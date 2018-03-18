Судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров Маврикий

В ходе визита экипаж судно пополнил запасы воды и продовольствия. В рамках культурной программы для российских моряков были организованы экскурсии по историческим местам Порт-Луи. Командование ОИС нанесло визиты властям Маврикия. На борту исследовательского судна прошли официальные мероприятия, на которых побывали делегации дипломатического представительства РФ в Республике Маврикий,

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий), сообщает пресс-служба Западного округа.Сообщается, что «неофициальный визит военного океанографа с 11 по 18 марта проходил в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО».говорится в релизе.В течение трех дней «Адмирал Владимирский» был открыт для посещения граждан и гостей Порт-Луи.Далее судно совершит переход на Сейшельские острова, где с деловым заходом посетит порт Виктория. Затем экипаж продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.Справка пресс-службы: «15 декабря 2017 г. ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана».