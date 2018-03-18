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Асад посетил передовую в Восточной Гуте
Президент Сирии Башар Асад посетил Восточную Гуту, где встретился с сирийскими военными, передает РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.
На фото Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении сирийских военнослужащих.
«Асад ежегодно (а то и чаще) заезжает на передовую, вот так просто пообщаться с бойцами. Любопытная деталь – если в первые годы войны он появлялся среди военных в камуфляже, то с тех пор, как Россия ввела в Сирию свой контингент – Асад выезжает на фронт исключительно в гражданском костюме», пишет по этому поводу агентство REX.
Согласно последнему заявлению сирийской командования, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей.
На линиях огня в Восточной Гуте… Президент Асад с героями сирийской арабской армии,гласит подпись под фотографией, опубликованной пресс-службой в Telegram.
На фото Асад, одетый в деловой костюм, стоит рядом с танком в окружении сирийских военнослужащих.
«Асад ежегодно (а то и чаще) заезжает на передовую, вот так просто пообщаться с бойцами. Любопытная деталь – если в первые годы войны он появлялся среди военных в камуфляже, то с тех пор, как Россия ввела в Сирию свой контингент – Асад выезжает на фронт исключительно в гражданском костюме», пишет по этому поводу агентство REX.
Согласно последнему заявлению сирийской командования, правительственные войска освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты. После открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за четыре дня Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей.
Использованы фотографии: http://www.iarex.ru
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