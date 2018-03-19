Кинозал: от агента «Новичок» даже воробьи покраснели

В британском политикуме всё продолжает булькать, точь-в-точь как в том горшочке из сказки братьев Гримм. И слова волшебные бюджетные пуритане запамятовали, да, по правде говоря, и в горшочке в этом далеко не каша. И эта не каша загваздала не только британский парламент, но и через океан перемахнула, и за Ла-Маншем наследила. Отравленный и уже давно отработанный предатель Родины (никаких шуток) Серёженька Скрипаль не сходит с первых полос мировых СМИ уже не первый день.Скрипаль, будучи сотрудником ГРУ, во время командировки в Испанию был завербован британской разведкой. По одной версии он попал в так называемую «медовую ловушку», т.е. потянуло дядьку на «клубничку». По другой Серёженьку банально купили. Вернувшись в Россию Скрипаль продолжал активно отрабатывать свои 30 сребреников, пока не попался. В рамках обмена агентами, арестованными за шпионаж, Серёжу помиловали и обменяли на наших разведчиков. Он отправился на туманный Альбион, где ему выделили пенсию. Поселился предатель в крохотном городке Солсбери.Жил себе Скрипаль тихонько, не светился, по данным английских СМИ, преподавал и проедал положенную ему пенсию. И тут вдруг, по моему скромному мнению, про него вспомнили. Кто-то, возможно, решил, что пусть уж хоть чучелом хоть тушкой послужит Западу. 4 марта сего года после встречи любимой доченьки в аэропорту новоиспечённый законопослушный «преподаватель», как это и полагается для свободомыслящей интеллигенции, рванул вместе с ней по местным кабакам. После посещения паба Mill и ресторана Zizzi парочке внезапно поплохело, как и репутации кабаков, которых не только закрыли, но и окружили кольцом оцепления.Не успел Скрипаль и его дочка прибыть в больницу, в которой они и находятся по сей день в тяжёлом состоянии, как британские политики и «независимые» СМИ возложили вину на Россию. Вскоре замелькало пугающее название отравляющего вещества – «Новичок» (якобы разрабатывавшегося в СССР и производящегося в России сейчас). Естественно, «эксклюзивность» производства и стало главным доказательством вины нашего Отечества. Никто даже не задался вопросом, как британцы смоли так быстро определить вещество, коли оно столь «эксклюзивное»? Как оно вообще может быть «эксклюзивным», если один из учёных-разработчиков Вил Мирзаянов давно драпанул в США? И, кстати, основное производство вещества, по словам всё тех же СМИ и беглого Мирзаянова, располагалось в Нукусе, т.е. в ныне независимом Узбекистане.Но всё обрастало новыми «подробностями». Городок наводнили сотрудники спецслужб в химкостюмах, похожие на забавных миньонов из мультика, и военные, оцепления как вирус кочевали от улицы к улице, а официальные власти посоветовали местным жителям перестирать (!) всю одежду, в которой они ходили по тихим улицам Солсбери тем злосчастным днём. В конец ошалевшие от такого поворота дел и прямом нагнетании банальной паники жители Солсбери, ране считавшие его крохотным тихим уголком мира, даже называли его Smallsbury (от слова маленький), начали проявлять акты неповиновения. Уже 9 марта один из местных жителей Джейми Найт не выдержал накала шизофрении и попытался прорвать очередной кордон. Его, как водится, скрутили, а 12 марта приволокли в суд.Апофеозом же раскручиваемого безумия стал внезапно обнаружившийся свидетель, местный продавец автомобилей. Он заявил, что видел как из заведения, в котором побывал Скрипаль, выходила крайне подозрительная брюнетка в маске от гриппа, да ещё с очень большой сумкой. Видимо, в таких сумках все агенты «КиДжиБи» носят отравляющие препараты, для удобства. А уж маска от гриппа, куда подозрительней.При чём же здесь любимый автором Кинозал? Конечно, в рамках современного общества кинематограф давно стал обслугой политических веяний и социальных трендов, а так называемая «культура» не может выбрать, чем писать картину – экскрементами, архаичными кистями или же вовсе просто прибить мошонку к брусчатке. Но в этот раз очередной кульбит кино получился сверхсвоевременным и до хохота каламбурным.В конце февраля на мировые экраны вышла шпионская драма «Красный воробей» с относительно «свежей» звездой Дженнифер Лоуренс в главной роли. Нас радость лицезреть этот шедевр ожидает в мае, если, конечно, Министерство культуры не выйдет из комы, в коей пребывает последние лет 30. Но, то ли к сожалению, то ли к счастью, все эти долгожданные и исключительные картины сливают в глобальную сеть со скоростью слива унитаза.Итак, сюжет прекрасен, в ужасном смысле этого слова. Мрачная серая милитаризованная Россия, 24 часа в сутки идёт снег, а, когда сугробы становятся проходимыми, народ ползёт в Большой театр на балет. На сцене блистает балерина Доминика Егорова (а что, нормальное русское имя) в исполнении Дженнифер Лоуренс. Той самой Лоуренс, которая уже в убогой фантастике для малолеток «Голодные игры», исполняя роль вечно голодающей и угнетённой Кэтнис, вводила даже недалёкого зрителя в ступор наливными дыньками ягодиц и пухлыми щёчками. При одном взгляде на эту балерину возникает естественный вопрос, сколько балерунов класса портовый грузчик требуется, чтобы оторвать эту аппетитную доярку от сцены?И тут происходит немыслимое, доярка, скачущая на сцене получает травму и вылетает из труппы. Зритель внезапно узнаёт, что русские балерины живут в условиях где-то между ближневосточными мигрантами и нашими гастарбайтерами. Словно тоскливой съёмной квартирки мало для демонстрации нищенствующей России, у балерины вечно болеет мать. И тут на горизонте появляется дядя Доминики, конечно же, его зовут Иван и он сотрудник секретных спецслужб точь-в-точь из анекдота «а здесь ли посылают в космос». Кто такой Иван и где он работает знают практически все – соседи, дворовые бабушки, сама Доминика, её болезная маманя и т.д. Такая вот русиш традишин.Дядя Ваня оказался, как полагается, коварным проходимцем, который заманивает племяшку в тайную школу по подготовке агентов-воробьёв. Да, прямо так – из балерин в секретные агенты. Агент-воробей предназначен для заманивания врагов в уже указанную «медовую ловушку» — тут у коматозного Скрипаля покраснели ушки. В общем, везут дамочку учиться.Так называемая «школа» просто отдельная песня дешёвым стереотипам и штампам. К примеру, правит бал в школе некая госпожа Матрона (тут и комментировать нечего). Выглядит она как калька гестаповского надзирателя, но не из серьёзных исторических лент, а из специфической немецкой порнухи. «Школьники» круглые сутки занимаются тренировками, балуются пытками друг дружки и просмотрами… порно и публичных актов секса. Так что теперь 13-летний рукоблуд может смело заявить, что просто готовится к карьере спецагента. Вот оно как.После «выпускного» накал идиотии продолжает расти. При этом из-за набивших оскомину абсолютно предсказуемых сюжетных ходов эта идиотия, преподносимая с железной серьёзностью, перестаёт смешить, но становится нудной. Всё те же судорожные поиски кротов и двойных агентов. И конечно же бывшая балерина кипит ненавистью к дяде, к этой милитаризованной стране и своим «школьным» месяцам. И, опять-таки, конечно, проникается доверием к противнику из ЦРУ, который ввиду творческой импотенции создателей показан просто печальным букетом одуванчиков. Впрочем, и сама мадам Лоуренс на протяжении всей ленты бродит в кадре с грустным видом обиженного щеночка, унаследованный ею ещё со времён «Голодных игр».И всё это обильно приправлено всевозможными байками, некоторые из которых ведут свою историю ещё от Солженицына. Вся страна за пределами Москвы похожа на ледяную пустыню с тотально прямыми, как извилины голливудских продюсеров, дорогами, без малейшего намёка на поворот, ведущими за горизонт этого филиала Арктики. Страдающая от нищеты Доминика шляется по не менее нищей России в шикарной меховой шапке и недешёвом пальто. К тому же она блондинка – для этого на Лоуренс нацепили какую-то карикатурную копну пергидрольного парика. Работа костюмеров вообще родом из самых тёмных лет голливудской «холодной войны». Все «школьники» одеты в стиле «привет из концлагеря». При этом, чтобы хоть как-то пришить эту оду пещерной русофобии к старым рефлекторным страхам перед Союзом, авторы постоянно педалируют «красную» тематику. Что без всяких намёков говорит нам, что ушаночно-водочный треш не закончится никогда.Во-первых, это выгодно для голливудских ремесленников. Только Лоуренс поднялась на этой халтуре на 10 миллионов долларов. Во-вторых, западные фабрики грёз просто физически необходимы в производстве подобных халтур, чтобы хоть как-то подготовить обывателя к тому кровавому театру абсурда, за которым прячутся вполне приземлённые меркантильные цели. С виду ничего необычного – мы это уже проходили. Вот только накал этой информационной войны по уровню лжи побило все рекорды, куда там Гейдриху и Гиммлеру с их Гляйвицкой провокацией. И теперь непонятно, то ли Голливуд черпает вдохновение в мифах и политических дрязгах, то ли наоборот. Это не шутка, это серьёзный факт. Так как впервые автор услышал название «Новичок» не на страницах печати, не в официальных материалах институтов или министерств, а в фильме «Цена страха» с Беном Аффлеком и Морганом Фриманом в главных ролях 2002 года производства. Что же делать обычному гражданину России? По крайней мере, избавиться от самоуспокаивающей мантры «и там разумные люди есть». Есть, то они есть, но за этим информационным шумом находятся в таком глубоком месте, что даже самый виртуозный проктолог их не увидит и не услышит.