Президент Турции заявил об установлении полного контроля над Африном

Сегодня в 8.30 (совпадает с мск) при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают,

Отряды оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) при поддержке турецких войск вошли в город Африн и взяли его под свой контроль, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.сказал Эрдоган.По его словам, в городе «сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции».Напомним, Минобороны Турции начало военную операцию «Оливковая ветвь» в кантоне Африн 20 января. Операция направлена против формирований сирийских курдов, которые в Анкаре считают террористическими и связанными с действующей на турецкой территории «Рабочей партии Курдистана» (РПК).В Дамаске решительно осудили действия Анкары в Африне, отметив, что этот район является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.