посольство «могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом, журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей».

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив диппредставительства.

Таким же образом блокирован вход в здание консульства в Одессе.

В МВД Украины сообщили, что такое решение принято в связи с тем, что российские власти проводят выборы президента в Крыму, который остается украинской, но «временно оккупированной территорией».

Улица Гагаринское плато, где расположено консульство, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских.

Аналогичная картина и во Львове.

Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем,
сообщил один из полицейских у здания миссии.

Кроме полицейских рядом со зданием находится пикет представителей националистического движения «Национальный корпус». Активисты установили палатку и выстроили в ряд бочки, которые, по их словам, понадобятся для того, чтобы устроить «коридор позора» для тех, кто всё же попытается пройти в консульство для голосования.

МИД РФ назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно «противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах». ОБСЕ направила обращение в адрес украинских властей, призвав к соблюдению прав россиян при голосовании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. РУСС (Максим) Сегодня, 10:58
    Не хрен там нашим делать.
    РУСС
    1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:01
      Дурилки кортонные, они не понимают , что этим они себе приговор подписывают окончательный!
      РАЙКОМ
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 11:09
        Все что происходит вокруг России-это чтобы заставить нас,ответить силой, мы ответили и стали виновниками 3 мировой.
        Teberii
        1. Northern warrior (Александр) Сегодня, 12:15
          Давно пора макнуть мир мордой в дерьмо ! Не надо бояться 3МВ - надо всячески готовиться к ней, сделав ставку на ракетно-ядерное оружие. У России есть свои геополитические интересы, за которые надо биться насмерть. Если ценой защиты интересов Родины станут сотни миллионов трупов, то эта цена вполне допустима...
          Northern warrior
      2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:36
        Цитата: РАЙКОМ
        Дурилки кортонные, они не понимают
        это слишком мягкое выражение. Очень сильно сомневаюсь, что большинство россиян проживающих на Украине будет голосовать за Путина. Особенно если учесть агалтерую русофобию в "лучших традициях фашизма". Поэтому тупые бандеровцы блокирую посольства России и не подозревают, что делают большое и полезное дело снижая количество россиян который будут голосовать за кого угодно, только не за действующую власть в России
        Vita VKO
        1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 12:21
          Цитата: Vita VKO
          Поэтому тупые бандеровцы блокирую посольства России и не подозревают, что делают большое и полезное дело снижая количество россиян который будут голосовать за кого угодно, только не за действующую власть в России

          Да деньги им нужны ..Русофобия в мире хорошо оплачивается пока! Задача России подождать, когда эти деньги иссякнут..А потом уже молча , ликвидировать начнем !
          РАЙКОМ
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:33
            Цитата: РАЙКОМ
            Задача России подождать, когда эти деньги иссякнут.

            Смирение очень мощное оружие, для России оно давно уже традиционное. Вот только помогает плохо и в основном за счет огромных жертв россиян. Сейчас проблему с русофобией решить относительно просто, т.к. за ней стоят конкретные кланы западных олигархов. Они как и во время 2-ой Мировой войны легко подставят под удар собственные страны и народы, оставаясь сами в тени и прячась в бункерах. С началом боевых действий и разрыве дип.отношений решить проблему ликвидации заказчиков 3-й мировой войны будет значительно сложнее.
            Vita VKO
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:03
      В Донецкой области подорвался украинский пограничник

      Один украинский пограничник погиб и один ранен в результате взрыва гранаты на КПВВ "Майорское" в Донецкой области — погранслужба Украины.
      Владыка Ситх
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:17
        Хорошо, но мало. Пусть земля у них горит под ногами.
        Балу
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:13
      Цитата: РУСС
      Не хрен там нашим делать.

      belay fool наших там должно быть все больше и больше......
      Тикси-3
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:30
        Цитата: Тикси-3
        наших там должно быть все больше и больше......

