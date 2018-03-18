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Немецкая разведка предупредила депутатов об опасности удара со стороны КНДР
Представители Федеральной разведслужбы ФРГ провели секретную встречу с депутатами бундестага, в ходе которой рассказали о возможностях северокорейцев нанести ракетный удар по европейским странам, в том числе по Германии, передает Рамблер сообщение издания Bild am Sonntag.
По словам источника издания, замглавы разведки Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».
Он также сообщил, что северокорейцы в состоянии оснастить свои баллистические ракеты ядерными зарядами.
Вместе с тем собеседник отметил, что недавние «переговоры между Северной и Южной Кореями свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове».
Как ранее писали СМИ, Пхеньян даже выразил готовность установить дипломатические отношения с США.
По словам источника издания, замглавы разведки Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».
Он также сообщил, что северокорейцы в состоянии оснастить свои баллистические ракеты ядерными зарядами.
Вместе с тем собеседник отметил, что недавние «переговоры между Северной и Южной Кореями свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове».
Как ранее писали СМИ, Пхеньян даже выразил готовность установить дипломатические отношения с США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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