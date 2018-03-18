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Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой
Германия и другие страны НАТО пересмотрят свое отношение к России после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА Новости заявление генсека ООН Йенса Столтенберга.
По его словам, «ситуация показывает, что существуют дополнительные угрозы со стороны России, на которые альянсу необходимо найти ответы».
Столтенберг добавил, что НАТО «опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным». В этой связи государствам-членам альянса «необходимо улучшить свою обороноспособность», отметил он.
Генсек полагает, что Германия и другие страны-члены НАТО «пересмотрят свой подход в отношении России».
Между тем, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля.
Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Согласно информации британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», якобы произведенным в России.
Инцидент в Солсбери – это, прежде всего, пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной,сказал генсек.
По его словам, «ситуация показывает, что существуют дополнительные угрозы со стороны России, на которые альянсу необходимо найти ответы».
Столтенберг добавил, что НАТО «опасается перехода России от стандартных вооружений к ядерным». В этой связи государствам-членам альянса «необходимо улучшить свою обороноспособность», отметил он.
Генсек полагает, что Германия и другие страны-члены НАТО «пересмотрят свой подход в отношении России».
Мы должны быть бдительны и решительны,заключил Столтенберг.
Между тем, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в понедельник правительство передаст в ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля.
Завтра мы представим образцы этого вещества,сказал министр в одной из телевизионных программ.
Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Согласно информации британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», якобы произведенным в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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