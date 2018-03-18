Порошенко: «Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»

Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях,

И два члена Совета безопасности ООН (Кувейт и Швеция) четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия в Донбассе и первого пакета по безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности,

Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан,