20:06 18 марта
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Сирийское командование отклонило вариант вывода боевиков из-под Дамаска в Идлиб

Сирийское командование не сочло возможным принять предложение боевиков об их выводе из блокированного города Хораста в Идлиб, передает РИА Новости сообщение военного источника.



Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.


Кок отметил сирийский офицер, данный оплот террористов на сегодняшний день находится в плотном кольце правительственных войск.

Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб,
сообщил источник.

По его словам среди бандитов в «харастском котле» раскол и паника в связи с наступлением правительственных войск.

Население ополчилось против них (боевиков) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться,
добавил собеседник.

Недавно Минобороны РФ сообщило, что с утра воскресенья из Восточной Гуты вышли уже более 25 тысяч мирных жителей. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания. К настоящему времени роздано 6180 продовольственных наборов, горячим питанием обеспечено свыше 11 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:36
    Не хотят выпускать английский SAS из Гуты. Кстати СМИ сообщают, что при взлёте с авиабазы "Сайкаль", Восточный Каламун, упал Су-24 ВВС САР. Возможно самолёт был сбит боевиками.
    Аристарх Людвигович
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:40
      Нельзя повторять катание басмачей на автобусах как это было в Алеппо, мочить всех подряд, а там разберутся кто на чем и куда хотел прокатиться.
      предки с Дона
      1. Тралл Сегодня, 18:07
        А тем временем, на Украине якобы застрелился выстрелом в грудь из ПМа(со сбитым номером) в своей квартире бывший пилот Су-25 Волошин, обвиняемый в сбитом Боинге...
        Профукал, так сказать, свой счастливый автобусный билетик.
        Тралл
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:35
          Цитата: Тралл
          А тем временем, на Украине якобы застрелился выстрелом в грудь из ПМа(со сбитым номером) в своей квартире бывший пилот Су-25 Волошин, обвиняемый в сбитом Боинге...
          Профукал, так сказать, свой счастливый автобусный билетик.

          Очередной пошёл.... Авиадиспетчерам из Борисполя приготовиться
          Капитан Пушкин
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:46
            Цитата: Капитан Пушкин
            Авиадиспетчерам из Борисполя приготовиться

            Думаете они еще живы?
            А что до боевиков - с террористами переговоры бесполезны, их просто уничтожают.
            helmi8
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 18:46
            Сирийское командование отклонило вариант вывода боевиков из-под Дамаска в Идлиб

            Просто сирийское командование не посоветовалось с российским!
            Stas157
            1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 18:58
              Стас, новость не за Путина, за котёл боевикам. Разницу улавливаешь? Усбагойся, Путин ещё на 6 лет, 6 лет ещё читать твои сопли и слезы.
              Околоточный
              1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 19:26
                А что, потом он повзрослеет или уму-разуму наберется? ))
                shvn
        2. demo (Ван) Сегодня, 18:44
          Если и правда застрелился (а не фейк, в связи с возможным открытие правды) то совесть могла замучить.
          Не помню где и когда, но оператор американского беспилотника рассказывал о том, что он не смог дальше служить, после того как узнал сколько людей он угробил, и подал рапорт. И жить с этим ему невмоготу.
          Только у конченой мрази, у нелюдя, не бывает угрызений совести.
          Ибо у него ее и не было, от рождения.
          demo
        3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:51
          Цитата: Тралл
          ... в своей квартире бывший пилот Су-25 Волошин, обвиняемый в сбитом Боинге...

          Есть такое дело yes
          Из укроСМИ (LIGA.net):
          ...В Николаеве 18 марта совершил самоубийство ветеран войны в Донбассе 29-летний летчик-штурмовик Владислав Волошин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
          Волошин застрелился, по предварительной информации, из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков в собственной квартире...

          Самоликвидировался вовремя, повесить бы мерзавца. Земля ему стекловатой negative
          Андрей К
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:26
            Приветствую, Андрей!
            Действительно, очень своевременное самоубийство
            pvv113
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:39
              Цитата: pvv113
              ...Действительно, очень своевременное самоубийство...

              Вечер добрый Володь hi
              Очень жаль, что его не судили.
              На территории ЛДНР, там где он людей убил.
              Андрей К
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:43
                Видать скакуны решили, что он слишком много знал
                pvv113
        4. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:24
          Цитата: Тралл
          бывший пилот Су-25 Волошин,

          он чё, в хохляндии??? belay belay он же у нас тут показания давал??? belay belay
          Николай Грек
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:36
            Цитата: Николай Грек
            ...он чё, в хохляндии??? belay belay он же у нас тут показания давал??? belay belay...

