13:04 18 марта
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Президент Турции заявил об установлении полного контроля над Африном

Отряды оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) при поддержке турецких войск вошли в город Африн и взяли его под свой контроль, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.



Сегодня в 8.30 (совпадает с мск) при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины-ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают,
сказал Эрдоган.


По его словам, в городе «сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции».

Напомним, Минобороны Турции начало военную операцию «Оливковая ветвь» в кантоне Африн 20 января. Операция направлена против формирований сирийских курдов, которые в Анкаре считают террористическими и связанными с действующей на турецкой территории «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

В Дамаске решительно осудили действия Анкары в Африне, отметив, что этот район является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Sefevi Сегодня, 12:25
    Эрдоган сказал, что это знаменательное событие, так как 18 марта турецкие войска в 1915 победили войска Антанты при Чанаккале. На снимке турецкий флаг над Африном.
    Sefevi
    1. Чёрный Сегодня, 12:28
      Это было ожидаемо. Афринские курды слишком размечтались о независимости, не имея физических возможностей противостоять соседям, американских баз - нет, с РФ - не договорились, сдать всё Ассаду не захотели, ну и турки воспользовались ситуацией в свою пользу.....в общем не тот зад курды лизали....хотя всена вкус и перепробовали...
      Чёрный
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:44
        Узелок завязывается все туже и туже.
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:49
          Виктор, привет! Давно не виделись...
          Цитата: cniza
          Узелок завязывается все туже и туже.

          А может это одно из решений? Неизвестно, о чём за кулисами договариваются. Уж слишком с турками сблизились...
          Logall
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:57
        А что еще может сказать Москва. Нам в Турцию еще трубу тянуть, да АЭС им строить за свои бабки ( в кредит). winked
        сибиралт
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:45
      Не радуйтесь оккупации Сирийской земли! Вы еще заплатите за это огромную цену!
      Геркулесыч
      1. Sefevi Сегодня, 12:51
        Вы это кто? Турки? Вы за них не беспокойтесь. Берегите нервы. У турков сейчас всё ОК.
        Sefevi
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:53
          Желаю, чтобы это ок побыстрее закончилось , чтобы ваши дружбаны оккупанты кровью своей умылись!
          Геркулесыч
  2. Severok (Макс) Сегодня, 12:28
    Как всегда мировое сообщество на площадке ООН либо стыдливо промолчит либо промычит нечто невнятное на прямую агрессию Турции в отношении Сирийских территорий. "Мировому сообществу" в лице ЕС и USA&UK плевать на те страны, которые они считают ниже третьего сорта, им важнее задираться с Россией.
    Severok
  3. Туркестанец (Иссак) Сегодня, 12:32
    Вчера только писали на сайте, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч бойцов курдских формирований.... И ГДЕ ОНИ?????
    Туркестанец
    1. Чёрный Сегодня, 12:34
      Цитата: Туркестанец
      . И ГДЕ ОНИ?????

      в тырнете сидят... laughing
      Чёрный
  4. Vard Сегодня, 12:38
    И что кто другое хотели... Турки дожмут курдов... А вот потом возможны варианты... Вплоть до соглашения между Турцией и Асадом...
    Vard
  5. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:38
    Доигрались курды в незалежность.Что на очереди - Северный Ирак или Манбидж?
    ПалБор
    1. Sefevi Сегодня, 12:52
      "Северный Ирак или Манбидж?"
      Обе. Уже анонсировали
      Sefevi
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:44
    Желаю, чтобы в Стамбул вошли игил и нусра, и эрдогада вынесли из его дворца ногами вперед, чтобы турецко -оккупационную армию выдворили из Сирийской земли курды и армия Сирии пои поддержке наших ВКС! !!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:49
      Цитата: Геркулесыч
      Желаю... ногами вперед...

      Желаю возлежать среди сих святых могил (ц) wassat
      Голован Джек
    2. Чёрный Сегодня, 12:49
      Цитата: Геркулесыч
      Желаю, чтобы в Стамбул вошли игил и нусра, и эрдогада вынесли из его дворца ногами вперед

      Игил. нусра или кто то другой не знаю ...но вынесут точно....
      Чёрный
    3. Sefevi Сегодня, 12:53
      "Желаю, чтобы в Стамбул вошли игил и нусра, и эрдогада вынесли из его дворца ногами вперед, чтобы турецко -оккупационную армию выдворили из Сирийской земли курды и армия Сирии пои поддержке наших ВКС! !!"
      Не дождётесь laughing laughing
      Sefevi
  7. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 12:45
    А куда делись 7-10 тысяч курдов?!!
    GELEZNII_KAPUT
    1. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 12:56
      Сдулись курдские бойцы. laughing
      андрсон
  8. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:58
    Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

    Ну порядок такой , а турков если что остановим и вернем ..Пусть воюют пока! soldier
    МИХАН
  9. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 13:01
    Цитата: Геркулесыч
    Желаю, чтобы в Стамбул вошли игил и нусра, и эрдогада вынесли из его дворца ногами вперед, чтобы турецко -оккупационную армию выдворили из Сирийской земли курды и армия Сирии пои поддержке наших ВКС! !!

    Игил, нусра, курды при поддержке вкс... "смешались в кучу кони, люди... " (с)
    Vol4ara
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