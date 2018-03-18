20:04 18 марта
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Порошенко: «Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кувейт и Швеция, являясь членами Совбеза ООН, поддерживают инициативу Киева о введении миротворцев ООН в Донбасс, передает РИА Новости.



Как сообщила пресс-служба Порошенко, «президент Украины в Кувейте провел встречу с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином».


Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях,
заявил украинский лидер.

Он отметил, что Кувейт в настоящее время «является членом Совета безопасности ООН совместно со Швецией».

И два члена Совета безопасности ООН (Кувейт и Швеция) четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия в Донбассе и первого пакета по безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности,
цитирует Порошенко его пресс-служба.

Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто соглашение об «упрощении визового режима» между Украиной и Кувейтом.

Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан,
сказал Порошенко.

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 36

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:12
    чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»
    Порошенко: «Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»
    В том числе Кувейтские власти
    мой комп,отказался загружать "кувейт"... видимо слишком мал.. в падлу...(((
    андрей юрьевич
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 19:18
      Поросенко готов лизнуть всем. Наверно денег ему пообещали. И заступничество в СБ ООН.
      oleg-gr
      1. АнпеЛ (Анатолий) Сегодня, 19:38
        Порошенко: «Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта»

        Каким местом чувствуете, мистер попрошенко?
        АнпеЛ
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:44
          Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях

          Ну так чувствуете,так чувствуете
          И два члена Совета безопасности ООН (Кувейт и Швеция) четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины

          Точно так же как и Европа. fellow
          влад66
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:50
          Цитата: АнпеЛ
          Каким местом чувствуете, мистер попрошенко?

          этим
          LSA57
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 19:23
      Порошенко танцует с партнером, а то ему говорит - вы скоро умрете, я чувствую ваш конец. lol
      сибиралт
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:25
      У порошенки на сколько я разглядел фото на пиджаке четыре внешних кармана, одно это должно настораживать.Единственные у кого гидрант с 404 не просил денег и не заручался мощной поддержкой остались пингвины с Антарктиды.
      предки с Дона
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:28
      Порошенко
      ...Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан...

      Граждане страны 404 благодарны поТроху, что даёт возможность подхарчиться у арабских шейхов.
      Особая благодарность - от укрогражданок, с низкой социальной ответственностью laughing
      Андрей К
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:33
        Цитата: Андрей К
        поТроху,

        чё у тебя за клинопись? я с ума сойду...
        андрей юрьевич
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:44
          Цитата: андрей юрьевич
          ... чё у тебя за клинопись? я с ума сойду...

          Не сходи с ума, нужен ещё laughing
          Никакой клинописи - исключительно кириллица yes
          ПОТРОХ - в просторечьи презрительно о подлом, непорядочном человеке hi
          Андрей К
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 19:56
        Давно чего-то петюн вискарь финиками прямо с пальмы не закусывал, и взяв плакатец выданный климкиным с которым он ездит везде -дунул в пустынный оазис бухнуть с комрадами! belay
        майор Юрик
      3. assa67 (андрей) Сегодня, 19:57
        Цитата: Андрей К
        Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан,

        для гражданок.....и сам порх паранжу пусть оденет
        assa67
    5. РДР (Николай) Сегодня, 19:28
      Цитата: андрей юрьевич
      "кувейт"... видимо слишком мал..

      " Мал клоп, да вонюч" (нар. поговорка)
      РДР
  2. oldzek (николай) Сегодня, 19:16
    следующий вояж Пецы в Папуа-Новую Гвинею.заручиться их поддержкой и ликвидировать память об м.о.с.к.а.л.е Миклухо-Маклае.ну а потом Таити... Гаити...Монако...далее везде...
    oldzek
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:30
      Цитата: oldzek
      .Монако...далее везде..


      только не Монако.... "наших" футболистов хватит...
      андрей юрьевич
    2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:37
      Цитата: oldzek
      следующий вояж Пецы в Папуа-Новую Гвинею.