        Зачем?
        РУСС
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:44
          Цитата - "Все что происходит вокруг России-это чтобы заставить нас,ответить силой, мы ответили и стали виновниками 3 мировой." Teberii
          Все это происходит просто потому, что это русофобское бешенное зверье! И еще - бешенство не лечится! Его носители даже не изолируются!
          Опер
        2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:49
          затем, что "не наших" при этом становиться меньше и меньше... и подумайте о том что большинство это украинизированные русские... украинский националист Иванов!!! ем рыбный суп большими порциями...
          д^Амир
          1. К.А.С (Костя) Сегодня, 12:53
            Пореченков сказал правильную вещь.
            "Они шли к этому не последние 25 лет, а несколько веков. Надо, наконец, дать им дойти по этому пути до самого предела, до самого конца! Упаси Боже им мешать или помогать! Опять будем виноваты! Пусть скачут, долбятся в новые ворота до деформации черепа, до хруста шейных позвонков. Сами! Без посторонней помощи, под легкое воркование ов! Не было бы ов, они бы все равно нашли бы кому отдаться! Пусть отдаются! Это их выбор. Твердый, осознанный, "выстраданный"! И американцам мы должны сказать спасибо, что просто обострили их сущность до предела, что бы все самые тупые в мире поняли, КАКИМИ бывают "братья"!!!
            пообщайцтесь с ними по интернету или на стройках в России( когда они начинают откровенничать) и задайте себе волпрос а они нам нужны? нет, но если вы конечно хотите что бы за ваш счет в вас еще и грязью бросались то тогда пожалуйста. но это без меня!!!
            К.А.С
        3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:43
          Цитата: РУСС
          Зачем?

          вы это серьезно? belay
          Тикси-3
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 12:59
            Наверняка наши не стали рисковать и проголосовали большей частью досрочно, пока нацики с Аваковым другими делами были заняты.
            Rusland
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:00
    Ожидаемо и предсказуемо. Неужели нельзя было продумать систему дистанционного голосования?
    Балу
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:16
      Цитата: Балу
      Ожидаемо и предсказуемо. Неужели нельзя было продумать систему дистанционного голосования?

      Ну кто хотел , то думаю заранее проголосовал - в любом случае россияне там понимали , что идти голосовать сегодня просто опасно... Украинские власти давно действуют недальновидно и подставляются под "кунание мордой в фекалии" . Наша задача максимально раскрутить эту историю на всех возможных площадках..
      КВУ-НСвД
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:51
      тут же поднимется вой об электронной подтасовке голосов!!! а как Вы знаете, если уж наши хакеры вместо американского избирателя решают кто в штатах президенствовать будет, то тут и вовсе вопросов о нелегитимности выбранного президента не возникнет, у "мирового общественного мнения" разумеется...
      д^Амир
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 11:02
    Ну вот как хохлов назвать, чтобы ничего не нарушить? Видимо всеми бранными и нецензурными словами вместе взятыми. Как были барбосами заднеприводными так и остались.
    Altona
    1. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 11:48
      А наш МИД считает, что они цивиливизиованные... laughing lol
      Умрёшь с это политкорректностью...Полнейшее издевательство над гражданами нашей страны!
      МИД РФ назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно «противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах».
      moskowit
  4. Roster (Roster) Сегодня, 11:02
    На итог выборов данный цирк не повлияет, но лишний раз покажет всемы цЫвЫлизованому свиту свободу и демократию киевского режима. И единение нацистов с властью. Цееуропа.
    Roster
    1. Мур (Андрей) Сегодня, 11:10
      "Цивилизованные" этого просто "не заметят". Как "не замечают" кривляний нациков в Прибалтике или голов, отрезанных "демократическими оппозиционерами" в Сирии.
      Мур
      1. Roster (Roster) Сегодня, 11:26
        Промолчат конечно или отделаются парой дежурных фраз.
        Но для себя в блокноте поставят галочку.) Такого счастья им в ЕС не нужно.
        Roster
        1. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:35
          Цитата: Roster
          Промолчат конечно или отделаются парой дежурных фраз.
          Но для себя в блокноте поставят галочку.) Такого счастья им в ЕС не нужно.

          Полностью согласен , есть повод отдалить вступление ещё лет на 50 , а ассоциация ерунда , у Европы пол Африки ассоциированых.
          Косолапый
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:10
    Так це европа... оскотинились вконец...
    Masya Masya
    1. Комментарий был удален.
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:11
    В полной военной экипировке, в сговоре с отъявленными банд.группами и нац.головорезами против своих мирных граждан (в основном голосовать ходят женщины и пенсионеры), это как??? Сцуки.
    Теренин
  7. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 11:12
    Да.. С этих бандерлогов станется и людей покалечить, если найдется отважный человек и двинется в сторону посольства. Но вот вопрос -они понимают меру ответственности за происходящее?
    Смотри, Европа, смотри что у тебя есть под боком! Нравится?! Наслаждайся...
    Забавно было бы получить комментарии по ситуации от великих европейских правозащитников.
    КОТ БАЮН
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:15
      Цитата: КОТ БАЮН
      Европа, смотри что у тебя есть под боком!

