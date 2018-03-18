20:04 18 марта
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Немецкая разведка предупредила депутатов об опасности удара со стороны КНДР

Представители Федеральной разведслужбы ФРГ провели секретную встречу с депутатами бундестага, в ходе которой рассказали о возможностях северокорейцев нанести ракетный удар по европейским странам, в том числе по Германии, передает Рамблер сообщение издания Bild am Sonntag.



По словам источника издания, замглавы разведки Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».


Он также сообщил, что северокорейцы в состоянии оснастить свои баллистические ракеты ядерными зарядами.

Вместе с тем собеседник отметил, что недавние «переговоры между Северной и Южной Кореями свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове».

Как ранее писали СМИ, Пхеньян даже выразил готовность установить дипломатические отношения с США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:12
    "...ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии»."
    А ракеты США в настоящий момент уже не могут, что ли? laughing drinks
    Или немецкая разведка просто не в курсе? lol drinks
    Doliva63
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 18:14
      БНД финансирование хочет. Побольше. Стращают законодателей. Глядишь и прокатит.
      oleg-gr
      1. Тралл Сегодня, 18:21
        Теперь депутаты Бундестага на заседаниях сидят в касках laughing
        Тралл
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:41
          Тралл
          Теперь депутаты Бундестага на заседаниях сидят в касках laughing
          Или на касках laughing
          Наблюдатель2014
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:55
        Цитата: oleg-gr
        Представители Федеральной разведслужбы ФРГ провели секретную встречу с депутатами бундестага, в ходе которой рассказали о возможностях северокорейцев нанести ракетный удар по европейским странам, в том числе по Германии,

        Цитата: oleg-gr
        БНД финансирование хочет. Побольше. Стращают законодателей. Глядишь и прокатит.

        Чтобы этого не прозошло на территории Германии не должно быть мишеней, а именно баз США.
        Вышвырните фашингтонских макак и спите фрицы спокойно.
        Балу
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:29
      замглавы разведки Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».

      Этот Оле случайно не потомок вот этого Ганса. what
      влад66
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:48
        Немецкая разведка предупредила депутатов об опасности удара со стороны КНДР
        вот блин... и в метро,нельзя спрятаться- помните немцы, что гитлер сделал для граждан..?.затопил метро,,и спрятаться было не где. в подземке,погибло человек четыреста, а под ударами с воздуха и артиллерии намного больше-благодаря гитлеру. а благодаря госпоже меркель, оказались на грани исчезновения популяции - немцы !, (акбар)
        андрей юрьевич
    3. Kars (Запорожье) Сегодня, 18:42
      Кстати в Николаеве застрелился лётчик волошин-который очень вероятно обстрелял областной совет в центре Луганска.и которого подозревали в сбитии Боинга.
      Kars
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:58
        Цитата: Kars
        Кстати в Николаеве застрелился лётчик волошин-который очень вероятно обстрелял областной совет в центре Луганска.и которого подозревали в сбитии Боинга.

        А это не фейк? Последняя новость о нем полгода назад или больше, что майор Волошин уволился и стал заместителем начальника безопасности полетов в Николаеве.
        Если это не фейк, значит торопятся, не спросили кураторов. Грамотнее было как с диспетчершойц и ее мужем-исчезли на следующий день после трагедии.
        Балу
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:45
      Похоже, "абвер" еще жив? belay
      сибиралт
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:08
        Цитата: сибиралт
        Похоже, "абвер" еще жив?

        Киллера уже "накрыли" yes ,
        Полиция Николаевской области проинформировала в Facebook, что жертвой стал "и.о. директора коммунального предприятия", не называя его фамилии.
        Не исключено что он работал под прикрытием дворников - гастарбайтеров из прибывших на территорию Уркаины из США и ЕС. wassat Но главная фишка в том что
        "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", – отметили правоохранители.
        Если мне память не изменяет то озвучивалось это примерно так - меньше знаешь, крепче спишь.
        Терский
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:09
        Цитата: сибиралт
        Похоже, "абвер" еще жив? belay

        там похоже ещё и " аненербе" в строю... belay
        андрей юрьевич
  2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:15
    Гансы из разведки тормозухи что ль выпили?
    sabakina
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 18:30
      hi От британских учёных заразились! Видимо где-то вместе пили, тормозуху...
      Anarchist
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:51
        Цитата: Anarchist
        hi От британских учёных заразились! Видимо где-то вместе пили, тормозуху...

        ну так... человеческий организм, и так состоит из жидкости... у некоторых из тормозной..
        андрей юрьевич
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:16
      Цитата: sabakina
      Гансы из разведки тормозухи что ль выпили?

