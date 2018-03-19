Боря, водка, рок-н-ролл. Как "партнёры" не уследили за танцем Ельцина

Ельцин пойдёт на второй срок, несмотря ни на что.

Мне очень хочется, чтобы этот человек (парень) победил.

России тяжело. Я не могу стоять и потирать руки: мол, вы тогда заварили кашу с Ельциным, вот и расхлёбывайте. Нет, я бы был уже не Горбачёв. Надо помогать России, выручать.

Тема выборов гремит. Явка, первые результаты, обсуждение онлайн трансляций с участков, очередной визг несогласных, которые всякий раз изобретают новый повод для своего несогласия. Несистемная, она же внесистемная и бессистемная, оппозиция уже называет состоявшиеся выборы президента страны «самыми скандальными за последние годы». Хотя скандальность этих выборов связана прежде всего с их оценками со стороны тех, кто стал так называемым абсентеистом и участие в голосовании попросту проигнорировал. Среди абсентеистов и сами «несогласные», которые развернули целую кампанию с призывом к гражданам не ходить на выборы так же, как и они.При этом нельзя отрицать того факта, что скандальные выборы президента в новейшей истории России действительно бывали. Безусловным фаворитом «рейтинга» скандальности являются выборы 1996 года. Речь о тех самых выборах, когда президентом был переизбран человек, рейтинг которого перед началом предвыборной гонки никак не давал повода предполагать, что именно этого человека страна изберёт главой государства на следующий 4-летний срок.Так, в январе 1996 года рейтинг Бориса Ельцина находился на отметке в 6 процентов, и достаточно серьёзно уступал электоральному рейтингу Геннадия Зюганова. У Зюганова службы социологического мониторинга в тот год фиксировали примерно 14-15% рейтинга – по данным одних служб, и до 30% - по данным других). Шестипроцентный рейтинг Ельцина, в частности, приводился Фондом «Общественное мнение».Несмотря на столь невразумительные цифры, так называемые демократы, а также внешние спонсоры того, что в те времена называлось в России демократией, поставили на Ельцина. Весьма «оригинальное» решение – всё равно что на скачках ставить на скакуна, который в силу объективных причин сам не сможет первым прийти к финишу. Собирались ли делать ставку на другого кандидата – вместо Ельцина? Да, варианты были. Один из таких вариантов – Анатолий Собчак, тогдашний мэр Санкт-Петербурга, пользующийся немалой популярностью в городе на Неве. Однако Собчак после разговора с «кандидатом номер один» заявил, что участвовать в выборах 1996 года не будет.Из тогдашнего заявления главы Санкт-Петербурга:И это «несмотря ни на что» с одной стороны выглядело абсолютной авантюрой «демократов», а с другой стороны давало повод заподозрить систему в том, что в 1996 году она руководствовалась известным постулатом «Важно не как голосуют, а как считают». Посчитали «правильно». Причём результат человека с 6-процентным рейтингом стал феноменом в современном политическом мире. Правда, удивляться тогда вряд ли стоило, особенно после заявления президента США Билла Клинтона, сделанного незадолго до выборов в России:И «парень», как известно, победил.Победил так, что даже лица, принимавшие участие в искусственном раздувании ельцинского рейтинга, после выборов признали, что по всем нормативам побеждал совсем другой кандидат. Правда, этот самый «другой кандидат» через некоторое время объявил, что борьбу за власть тогда фактически слил, добавив примерно следующее: крови не хотел. С одной стороны, высоко, гуманно, великодушно, а с другой стороны – для чего тогда весь этот цирк с конями устраивался? – чтобы кинуть миллионы тех, кто кандидата реально поддержал?Но те выборы были «замечательны» отнюдь не только тем, что победу в них праздновал человек фактически с «плинтусным» рейтингом. «Замечательны» они были ещё, например, тем, что в них участие принимал Михаил Горбачёв. Сам «величайший гений перестройки». И тут тоже есть повод для того, чтобы лишний раз удивиться. Так, для участия в выборах кандидатам в кандидаты было необходимо собрать по 1 млн подписей. Горбачёв, если верить тогдашнему составу ЦИК, свой миллион собрал. А в ходе голосования за Михаила Горбачёва проголосовали чуть больше 386 тыс. человек. Другими словами, (чисто математически) не проголосовали за кандидата Горбачёва даже те, кто за него перед выборами свои подписи ставил. Это к вопросу о том, какими методами подписи были собраны, и были ли они собраны вообще...Вопрос: с какой целью Горбачёв вообщё шёл в 1996 году на выборы?На этот вопрос пытается отвечать сам Горбачёв (тогда, в ходе предвыборной гонки):Это заявление Горбачёва о «помощи стране» и необходимости её «выручать» фактически точь-в-точь повторяло его заявления в те годы, когда он находился во главе СССР. Помог... Выручил... Страны не стало. А могло бы не стать и в 1996 году (уже Российской Федерации) – хотя бы на фоне Чеченского конфликта.Почему же на Горбачёва тогда не сделали ставку его западные друзья? Почему не поддержали.А зачем? Американские разведывательные службы были явно более осведомлёнными по поводу реального рейтинга Горбачёва в 1995-1996 годах, нежели ЦИК. Другое дело, что лишь немногим лучше были рейтинговые показатели и Ельцина. Но Горбачёв к тому моменту уже был отработанным для них материалом, а на Ельцина те же США возлагали в 1996 году большие надежды – желали ставку, согласно которой, как тогда казалось Вашингтону, может воплотиться в реальность их «влажные» фантазии и о развале России. Достаточно вспомнить, с каким воодушевлением на Западе встретили (а изначально и продвигали) позорные для России Хасавюртовские соглашения с террористами (уже после ельцинской «победы» на выборах). В результате тех соглашений от России фактически откалывался один из регионов, что с новой силой подогревало бы в конечном итоге сепаратистские настроения и в других субъектах федерации, элитки которых так желали «самостийности».Ельцина в итоге к финишу тогда буквально принесли, в кресло усадили, «корону» нахлобучили, ибо всех «друзей России» именно он больше других устраивал.Пляшущий под дудку (во всех смыслах этого слова) президент страны, которая была пущена под откос – разве не радость для тех, кто сегодня никак не может понять: как они за ельцинскими плясками проспали Путина... Мол, в какой же конкретно момент Ельцин станцевал не туда?..И, приняв откровенное участие в чудовищных махинациях в 1996-м, теперь кричат на всех углах, что выборы 2018 года в России «носили скандальный характер».