16:51 18 марта
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Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой

Германия и другие страны НАТО пересмотрят свое отношение к России после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА Новости заявление генсека ООН Йенса Столтенберга.



Инцидент в Солсбери – это, прежде всего, пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной,
сказал генсек.


По его словам, «ситуация показывает, что существуют дополнительные угрозы со стороны России, на которые альянсу необходимо найти ответы».

Столтенберг добавил, что НАТО «опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным». В этой связи государствам-членам альянса «необходимо улучшить свою обороноспособность», отметил он.

Генсек полагает, что Германия и другие страны-члены НАТО «пересмотрят свой подход в отношении России».

Мы должны быть бдительны и решительны,
заключил Столтенберг.

Между тем, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля.

Завтра мы представим образцы этого вещества,
сказал министр в одной из телевизионных программ.

Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Согласно информации британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», якобы произведенным в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Vard Сегодня, 14:03
    Ну теперь их не остановить... пока каждый не пометит тему, так и будут трындеть... Там похоже просто нарушены санитарные нормы при приготовлении пиццы. А такой скандал раздули...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 14:05
      Бойся, Столтенберг, бойся smile
      Порубают тебя русские казачки на пятачки...
      Тралл
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:08
        Русские всегда такими были .. И надеюсь останутся! soldier
        Германия и другие страны НАТО пересмотрят свое отношение к России

        А вот немцами вы зря прикрываетесь ! Германия , помнит русских солдат...И Париж тоже самое !
        МИХАН
        1. volodya (владимир) Сегодня, 14:12
          Надоели хуже карасина! Пора бы их отучить лезть в наши дела!
          volodya
          1. Тралл Сегодня, 14:17
            На заборе той психбольницы уже табло электронное висит, шестизначное wassat
            Тралл
            1. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:22
              Цитата: Тралл
              На заборе той психбольницы уже табло электронное висит, шестизначное wassat

              Вы не правы Коллега! hi То эпектронное табло на заборе психбольницы вроде как остановили. hi
              влад66
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:52
                Его снова запустили осенью 2017
                Владыка Ситх
          2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:23
            Типа старого анекдота...
            Два мужика в подворотне с бутылкой портвейна стоят. Мимо проходит один - и к ним:
            - Мужики, третьим буду?
            - Не, будешь четвертым...
            - А почему? Вас же двое
            - А троих мы уже послали...
            helmi8
        2. Чёрный Сегодня, 14:18
          Уже никого не удивляет, что НАТО выступает от имени гражданских институтов власти и МИД стран Европы.....уже почти по всем темам высказались. Осталось по урожайности и удоям молока... laughing
          Чёрный
        3. Косолапый (Влад) Сегодня, 14:30
          Цитата: МИХАН
          Русские всегда такими были .. И надеюсь останутся! soldier
          Германия и другие страны НАТО пересмотрят свое отношение к России

          А вот немцами вы зря прикрываетесь ! Германия , помнит русских солдат...И Париж тоже самое !

          Ага , сщас французкие арабы пойдут воевать ))) Единственно Легион , да и то там Русских нормально )))
          Косолапый
          1. Косолапый (Влад) Сегодня, 14:38
            Цитата: Косолапый
            Германия и другие страны НАТО пересмотрят свое отношение к России

            Под началом генералиссимуса от геникологии )))
            Косолапый
        4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:41
          Жаль,что их не помнят Лондон с Вашингтоном laughing
          Proton
      2. Logall (Александр) Сегодня, 14:35
        Цитата: Тралл
        Бойся, Столтенберг, бойся smile
        Порубают тебя русские казачки на пятачки...

        Ох казачки... Красотою лепы, черны бровями... Я на такой женат, на донской...
        Порубают, к гадалке не ходи!
        Logall
        1. d1975 Сегодня, 15:19
          Наверно в этом наша и сила ! У меня тоже такая !Люблю до смерти , но в гневе зверюга ! am Проверено не мной . У меня кубанка, чернобрывая !
          d1975
      3. Scoun (Roman) Сегодня, 14:46
        Цитата: Тралл
        Бойся, Столтенберг, бойся
        Порубают тебя русские казачки на пятачки...

