20:04 18 марта
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Асад посетил передовую в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад посетил Восточную Гуту, где встретился с сирийскими военными, передает РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.



На линиях огня в Восточной Гуте… Президент Асад с героями сирийской арабской армии,
гласит подпись под фотографией, опубликованной пресс-службой в Telegram.


На фото Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении сирийских военнослужащих.

«Асад ежегодно (а то и чаще) заезжает на передовую, вот так просто пообщаться с бойцами. Любопытная деталь – если в первые годы войны он появлялся среди военных в камуфляже, то с тех пор, как Россия ввела в Сирию свой контингент – Асад выезжает на фронт исключительно в гражданском костюме», пишет по этому поводу агентство REX.

Согласно последнему заявлению сирийской командования, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей.

Использованы фотографии: http://www.iarex.ru
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Комментарии 24

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:45
    Асада нельзя не уважать. Смелый мужик.
    злой партизан
    1. Комментарий был удален.
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:00
        Цитата: андрей юрьевич
        карманы вывернули с пробиркой,или "зонд" применили... ? а не то ить- война...

        Коллега! hi
        Перечитал ваше творение и нихрена не понял! request ... what А-а-а, понял fool ! Дилетантам и старпёрам сегодня больше не наливаем! stop
        Привет, пенсия! drinks
        злой партизан
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 20:02
          Цитата: злой партизан
          еречитал ваше творение и нихрена не понял!

          прикидываешься... всё ты понял, у урологов в нашем возрасасте-очередь...(((
          андрей юрьевич
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:03
      Цитата: злой партизан
      Асада нельзя не уважать. Смелый мужик.

      ты -то же... не только смелый,но и по Русски добрый,и от этого страдаешь (сам виноват ) (Добра тебе)...( без шуток, и с уважением...)
      андрей юрьевич
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:18
      Цитата: злой партизан
      ...Асада нельзя не уважать. Смелый мужик...

      Согласен...
      В самую жуть, когда бармалеи практически в паре кварталов были - ни сам не свинтил, ни семью не вывез. Был и остаётся со своим народом.
      Это действительно не словесный трёп о патриотизме, а поступки достойные уважения yes
      Андрей К
  2. собаковод Сегодня, 18:45
    Ему надо, с заявлением о вмешательстве США во внутренние дела его страны, на заседании ООН появиться!
    собаковод
    1. Gado (Васко) Сегодня, 18:50
      А что толку, да и США давно вмешиваются не только в Сирии, а везде, где "светит" липсой демократии.
      Gado
      1. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 19:10
        Сирийский МИД постоянно делает заявления, и что???
        Ясен Пинь
        1. Ясен Пинь (Роман) Сегодня, 19:11
          Асад с самого начала компании МУЖИК!!!!
          Ясен Пинь
    2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:58
      Цитата: собаковод
      на заседании ООН появиться!

      Не пускают его в США.
      злой партизан
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:48
    После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей.

    По хорошему, их бы еще профильтроать нужно, сколько среди них ушлепков затаилось...
    helmi8
  4. Громобой Сегодня, 18:53
    Молодец Асад---герой алавитского народа!Одна только деталь---сменил бы он гражданский пиджак на комок....Когда весь народ воюет,то и вождь должен в полевой форме встречаться со своими подчинёнными,на то он и их Главковерх.
    Громобой
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:58
      Цитата: Громобой
      сменил бы он гражданский пиджак на комок..

      велики наши....
      андрей юрьевич
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:01
      Пока переодеваться будет в камуфляж, может инфа боевикам уйти. Такое ощущение как будто на соседней улицы бои идут с резиденцией Асада.
      Цитата: Громобой
      сменил бы он гражданский пиджак на комок..
      Теренин
      1. Громобой Сегодня, 19:43
        согласен,плотно сидят,но такова вся специфика Сирийской войны.Вот на днях открываю"отряды оппозиции разгромленны"...открываю,а там сбили бородачей с высотки и заняли четыре строения по которым борородоносцы оказывали огневое воздействие.Сравните это со сводками "Совинформбюро" и понятно,что масштабчик-то совсем не тот.....
        Утреннее сообщение 22 августа

        В течение ночи на 22 августа наши войска вели бои с противником на всем фронте и особенно ожесточённые на Кингисеппском, Новгородском и Гомельском направлениях.

        Вечернее сообщение 22 августа

        В течение 22 августа наши войска вели упорные бои с противником на всём фронте.

        По уточнённым данным за 20 августа в воздушных боях сбиты не 21 немецкий самолёт, как сообщалось ранее, а 32 самолёта.

        В Балтийском море советские корабли атаковали пять немецких транспортов, шедших с охранением. В результате боя потоплены два транспорта и два охранных катера противника. Три транспорта выбросились на берег.

        Двухмесячные итоги войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом

        Два месяца боевых действий Красной Армии против гитлеровских орд, вероломно вторгшихся в пределы нашей родины, свидетельствуют о крахе хвастливых планов командования германской армии, рассчитанных на "молниеносное уничтожение" Красной Армии. Ещё месяц назад германское командование на весь мир объявило, что пути на Москву, Ленинград и Киев открыты. Однако наши войска закрыли эти пути и уложили на них за это время несколько десятков германских дивизий.