            Тебе больше наливать не будем laughing
            Николай, он у нас показания не давал request
            Не успел, откосил negative
            А в стране 404, он после убийства пассажиров малайзийского "Боинг-777", был при должности - с января 2018 года возглавил Николаевский международный аэропорт negative
            Андрей К
          2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:44
            Коля, салют! У нас показания давал кто-то из техсостава этого полка. По-моему, техник по вооружению
            pvv113
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:10
        Неужто прозрели? Ну, и слава Аллаху! winked
        сибиралт
      3. askort154 (Александр) Сегодня, 18:11
        Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб......
        Население ополчилось против них (боевиков) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться..


        Вот в этой жиже нам и надо выловить всех "ротанов". А пока не протухли, их надо в прямой эфир "Рашен то дей" и "Спутник" - крутить круглосуточно, чтобы посмотреть, кто из наших "партнёров" будет кричать "вау", а кто " нот ми". А парочку самых "жирных", привести на заседание ООН. Вот это был бы фурор СВР РФ. good
        .
        askort154
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:25
        Цитата: предки с Дона
        мочить всех подряд

        Как вариант - пускай сдаются.
        Piramidon
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:42
      "Не хотят выпускать английский SAS из Гуты. "
      Правильно. Там и закопать.
      Doliva63
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:04
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Не хотят выпускать английский SAS из Гуты

      Теперь можно ожидать,что очередной Скрипаль нюхнет опять очередного Новичка. yes
      влад66
    4. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 19:07
      Никаких переговоров с террористами.
      RASKAT
    5. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:44
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Не хотят выпускать английский SAS из Гуты. Кстати СМИ сообщают, что при взлёте с авиабазы "Сайкаль", Восточный Каламун, упал Су-24 ВВС САР. Возможно самолёт был сбит боевиками.

      Сбили.
      Арон Заави
      1. Громобой Сегодня, 20:03
        Мужики,плохая новрсть с сирийског неба ,Су- 24 сбили,сирийский бомбер
        Громобой
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:42
    Вообще с боевиками должен быть только один вариант общения -это их полная утилизация.
    Геркулесыч
  3. dojjdik (иван) Сегодня, 17:43
    не надо мешать Сирийцам что выпускать и что впускать-они уже наученны войной; там видать целый гутак инструкторов из израиля и сша
    dojjdik
  4. Vard Сегодня, 17:45
    То то англичанка нервничает... вот где собака порылась... там в окружении их спецы зависли...
    Vard
  5. gippernano (Neo) Сегодня, 17:51
    Какой еще идлиб? может сразу в лондон сбегать билеты купить? К стенке всех.
    gippernano
  6. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:51
    Вообще с боевиками должен быть только один вариант общения -это их полная утилизация.

    bubalik
    1. koralvit (Александр) Сегодня, 19:32
      Правильное решение.
      koralvit
  7. vinni-puk Сегодня, 18:01
    Какой там вывод? Полная и безоговорочная утилизация.
    vinni-puk
  8. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 18:08
    Всех кто не сложит оружие и не ласт слово ,что не будет воевать более против законной власти -уничтожать.Только так.
    серж сибиряк
  9. Волька Сегодня, 18:14
    чтоб ни один из гадов живым не ушел...
    Волька
  10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:25
    Странно, почему матрасы притихли? Наверное Валерий Герасимов на "плохом" русском языке чётко дал понять Джозефу Данфорду - "Будем бить!" angry
    Ныробский
  11. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:33
    Пока этот парень до "котла" выглядит холеным и крутым. Посмотреть бы на него и ему подобным после "котла", если опять наши не пойдут на попятную.
    Теренин
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:45
    Правильно,что не дают уйти.У нас тож одннажды выпускали ,да на автобусах их катали,что из этого вышло все помнят angry мочить в сортире и вне его.
    Proton
  13. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 18:59
    только мочит и в туалете тоже мочить
    Елизар Задунайский
  14. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 19:16
    это правильно, чем меньше бармалеев, тем меньше работы доктору Айболиту..
    Ясен Пинь
  15. koralvit (Александр) Сегодня, 19:31
    Правильное решение, они попали пусть сдаются в плен. Выпустишь в Идлиб, потом опять с ними вести борьбу, зачем? Видимо там есть спецназ так называемой коалиции, тоже пусть сдаются, весь мир увидеть должен кто помогал террористам.
    koralvit
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