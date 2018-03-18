20:06 18 марта
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Судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров Маврикий

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий), сообщает пресс-служба Западного округа.



Сообщается, что «неофициальный визит военного океанографа с 11 по 18 марта проходил в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО».


В ходе визита экипаж судно пополнил запасы воды и продовольствия. В рамках культурной программы для российских моряков были организованы экскурсии по историческим местам Порт-Луи. Командование ОИС нанесло визиты властям Маврикия. На борту исследовательского судна прошли официальные мероприятия, на которых побывали делегации дипломатического представительства РФ в Республике Маврикий,
говорится в релизе.

В течение трех дней «Адмирал Владимирский» был открыт для посещения граждан и гостей Порт-Луи.

Далее судно совершит переход на Сейшельские острова, где с деловым заходом посетит порт Виктория. Затем экипаж продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.

Справка пресс-службы: «15 декабря 2017 г. ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 17:09
    Да с таким объемом задач, ребятам плавать и плавать. Семь футов по килем и ветер в корму!
    Котище
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:03
      оно это.того... в общем,ходите,смотрите, но не трогайте ничего...иначе... (и да... на дверь в каюту Старпома,вообще не заглядывайте...)
      андрей юрьевич
      1. san4es Сегодня, 18:12
        Цитата: андрей юрьевич
        ... в каюту Старпома,вообще не заглядывайте...)

        soldier -- Есть...дальше от начальства -- ближе к камбузу
        янв. 2015 г.
        san4es
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:49
          Саня, привет, корсар. А как на камбуз завернёшь не вовремя, черпаком по кумполу не прилетит?
          Svarog51
          1. san4es Сегодня, 20:03
            hi ...Здорова Серёг...Ну это кому-как winked
            san4es
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