        Да нее как он может боятся если наши очепятки его генсеком ООН сделали)))
        передает РИА Новости заявление генсека ООН Йенса Столтенберга.

        Исправьте пожалуйста!
        Scoun
      4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:02
        Цитата: Тралл
        Порубают тебя русские казачки на пятачки...

        И не только !!! fellow
        Мой любимый клип вдогонку ..
        Всех порвем!
        МИХАН
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:09
      Сейчас выборы проведем, пообщаемся, узнаем у кого что болит и как этих охломонов лечить.
      Rusland
      1. d1975 Сегодня, 15:21
        laughing laughing drinks good laughing Всё правильно меньше слов , дешевле телеграмма!
        d1975
    3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:12
      Германия и другие страны НАТО

      Меркель по сравнению с другими известными бабками здравомыслящая.
      dorz
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:00
      Обычный психологический сдвиг для недоумков. Когда они пытаются что-то понимать, для всё кажется непредсказуемым. Тут либо мозги менять, либо другого с мозгами ставить на высшую должность в НАТО. Но, похоже, хозяину этого совсем не нужно. Ему так легче управлять. lol
      сибиралт
  2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 14:07
    Жертва была убита кухонным ножом. Все знают, что именно в России есть кухонные ножи.
    Лена Петрова
    1. Тралл Сегодня, 14:11
      Утром 18 марта 2018 года КАМАЗ протаранил ворота КПП закрытого города Северск, в котором расположено атомное производство (Сибирский химический комбинат).

      По версии следствия данное происшествие - спланированная акция британских спецслужб. В крови пьяного водителя обнаружены следы виски, произведенного в Шотландии.

      "Обычный шофер КАМАЗа не может себе позволить элитный виски. Здесь явно прослеживается след британских спецслужб, завербовавших простого водителя" - пояснил сотрудник ФСБ, работавший на месте происшествия. - "В кузове КАМАЗа при тщательном осмотре обнаружены следы. Следы направлены прямо на Запад, что опять же, указывает на причастность британских спецслужб, т.к. Англия находится на Западе, это общеизвестный факт"

      Несмотря на явные улики, предполагается, что мировые СМИ будут всячески замалчивать сам факт происшествия. Если же это не удастся и, то к опровержению причастности английских спецслужб подключат британских ученых.
      Тралл
      1. собаковод Сегодня, 14:20
        Спасибо! Так и надо всем отвечать!
        собаковод
      2. Косолапый (Влад) Сегодня, 14:33
        Цитата: Тралл
        По версии следствия данное происшествие - спланированная акция британских спецслужб. В крови пьяного водителя обнаружены следы виски, произведенного в Шотландии

        Хорошо не Тэкилы
        Косолапый
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:49
      Цитата: Лена Петрова
      Жертва была убита кухонным ножом. Все знают, что именно в России есть кухонные ножи.

      Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери.


      Пытался найти фото Скрипалей в разных ракурсах на гугле и ютубе-не нашел. Странно.
      Балу
  3. Император (валера) Сегодня, 14:09
    всё верно-просто у кого то свои личные имперские амбиции на первом месте,а не родной народ.Шведы отказались от имперских амбиций и стали развивать экономику внутри страны,поэтому там сейчас такой уровень жизни.
    Император
    1. Vard Сегодня, 14:11
      Шведам повезло... у них нет нефти и прочих полезных ископаемых... и они ни кому не нужны...
      Vard
      1. Император (валера) Сегодня, 15:31
        Цитата: Vard
        Шведам повезло... у них нет нефти и прочих полезных ископаемых... и они ни кому не нужны...

        Норвежцам тоже?! ОАЭ?!откуда вы такие берётесь?!Ни кто нас не собирается завоёвывать,хотели бы в 90-е завоевали.Зачем им это ?! ,они и так за свои бумажки (валюту-которую сами и печатают)))покупают всё что есть у нас.а мы так обслуживающий персоонал.Плюс деньги получиные от продажи наших природных богатств,наши вороватые чинуши.алигархи и разные жулики-вывозят к ним и влаживают в ИХ экономику.Так что врагов нужно искать в нутри страны...
        Император
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:17
      Поэтому самое распространеное имя в швеции - Мухаммед
      Дормидонт
      1. Тралл Сегодня, 14:19
        Цитата: Дормидонт
        Поэтому самое распространеное имя в швеции - Мухаммед

        Мухаммед-аль-Мальме smile
        Тралл
    3. собаковод Сегодня, 14:22
      Нам повезло, мы не Швеция.
      собаковод
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:27
      Цитата: Император
      .Шведы отказались от имперских амбиций и стали развивать экономику внутри страны,поэтому там сейчас такой уровень жизни.

      Поэтому шведы (особенно шведки) и боятся сейчас выходить на улицы у себя дома. Толерантность, однако... Арабы рулят. Вот и уровень...
      helmi8
      1. Император (валера) Сегодня, 15:40
        Цитата: helmi8
        Поэтому шведы (особенно шведки) и боятся сейчас выходить на улицы у себя дома. Толерантность, однако... Арабы рулят. Вот и уровень...

        Да вас послушать так везде дауны,везде плохо и т.д и т.п..Вы на себя посмотрите-самое полицейское государство в мире! и при этом на какое месте занимаем по коррупции и в целом по криминалу?!В столице своей Родины выйди на курамбайрам и посмотриш где кто рулит и какие имена в моде...
        Император
    5. kit88 (Александр) Сегодня, 14:42
      Император, вы похоже с 90-го года в летаргическом сне почивали, и не знаете что ваши друзья с Россией творили когда из всех нас "шведов" пытались сделать.
      kit88
      1. Император (валера) Сегодня, 15:46
        Цитата: kit88
        вы похоже с 90-го года в летаргическом сне почивали, и не знаете что ваши друзья с Россией творили когда из всех нас "шведов" пытались сделать.

        вы ещё 17 -ый вспомните,30-е... Такие были правила игры-мы проиграли и получили все прелести перехода на другую экономику,выиграли бы мы -строили бы амерам комунизм,со всеми вытикающими-как в 17-ом у нас.Смотри сейчас вокруг и куда нас тащит наш ....-не впрошлый ли век товарищь?!
        Император
      2. влад66 (Владимир) Сегодня, 15:46
        Цитата: kit88
        Император, вы похоже с 90-го года в летаргическом сне почивали, и не знаете что ваши друзья с Россией творили когда из всех нас "шведов" пытались сделать.

        Очередной навальненок из школы на митинг сбежал. laughing request
        влад66
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:12
    Все более непонятной становится эта история. Если эта дрянь такая смертоносная, почему Скрипаль и его дочь до сих пор живы? Где остальные жертвы применения? Эта отрава действует практически мгновенно - как они до этой лавочки добрались? И что так тщательно скрывают мелкобритты за своей истерикой?
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 14:16
      Ну им же сказали что они в химии не разбираются... Нервно паралитическое ОВ перекрывает прохождение импульсов по нервам... и человек просто умирает от остановки дыхания... если они живы... то там что-то другое...
      Vard
  5. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 14:13
    Какая разница для наты стала Россия!? Остановить её своей ложью, как раньше - не получится! Освежайте методички, господа фашисты! Или уже некому?!
    Влад Морозов
  6. ланс Сегодня, 14:14
    это ,партнер, от полной предсказуемости нато.
    ланс
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:15
    Из-за непредсказуемости России наши западные и ближневосточные партнёры предсказуемо отхватят ошеломительных русских звездюлей
    Дормидонт
    1. Петрович-800 (Артём) Сегодня, 14:20
      Пусть почаще пересматривают свой же фильм " Нити " 1984 г.в.
      Петрович-800
    2. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 14:23
      Сиди уже дома,Чудо- богатырь.Перестели диван и занимай оборону.
      Сергей Д_2
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:16
    Время достаточно шоб замазать явные ляпсусы!
    Нашим большой минус за работу!
    rocket757
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:21
    Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой

    Это плохо?

