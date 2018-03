Соперничество линейных крейсеров: "Фон-дер-Танн" против "Индефатигебл"

«Современный английский броненосный крейсер – это весьма дорогостоящий корабль, но он не обладает качествами, которые позволили бы ему сражаться с современным линкором в решающем сражении».

«По главной ватерлинии толщина главного броневого пояса составляла 250 мм против 180 мм у "Блюхера" и высоту 1,22 м, из которых 0,35 м уходило ниже главной ватерлинии».

Одна из турбин "Фон-дер-Танна"

«В 1911 г. после похода в Южную Америку он прошел 1913 миль между островом Тенериф и Гельголандом со средней скоростью 24 узла, что позднее во время войны привело к неисправностям турбин».

В предыдущих статьях мы подробно рассмотрели обстоятельства создания первых в мире линейных крейсеров типа «Инвинсибл» и германского «большого» крейсера «Блюхер». Все эти корабли, несмотря на отдельные положительные качества, были неудачными и, по большому счету, должны рассматриваться как ошибки англичан и немцев. Тем не менее, после них Великобритания продолжила, а Германия приступили к строительству линейных крейсеров. Им и будет посвящен цикл статей, предлагаемый вашему вниманию.Начнем с германского крейсера «Фон-дер-Танн», тем более что он был заложен как раз после «Инвинсиблов» и «Блюхера», но до второй серии британских линейных крейсеров (типа «Индефатигебл»).История «Фон-дер-Танна» началась 17 мая 1906 года, ровно за две недели до того, как германский военно-морской атташе в Лондоне передал сведения о том, что новейшие британские крейсера типа «Инвинсибл» получили на вооружение 305-мм пушки. Как ни удивительно, но германский линейный крейсер придумали не кораблестроители и не адмиралы, а кайзер Вильгельм II.Император предложил кораблестроителям разработать новый тип боевого корабля, для особых боевых операций, который, в том числе, мог бы выполнять функции крейсера-разведчика при эскадре, но при этом смог бы участвовать в линейном бою. При этом новый корабль должен был:1) нести как минимум четыре 280-мм орудия;2) обладать скоростью, на 3 узла превышающей самый быстроходный линкор.Если автору настоящей статьи удалось корректно перевести фразу «The new battleships of the Ersatz Bayern/Nassau class should form the basis of the new type», то в качестве основы для разработки следовало взять проект новейшего германского дредноута типа «Нассау».Известно, что идея «Нассау» родилась до того, как в Германии стало известно о британском «Дредноуте». Как мы видим, и до концепции линейного крейсера немцы также додумались вполне самостоятельно. Впрочем, гениальный провидческий дар кайзера здесь не стоит переоценивать: вполне вероятно, что на подобные мысли его натолкнуло посещение Италии в 1905 г., в ходе которого он имел возможность ознакомиться с быстроходными итальянскими броненосцами. Вполне возможно, что в данном случае сработало «хочу такой же, только лучше».Тем не менее, мы видим, что, в отличие от англичан, немцы изначально видели линейные крейсеры как быстроходные линкоры для службы при эскадре в качестве быстроходного крыла, и в этом было принципиальное различие во взглядах на «большие» крейсеры у немцев и англичан. Впрочем, не стоит полагать, что у немцев не было прений по поводу нового класса боевых кораблей. Основные идеи германского линейного крейсера высказал кайзер, его поддержало Имперское морское министерство. В меморандуме от 29/30 июня 1906 г., озаглавленного как «Большой крейсер 1907 г. и последующих лет» (германский «Закон о флоте» регламентировал закладки боевых кораблей по годам, так что имелись в виду крейсер, закладываемый в 1907 г. и корабли того же класса в дальнейшем) было дано великолепное обоснование германского типа линейного крейсера. Основные тезисы меморандума сводились к следующему:1) британский флот обладает значительным превосходством в классических броненосных крейсерах (немцы употребляли термин «большой крейсер», но мы здесь и далее во избежание путаницы будем писать «броненосный» и для немецких и для английских кораблей) и это превосходство, в силу производительности английских верфей сохранится и впредь;2) следовательно, любые самостоятельные операции немногочисленных германских броненосных крейсеров, вне зависимости от того, где они осуществляются, обречены на неудачу. Будь это разведка или иных действия в Северном море, или же классическая борьба на океанских коммуникациях – в конце концов броненосные крейсера Германии будут перехвачены и уничтожены;3) в соответствии с вышесказанным, Германии следует совершенно отказаться от постройки броненосных крейсеров, а вместо них закладывать новый класс кораблей – быстроходные линкоры, основной задачей которых станет участие в генеральном сражении в качестве быстроходного крыла.В связи с тем, что на момент составления меморандума уже было известно о том, что британские «Инвинсиблы» вооружаются восемью 305-мм пушками, и принимая во внимание японские броненосные крейсера, Морское министерство сочло, что новый тип кораблей должен обладать:1) шестью или восемью 280-мм орудиями в трех-четырех двухорудийных, или же в двух двухорудийных и четырех одноорудийных башнях;2) восемью 150-мм орудиями в казематах или башнях;3) прочее вооружение должно было включать в себя двадцать 88-мм пушек, четыре 8-мм пулемета и четыре торпедных аппарата;4) носовая броневая рубка должна иметь толщину 400 мм, или не менее 300 мм, кормовая – 200 мм. Прочее бронирование должно быть на 10-20% тоньше, чем у линкоров типа «Нассау»;5) запас угля должен составлять 6% от водоизмещения, скорость – не ниже 23 узлов.С другой стороны, у подобной точки зрения были и высокопоставленные противники. Так, например, подобная трактовка не встретила никакого понимания у статс-секретаря военно-морского ведомства А. Тирпица, который считал, что крейсер должен быть именно крейсером, а не чем-то иным. На меморандуме Имперского морского министерства, что называется, еще чернила высохнуть не успели, когда в июле 1906 г. в журнале «Морское обозрение» («Marine-Rundschau») была опубликована статья корветтен-капитана Vollerthun-а, посвященная будущему броненосных крейсеров. В ней корветтен-капитан сделал беглый обзор эволюции класса броненосных крейсеров, на основании которого сообщил читателю:Указанный вывод, вне всякого сомнения, неоспорим, чего нельзя сказать о прочих утверждениях автора. Согласно его логике, раз уж англичане не создали крейсера для эскадренного сражения, то и Германии не нужно «бежать впереди паровоза» и попытка подобного качественного рывка преждевременна. Корветтен-капитан заявил, что нельзя создать удачного корабля, который умудрился бы совместить в себе силу линкора и скорость крейсера, и что подобные надежды заведомо иллюзорны. Следовательно, не нужно пытаться охватить необъятное, а надо четко разграничить задачи и тактические возможности линкора и броненосного крейсера. По мнению автора статьи, броненосный крейсер ни при каких условиях не должен был использоваться в генеральном сражении как корабль линии, в том числе и в качестве «быстроходного крыла».Хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей на этот момент. Как мы видим, в Германии существовали различные взгляды на задачи броненосных крейсеров, но при всей их полярности, они были куда более логичны и разумны, нежели соображения, которыми руководствовались при проектировании своих броненосных и линейных крейсеров англичане. Британские адмиралы желали использовать свои умеренно-бронированные крейсера в качестве «быстроходного крыла» при линейном флоте, совершенно не задумываясь о том, что с ними будет, если на них «обратят внимание» крупнокалиберные орудия броненосцев или линкоров. В то же время в Германии прения сводились к тому, что: «или мы строим быстроходные линкоры, которые могут сражаться в линии, или же мы строим обычные броненосные крейсера, которые ни в каком случае не будем ставить в линию».