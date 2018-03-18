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Более 5-ти тысяч жителей покинули с начала дня Восточную Гуту
Свыше пяти тысяч мирных жителей с утра воскресенья покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор, созданные в населенном пункте Хаммурия, передает РИА Новости сообщение представителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Золотухина.
По словам начальника Центра генерала Юрия Евтушенко, все беженцы, прибывающие в Дамаск, получат продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
Напомним, с 27 февраля в районе Восточной Гуты российские военные по указанию президента ввели ежедневную гуманитарную паузу и открыли несколько гуманитарных коридоров. Между тем вооруженные формирования в Восточной Гуте продолжают обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Гуманитарный коридор в Восточной Гуте продолжает работу, с начала дня вышло уже более пяти тысяч человек,сказал Золотухин журналистам.
По словам начальника Центра генерала Юрия Евтушенко, все беженцы, прибывающие в Дамаск, получат продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
Специалисты ЦПВС доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район. В гуманитарном грузе одеяла, матрацы, постельные принадлежности и продуктовые наборы. Они будут распределены по пунктам приёма и переданы мирным жителям в воскресенье,рассказал он.
Напомним, с 27 февраля в районе Восточной Гуты российские военные по указанию президента ввели ежедневную гуманитарную паузу и открыли несколько гуманитарных коридоров. Между тем вооруженные формирования в Восточной Гуте продолжают обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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