      Европа глазки прикрыла...
      Masya Masya
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:43
        Да подождем еще.. Российский МИД этого не оставит этот вопрос просто так.. Ну.. Я так думаю... Так что глазки придется протирать... yes
        КОТ БАЮН
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:52
          Цитата: КОТ БАЮН
          Так что глазки придется протирать...

          конъюнктивит у них... протирай не протирай, новый гной на подходе...
          Masya Masya
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:16
      Цитата: КОТ БАЮН
      Смотри, Европа, смотри что у тебя есть под боком

      смотрит и говорит:"это конечно же сукины сыны,но это наши сукины сыны..."
      taiga2018
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:41
        "это конечно же сукины сыны,но это наши сукины сыны..."

        А вот это вряд ли.... Для них украинцы - это русские, предавшие своих же русских... С моей точки зрения, никогда украинцы не станут для европы "своими".. На мой взгляд, европа пока что терпит это всё как неизбежное зло, навязанное Америкой, и пытается как-то для себя извлечь пользу из ситуации... Штатам без Крыма Юкрейн никуда не вперлась, а европейцы...Как только Украина перестанет их интересовать финансово ну хоть в каком то ключе - будут пытаться вернуть обратно под бок России...
        Могу ошибаться, конечно же...
        КОТ БАЮН
  8. Zomanus (Алексей) Сегодня, 11:12
    Ну Киеву угрожать международным правом вообще бесполезно.
    Ведь Украину пользует сама США, так что идите вон, плебеи.
    И пользовать будет еще долго, потому как недорого и эффективно.
    Ну а что на счет выборов. так съездить и проголосовать досрочно
    никто не запрещал.
    Zomanus
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 11:15
    Цитата: Владыка Ситх
    Один украинский пограничник погиб и один ранен в результате взрыва гранаты на КПВВ "Майорское" в Донецкой области — погранслужба Украины.

    -----------------------
    У Украины нет пограничников, у них есть прикордонники.
    Altona
  10. savage1976 Сегодня, 11:19
    Через год в укровермахте выборы, ну вот и запретить их проведение на территории России, не признать их и разорвать любые отношения до суда над хунтой совершившей вооруженный переворот в 2014 году.
    savage1976
  11. Machete Сегодня, 11:23
    Международное право? Нет, не слышали...
    Machete
  12. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:27
    Укропная власть, эт враг ... отозвать признание таковой и всё станет легче\ труднее, зато как понятнее!
    rocket757
  13. koshmarik (Вадим) Сегодня, 11:28
    Прошел слух, что с большой долей вероятности, блокирование российских консульств в Киеве, Харькове, Львове и Одессе осуществляют сотрудники ОБСЕ, и военнослужащие НАТО переодетые в форму нацгвардии Украины, а Меркель и Макрон сбросились и прислали в эти города новенькие покрышки. При этом Трамп осуществляет общее руководство.
    koshmarik
    1. Machete Сегодня, 11:35
      Это к чему? Ирония на счёт чего?
      Machete
  14. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:32
    Во , какой дикарям Евро Союз , таких придурков и в АфроСоюз не пустят .
    Косолапый
  15. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:39
    Перемогают как умеют, а именно - по свински..........
    А потом попросят опять включить газ, и со скидкой неприменно! И покушать что-нибудь, а то под дверь гадить не получается.....
    И опять начнутся песни про - "не все здесь такие", и вообще братья давайте обниматься....что-бы опять плюнуть в спину....
    Долбанное цирковое недорозумение под названием страна...
    (извините за некую злобность но они реально просто очень остохренели!)
    DEZINTO
  16. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 11:39
    Самое главное что бы будущие поколения россиян помнили и никогда не прощали Украине предательство,неприятно конечно что Путин называет враждебное государства братским народом,но за такое предательство украинцы ни один век кровью харкать должны.
    Yak28
  17. Противный Сегодня, 11:45
    МИД РФ назвал решение Киева беспрецедентным
    ... и всё.
    Противный
  18. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:46
    МИД РФ назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно «противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах».

