13:04 18 марта
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Порошенко: «Желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России»

Украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe заявил, что ожидает бойкота ЧМ-2018 со стороны его участников, передает РИА Новости.



Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России,
сказал Порошенко.


При этом президент Украины отметил, что не является любителем футбола. Более насущным на сегодняшний день, по его словам, является введение «эффективных санкций» в отношении РФ.

Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели,
добавил он.

Напомним, футболисты сборной Украины не смогли квалифицироваться на участие в чемпионате мира, проиграв хорватам в матче заключительного тура отборочного турнира со счетом 2:0. После этого призывы бойкотировать чемпионат со стороны украинских чиновников и политиков участились.

О желании бойкотировать чемпионат, проводимый в России, ранее заявлял британский МИД. В министерстве пояснили, что обдумывают такой шаг из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. kefan (kefan) Сегодня, 11:53
    О, Пеця опять активизировался, видать с утра бельма уже залил.
    kefan
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:00
      После этого призывы бойкотировать чемпионат со стороны украинских чиновников и политиков участились

      Мечты,мечты,о ваша сладость. laughing
      влад66
      1. volodya (владимир) Сегодня, 12:10
        Цитата: влад66
        После этого призывы бойкотировать чемпионат со стороны украинских чиновников и политиков участились

        volodya
        1. Тралл Сегодня, 12:15
          Петя знает как и на футбольном матче можно бухнуть smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 12:20
            А Украина в какую группу на ЧМ попала? Чего то я пропустил. laughing
            Чёрный
            1. Тралл Сегодня, 12:23
              Цитата: Чёрный
              А Украина в какую группу на ЧМ попала? Чего то я пропустил. laughing

              В "группу смерти" laughing
              Тралл
              1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:29
                Тралл hi
                В "группу смерти" laughing
                Хах ха это точно.
                Я тут чего подумал.А может и хорошо бы чтобы не приезжали?! bullyНу там и бразильцы,аргентинцы.Да и французам с немцамии ,португальцами и тд можно не приезжать.Какая уникальная возможность приличное какое место занять laughing wassat
                Наблюдатель2014
            2. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:27
              Цитата: Чёрный
              А Украина в какую группу на ЧМ попала? Чего то я пропустил. laughing

              В группу уборщиков на стадионе.
              APASUS
    2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:24
      Власти Бандеростана встали на путь полного исключения спортсменов с Украины из мирового спорта, согласно заявления ихнего министра спорта о "недопущении украинских спортсменов к участию в соревнованиях на территории Российской Федерации". В противном случае буду предприняты меры "административного воздействия" на нарушителей, собравшихся съездить, к примеру, на очередной этап КМ по биатлону.
      И зрада и перемога....
      laughing
      stalkerwalker
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:53
    Не хочу быть царицею , желаю быть владычицей морскою....И осталась старуха у разбитого корыта.. laughing
    КВУ-НСвД
    1. volodya (владимир) Сегодня, 12:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не хочу быть царицею , желаю быть владычицей морскою....И осталась старуха у разбитого корыта..

      volodya
    2. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 12:29
      Herr Piter зовсим сказився... fool Все его призывы могут ему выйти боком.
      Чемпионат мира по футболу это не зимняя Олимпиада, где принимают участие ограниченное количество стран. В проведении мирового футбольного шоу заинтересованы такие "игроки", при которых роль Петюни совсем "без слов" или при очень благоприятных обстоятельствах "кушать подано".... laughing
      moskowit
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:57
    Шумеры всё наглеют и наглеют
    DEZINTO
  4. gippernano (Neo) Сегодня, 11:57
    Глядишь так наши и в чемпионы выйдут!!!!!
    gippernano
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:03
      Глядишь так наши и в чемпионы выйдут

      Не не смогут.....наши в футболе как штурмовики в "звёздных войнах" могут в восьмером стрелять в один объект, в узком коридоре, и всё ровно не попадут.
      crying
      DEZINTO
      1. 11черный Сегодня, 12:21
        Цитата: DEZINTO
        Не не смогут.....наши в футболе как штурмовики в "звёздных войнах" могут в восьмером стрелять в один объект, в узком коридоре, и всё ровно не попадут.