Все же следует отметить, что, хотя немцы самостоятельно пришли к идее линейного крейсера, на практическое ее воплощение «Инвинсибл» оказал самое существенное влияние. Если А. Тирпиц и являлся противником «быстроходного линкора», он не был против того, чтобы увеличить артиллерию на броненосных крейсерах. В том же июле 1906 г. он распорядился подготовить проект линкора и броненосного крейсера с 305-мм орудиями, причем линкор должен был нести двенадцать, а линейный крейсер – восемь таких пушек. Впрочем, от 305-мм орудий впоследствии пришлось отказаться – как по причине неготовности орудий и башенных установок для них, так и ввиду экономии водоизмещения, которую давало использование 280-мм орудий.После ряда совещаний, были уточнены тактико-технические характеристики будущего корабля: главный калибр должны были составить восемь 280-мм орудий, средний – воесь-десять 150-мм орудий. Скорость должна была быть «сколько возможной» близкой к броненосному крейсеру Е (будущий «Блюхер»), бронирование должно обеспечивать защиту от попаданий 305-м снарядов. Ограничения по водоизмещению имелись тоже, но они были сформулированы несколько иначе, чем у англичан: предполагалось, что водоизмещение нового крейсера не должно превосходить таковое у «Эрзац Баварии» (будущий «Нассау»), из чего следовало, что крейсер мог быть равен линкору по весу, но при этом стоимость крейсера должна была быть ниже, чем у линкора. Кроме этого следовало изучить возможность применения турбин.В сентябре 1906 г. конструкторское бюро представило технические проекты под номерами 1, 2, 3, 4 и 4b, но все они, кроме №1 и 2 были отклонены и рассматривались только последниеОба проекта имели одинаковое вооружение: 8*280-мм, 8*150-мм, 20*88-мм и 4 торпедных аппарата, но разное размещение артиллерии. Удивительно, но факт: немцы сочли, что сочетание одно- и двухорудийных башен предпочтительнее, но приняли во внимание также и то, что проект №2 был на пол-узла быстроходнее (2,3-5-24 уз, против 23-23,5 уз у проекта №1). Интересно, что проектировщики не смогли уложиться в требования по водоизмещению – оно было выше, чем у «Нассау», но при этом проект №1 был тяжелее проекта №2 на 150 т – 19 500 т против 19 350 т.С целью уменьшения водоизмещения предлагалось оставить на крейсере только шесть 280-мм орудий, расположив их в диаметральной плоскости, как это было сделано на броненосцах типа «Бранденбург».При этом сохранялся бортовой залп из шести 280-мм орудий, но в сравнении с проектом №2 водоизмещение можно было бы сократить на 800 тонн. Тем не менее, подобная новация была отклонена А.Тирпицем, вполне логично возразившим, что сама по себе идея хороша, но нация не поймет, если в ответ на восьмиорудийный крейсер мы построим всего лишь шестиорудийный.Впоследствии прозвучало еще множество различных предложений, включая, например, уменьшение главного калибра с 280-мм до 240-мм, но в этом случае крейсер получался заведомо слабее британского, что также было неприемлемо. В итоге окончательно остановились на восьми 280-мм орудиях, при этом схемы его размещения предлагались самые разные, в том числе – весьма оригинальные, как например вот этаОчень скоро выяснилось, что новый крейсер заданных характеристик невозможно «утрамбовать» в водоизмещение менее 19 000 т, но даже это было больше, чем весил «Нассау», водоизмещение которого в проектах 1906 г. «доросло» до 18 405 т., а по факту линкор имел нормальное водизмещение 18 569 т., или же (по другим данным) 18 870 т. Во всяком случае, никто никогда не планировал для «Нассау» 19 000 т, тем не менее, когда стало ясно, что новый крейсер не получится менее 19 000 т., с этим смирились и смотрели только за тем, чтобы по стоимости он все же не превзошел «Нассау».