    Столтенберг добавил, что НАТО «опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным»

    Может стоит потыкать носом в гамно одну страну, единственную, которая применяла ЯО?
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:21
    Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной,

    да ладно... Медведь зверь миролюбивый! просто злить не надо!!!
    wink
    Masya Masya
    1. Maksimas (Максим) Сегодня, 16:24
      Где такую картинку нашли ,дайте адрес
      Maksimas
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:26
        Яндекс, картинки... пжлста... love
        Masya Masya
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:22
    Накручивают сами себя, чтобы нам уже не просто гадить, а чтобы начать против нас реальную войну. Это мы здесь на сайте хи хи хи, а жизни то война у нас на пороге стоит, и вопрос только в том "когда " она начнется.
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 14:25
      Вряд ли они нападут... А орут потому что знают, что им за это ни чего не будет...
      Vard
      1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 15:13
        Сначала ничего не будет...
        Ну уж если доживу до будущего Нюрнберга, для меня оправдательный приговор не указ.
        Туз Бубен
  12. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:23
    Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля.

    намешали коктейль какой-то, время было... кто теперь докажет, что это именно то вещество? recourse
    Masya Masya
  13. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:24
    Как же сделать так, чтобы детям, внукам было понятно, что войдя в Европу после нападения её народов на нас, нельзя, ни при каких обстоятельствах нельзя выводить оттуда войска, чтобы не говорили предатели и купленные золотом нищие духом!? В противном случае все повторится.
    1536
    1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 15:18
      Правильно...
      Ведь недаром пелось, что от Тайги до Британских морей...
      Только, я так думаю, островки надо смешать с известной субстанцией, либо кинуть шумеров на засыпание Ла-Манша...
      Туз Бубен
  14. pepel (Валерий) Сегодня, 14:27
    В чём будет заключаться улучшение безопасности НАТО против ГИПЕРЗВУКА, генсек не озвучил. angry
    pepel
  15. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:28
    Зато НАТО предсказуемо в своей последовательной политике подчинения и управления всех и вся.
    vladimirvn
  16. Косолапый (Влад) Сегодня, 14:28
    Зато вы как предсказуемы ))) Возьми любую войну за последние 50 лет , ни какой разницы , сначала информационные вброс, фейки . потом не прикрытая агрессия .
    Косолапый
  17. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:31
    Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой
    Да это зад Нато непредсказуемый, не прицелится нормально, все виляет....laughing Но рано или поздно прилипнет сапог к вашей непредсказуемой части "Столтенберг"....yes
    XXXIII
  18. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:39
    Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой

    Боится, что его отравят? Отравить могут только свои. Блеяние Столтенберга для россиян как клоунада.
    Балу
  19. fedor13 Сегодня, 14:42
    Да да выборы интрига продолжается!!!):
    fedor13
  20. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 14:42
    Цитата: Masya Masya
    намешали коктейль какой-то, время было... кто теперь докажет, что это именно то вещество?

    Наверняка на пробирках с пробами можно обнаружить царапины. Однозначно сотрудники Ми-6 ночью сделали подмену. Мы в этом уверены! Где Родченков? Почему молчит?
    Лена Петрова
  21. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:43
    Да, накат на нас идет нехилый.
    Уже все более явно видна демонизация и возможно обесчеловечивание России.
    То есть осталось по сути совсем немного до "славянских недочеловеков с ядерной дубиной".
    Только в каком виде это будет реализовано...
    Zomanus
  22. tchoni (Евгений) Сегодня, 14:51
    Давайте не будем разочаровывать дяденьку, а введем в комплект каждого танкового орудия штук по пять ядреных боеприпасов...
    tchoni
  23. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 14:51
    Мы должны быть бдительны и решительны,

