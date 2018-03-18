Более 5-ти тысяч жителей покинули с начала дня Восточную Гуту

Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работу, с начала дня вышло уже более пяти тысяч человек,

Специалисты ЦПВС доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район. В гуманитарном грузе одеяла, матрацы, постельные принадлежности и продуктовые наборы. Они будут распределены по пунктам приёма и переданы мирным жителям в воскресенье,