«Правильное» размещение артиллерии немцам подсказали англичане. Дело в том, что прошел слух о том, что «Инвинсибл» все-таки может действовать всем восемью орудиями главного калибра на борт. На самом деле это было не так, потому что даже теоретически башня противоположного борта могла вести огонь лишь в узком секторе, 25-30 град., фактически же ее стрельба настолько мешала второй «траверзной» башне, что из нее можно было стрелять лишь в том случае, если ближайшая к неприятелю башня выведена из строя. Но немцы этого знать не могли, поэтому расположили артиллерию по ромбической схемеНадо сказать, что данная схема не сразу стала основной, потому что Имперское морское министерство все же предпочитало крайне экзотическую схему с тремя двухорудийными башнями в диаметральной плоскости и двумя одноорудийными – по бортам (приведена выше), кроме этого были определенные сомнения в том, что при использовании ромбической схемы можно будет стрелять из башни, расположенной на противоположном борте, не повреждая при этом корпусных конструкций. Тем не менее, в конечном итоге именно ромбическую схему использовали для дальнейшего проектирования корабля. Для энергетической установки окончательно приняли турбины, при этом новый крейсер должен был стать первым крупным германским кораблем с четырьмя винтами (до этого стандартом считались три винта). Водоизмещение опять подросло – до 19 200 т.В окончательном варианте были определены следующие тактико-технические характеристики будущего крейсера:Водоизмещение (нормальное/полное) – 19 370 / 21 300 т.Длина по ватерлинии – 171,5 м.Ширина – 26,6 м.Осадка (при нормальном/полном водоизмещении) – 8,13/9,17 м.Номинальная мощность машин – 42 000 л.с.Скорость при номинальной мощности – 24,8 уз.Запас топлива (нормальный/полный) – 1 000/2 600 т.Дальность ходе – 4 400 миль на 14 уз.Главный калибр представляли восемь 280-мм орудий (строго говоря, 279 мм, в Германии калибр обозначали в сантиметрах, т.е. 28 см., отсюда общепринятые отечественные 280-мм) с длиной ствола 45 калибров. Орудия стреляли 302-кг снарядами с начальной скоростью 850 м/сек Бронебойные снаряды имели 8,95 кг взрывчатого вещества (данные могут быть недостоверны). Угол возвышения первоначально составлял 20 град., дальность при этом достигала 18 900 м, впоследствии, в 1915 г. она была увеличена до 20 400 м. Боекомплект на 8 орудий составлял 660 снарядов (т.е. по 82-83 снаряда на ствол). По германским данным, бронепробиваемость 280-м снаряда составляла 280 мм брони Круппа на дистанции 10 000 м (54 кбт.) и 200 мм такой же брони на 12 000 м (65 кбт.).Средний калибр – десять 150-мм орудий с длиной ствола 45 калибров, максимальный угол возвышения до модернизации – 20 град., стреляли бронебойными и фугасными снарядами массой 45,3 кг. с начальной скоростью 835 м./сек. Дальность стрельбы составляла первоначально 13 500 (73 каб.), но в дальнейшем, с использованием новых, удлинённых снарядов и, вероятно, увеличением максимального угла возвышения, достигла 16 800 м (91 каб.). «Шестюдюймовки» размещались в каземате, в центре корпуса, боекомплект состоял из 50 бронебойных и 100 фугасных снарядов на орудие.Противоминный калибр – шестнадцать 88-мм орудий с длиной ствола 45 калибров, заряжавшиеся унитарными патронами весом 15,5 кг. Снаряд весом 10,5 кг. летел с начальной скоростью 750 м./сек. на 10 700 м. (58 каб.). Бокомплект составлял 200 снарядов на орудие.