    И всё?! Остальному миру, кроме ОБСЕ со своим обращением, дела нет. И вдобавок обвинят россиян.
    a.s.zzz888
  19. kefan (kefan) Сегодня, 11:48
    А может хватит уже сопли жевать и ответить шумерам как то посерьезнее?
    kefan
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:53
      и ответить шумерам как то посерьезнее?

      Как? ввести танки? Не надо, в Польше и Венгрии уже проходили это, результат только негативный. До сих пор Россия во всём виновата.
      Надо просто забить на них огромный болт, разорвать отношения, не слушать и не отвечать. А русские живущие там пусть сами решают в какой стране им хочется жить.
      Как то так. request
      Просто помимо каких-то силовых вариантов, я вижу только такой - полный им бойкот и всячески не давать им пропихнутся в мировой политике.
      DEZINTO
      1. kefan (kefan) Сегодня, 12:00
        Ну, хотя бы для начала признать ЛДНР, а там видно будет.
        kefan
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:06
          Ну, хотя бы для начала признать ЛДНР, а там видно будет.

          Ну это да, было бы не плохо.....
          DEZINTO
      2. onix757 (onix757) Сегодня, 12:10
        Как? ввести танки? Не надо, в Польше и Венгрии уже проходили это, результат только негативный. До сих пор Россия во всём виновата

        Не было негатива, было СЭВ и ОВД.
        РФ в своем бездействии виновата будет всегда, без повода и все это возведено в куб.
        onix757
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 11:50
    Цитата: moskowit
    А наш МИД считает, что они цивиливизиованные...

    -----------------------------------
    Всё-таки кокс предназначался нашим дипломатам, а не принадлежал бывшему водителю, как они утверждали.
    Altona
  21. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:00
    Этот демарш Украину не красит. Очередное мелкое подгаживание. Показатель того, что украинские власти жутко боятся России. Сейчас еще подтянутся к своим хозяевам по поводу высылки наших дипломатов.
    Alex-a832
  22. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:02
    разорвать дип отношения и не заниматься ерундой
    Василенко Владимир
  23. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:17
    Пора рвать отношения к чер-тям, вводить визы и отбирать назад наши земли! !Нужно очень жестко поставить бендеровщину на место -вернее, положить в землю! !!
    Геркулесыч
  24. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:32
    По этому поводу будет интересно узнать мнение самых главных демократов мира.Заметят или как всегда промолчат,может получиться очень неудобная позиция.
    APASUS
  25. Иеремия (Виталий) Сегодня, 12:35
    Можно подумать кто-то сомневался, что будет иначе.Мелкие подленькие людишки такие же и поступки.Результаты выборов на участках в уркаине, надеюсь не повлияют на исход выборов российского президента
    Иеремия
  26. Vard Сегодня, 12:41
    Ну и бог с ними... Кому надо через интернет проголосуют... А эти пусть скачут...
    Vard
  27. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:44
    Боятся свидомые ! Боятся правосеки ! Если б не боялись им было бы по фигу голосуют РОССИЯНЕ на украине или нет . Слово украина пишу с маленькой буквы сознательно ! Страна свидомых и воров с заглавной буквы не пишется .Не заслужили !
    30 вис
  28. мыслитель (Владимир Александрович) Сегодня, 12:47
    полиция не допускает россиян для голосования в диппредставительства в Киеве, Одессе и во Львове

    В Харькове так же -
    Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.
    мыслитель
  29. Опер (Игорь) Сегодня, 12:49
    Цитата: onix757
    Не было негатива, было СЭВ и ОВД.
    РФ в своем бездействии виновата будет всегда, без повода и все это возведено в куб.

    Где сейчас СЭВ?! А где Варшавский договор я вам сам подскажу - в НАТО!
    Крым, ДНР-ЛНР, созданная там регулярная армия и вводимая российская стандартизация практически во всех областях это вы называете бездействием?!
    Опер
  30. Bronevick (Руслан) Сегодня, 13:01
    Может люди бы за Явлинского голосовали бы или за Собчак, и Крым бы вернулся обратно. Дурики
    Bronevick
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