    Главное, лучше перебдеть, чем недобдеть... lol Ходят вдоль границ, заглядывают через забор и жалуются, когда им дают по морде за назойливость и любопытство. Молитесь и обрящете. Всем хватит... am
    Esoteric
  24. Vard Сегодня, 14:52
    Вообще вся эта истерика на фоне заявления Скотланд Ярда о том что результатов по расследованию пока нет... наводит на мысль, что этот бег впереди паровоза не спроста... Терпения им не хватает...
    Vard
  25. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:01
    Зато "они" афигенно предсказуемы.
    DEZINTO
  26. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 15:08
    Пока США не смогут себя защитить от ответного ядерного удара,кроме как языком трепать они больше ничего не сделают.На то что Россия накроет Европу, Штатам естественно плевать им главное не пострадать самим,а такой расклад сегодня невозможен,поэтому англичане и их американские хозяева бьются в истерике
    Yak28
  27. kefan (kefan) Сегодня, 15:14
    Ну понятно, для этого весь этот спектакль и затевался с самого начала.
    kefan
  28. Седой Цинник (Вячеслав) Сегодня, 15:15
    Дайте бабла!, ...Старые песни
    Седой Цинник
  29. Гардемарин (Сергей) Сегодня, 15:15
    Умом Россию не понять. Эта простая мысль только-только начинает стучаться в пустые головы этих дурашек . А вообще они правильно сравнивают нас с медведями - медведь может станцевать на потеху, а может и лицо откусить одним движением.
    Гардемарин
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:24
      правильно сравнивают нас с медведями - медведь может станцевать на потеху

      Не обижайте моего медведя. Он на потеху не танцует!
      Спокойно носит уран для реактора и по вечерам, когда слегка тяпнет играет на балалайке. Люблю своего медведя. )
      DEZINTO
  30. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:22
    Зато страны НАТО ПРЕДСКАЗУЕМО пакостят куда только могут дотянуться.
    NF68
  31. KOLOBOKK (Дмитрий ХА-ХА.) Сегодня, 15:57
    Господа-товарищи давайте просто посмотрим на ситуацию. Вся начинка наших. ЯДРЁНЫХ ракет Выработала свой срок хранения и взорваться в принцыпе не способна . ХА-ХА. Поэтому наш ЦарьБатюшка хочет добыть нового УРАНА в СИРИИ . Но Америкосы НИКОГДА и никого к УРАНОВЫМ карьерам не пустят . Вся эта внешняя пыль только камуфляж ЯДРЁНОЙ игры. Теперь по сути - Наш ЦарьБатюшка в интервью какому то каналу - прямо сказал что готов его своими руками УБИТЬ если пострадает хотя бы один агент. Убил не убил не важно - У них другая система судопроизводства . По их системе раз обещал - ТЫ ПЕРВЫЙ ВИНОВАТЫЙ. Доказывай теперь что это не ты - или твои пособники его грохнули . Во как . А как нашему ЦарюБатюшке доказать что он не виноват - если половина населения считает что он НЕМЦОВА на мосту грохнул - только от страха язык в пятой точке держат . Я умираю мне бояться нечего .ХА-ХА.
    KOLOBOKK
  32. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 16:02
    Столтенберг:"Россия становится всё более непредсказуемой"- А может причины в другом?- Возникли проблемы с предсказалкой?
    ушкуйник
  33. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 16:25
    как сказано ранее-.."..это не истерика, это уже припадок.."
    толя ежик
  34. Maksimas (Максим) Сегодня, 16:26
    Цитата: Maksimas
    Где такую картинку нашли ,дайте адрес
    Maksimas
  35. BARHAN Сегодня, 16:39
    Москва: Столтенберг становится всё более непредсказуемым.
    BARHAN
Картина дня