      съедят и косточки обсосут... скажут...
      Ошибка вышла, вот о чем молчит наука,
      Хотели кока, а съели Петю... laughing
      Masya Masya
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:17
    Да хоть с пингвинами в Антарктиде веди переговоры -ты вообще вчерашний день, и живешь только по разрешению сам знаешь кого wassat !Но, это ненадолго! negative
    Геркулесыч
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:17
    А Ботсвана и сомали?
    Дормидонт
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:42
      Цитата: Дормидонт
      А Ботсвана и сомали?

      помните,великолепные кадры, где Олег Табаков,и Вахтанг ? шедевр... я про "почки" ...кому не понятно...
      андрей юрьевич
  5. Птичка (Дмитрий) Сегодня, 19:18
    Сорри не по теме,НО....
    В Николаеве застрелился летчик-герой АТО, возглавлявший аэропорт.
    Погибшим является руководитель областного аэропорта, летчик Владислав Волошин.
    https://112.ua/obshchestvo/v-nikolaeve-zastrelils
    ya-29-letniy-rukovoditel-mestnogo-aeroporta--isto
    chnik-437853.html
    Птичка
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:19
    ну так... "весь мир с ними"... wink
    Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта

    стесняюсь спросить, в каком месте чувствуют? feel
    Masya Masya
    1. РДР (Николай) Сегодня, 19:38
      Цитата: Masya Masya
      стесняюсь спросить, в каком месте чувствуют?

      А чё, нормальная "шведская семья" получилась fellow
      РДР
  7. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 19:19
    хохлы с салом ломанутся в кувейт - безвиз почти . Ой .
    iliitchitch
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 19:25
      В Кувейте мусульманам сало? Да их там тут же стоя в песок зароют по самую макушку! belay
      сибиралт
  8. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 19:21
    ...Петр Порошенко заявил, что Кувейт и Швеция, являясь членами Совбеза ООН, поддерживают инициативу Киева о введении миротворцев ООН в Донбасс

    Насчет шведов хз, а кувейтцы... Они же это... Они арабы, сало не едят, чего они туда поедут? Странно...
    Jovanni
  9. razved (Андрей) Сегодня, 19:22
    Ну, теперь-то парашка всех порвёт, опираясь-то на кувейт laughing
    razved
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:24
    бедный пэця...воскресенье,а кругом мусульмане...и не выпить recourse
    изя топ
  11. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:24
    «президент Украины в Кувейте провел встречу с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином».
    Интересно: а Петюня сможет без ошибок выговорить имена и фамилии этих уважаемых людей? what Ну даже после недельной "просушки"? lol
    злой партизан
  12. venik (Владимир) Сегодня, 19:27
    "....Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях...."
    ========
    Ну ВСЁ!! Кырдык! Если нас КУВЕЙТ поддерживает - мы НЕПОБЕДИМЫ!!!!
    Резюме: Петюне - больше НЕ НАЛИВАТЬ!!!
    venik
  13. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 19:28
    Две ветви потомков шумеров поддержали друг друга!
    FalconD
  14. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 19:32
    Мне интересно сколько это будет продолжаться...?,имею ввиду ситуацию вокруг России ,вопли исходящие от украинского руководство,жалобы и оскорбления, неужели они не понимают что Крым можно вернуть путём войны,но я лично не думаю что они способны выйграть....?. Сколько российское руководство готова терпеть всё это нытьё и ложные обвинения...?
    Не знаю как в российской истории будет написано,но в западной и украинской тем более, Россия будет выглядеть в очень дурном свете.Вы только подумайте ,будущие поколения ,также как и нынешнее обречены на ненависть и нелюбовь со стороны западных стран.А не пора ли это исправить ?...
    Владыка-Вселенский
  15. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:33
    Остаточно прощевай сказал? или забыл?
    DEZINTO
  16. Ferdinant Сегодня, 19:37
    Арабы еврея поддерживают,круто,пусть там остаеться.
    Ferdinant
  17. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 19:46
    и нахрена мы кричали : Руки прочь от кувейта - обижали американцы его в то время а мы надеялись на его светлые помыслы
    seregatara1969
  18. 501Legion (Артём) Сегодня, 19:46
    небось денег просил
    501Legion
  19. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:48
    Благодарен Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт за принятое им по результатам переговоров решение максимально упростить визовый режим для украинских граждан,
    сказал Порошенко.

    Щас щирые украинцы рванут на заработки в Кювейт, но там все занято.
    Балу
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