      Ну если мекобриты изобрели "д.у.р.а.ч.ё.к" которым Мэй травит все королевство, не исключено что и в Германии есть аналог, и судя по данному заявлению его уже применили. Осталось определится с названием. yes
      Терский
  3. gig334 (прохожий) Сегодня, 18:15
    Ещё один запугивающий и вымышленный предлог, для установки дополнительного ПРО в Европе. Вот прям лидер СК сидит и думает, как бы ему шлёпнуть по Германии. Да и России теперь можно отмазки лепить, вот мол смотрите, Европе угрожает СК. Хотя всё это ПРО нацелено не против СК, а против России
    gig334
  4. razved (Андрей) Сегодня, 18:16
    У БНД тоже крышу сорвало окончательно?
    razved
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:24
      Цитата: razved
      У БНД тоже крышу сорвало окончательно?

      Просто БНД хорошо профинансировали из СГА, для поддержания " угрозы с Востока"! Теперь уже очень Дальнего!
      тол100в
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:19
    Bild и Sonntag в курсе о секретных заседаниях в Бундестаге.......или совещания такие секретные, или источник просто гений разведки. request
    Или всем в очередной раз показывают очередное шоу. В ожидании реакции.
    DEZINTO
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:20
    Представители Федеральной разведслужбы ФРГ провели секретную встречу с депутатами бундестага, в ходе которой рассказали о возможностях северокорейцев нанести ракетный удар по европейским странам, в том числе по Германии

    Забористую травку у бундасов дают. Это же надо такую х рень отмочить!!! laughing
    Как??? Как они смогут это сделать? Через Южный полюс? Так только у России ракеты такое позволяют!! fool
    В любых других случаях траектория будет над странами обладающими достаточными средствами ПВО/ПРО, чтобы не допустить пролёта пары ракет Кына над своими территориями.
    неУважаемые депутаты бундестага, гоните свою разведку взашей!!! Дармоеды-с! yes fellow
    К-50
  7. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 18:21
    У-у-у , как с головой у немцев плохо . Оверсаном , что ли , Ын их достанет ? Там , видать , такие ддепутаты , похлеще наших , если им такое втереть можно .
    Просыпается , это , Ын , не с той ноги , и давай по германии фигачить хвансонами . Над территорией России . Он , конечно , Мишка Квакин , но не беспредельщик же .
    iliitchitch
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:40
      Цитата: iliitchitch
      Просыпается , это , Ын , не с той ноги , и давай по германии фигачить хвансонами

      Если ты утром проснулся и у тебя плохое настроение - значит ты встал не с той.... ну, в общем, не с той ты встал...
      А если серьезно - еще один повод в свое (Натовское) оправдание. Раньше ПРО в Европе было против Ирана, теперь против Кореи. Все логично.
      helmi8
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:22
    Богатое у них поле деятельности... Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток... wink тумблер вовремя переключай wink НАТО ПРО за вашей спиной, к чему кипишь?
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:24
      НАТО ПРО за вашей спиной, к чему кипишь?

      Ну они не могут без движений.
      Как акулы - если остановятся то задохнутся.
      DEZINTO
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:26
        Врут ка дышат, врать перестанут задохнутся... lol
        Masya Masya
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:29
          врать перестанут задохнутся..


          Ага.....

          реально хищная и жестокая натура.....

          DEZINTO
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:39
            Николай, РЕН ТВ вещает, что кто то белых акул в море-окияне перекусывает пополам. Не в курсе, там не Ын шалит?
            sabakina
            1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 18:52
              Цитата: sabakina
              Николай, РЕН ТВ вещает, что кто то белых акул в море-окияне перекусывает пополам. Не в курсе, там не Ын шалит?

              Вряд ли , руки под водой коротки . Статус-3 , может ? wassat . Первые два испытательные , а четвёртый с пятым непонятно вообще . 6-й точно кракен .
              iliitchitch
            2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:53
              РЕН ТВ вещает, что кто то белых акул в море-окияне перекусывает пополам.

              Не знаю, информация то секретная. Может и ОН,..
              ..или ещё кто....но перекусывает! - ошмётки только в разные стороны разлетаются.
              DEZINTO
              1. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:02
                Цитата: DEZINTO
                .или ещё кто....но перекусывает!

