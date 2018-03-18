16:50 18 марта
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Первый китайский самолет С919 будет передан заказчику к 2021 году

Первый создаваемый в Китае реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет С919 будет поставлен заказчику к 2021 году, передает ТАСС заявление заместителя гендиректора и главного конструктора Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) У Гуанхуэя.



Конструкторские работы и испытания самолета для получения лицензии продлятся еще около трех-четырех лет. Первый готовый самолет будет передан авиакомпании China Eastern Airlines к 2021 году,
сказал Гуанхуэй.


В феврале компания сообщила, что «общий портфель заказов на С919 увеличился до 815 самолетов, в числе заказчиков – 28 китайских и иностранных компаний».

Разработкой авиалайнера С919 корпорация занимается с 2008 года. Первый прототип был выпущен в 2015 году. В мае 2017-го самолет впервые поднялся в воздух в шанхайском международном аэропорту Пудун.

В настоящее время летные испытания на получение лицензии для коммерческой эксплуатации проходят уже два образца.

«Самолет С919 может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета составит порядка 4075 км, максимальная – 5000 км. Он может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров», – рассказали производители.

По их словам, на данном этапе самолет оснащен «двигательной установкой LEAP-1C компании CFM International – совместного предприятия американской General Electric и французской Safran». Такие же двигатели стоят на некоторых самолетах Boeing и Airbus.

Ранее COMAC заявляла о планах в будущем оснастить С919 двигателями собственного производства. По оценкам экспертов, лайнер будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320.

Китайское руководство надеется, что С919 поможет снизить зависимость страны от иностранных производителей.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.or
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Комментарии 30

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:05
    Это все здорово, но что там Китайского кроме фюзеляжа? Мы под МС хотя бы движок свой сделали. Да и авионика своя. Только мне не говорите про планы. Создать современный конкурентоспособный двигатель они не в состоянии. Ну никак.
    Muvka
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:10
      Знакомые очертания...хе хе
      Умеют они тырить все и быстро создавать копии ! Ну ну..
      МИХАН
    2. d1975 Сегодня, 15:10
      Ну китайцам только это и известно. laughing Вы посмотрите сроки ! good Можно их хаять, как угодно , но они пашут , а мы всё как не прочитаешь , пилим и пилим , интересно , а когда у нас эта пила сломается ! am Люди начнут нормально работать , а самолёты летать ? recourse
      d1975
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:12
        Цитата: d1975
        Люди начнёт нормально работать , а самолёты летать ?

        По-вашему, у нас ничего не летает?
        Piramidon
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:13
        компания сообщила, что «общий портфель заказов на С919 увеличился до 815 самолетов

        И ведь нашлепают, огромный внутренний рынок и отсутствие комплексов в части государственного протекционизма сделают свое дело. А по поводу своих движков, то будут без сомнений, пройдет время и пол мира их еще покупать будет. В части китайских мобильников тоже посмеивались еще лет пять назад, а сегодня "идут" на расхват)), такая же картина по вооружению - по экспорту нас догоняют, и т.д и т.д...
        maxim947
      3. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:14
        А что на них смотреть? Сроки примерно такие же, как у нашего МС-21. Тоже серия с 2019 года, первый полет в прошлом году. Но повторюсь, МС-21 будет очень Русским. Не все конечно, для инозаказчиков будет с амерскими движками, но для себя будет высокая степень локализации. А еще в этом месяце должен подняться в воздух второй самолет.
        Muvka
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:27
          справедливости ради стоит сказать , что наш ПД-14 в стадии создания и освоения пока...Ну так и китайцы свой движок для этого самолёта планируют..
          КВУ-НСвД
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:30
            Они планируют, а ПД-14 был в воздухе и серийное производство запланировано на следующий год. При этом ПД будет на уровне мировых лидеров, а то, что получается у Китайцев по движкам....ну вы сами, я уверен, знаете.
            Muvka
            1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:34
              Цитата: Muvka
              Они планируют, а ПД-14 был в воздухе и серийное производство запланировано на следующий год. При этом ПД будет на уровне мировых лидеров, а то, что получается у Китайцев по движкам....ну вы сами, я уверен, знаете.

