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Лондон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля»
Британия хотела бы расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова совместно с российской стороной, передает РИА Новости заявление главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
На вопрос ведущего, предоставит ли Лондон доступ российской стороне к расследованию факта отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что правительство «готово к этому».
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, и его дочь в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.
Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях обнаружен мертвым в Лондоне. Скотланд-Ярд полагает, что смерть Глушкова насупила в результате удушения, и квалифицировал данное происшествие как преступление. СК РФ возбудило по факту убийства уголовное дело.
Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни,сказал Джонсон в эфире канала Би-Би-Си.
На вопрос ведущего, предоставит ли Лондон доступ российской стороне к расследованию факта отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что правительство «готово к этому».
Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось,добавил Джонсон.
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, и его дочь в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.
Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях обнаружен мертвым в Лондоне. Скотланд-Ярд полагает, что смерть Глушкова насупила в результате удушения, и квалифицировал данное происшествие как преступление. СК РФ возбудило по факту убийства уголовное дело.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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