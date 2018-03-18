Первый китайский самолет С919 будет передан заказчику к 2021 году

Конструкторские работы и испытания самолета для получения лицензии продлятся еще около трех-четырех лет. Первый готовый самолет будет передан авиакомпании China Eastern Airlines к 2021 году,

Первый создаваемый в Китае реактивный пассажирский узкофюзеляжный самолет С919 будет поставлен заказчику к 2021 году, передает ТАСС заявление заместителя гендиректора и главного конструктора Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) У Гуанхуэя.сказал Гуанхуэй.В феврале компания сообщила, что «общий портфель заказов на С919 увеличился до 815 самолетов, в числе заказчиков – 28 китайских и иностранных компаний».Разработкой авиалайнера С919 корпорация занимается с 2008 года. Первый прототип был выпущен в 2015 году. В мае 2017-го самолет впервые поднялся в воздух в шанхайском международном аэропорту Пудун.В настоящее время летные испытания на получение лицензии для коммерческой эксплуатации проходят уже два образца.«Самолет С919 может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета составит порядка 4075 км, максимальная – 5000 км. Он может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров», – рассказали производители.По их словам, на данном этапе самолет оснащен «двигательной установкой LEAP-1C компании CFM International – совместного предприятия американской General Electric и французской Safran». Такие же двигатели стоят на некоторых самолетах Boeing и Airbus.Ранее COMAC заявляла о планах в будущем оснастить С919 двигателями собственного производства. По оценкам экспертов, лайнер будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320.Китайское руководство надеется, что С919 поможет снизить зависимость страны от иностранных производителей.