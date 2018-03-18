Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Порошенко: «Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кувейт и Швеция, являясь членами Совбеза ООН, поддерживают инициативу Киева о введении миротворцев ООН в Донбасс, передает РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба Порошенко, «президент Украины в Кувейте провел встречу с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином».
Он отметил, что Кувейт в настоящее время «является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией».
Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто соглашение об «упрощении визового режима» между Украиной и Кувейтом.
Как сообщила пресс-служба Порошенко, «президент Украины в Кувейте провел встречу с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином».
Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях,заявил украинский лидер.
Он отметил, что Кувейт в настоящее время «является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией».
И два члена Совета безопасности ООН (Кувейт и Швеция) четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия в Донбассе и первого пакета по безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности,цитирует Порошенко его пресс-служба.
Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто соглашение об «упрощении визового режима» между Украиной и Кувейтом.
Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан,сказал Порошенко.
Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти