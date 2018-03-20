Порошенко и его «поголовье»: фейк вместо индустриализации



ГЕОГРАФИЯ. Больше всего предприятий открывается в Западной Украине, вокруг Киева и в портах. К востоку от Днепра и в Полесье концентрация новых производств намного ниже. Посмотреть карту в полном разрешении можно здесь.

ЗНАЧЕНИЕ. Большинство новых предприятий — небольшие и принадлежат к сырьевым отраслям. Технологических производств полного цикла почти нет»

Новая страна: как выглядит самая оптимистичная карта Украины «ФАКТ. Более 300 предприятий появилось в нашей стране за три года. В частности, построено 124 и строится еще 57 заводов. В основном — биогазовые, по переработке сельскохозяйственного сырья и мусора. Развивается энергетика. Сдано, или на очереди, 69 солнечных, 12 ветровых, 8 гидроэлектростанций. Также открылось 22 индустриальных парка и четыре десятка элеваторов и зерновых терминалов.ГЕОГРАФИЯ. Больше всего предприятий открывается в Западной Украине, вокруг Киева и в портах. К востоку от Днепра и в Полесье концентрация новых производств намного ниже. Посмотреть карту в полном разрешении можно здесь.ЗНАЧЕНИЕ. Большинство новых предприятий — небольшие и принадлежат к сырьевым отраслям. Технологических производств полного цикла почти нет»

Средства массовой пропаганды киевского режима усиленно продвигают тему «небывалых экономических успехов» Украины под руководством нынешних «реформаторов». В качестве «доказательства» в интернет-сетях распространяются гламурные ролики, которые повествуют о том, что «за последние три года на Украине открыто 124 новых завода».Для меня, человека, выросшего в Советском Союзе, в стране, обладавшей гигантской промышленной мощью, эта цифра звучит впечатляюще. Потому что воображение тут же начинает рисовать громадные производственные цеха авиастроительных, судостроительных, станкостроительных, ракетных, моторных, атомных, трубных и других заводов большой индустрии.Лукавство нынешней украинской цифири заключается в том, что она рассчитана именно на такое традиционное восприятие понятия «новый завод». На самом же деле нынешняя украинская «индустриализация» даже близко с этим не лежала.Вот что пишут об этом процессе сами местные «активисты», создавшие, как они выражаются, «самую оптимистическую карту Украины». Непонятно только, в чем они увидели повод для оптимизма:В принципе, на этом можно ставить точку. Потому что сия «картина маслом» говорит сама за себя. «Заводом» в нынешней Украине называется любая огороженная территория, где установлено некоторое, чаще всего небольшое, количество импортного оборудования для производства самых простейших продуктов. Например, для переработки всевозможных органических отходов, в том числе коровьего дерьма, на так называемый «биогаз». Или для выпуска копеечной упаковки для продуктов питания на основе опять же импортного оборудования. С вывозом львиной доли готовой продукции опять же в Евросоюз.При этом украинское государство не вкладывает в эту фейковую «индустриализацию» ни единой копейки. Как правило, этим занимаются западные фирмы, которым интересно и выгодно использовать местные сырьевые (в основном земельные) и трудовые ресурсы по копеечным, в сравнении с европейскими, ценам. Примерно тем же целям – вывозу по дешевке на Запад аграрной продукции служат и расплодившиеся в украинских портах, как грибы после дождя, экспортные зерновые терминалы.При этом, никаких новых заводов в нормальном смысле этого слова, как производственных объектов, способных производить в товарных количествах высокотехнологичную продукцию полного цикла на Украине сегодня не строят вообще. Даже военных, хотя уже четвертый год, как клянутся в Киеве, идет «отечественная война»!А то, что осталось со времен СССР либо пришло в полное запустение (как некогда крупнейшие в Европе судостроительные верфи города Николаева), либо разрушено до основания (как машиностроительные и станкостроительные заводы Одессы), либо парализованы разрывом экономических связей с Россией (как ракетные и моторные заводы Днепропетровска и Запорожья).По сути, Украина стремительно переходит в принципиально иной, гораздо более примитивный социально-экономический уклад - из промышленно-технологического в аграрно-сырьевой. А это не просто куда более древний, но и в разы менее эффективный способ производства. Один построенный на николаевской верфи сухогруз, или всего одна ракета-носитель «Южмаша» могли дать кратно больший экономический эффект, чем одновременный «выхлоп» всех новейших украинских биогазовых «заводов».Речь идет о том, что в результате реальной деиндустриализации значительная, если не большая часть населения Украины, будет окончательна лишена экономической основы своего существования, то есть обречена на постепенное вымирание. Никакие «зеленые фабрики» аграрного сектора никогда не заменят в смысле величины социальной нагрузки классические промышленные предприятия, за счет которых кормились миллионные города. И это не говоря уже о том, что внедряемые на селе практически безлюдные западные технологии эксплуатации украинских земельных ресурсов, рассчитаны именно на максимальную автоматизацию аграрного сектора экономики, то есть на его дальнейшее обезлюживание.В результате такой политики властей, на Украине создаются оптимальные условия для радикального сокращения численности населения. В обозримой перспективе до обоснованной для этого типа сырьевой экономики цифры в 10 - от силы 15 млн чел. Больше народу такой тип экстенсивной, живущей, по сути, с земли хозяйственной деятельности просто не прокормит.Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство, которое имеет явную политическую окраску. Нынешнее строительство так называемых «новых украинских заводов» происходит в основном на Западной Украине, или в сельской местности, где преобладают представители так называемой «титульной нации». То есть, если называть вещи своими именами, это самая отсталая часть населения страны, практически не включенная в жизнь прежней индустриальной цивилизации. И потому сохранившаяся почти нетронутой с незапамятных времен. Но именно она – эта забитая сельская публика является главной массовой социальной опорой нынешнего режима, делающего ставку на малограмотных и потому максимально подверженных идеологической обработке селян.Поощряя развитие главным образом аграрного сектора, который опирается на данную категорию населения, эта власть преследует и вполне определенную политическую цель – создание экономических основ для выживания на Украине только поголовья своих сторонников. В то время, как разрушение традиционной индустриальной базы в городах востока и юга Украины обрекает их многомиллионное, в основном русское население, на окончательный уход с исторической арены.Надо ли напоминать, что именно в избавлении от этого многомиллионного «русскоязычного балласта», которому невозможно привить генетическую ненависть к России и русским, заключена фундаментальная и, по сути, единственная значимая задача нынешней русофобской до мозга костей киевской власти. Которую она планомерно и выполняет. Вполне в духе гитлеровского "Генерального плана Ост", намечавшего для Украины именно такую незавидную судьбу.