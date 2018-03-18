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Порошенко: «Желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России»
Украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe заявил, что ожидает бойкота ЧМ-2018 со стороны его участников, передает РИА Новости.
При этом президент Украины отметил, что не является любителем футбола. Более насущным на сегодняшний день, по его словам, является введение «эффективных санкций» в отношении РФ.
Напомним, футболисты сборной Украины не смогли квалифицироваться на участие в чемпионате мира, проиграв хорватам в матче заключительного тура отборочного турнира со счетом 2:0. После этого призывы бойкотировать чемпионат со стороны украинских чиновников и политиков участились.
О желании бойкотировать чемпионат, проводимый в России, ранее заявлял британский МИД. В министерстве пояснили, что обдумывают такой шаг из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России,сказал Порошенко.
При этом президент Украины отметил, что не является любителем футбола. Более насущным на сегодняшний день, по его словам, является введение «эффективных санкций» в отношении РФ.
Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели,добавил он.
Напомним, футболисты сборной Украины не смогли квалифицироваться на участие в чемпионате мира, проиграв хорватам в матче заключительного тура отборочного турнира со счетом 2:0. После этого призывы бойкотировать чемпионат со стороны украинских чиновников и политиков участились.
О желании бойкотировать чемпионат, проводимый в России, ранее заявлял британский МИД. В министерстве пояснили, что обдумывают такой шаг из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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