              Будем надеятся , что всё пойдёт по плану...А то как обычно какой-нибудь сдвиг вправо
              .ну вы сами, я уверен, знаете.
              winked hi
              КВУ-НСвД
      4. sib.ataman Сегодня, 16:36
        Когда у нас как в Китае начнут на стадионе массово под прицелом телекамер расстреливать коррупционеров и пр. врагов народа! Правда, страна рискует быстро обезлюдеть.
        sib.ataman
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:22
      Мы прекрасно видим какую тенденцию набирают отношения США и Китая. Дальше будет только хуже, США вынуждены будут перетягивать обратно к себе на территорию производства и технологии. И если только почуют конкуренцию Боингу от китайцев тут же перестанут поставлять дуда свои комплектующие и французов заставят. На этом боюсь китайский самолет и закончится.
      Меня интересует другое, почти все стойки шасси и другие изделия из титана тем же США поставляем мы. Китайцы то же у нас покупают?
      RASKAT
    4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:39
      "Создать современный конкурентоспособный двигатель они не в состоянии. Ну никак."///

      Не боги горшки обжигают. Приглашают иностранных спецов на большие зарплаты, плюс
      непрерывное вливание денег (тоже больших). Двигатели у них будут неминуемо.
      voyaka uh
  2. san4es Сегодня, 15:10
    Самолет С919 может выпускаться в нескольких модификациях

    san4es
  3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 15:16
    Помнится еще лет 5 назад не лестно отзывались о китайском автопроме, 10 лет назад вообще говори что китайские автомобили как пластмассовые игрушки. Сейчас уже многие крупные мировые автопроизводители имеют полный цикл производства своих брендовых авто в Китае. Наши при всем желании не смогут так поднять промышленность, потому что в правительстве сидят одни сосуны, которые только и умеют сосать нефть и газ и продавать. Что-то созидательное творить давно уже ничего не хотят, а то что еще держится осталось с советских времен и движется по накатанной
    Bad_Santa
  4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:16
    Да уж, на наш МС 21 только 285 контрактов - до 25 года.
    Вадим237
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:20
      Сколько у нас населения? 150 млн? А в Китае? 1 350 млн. Почти в 10 раз больше. При этом на МС - почти 300 заказов, а на Китайца чуть больше 800. Слабо соотнести цифры? И да, подавляющее большинство заказов на Китайца - Китайские.
      Muvka
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:35
        И как это вообще относится к заказам. Свои самолёты просто проталкивать не умеем.
        Вадим237
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:09
          Чтобы перевезти 1,5 миллиарда человек, нужно больше самолетов, чем для того, чтобы перевезти 150 млн человек. Я , если честно, думал, что на этом форуме в основном люди, которые могут выстраивать логические цепочки...
          Muvka
          1. cast iron (cast iron) Сегодня, 16:29
            Вот вы как раз и неправильно выстраиваете цепочки логические. Дело в том, что 90% населения Китая не обладают такими зарплатами, чтобы летать хотя бы пару раз в год на самолете.
            cast iron
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:50
              А у нас сколько % не могут позволить себе летать? Или вы считаете, что у нас 100% населения могут позволить себе летать на самолетах?
              Muvka
  5. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:20
    Китайцы медленно, но начинают развивать своё производство гражданских самолётов.
    NF68
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:21
      Не производство, а сборку)
      Muvka
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:43
        Цитата: Muvka
        Не производство, а сборку)


        Пусть для начала будет сборка. За последние 25-30 лет китайцы сделали не мало. По смотрим что у них еще лет через 25-30 будет.
        NF68
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:23
    Конкурент нашего МС-21. Только у нас движок свой, а они про какую то независимость говорят. Врубят им санкции по движкам, и амба... Присели... Война грядёт, торговая. США начали "давить" конкурентов, любыми способами... Глобализация трещит по всем швам. laughing
    Горный стрелок
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:37
      "Врубят им санкции по движкам" И будут они движки через третьи страны покупать - есть спрос, будет и предложение и не какие санкции здесь не помогут.
      Вадим237
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:10
        Цитата: Вадим237
        "Врубят им санкции по движкам" И будут они движки через третьи страны покупать - есть спрос, будет и предложение и не какие санкции здесь не помогут.

        Как у вас все легко и просто. Будут покупать через третьи страны отрубят и третьим странам движки.
        Muvka
    2. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:25
      Цитата: Горный стрелок
      Только у нас движок свой,


      Разве этот двигатель не совместная с французами разработка?
      NF68
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:28
    Как всегда, копия, своего только население.
    Геркулесыч
  8. Простой (Alexander) Сегодня, 16:04
    В тему:


    https://www.aerocontact.com/en/aerospace-aviation
    -news/47260-cfm-to-offer-leap-1c-maintenance-trai
    ning-at-aemtc
    Простой
  9. 9PA (Евгений) Сегодня, 16:08
    Цитата: Геркулесыч
    Как всегда, копия, своего только население.

    А зачем велосипед изобретать?
    9PA
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