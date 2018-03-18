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Сирийское командование отклонило вариант вывода боевиков из-под Дамаска в Идлиб
Сирийское командование не сочло возможным принять предложение боевиков об их выводе из блокированного города Хораста в Идлиб, передает РИА Новости сообщение военного источника.
Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.
Кок отметил сирийский офицер, данный оплот террористов на сегодняшний день находится в плотном кольце правительственных войск.
По его словам среди бандитов в «харастском котле» раскол и паника в связи с наступлением правительственных войск.
Недавно Минобороны РФ сообщило, что с утра воскресенья из Восточной Гуты вышли уже более 25 тысяч мирных жителей. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания. К настоящему времени роздано 6180 продовольственных наборов, горячим питанием обеспечено свыше 11 тысяч человек.
Хараста является одним из крупнейших городов в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.
Кок отметил сирийский офицер, данный оплот террористов на сегодняшний день находится в плотном кольце правительственных войск.
Сирийская армия отклонила вариант вывода боевиков из Харасты в Идлиб,сообщил источник.
По его словам среди бандитов в «харастском котле» раскол и паника в связи с наступлением правительственных войск.
Население ополчилось против них (боевиков) и теперь у них нет другого варианта, кроме как сдаться,добавил собеседник.
Недавно Минобороны РФ сообщило, что с утра воскресенья из Восточной Гуты вышли уже более 25 тысяч мирных жителей. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания. К настоящему времени роздано 6180 продовольственных наборов, горячим питанием обеспечено свыше 11 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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