16:49 18 марта
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Лондон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля»

Британия хотела бы расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова совместно с российской стороной, передает РИА Новости заявление главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Полицейские осматривают канализацию в рамках "дела Скрипаля".

Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни,
сказал Джонсон в эфире канала Би-Би-Си.


На вопрос ведущего, предоставит ли Лондон доступ российской стороне к расследованию факта отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что правительство «готово к этому».

Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось,
добавил Джонсон.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, и его дочь в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях обнаружен мертвым в Лондоне. Скотланд-Ярд полагает, что смерть Глушкова насупила в результате удушения, и квалифицировал данное происшествие как преступление. СК РФ возбудило по факту убийства уголовное дело.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:39
    Поздно уже господа..! Путина уже выбрали фактически..
    МИХАН
    1. Vard Сегодня, 15:40
      Лучше поздно, чем никогда... Скотланд Ярд заявил что у них нет ничего, что бы могло пролить свет на обстоятельства происшедшего...
      Vard
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:49
        Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни,
        сказал Джонсон в эфире канала Би-Би-Си.

        Почему дали "заднюю"? Что-то не понравилось в ответе РФ?
        Ожидали простой озабоченности? Я тоже. Приятно удивлён, а они,похоже, не очень приятно...
        Anarchist
        1. san4es Сегодня, 15:52
          Цитата: Anarchist
          ...Почему дали "заднюю"?

          hi ...Потому, что "ищейка" Скотланд-Ярда взяла "свой" след bully
          san4es
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:55
            "Глубже вдыхай"! "Чувствуешь что-нибудь"?
            - "Говорят оно очень летучее и быстро отравляет" !
            - "Джон ты как?
            - "Он даже не побледнел"
            -"Ладно пошли к следующему люку".
            DEZINTO
          2. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:55
            Цитата: san4es

            hi ...Потому, что "ищейка" Скотланд-Ярда взяла "свой" след


            hi свой собственный? Теперь по кругу, за хвостом!
            Anarchist
        2. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:04
          Цитата: Anarchist
          Почему дали "заднюю"?

          Дык Мирзоянов преуспел в фантазиях в интервью на бибиси. Блэр сказал, что ОВ в ираке не было, Голивуд фильм снял о безуспешных поисках ОВ, И вот Вил рассказал свою версию "Иракского синдрома"
          Если вы помните, в Ираке, когда американские войска туда вторглись, они захватили склады с химическими боевыми отравляющими веществами и начали их варварски уничтожать. Просто подрывать. А при подрыве, увы, уничтожается не больше, чем половина этого отравляющего вещества, все остальное летит в воздух - смешиваясь, абсорбируясь с мелкими твердыми частицами, которые затем ветром переносились на расстояние.
          Tusv
        3. gridasov Сегодня, 16:21
          Во всем очевиден непрофессионализм.Сначала говорят, а потом думают.
          gridasov
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:50
        Цитата: Vard
        ...Лучше поздно, чем никогда... Скотланд Ярд заявил что у них нет ничего, что бы могло пролить свет на обстоятельства происшедшего...

        Скотланд Ярд не будет показывать на самого себя request
        Андрей К
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:53
          Андрей hi
          Цитата: Андрей К
          Цитата: Vard
          ...Лучше поздно, чем никогда... Скотланд Ярд заявил что у них нет ничего, что бы могло пролить свет на обстоятельства происшедшего...

          Скотланд Ярд не будет показывать на самого себя request

          Теперь будут тихонько спускать " на тормозах", дабы не ошеломить общественность.
          Anarchist
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 16:39
            Саня hi
            Теперь будут тихонько спускать " на тормозах", дабы не ошеломить общественность.

            Если майор Пронин за дело возьмётся, то это им вряд ли удастся. wink
            Svarog51
      3. Арберес Сегодня, 15:53
        Цитата: Vard
        Лучше поздно, чем никогда..