Система бронирования «Фон-дер-Танна» оказалась тем еще ребусом, и надо сказать что автор настоящей статьи не претендует на то, что разобрался в ней на все сто процентов. Для начала отметим, что у немцев была своя система именования бронезащиты. Главный (он же нижний) бронепояс они именовали бронепоясом, верхний бронепояс – цитаделью, выше шло бронирование казематов. Тем не менее, для упрощения мы «объединим» цитадель и бронепояс в одно и будем называть их бронепоясом, а бронепояс вместе с замыкающими его траверзами будем называть цитаделью.Для начала вспомним, что представлял из себя бронепояс «Нассау». Его высота достигала 4,57 м, но толщина не была постоянной. В середине бронепояса на протяжении 2 м его толщина составляла 270 мм, а дальше, к верхней и нижней кромке, броня утоньшалась до 170 мм. При этом пояс находился на 1,6 м под водой, соответственно, 270 мм. участок брони уходил под ватерлинию примерно на 32 см (далее на протяжении 128 см его толщина уменьшалась до 170 мм), и на 168 см возвышался над поверхностью воды. Затем на протяжении тех же 128 см вверх, пояс также утоньшался с 270 до 170 мм.Бронепояс «Фон-дер-Танна» был подобен «Нассау», но имел определенные отличия. К сожалению, в доступных автору источниках не приводится высота бронепояса (даже Г. Стафф, увы, не пишет об этом), но можно предположить, что она примерно соответствовала таковой у «Нассау», т.е. составляла 4,57 м, или около того. «Самая толстая» часть бронепояса «Фон-дер-Танна» уступала «Нассау» и по толщине, и по высоте, но если с толщинами все ясно («Фон-дер-Танн» имел 250 мм против 270 мм у «Нассау»), то высота 250 мм участка неясна. В.Б. Мужеников указывает:Таким образом, по В.Б. Муженикову получается, что «Фон-дер-Танн» защищала узенькая, всего лишь 1,22 м полоска 250 мм брони, но здесь можно предположить ошибку. Не исключено, что 250 мм участок бронепояса «Фон-дер-Танна» имел высоту 1,57 м, из которых 35 см находились под ватерлинией, а 1,22 м – над ней.Судя по приводимым рисункам, бронепояс «Фон-дер-Танна» уходил под воду на те же 1,6 м, что и бронепояс «Нассау», и также постепенно утоньшался, как и на первом германском дредноуте. При этом достоверно известно, что на нижней кромке пояс линейного крейсера имел 150 мм. А вот выше 250 мм. участка бронепояса «Фон-дер-Танн» получил более мощную, чем у «Нассау» защиту. Там, где у «Нассау» толщина понижалась с 270 мм до 170 мм, «Фон-дер-Танн» защищала 200 мм броня. В некоторых публикациях ошибочно указывается толщина 225 мм, но это неверно – такую толщину бронепояс имел только напротив барбета бортовой башни главного калибра.250-мм бронепояс был весьма протяженным, прикрывая 62,5% длины ватерлинии. Само собой, он прикрывал не только котельные и машинные отделения, но и подачные трубы носовой и кормовой башен главного калибра. В носу бронепояс «закрывался» траверзом толщиной 170-200 мм, в корме – 170 мм, а не 180 мм, как это часто указывается в источниках.Оконечности линейного крейсера также были бронированы. Нос корабля за пределами цитадели бронировался 120 мм бронеплитами, которые ближе к форштевню утончались до 100 мм, при этом и 120 мм и 100 мм бронеплиты к своей верхней кромке утоньшались до 80 мм. В корму от цитадели шел 100 мм бронепояс, причем его бронеплиты также у верхней кромке имели только 80 мм толщины. Но если в носу бронепояс доходил до форштевня, то в корме несколько метров ватерлинии оставались незабронированными. Здесь бронепояс заканчивался траверзом толщиной 100 мм.Выше бронепояса располагался каземат 150-мм орудий, толщина его бронеплит составляла также 150 мм. По длине он был существенно короче бронепояса, в нос и корму от него корпус не бронировался. Внутри каземата орудия разделялись бронепереборками толщиной 20 мм.