        Ага - последний начинает стрелять первым, и когда убивает в спину первого его убивают враги - вот и наши ногобольцы такие же - их хоть в форме тех штурмовиков выпускай на поле... да хоть каждому дай по бластеру - один хрен проиграют и Гондурасу. hi
        11черный
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:58
    он вспомнил тост Шарикова из "Собачьего сердца":"Желаю,чтоб все..."
    taiga2018
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 11:59
    Во. карась золотой с гребнем петушиным...Хочу-не хочу, видели мы таких на сковородке..
    Злой 55
  7. kit88 (Александр) Сегодня, 12:00
    Что-то мне говорит о том, что когда Россия будет проводить у себя СЛЕДУЮЩИЙ ЧМ по футболу в обозримом будущем, то Киев на ряду с Донецком будут полноправными городами участниками.
    kit88
  8. hiller (hiller) Сегодня, 12:00
    вождь принямши з уторка?
    hiller
  9. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 12:00
    Это вам не "Матч смерти" в Киеве с фашистами ! Это Петро, маленький фашистский прихвостень !
    Uncle Lee
  10. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:01
    При этом президент Украины отметил, что не является любителем футбола.
    Ессссстессссвенно! Литробол гораздо интереснее и веселее!
    sabakina
  11. iouris (iouris) Сегодня, 12:01
    Скорее всего ЧМ-2018 он будет перенесён. Но не по велению Киева.
    iouris
    1. kit88 (Александр) Сегодня, 12:09
      Ага. В Куев!
      kit88
      1. iouris (iouris) Сегодня, 12:10
        Неа. В Лондон.
        iouris
        1. kit88 (Александр) Сегодня, 12:12
          Низя в Лондон, там NOVICHOK еще не выветрелся.
          kit88
          1. iouris (iouris) Сегодня, 12:17
            Нету никакого "Новичка". Эта история демонстрирует мощь системы промывания мозгов.
            iouris
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:25
              Цитата: iouris
              Нету никакого "Новичка".
              А у нас на сайте есть! И кстати, давно не видно его на сайте...
              sabakina
              1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:27
                Цитата: sabakina
                Цитата: iouris
                Нету никакого "Новичка".
                А у нас на сайте есть! И кстати, давно не видно его на сайте...

                Позавчера жаловался, что его комменты пропадают...
                wassat
                stalkerwalker
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:30
                  Ильич, сердечно прЮветствую! Так, видимо потому и пропадают, что контору палит! bully
                  sabakina
                  1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:38
                    А я ему написал, что слово новичок внесено в фильтр, потому и пропадает... wassat
                    Цитата: sabakina
                    Ильич, сердечно прЮветствую!

                    Взаимно, Вячеслав!
                    hi
                    stalkerwalker
            2. kit88 (Александр) Сегодня, 12:25
              Не важно что там на самом деле. Важно что об этом напишет Times. (c)
              kit88
  12. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:01
    Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели, добавил Порошенко. Молодец Петруха, и дальше продолжай работать на развитие экономики России. good
    Пы.сы. Где он был, когда Бог мозги раздавал? fool
    Теренин
  13. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:01
    Эх Петька, тебя все всесторонне пошлют в такое место - куда уже неоднократно посылали, до этого.
    Вадим237
  14. Slat808 (Вячеслав) Сегодня, 12:02
    Белка сказала не ехать в Мордор.
    Slat808
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:27
      Тёзка, белка сказала ему, что не дотащит его до Мордора.
      sabakina
  15. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:04
    Прогиб засчитан. Вашингтон Петюне косточку выслал...
    Alex-a832
  16. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:08
    Естественно, что выбирая между футболом и водкой Порошенко остановился на последней.
    "Про желаю" надо Петру Алексееичу перечитать Александра Сергеевича. Есть у него недлинная сказочка про "золота рибка". И не пить с утра!!
    Moskovit
  17. Бэре (Алексей) Сегодня, 12:08
    Янукович сидел, Луценко сидел, Тимошенко тоже сидела. Когда этого урода посадят? Жду с нетерпением. wassat drinks
    Бэре
  18. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:09
    Ну да, а еще лучше если завтра же примут решение о проведении чемпионата мира по футболу вна укроине, и в республиках и все матчи играть будут в Луганске, Донецке и Мариуполе и в Харькове ! !! lol Вот это будет удар синяку по бутылке! laughing
    Геркулесыч
  19. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 12:10
    Порошенко явно собрался сваливать, судя по его истеричным заявлениям ...От русских никуда не скроешься Петя! Помни об этом..
    РАЙКОМ
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 12:21
      может быть надо добавить "хе-хе"? wink
      Galaxy
      1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 12:32
        Цитата: Galaxy
        может быть надо добавить "хе-хе"? wink