        А по моему все гораздо проще. В Англосаксонии опять похолодало и русский газ потребовался.
        И вообще, все это как то подозрительно. Унять свою аглицкую спесь и согласится на совместное расследование?
        Арберес
    2. Монос (Виктор) Сегодня, 15:47
      Гложут меня смутные сомнения... Побыковали, побыковали и отработали назад... Может уже и нет никакого Скрыпаля? Может, из соображений безопасности, его уже сожгли в крематории? Помните Литвиненко? Там чуть ли не прямую трансляцию из его палаты вели, а Скрыпаля и его дочку за неделю ни разу и не показали...
      Монос
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:05
        Добрый день!!! скорее всего вот только улики подделали... теперь показывать будут..
        д^Амир
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 16:12
          Приветствую, Дамир hi
          smile Никто ж не ожидал, что от них доказательства потребуют.
          Монос
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:20
            тут да, нежданчик произошёл... теперь от экспертов зависит, без них и не узнаем, что там за отрава была...
            д^Амир
          2. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 16:42
            Виктор, приветствую hi
            Никто ж не ожидал, что от них доказательства потребуют.

            А чё? Им в суде они (доказательства) уже не нужны? Хотя, в свете последних заявлений их правительства - так оно и есть. belay
            Svarog51
      2. Kurare Сегодня, 16:15
        Цитата: Монос
        Гложут меня смутные сомнения...

        hi Меня тоже. Только мне кажется, что намечается новая провокация. СКР допустят до поверхностных слоев расследования, остальное поставят под гриф "СЕКРЕТНО". А затем обвинят Россию в нежелании сотрудничать с Скотланд Ярдом, что "снова" доказывает вину Кремля...
        Kurare
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 16:22
          Добрый день, уважаемый hi
          Да, это наиболее вероятный сценарий. Тем более, наши политики говорили, что это многоходовочка.
          Монос
          1. Kurare Сегодня, 16:44
            Ещё раз, добрый день! hi
            На мой взгляд, тут нечто среднее, между многоходовкой и импровизацией. Британцы не ожидали такого сопротивления со стороны России и, что для них наверняка было полной неожиданностью, очень неприятные вопросы Корбина в парламенте. Его хотя и загнобили как в Парламенте так и в прессе за излишнюю "любовь к России", но игнорировать не могут. Ну и длинные языки Мэй, Джонсона и Уильямсона до добра не довели.
            Так что, России надо делать план, как продолжить оказывать давление, что бы весь этот карточный домик лжи разрушился.
            Kurare
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 15:54
      Цитата: МИХАН
      Путина уже выбрали фактически..

      Наоборот все самое веселое начинается. wink
      влад66
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:09
        Цитата: влад66
        ...Наоборот все самое веселое начинается. wink...

        Владимир hi
        Что начинается? belay
        Псяку реинкарнируют? laughing
        Андрей К
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:14
          Цитата: Андрей К
          Что начинается? belay
          Псяку реинкарнируют

          Андрей! drinks Еще месяца два цирк шапито на тему выборов слушать и глядеть будем. laughing laughing
          влад66
        2. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 16:46
          Андрей, привет hi
          Зря ты это сказал
          Псяку реинкарнируют?

          Ща тебя МИХАН шашкой... Это же его ненаглядная. feel Прячься, пока не поздно. lol
          Svarog51
    4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:04
      не в этом дело!!!! видимо улики только подделали... теперь всё от экспертов зависит, а так да, как специально на выборы действующего президента сработали, даже если кто и сомневался, перестали...
      д^Амир
    5. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:15
      Поздняк метаться, сейчас к Джонсону приедут не следователи, а спецназ ГРУ вместе с парикмахером и сделают Борису прическу под ноль.
      предки с Дона
      1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 16:42
        Не долго музыка играла, не долго девочка( бабушка) плясала.
        ротмистр
  2. Метан (Метан) Сегодня, 15:44
    Ты гляди!Мелкобриты снизошли,так сказать...Или всё уже подшаманить успели?А вообще-то "принципиальные",мать их перемать!
    Метан
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:44
    Полицейские осматривают канализацию в рамках "дела Скрипаля".

