13:06 18 марта
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Более 5-ти тысяч жителей покинули с начала дня Восточную Гуту

Свыше пяти тысяч мирных жителей с утра воскресенья покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор, созданные в населенном пункте Хаммурия, передает РИА Новости сообщение представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Золотухина.



Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работу, с начала дня вышло уже более пяти тысяч человек,
сказал Золотухин журналистам.


По словам начальника Центра генерала Юрия Евтушенко, все беженцы, прибывающие в Дамаск, получат продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Специалисты ЦПВС доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район. В гуманитарном грузе одеяла, матрацы, постельные принадлежности и продуктовые наборы. Они будут распределены по пунктам приёма и переданы мирным жителям в воскресенье,
рассказал он.

Напомним, с 27 февраля в районе Восточной Гуты российские военные по указанию президента ввели ежедневную гуманитарную паузу и открыли несколько гуманитарных коридоров. Между тем вооруженные формирования в Восточной Гуте продолжают обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Machete Сегодня, 11:24
    Гута - второй Алеппо.
    Сколько вони было насчёт Алеппо, а когда взяли его, то тишина. Никто за прошедший год про Алеппо ни разу не вспомнил.
    С Гутой тоже самое будет.
    Ничего необычного, просто лицемерие запада.
    Хотя, кто в этом сомневался?
    Machete
    1. Sefevi Сегодня, 11:57
      Срочная новость- турецкие войска вошли в Африн и водрузили флаг. "Турция несет свой посыл миру исторически сошедшимися по дате, - Чанаккале( день победы над войсками Антанты в 1915) и Африном"- Эрдоган.
      Sefevi
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:14
        Вот и турки оккупируют исконно Сирийскую землю! Желаю, чтобы у них земля горела под ногами, чтобы их "случайно "накрыли точным ракетно -бомбовым ударом! !!
        Геркулесыч
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:21
      А в общем уже вышло более 50000 человек.
      RASKAT
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:01
        Где-то, что-то сработало, механизм заработал!
        Rusland
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:02
      Все правильно. Разделили участок натрое и протяженность границ на порядок увеличилась. Теперь её изнутри всю не заткнешь. Вот и пошли беженцы тысячами.winked
      сибиралт
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 11:27
    Пока США присутствуют в Сирии, эта песня никогда не закончится. Кстати, никто не заикается о США как о государстве-агрессоре, все рты позатыкали смоченными в моче тряпочками. Все эти гордые древнешумерские народы, "воинственные" арабы и "могучие" индусы, "великие" китайцы, все униженно молчат.
    Altona
    1. SOF (Александр) Сегодня, 12:40
      Цитата: Altona
      все униженно молчат

      ...они старательно делают вид, что ничего не происходит и их это не касается.
      Шакалья позиция - выжидать кто победит...
      SOF
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:32
    Стоило только сказать - что любой удар американцев будет ответ - и чудеса свершаются! Из Гуты потоком выходят мирный жители, а полосатоухие засунули свои языки себе в ...опу. Правда , визжать стали ещё громче...
    Горный стрелок
    1. Machete Сегодня, 11:36
      Тут удары ни при чём. Писали, что наши военные месяц вели переговоры с боевиками. И, походу, договорились.
      Иначе чем объяснить. что уже 70% Гуты освободили, а народ пошёл толпами?
      Боевики себе жизнь выторговали.
      А несогласных сирийская армия зачищает с флангов.
      Machete
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:36
    Повторение аллепского сценария..И похоже , что проамериканские силы в этом районе сдулись , а сами американцы не решились на обострение , провокации и тем более на прямой ракетный удар..Приношу извинения предыдущим комментаторам , печатал свой коммент , не читая других...но правда я уже несколько раз писал о ситуации там подобным образом hi hi ещё раз извините..
    КВУ-НСвД
  5. dojjdik (иван) Сегодня, 11:40
    а с мирными и военшина израильская тоже выходит- в толпе все равны тем более если бороду сбрил и тюрбан разматал; ну да и фиг с ними; чет американцы "молчат" со своих фрегатов или че у них там плавает вокруг Сирии; ну и фиг тоже сними чет израиль кудыто подевался со своими бессмертными ассами-так Сирийцы пожалуй и Гуту освободят а за ней и за главного "друга" возьмутся граница то его рядом
    dojjdik
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:40
    а сколько визгу было,что жители Восточной Гуты укрываются там от "кровавого режима"Асада,а смотрите как они бегут к этому "злодею" от "умеренной оппозиции..."
    taiga2018
  7. iouris (iouris) Сегодня, 12:02
    Очевидно, произведён размен: спецназ "партнёров" вышел из окружения с гордо опущенной головой.
    iouris
  8. УВБ (Виктор) Сегодня, 12:10
    Вчера прошла новость о том, что ПВО РФ сбили неизвестный объект вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии. http://in24.org/world/31063?utm_source=warfiles.r
    u
    УВБ
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:10
    А сколько там вышло боевиков и террористов, и куда они теперь напраятся?
    Геркулесыч
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