                Запивают чем, неизвестно? Или так, океанской водички хлебнули и за новой белой акулой? what
                К-50
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:36
      Мариночка, ПРО НАТО было бы написать логичнее, НО, всё равно какая то ересь получается. wink
      sabakina
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:39
        что ни заявят с той стороны, всё ересь получается... а главное с таким умным видом вещают... wink только приколоться остается...
        Masya Masya
        1. ML-334 Сегодня, 19:14
          Может Ыну списанные Сатаны отправить на ответственное хранение что бы пёрлы этих мужей не выглядели уж слишком дебильными.
          ML-334
  9. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:32
    В принципе мож и долетят и сбивать их мы из вредности не будем ... а наф нам это надо? Докукарекались! Получите!
    rocket757
    1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 18:53
      Ыновские ракеты ненадежные, могут и не долететь и упасть где то под Москвой laughing
      А если серьезно, теперь ПРО в Европе будут укреплять из за угрозы КНДР о чем писали комментаторы выше и будут уверять что это не против нас. Старая песня. Ох и насмешили немцы.
      Viktor.12.71
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:06
        Немцы мож и пошутили, ракеты Ким через нас пускать? Эт вряд ли.
        Там ещё много несуразностей и тех нюансов накопать можно .... только всё равно выходит полная лажа. Оставим на совести их вояк\ разведки и для развлечения их обывателя.
        rocket757
      2. oldzek (николай) Сегодня, 19:09
        точно! писали про иранские ракеты теперь про корейские. интересно если будут мало пугаться то про чьи ракеты потом будут говорить?неужели про наши....а ведь их противоракеты вроде бы (по их словам)не против нас.
        oldzek
  10. demo (Ван) Сегодня, 18:32
    Рехнулись немцы, что ли?
    Как ракеты полетят?
    Через Россию? А мы их, тактично, сбивать не будем.
    Еще и дорогу покажем, короткую.
    .
    Немцы хоть о глобусе представление имеют?
    demo
  11. demo (Ван) Сегодня, 18:39
    Обождите.
    Не ругайте немецкую разведку.
    Во первых: скоро первое апреля.
    Во вторых: а может решили проверить умственные способности депутатов?
    Кто не прореагирует, того выгонят из Бундестага.
    Как вам варианты?
    Ах!
    Боюсь что все хуже.
    Вариант третий.
    Все серьезно.
    Наш Владимир Вольфович, даже когда его несет и он в ударе, до такого не додумается.
    Ну, каждому мужику по бутылке водки.
    Ну, каждой бабе по трезвому мужику.
    Ну, сапоги в Индийском океане помыть.
    Ну, Аляску принять в состав РФ.
    С натяжкой, но выполнимо.
    Но из КНДР ракетами по Германии - это не может даже его буйная фантазия придумать не сможет.
    demo
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:47
      Цитата: demo
      Во вторых: а может решили проверить умственные способности депутатов?

      может просто у немецких разведчиков со своими умственными способностями проблемы
      Василенко Владимир
  12. faiver (Андрей) Сегодня, 18:53
    этот децкий сад уже забодал, а авианосцев северокорейских они не бояца?
    или у них там конкурс кто самую байдовую байду придумает...
    faiver
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:48
      Цитата: faiver
      а авианосцев северокорейских они не бояца?

      вы об этом вслух не говорите а то вообще паника начнется
      Василенко Владимир
  13. faterdom (Андрей) Сегодня, 19:00
    А-а, ну тогда ПРО в Польше их спасет - не зря ведь мастрачили?
    faterdom
  14. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:10
    Что то разведка Германии поздно проснулась. Осталось только германским метеорологам срочно сообщить депутатам, что приближается весна lol
    Теренин
  15. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:19
    Цитата: demo
    А мы их, тактично, сбивать не будем

    не тактично, а технично обрисовав ситуацию и приведя аргументы...
    что не гоже над своей территорией сбивать всякую фигню... убирать потом замучаемся.
    а по бюргерам мы и сами можем шмальнуть... тактическим, но тактично указав предварительно laughing
    Deadушка
  16. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:22
    Ну да, лично Ын плюнет Меркель в кружку с пивом, начав таким способом третью мировую войну! fool Как у немецкой разведки с головой все плохо! !! fool fool
    Геркулесыч
  17. Декларант Сегодня, 19:32
    Корея когда нибудь воевала с Германией ? Чего то не припомню. И нужна КНДР Германия как корове пятая нога. Бред какой то.
    Декларант
  18. unignm (Василий) Сегодня, 19:40
    легко упровлять стадом, когда стадо на измене
    unignm
  19. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:46
    Федеральной разведслужбы ФРГ провели секретную встречу с депутатами бундестага, в ходе которой рассказали о возможностях северокорейцев нанести ракетный удар по европейским странам
    в этом году какое-то буйное обострение у психов, они бы хоть расстояния посмотрели от Германии до Кореи
    Василенко Владимир
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