        Не стоит ..Тут дело серьезное! hi
        РАЙКОМ
  20. Machete Сегодня, 12:13
    Шумеры так хотели по-людски бойкотировать ЧМ, но и это не вышло.
    Они ПРОСТО НЕ ОТОБРАЛИСЬ. По спортивному принципу. good
    Machete
  21. mydanik (Dainis) Сегодня, 12:16
    Самый лучший президент. Думаю народ украины теперь счастлив wassat
    mydanik
  22. 501Legion (Артём) Сегодня, 12:24
    порошенко ты лох
    501Legion
  23. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 12:26
    Говорящая клоака
    zapfen
  24. Иеремия (Виталий) Сегодня, 12:29
    А желалка отросла? ..Алкоголик-горе в еврейской семье. А еврей-алкаш на посту президента-горе стране и гражданам....
    Иеремия
  25. синоби (Юрий) Сегодня, 12:30
    А нам то зачем про его хотелки знать? fool Они там все чего-то хотят,мало-ли.
    синоби
  26. Vard Сегодня, 12:33
    Похоже на симптомы белой горячки... Навязчивые идеи... Бред...
    Vard
  27. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 12:39
    Цитата: Чёрный
    А Украина в какую группу на ЧМ попала? Чего то я пропустил. laughing

    Боюсь Украина попала не в группу, а отделение радикальной психиатрической помощи (лоботомия, электрошок, и.т.п.).
    Суровые будни укропитеков:
    "На Украине прошли похороны Путина"
    "После того как полиция и нацгвардия Украины перегородили доступ к избирательным участкам в посольстве и генконсульствах России, в Харькове прошла кощунственная акция.
    В Харькове при полном содействии полиции, возглавляемой Аваковым, представители "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и нацкорпуса устроили похороны Путина. Акция прошла прямо у генконсульства России."
    https://tsargrad.tv/news/na-ukraine-proshli-pohor
    ony-putina_118576
    Товарищ Ким
  28. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:47
    Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России

    Да желай ты чего хочешь.. кому интересны твои желания и хотелки?... Жри, пока от кормушки не отогнали в сторону скотобойни...
    КОТ БАЮН
  29. Окорок (джон) Сегодня, 12:48
    как только Боря Джонсон заикнулся о "бойкоте сборной ЧМ" Гарри Невилл (очень авторитетный в аглицком футболе человек) пообещал утопить его в Темзе ;) после чего официальные лица сразу сдали назад и замямлили про "бойкот официальными лицами"...типа ЧленЫ королевской фамилии к нам не приедут...Англия это страна где болеют футболом и даже шелудивая Терезка не рискнула покусится на святое...
    так что Петечка просто перебухал или уже совсем ополоумел со страху
    Окорок
  30. Roster (Roster) Сегодня, 13:02
    С таким президентом Украине и санкции не нужны.
    Киев сам систематически вводит санкции против себя.
    Roster
  31. segamegament (Новоросс) Сегодня, 13:03
    Пэдро пил, Пеэдро пьёт, Пэдро будет пить, пока цирроз не победит! Окраина в опасности!
    segamegament
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