        Ещё в первые дни войны германская пропаганда объявила уничтоженной всю советскую авиацию. Однако наши лётчики рассеяли и эту легенду, ежедневно сбивая многие десятки немецких самолётов, уничтожая тысячи германских солдат и систематически подвергая бомбардировке Берлин и ряд других германских городов.

        Ещё четыре недели назад берлинское радио объявило, что советская армия бросила в бой свои последние резервы. Однако огромные потери германской армии убитыми и ранеными, заполнившими все госпитали и учреждения не только Германии, но и Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, вскрывают всю смехотворность этой хвастливой болтовни. Спрашивается: какими же силами Красная Армия продолжает наносить столь огромные потери гитлеровским полчищам?

        Не достигнув стратегических целей войны, провалившись со своими планами захвата в "месячный срок" Москвы, Ленинграда и Киева, командование германской армии сменило граммофонную пластинку и стало заявлять, что целью германской армии является не захват городов, а уничтожение живой силы и материальных средств Красной Армии. Однако два месяца войны свидетельствуют, что Красная Армия не только не уничтожена, но что с каждым днём войны её силы и сопротивление растут.

        Противник захватил ряд наших областей и городов. Но это удалось ему осуществить ценой огромных жертв людьми и потерь материальной частя. Только за последние 3 недели наши войска разгромили:

        а) 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 танковые дивизии;

        б) 5, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 50, 52, 62, 68, 71, 79, 86, 94, 95, 99, 101, 106, 110, 111, 121, 125, 137, 156, 157, 161, 206, 253, 262, 263, 290, 293, 297, 298, 299 пехотные дивизии;

        в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 27 мотодивизии;

        г) 3, 11, 30 и другие пехотные дивизии "СС", пехотные полки - "Германия", "Викинг";

        д) 23, 24, 35, 119, 135, 253, 260, 268, 279, 307, 311, 312, 462, 480, 485, 486, 530 и ряд других пехотных полков разных дивизий.

        В результате боёв многие немецкие дивизии сохранили лишь свои номера. В составе рот таких дивизий, по показаниям пленных, насчитывается 10 - 12 человек.

        За два месяца войны германская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными свыше двух миллионов человек. Столь же тяжелы потери германской армии и в материальной части. По уточнённым данным за два месяца войны немцы потеряли около 8.000 танков, 10.000 орудий, свыше 7.200 самолётов.

        Немецкая пропаганда называет такие фантастические цифры наших потерь: 14.000 танков, 14.000 орудий, 11.000 самолётов, 5 миллионов солдат, из них более миллиона пленных. Это такая глупая брехня, в которую, разумеется, ни один человек, имеющий голову на плечах, - не поверит. Назначение этой брехни весьма определённое: скрыть огромные потери немецких войск, замазать крах хвастливых планов о молниеносном уничтожении Красной Армии, любыми средствами обмануть немецкий народ и ввести в заблуждение мировое общественное мнение.

        На самом деле мы имели за истекший период следующие потери:

        В ожесточённых и непрерывных двухмесячных боях Красная Армия потеряла убитыми 150 тыс., ранеными 440 тыс., пропавшими без вести 110 тыс. человек, а всего 700 тысяч человек, 5.500 танков, 7.500 орудий, 4.500 самолётов.

        Героически сражаясь против коварного и жестокого врага, Красная Армия развеяла легенду о непобедимости германских войск и опрокинула все расчёты германского командования. Красная Армия и далее преисполнена неукротимой готовности и воли к упорной борьбе с врагом до полного его уничтожения.

        Советская авиация имела полную возможность систематически бомбить Берлин в начале и в ходе войны. Но командований Красной Армии не делало этого, считая, что Берлин является большим столичным городом, с большим количеством трудящегося населения, в Берлине расположены иностранные посольства и миссии и бомбёжка такого города могла привести к серьёзным жертвам среди гражданского населения.

        Мы полагали, что немцы, в свою очередь, будут воздерживаться от бомбёжки нашей столицы - Москвы. Но оказалось, что для фашистских извергов законы не писаны и правила войны не существуют. В течение месяца с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза произвела налёты на Москву. Жертвами этих налётов явились не военные объекты, а жилые здания в центре и на окраинах Москвы, больница и две поликлиники, три детских сада, театр им. Вахтангова, одно из зданий Академии наук СССР, несколько мелких предприятий местной промышленности и несколько колхозов в окрестностях Москвы. В результате бомбардировки жилых домов вражеской авиацией в Москве убито 736, тяжело ранено 1.444, легко ранено 2.069 человек.

        Разумеется, советское командование не могло оставить безнаказанным эти зверские налёты немецкой авиации на Москву. На бомбёжку мирного населения Москвы советская авиация ответила систематическими налётами на военные и промышленные объекты Берлина и других городов Германии. Так будет и впредь. Жертвы, понесённые трудящимися Москвы, не останутся без возмездия.

        В войне против Советского Союза германская армия чинит неслыханные в истории войн преступления: пытает и зверски избивает пленных раненых красноармейцев и командиров; истребляет тысячи мирных советских жителей, не останавливаясь перед массовыми убийствами женщин и детей; дотла разоряет советские сёла и города; занимается грабежом и мародёрством; насилует женщин и девушек. Гитлеровские орды предстали перед всем миром в отвратительном виде убийц и грабителей. Всё это даром гитлеровским бандитам не пройдёт. За свои неслыханные кровавые преступления им придётся ответить. И они поплатятся кровью за кровь, смертью за смерть.

        Таким образом, два месяца военных действий между фашистской Германией и Советским Союзом показали:

        1) что гитлеровский план покончить с Красной Армией в 5 - 6 недель провалился. Теперь уже очевидно, что преступная война, начатая кровавым фашизмом, будет длительной, а огромные потери германской армии приближают гибель гитлеризма;

        2) что потеря нами ряда областей и городов является серьёзной, но не имеющей решающего значения для дальнейшей борьбы с противником до полного его разгрома;

        3) что в то время, когда людские резервы Германии иссякают, её международное положение изо дня в день ухудшается, силы Красной Армии неуклонно возрастают, а Советский Союз приобретает новых могущественных союзников и друзей.

        История войн свидетельствует, что побеждали всегда государства и армии, силы которых в ходе войны возрастали, а терпели поражение те государства и армии, силы которых в ходе войны иссякали и уменьшалисьhttp://bdsa.ru/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B
        4%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8
        4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE/1114-
        22-1941-830.
        Громобой
    3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 19:12
      Цитата: Громобой
      на то он и их Главковерх.

      Другой там Главковерх , раз помощи запросил . Чем думал его голова , пока не припекло ? Одно слово - офтальмолог с плохим политическим зрением .
      Гадят , паразиты , как мамонты , а Ваня с БСЛ разгребай . ливия грядёт , чёрт бы побрал этот БВ .
      iliitchitch
      1. Громобой Сегодня, 19:53
        Цитата: iliitchitch
        iliitchitch
        ,Афган,братушка,новый Афган я предчувствою,без тактичксих успехов нашего ВДВ я не вижу возможности резко переломить ситуац.
        Громобой
  5. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 19:05
    Асад - Главнокомандующий Сирийской армии и на позиции обязан появляться в форме. Так делают все руководители стран, где идет Война. Так было, как я помню и в Египте. Это было в 1972 году, нам там пришлось быть с нашими МиГ-25Р. Славные были времена. Утерли нос США, затем была Ангола.
    мичман
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:19
    А чего он без броника? belay Эта бровада может плохо кончиться, там ведь и смертник может быть рядом, и вообще -то война еще и близко не закончилась , рано геройствовать.
    Геркулесыч
    1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 19:52
      Цитата: Геркулесыч
      А чего он без броника? Эта бровада может плохо кончиться, там ведь и смертник может быть рядом, и вообще -то война еще и близко не закончилась , рано геройствовать.

      Да там ФСО всё чистит похлеще нового фэйри .
      Асад - тип вроде януковича . Такой же тупой . Без руля в заднице - баржа в прибрежном шторме .
      iliitchitch
  7. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 19:25
    Асад на фронте

    Президент Сирии Башар Асад как и положено национальному лидеру сегодня приехал на фронт в Восточную Гуту и пообщался с бойцами подразделений САА и "Хезбаллы", которые добивают террористический анклав.
    Для Асада это далеко не первый визит на фронт в Восточную Гуту. Как правило, после успешных операций по сокращению анклава он навещает отличившиеся части. В данном случае повод был более чем существенный, анклав разрезан на 3 части, освобождено более 73% территории Восточной Гуты.
    Нельзя не отметить, что такие визиты в течении войны имели не только пропагандистский эффект, но и показывали армии, что президент готов разделить судьбу сирийского государства и своей армии и что он не бежит из страны, как ему предлагали различные европейские доброжелатели.
    Асад смог дотянуть до реальной помощи со стороны России и Ирана и теперь пожинает плоды своей политической стойкости.



    Шагреневая кожа Восточной Гуты.
    PS. Касательно сообщений про сбитый самолет, то действительно, сегодня утром в Восточном Каламуне был сбит сирийский Су-24.

    источник: https://colonelcassad.livejournal.com
    iaroslav.mudryi
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:41
    Вот это настоящий вождь народа,уважаю...
    samarin1969
  9. dojjdik (иван) Сегодня, 19:51
    если эт и в самом деле каламун то сбили с територии израиля-ну а дальше театрализованное представление что его уничтожили некая кучка игиловцев
    dojjdik
  10. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:59
    если в первые годы войны он появлялся среди военных в камуфляже, то с тех пор, как Россия ввела в Сирию свой контингент – Асад выезжает на фронт исключительно в гражданском костюме
    Конечно очень показательная деталь, так делают только если очень уверенны и в своих силах и в победе, люди понимают, что война на исходе
    svp67
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