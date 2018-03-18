Столтенберг: Россия становится всё более непредсказуемой

Инцидент в Солсбери – это, прежде всего, пример той картины, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет: Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной,

Мы должны быть бдительны и решительны,

Завтра мы представим образцы этого вещества,