Что до горизонтального бронирования, то в пределах цитадели оно было представлено броневой палубой толщиной 25 мм, с 50 мм скосами к нижней кромке бронепояса. При этом броневая палуба находилась несколько выше ватерлинии. Вне цитадели бронепалуба располагалась ниже ватерлинии, по всей видимости, по нижней кромке бронепояса, при этом в носу ее толщина составляла 50 мм, в корме – 50 мм, а участке, где борт не был бронирован и 80 мм в районе 100 мм плит. Помимо этого, каземат имел бронирование крыши и пола толщиной 25 мм.Носовая боевая рубка линейного крейсера защищалась 300 мм броней, крыша – 80 мм, кормовая – 200 мм и 50 мм соответственно. Кроме этого, бронировались дымоходы, шахты вентиляции и освещения. «Фон-дер-Танн» имел противоторпедную переборку, толщиной 25 мм, которая защищала корабль на протяжении всей длины цитадели.В целом, и несмотря на некоторое ослабление относительно «Нассау», бронирование «Фон-дер-Танна» выглядело чрезвычайно основательно. Тем не менее, свои уязвимые места были и у него.Башни главного калибра бронировались достаточно хорошо – лобовые листы и задняя стенка 230 мм, боковые стенки 180 мм, наклонный лист в передней части крыши 90 мм, остальная крыша 60 мм, настил в задней части башни 50 мм. Барбеты имели 200 мм брони, при этом у носовой и кормовой башни у той части барбета, которая была обращена в нос (и, соответственно, корму), толщина брони увеличивалась до 230 мм, а с противоположной стороны – только 170 мм. Но проблема заключалась в том, что барбет такой толщины доходил только до ближайшей бронепалубы, а ниже ее имел лишь символическую толщину 30 мм (или даже 25 мм). Высота барбета, на которой он имел 170-230 мм толщины отмечена на схеме синим.Проблема заключалась в том, что снаряд, угодивший в палубу «Фон-дер-Танна» примерно вот такЛегко пробивал 25-мм палубу, после чего от подачной трубы его отделял всего лишь 25-30 мм барбет. Разумеется, опасности подвергалась не только башня борта, противоположного тому, которым ведется бой, но все башни «Фон-дер-Танна», особенно при продольном огне по нему. Но справедливости ради следует отметить, что подобная слабость бронирования барбетов была присуща всем дредноутам и линейным крейсерам первых серий – подобную уязвимость (пускай и в несколько меньшей степени, но 305-мм снаряду, в общем, все равно, пробить ли 30 мм стенку, 50 мм или 76 мм) имели и «Нассау», и «Дредноут» и «Инвинсибл» и т.д. Это до некоторой степени оправдывало германских проектировщиков, но разумеется, не создавало дополнительной защиты морякам «Фон-дер-Танна».«Фон-дер-Танн» был первым немецким крупным боевым кораблем, на котором использовались турбины, и видимо поэтому производители сильно просчитались. Предполагалось, что номинальная мощность турбин корабля составит 42 000 л.с., при которой корабль разовьет 24,8 уз, однако на испытаниях при форсировании была достигнута мощность 79 007 л.с., при этом максимальная скорость составила 27,398 уз. На шестичасовом пробеге крейсер показал 26,8 уз. средней скорости. При этом в повседневной эксплуатации «Фон-дер-Танн» показывал схожие результаты – по некоторым данным (Кооп) в 1910 г крейсер развил 79 802 л.с., достигнув при этом 27,74 уз при 339 оборотах!Надо сказать, что В.Б. Мужеников указывает на наличие некоторых проблем с турбинами «Фон-дер-Танна», из-за которых в войну корабль имел проблемы с поддержанием скорости, и даже указывает причину таких проблем:Все же в ютландском сражении «Фон-дер-Танн» увеличивал скорость до 26 узлов и можно предположить, что проблемы с турбинами возникали нерегулярно, что, впрочем, тоже не слишком нехорошо для боевого корабля. Во всяком случае можно утверждать лишь то, что постоянной «просадки» по скорости у «Фон-дер-Танна» не было.На этом мы заканчиваем описание первого настоящего германского линейного крейсера. В следующей статье цикла рассмотрим историю создания и ТТХ противников «Фон-дер-Танна» — линейных крейсеров проекта «Индефатигебл». В ней же мы сопоставим данные английского и немецкого кораблей и дадим оценку их проектам.