    Молодцы, именно так нужно искать улики когда речь идёт об отравляющем химическом веществе. Он потом в люк то залез? Надо же быть уверенным.
    DEZINTO
  4. антивирус Сегодня, 15:44
    у Джонсона есть шанс--сменить ТМэй.
    Лавров замолвит словечко кому надо.
    друзей (Друга БОриса) не бросим.
    антивирус
    1. Гардемарин (Сергей) Сегодня, 15:52
      Лохматый Борис уже нерукопожатный. Так что на счёт "друга" не актуально.
      Гардемарин
      1. антивирус Сегодня, 16:03
        и его менять? кого Лавров назначит себе в переговорщики?
        антивирус
        1. Гардемарин (Сергей) Сегодня, 16:07
          Не знаю. Надеюсь ему не придется е-+б"а*ть английскую королеву - уж больно стара, п*а-с_куда
          Гардемарин
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:17
      Вы думаете муж Мэй не заметит подмены ?
      просто экспл
  5. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:44
    Пытался на гугле и ютубе посмотреть фото Скрипалей после отравления в разных ракурсах-не нашел. Но есть фото полицейских и просто штатских на фоне рядом стоящих чуваков в костюмах химзащиты, собирающих "улики".
    Все шито белыми нитками. Сначала фильм-детектив, где фигурирует газ-новичок и конгечно агенты ФСБ, как же без них, без коварных русских. Рискну предположить, что это ответка, плохо срежессированный экспромт на действия России в Сирии, сорвавшие 2 попытки химатаки, предупреждение, что будем сбивать ракеты и пепилацы западной коалиции, при обстреле Дамаска. Следующий предсказуемый шаг нагличан и фашингтонских макак-обвинение России в совбезе ООН в поддержке терроризма, а там дальше.... не хочется думать, что у кого нибудь хватит храбрости начать с нами воевать.
    А реально было ли отравление?
    М-да, теперь придателям и воришкам из России нужно крепко подумать- а не слишком ли много трупов в лондонской русской диаспоре? Чтож так бессердечно нагличане себя ведутсначала заманивают, потом отравляют и прикарманивают денюжки, нажитые непосильным трудом.
    Балу
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:51
      есть фото полицейских и просто штатских на фоне рядом стоящих чуваков в костюмах химзащиты, собирающих "улики".

      Я вообще сначала подумал что это отрывок из какой-то комедии........
      DEZINTO
      1. andj61 (Андрей) Сегодня, 16:26
        Цитата: DEZINTO
        есть фото полицейских и просто штатских на фоне рядом стоящих чуваков в костюмах химзащиты, собирающих "улики".

        Я вообще сначала подумал что это отрывок из какой-то комедии........

        Двое, даже трое - в белых защитных костюмах, двое - в скафандрах высокой степени, защищённости, а рядом - копы вообще без защиты. Да если бы те, в скафандрах, просто подошли бы из очага заражения к копам, то их даже в больницу вести бы не потребовалось бы.
        Ещё одно подтверждение абсурдности и фейковости всей этой истории. hi
        andj61
    2. Vard Сегодня, 16:06
      Не... не полезут... Они кроме как орать и плеваться уж ни на что не способны...
      Vard
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:44
    ММать их ..женщина ! простиГосподи... fool
    КВУ-НСвД
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:07
      с низкой социальной ответственностью!!!
      д^Амир
  7. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:45
    ...Лондон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля»...

    На доступный русский - облажались с обвинениями и решили включить "заднюю" yes
    Внезапно выяснится, что траванулись арабскими лепёшками или газ не "Новичок", а "Старичок" и состряпан в соседнем подвале на коленке wassat
    Удоды аглицкие negative
    Андрей К
  8. Яга (Владимирович) Сегодня, 15:45
    Что то сТранное в Лондоне творится массовый мор пошел ?
    Как там Чичваркин поживает походу с ума сойдет скоро от такого напряга кукана laughing
    Яга
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 15:52
      Цитата: Яга
      Что то сТранное в Лондоне творится массовый мор пошел ?
      Как там Чичваркин поживает походу с ума сойдет скоро от такого напряга кукана laughing

      Уже жалуется, что за ним следят. yes Неужели.... belay Кстати история с Чечваркиным и евросетью непонятно. Из СМИ известно: поднлся на серой сборке мобил, раскрутился. Группа захвата вошла в одну дверь, а Чечваркин вышел в другую, в Аэропорт, и здравствуй Лондон! Евросеть перекупила Собчак, потом перепродала. Чечваркин жаловался, что ему угрожали законники, называл прокурорских, которые якобы пытались отжать бизнес, потому и сбежал. Где правда, а где врет?
      Балу
      1. Яга (Владимирович) Сегодня, 16:05
        Уже жалуется, что за ним следят. yes Неужели.... belay Кстати история с Чечваркиным и евросетью непонятно. Из СМИ известно: поднлся на серой сборке мобил, раскрутился. Группа захвата вошла в одну дверь, а Чечваркин вышел в другую, в Аэропорт, и здравствуй Лондон! Евросеть перекупила Собчак, потом перепродала. Чечваркин жаловался, что ему угрожали законники, называл прокурорских, которые якобы пытались отжать бизнес, потому и сбежал. Где правда, а где врет?


        Так мы уже вроде все и привыкли что за мешок картохи с колхозного поля от 3 до 5 а за миллиарды в бюджет Англии да же самолет к дому подгонят
        Ну а то что бизнес отжимают это вроде и Путин говорил так что то же вроде как норма
        Ну и последнее а где у нас сейчас Полонский request потиху отпустили поди уже
        Яга
  9. kefan (kefan) Сегодня, 15:45
    Неужто по другому уже запели или принятые меры на них подействовали отрезвляюще?
    kefan
  10. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 15:50
    Как говорила моя бабушка в таких случаях:" шось в лису сдохло" Они хотели бы" сотрудничать с Р Ф по этому вопросу", а ведь еще день максимум два им было всё ясно: Володя на кухне чегой- то на" бодяжил"
    В каждой школе были свои " химики" или" физики " и не всегда во благо были их таланты, об этом часто бывает у
    Монархист
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:56
    Мне одному кажется что властные структуры в Англии - пациенты разбежавшегося при пожаре дурдома? Типа, у них справки есть, и они за свои слова не отвечают?
    Горный стрелок
  12. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:57
    ой, что это, как это!? облажались... помоги Россия из фекалий вылезти и морду лица не потерять? recourse
    Masya Masya
  13. Оператор (Андрей) Сегодня, 16:00
    Британии и России в рамках Конвенции о запрете ХО надо немедленно направить в ОЗХО требование на период расследования арестовать имущество химических лабораторий в США, Швеции, Чехии и Словакии, до 1992 года разрабатывавших фосфорорганические нервно-паралитические вещества.
    Оператор
  14. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 16:02
    Все таки умеют выйти с достоинством.
    Сергей Д_2
  15. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:02
    как то странно,а ведь всё было так "ясно"ещё до отравления Скрипаля и его дочери,кто их отравил,как и чем...
    taiga2018
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:05
      Цитата: taiga2018
      как то странно,а ведь всё было так "ясно"ещё до отравления Скрипаля и его дочери,кто их отравил,как и чем...

      Их отравила Тереза Мей и съела с Борисом Джонсом, теперь заметает следы. Тереза-была министром МВД, Борису, как министру иностранных дел подчиняется разведка. Я ничего не путаю?
      Балу
  16. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:23
    Цитата: Андрей К
    Цитата: Vard
    ...Лучше поздно, чем никогда... Скотланд Ярд заявил что у них нет ничего, что бы могло пролить свет на обстоятельства происшедшего...

    Скотланд Ярд не будет показывать на самого себя request

    Помните советскую экранизацию:" Шерлок Холмс и доктор Ватсон"? Там был инспектор Скотланд Ярд Лейстред-"интеллект гончей собаки" как говорил Шерлок Холмс
    Монархист
  17. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:28
    Проверка результатов исследования, как ожидается, займет «минимум две недели».
    Забавно, мелкобриты на следующий день нас обвинили.
    Denis Obukhov
  18. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:31
    Интересно что теперь будет говорить французский петушек и пивная бабушка?
    Denis Obukhov
  19. razved (Андрей) Сегодня, 16:34
    Чего это вдруг позиция лондОна так изменилась? "Бесполезная" ответка так подействовала? Или пришло понимание того, что провокация получилась неудачная? Или испугались дальнейшего ухудшения отношений с Россией? Или они уже так подтасовали факты и улики, что как минимум им ничего не грозит от открытого расследования? Вопросов много, ответов пока нет...
    razved
    1. Метан (Метан) Сегодня, 16:44
      ...или не пришли танкеры российского СПГ laughing
      Метан
  20. demo (Ван) Сегодня, 16:41
    А что так?
    Навеяло................
    Японская певица, Кура- исполнила народную песню - Ой, Таму-то я дала-то. Что в переводе на русский означает - сомнение!
    На всякий случай - Таму - потухший подводный щитовидный вулкан в северо-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Японии, крупнейший (по площади) известный вулкан на Земле и один из крупнейших в Солнечной системе.
    Но интересно звучит - не правда ли?
    demo
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