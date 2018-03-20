Германия + Австрия: взгляд через 80 лет

С одной стороны вроде бы ничего такого. Ну аншлюс… Тем более что столько времени прошло!Однако когда я сел за изучение всего, что происходило в Австрии, по мере продвижения всё больше и больше аналогий было с совершенно другими странами.Думаю, ближе к окончанию вы все поймете, что к чему.Итак, 80 лет назад, в марте 1938 года, Австрия стала частью «Великой Германии».Вообще, идея объединения была не нова. Об этом мечтал еще великий немецкий канцлер Отто фон Бисмарк. Но реализация мечты была осуществлена Адольфом Гитлером.И тут возникает куча исторических нюансов.Первый. В отличие от всех последующих приобретений для «Великой Германии», мало того что присоединение прошло без единого выстрела, так еще и при полной поддержке австрийцев.Второй. Экономические предпосылки. Сказать, что Австрия была брошена в объятия Гитлера, – ну это ничего не сказать. Но об этом подробнее чуть ниже.Третий. После войны, когда Германию снова раздербанили, Австрия почему-то считалась освобожденной от нацизма страной со всеми исходящими последствиями.Но – по порядку.И начать стоит с пункта №2.Австрийское происхождение Гитлера, как считают многие, вообще не является причиной для объединения. Идея «воссоединения немецкого народа» была насущной задолго до пришествия Гитлера, как ни странно. С момента окончания Первой мировой войны.Когда развалилась Австро-Венгерская империя, так получилось, что Австрия оказалась очень скромным государством по европейским меркам. Как территориально, так и в плане населения. Новорожденное государство вообще считалось нежизнеспособным.Однако населявшие Австрию немцы (в основном) все-таки, засучив рукава, начали налаживать жизнь. Но о братьях в Германии не забывали, попытки заключить союз с соседями начались почти сразу. Конечно, Антанта в лице оставшихся членов, не позволила развиться такому сюжету.В целом победители так обработали проигравших, что рождение в немецком обществе реваншизма с последующим приходом реваншистов к власти стало вопросом времени.Учитывая близость к Италии, не стоит удивляться тому, что при бушующем экономическом кризисе в Австрии в умах людей сплошь и рядом господствовали именно тоталитарные идеологии: коммунизм, фашизм и нацизм.Официально у власти в Австрии стояли весьма умеренные социал-демократы. Но, помимо тоталитарных течений, намечалось противостояние с правыми силами в лице христианских социалистов.В 1933 (!!!) году канцлер Энгельберт Дольфус, опасаясь победы левых на выборах, распустил парламент и провозгласил «корпоративную диктатуру» — строй, который должен был дать отпор как социалистам, так и германским националистам. Сторонников этой идеологии нередко называют «австрофашистами».Правительство Дольфуса отменило выборы, восстановило смертную казнь, запретило деятельность коммунистов и нацистов и создало единую с церковью организацию под названием «Отечественный фронт». Позднее австрофашисты объявили вне закона и социал-демократическую партию. На всякий случай.Австрийский фашизм, конечно, не мог не нравиться итальянскому диктатору Бенито Муссолини — ведь даже принятая австрийцами «Майская конституция» очень напоминала его собственную. Дуче мечтал о создании «Дунайской федерации», и Австрия виделась ему важнейшим союзником в реализации этих планов.В 1934 году, при попытке государственного переворота, Дюльфус был убит. Переворот не увенчался успехом. То ли не готовность австрийцев оказалась тому виной, то ли четыре дивизии Муссолини, вставшие на границе.А вот в 1938 году, когда Гитлер твердо решил, что Австрии «пора домой», Муссолини конфликтовать с ним не захотел. И уехал «на охоту».Новому канцлеру Шушнингу ничего не оставалось, как передать Австрию Гитлеру. Шушниг и президент Австрии Миклас были за это арестованы и до конца войны бывший канцлер просидел в концлагерях…А 10 апреля в Австрии все-таки прошел запланированный Шушнигом референдум по поводу присоединения к Германии. Но уже после того, как. Результат, оглашенный нацистской пропагандой, был громким: 99,8 процента жителей страны поддержали «воссоединение».И, кстати, не стоит подозревать «новые» власти в подтасовке: в течение дальнейших лет австрийцы показали себя даже более фанатичными национал-социалистами, чем немцы. К концу войны в НСДАП состояло до 700 тысяч австрийских граждан — почти каждый пятый австриец.Стоит напоминать, что членство в НСДАП было необязательным, но абы кого не принимали?Ну и пару слов про толерантность австрийцев стоит сказать. Когда Гитлер взялся за евреев, в Австрии все было тихо-спокойно. Зато после австрийцы вполне себе наверстали. До аншлюса в маленькой Австрии проживало около 200 тысяч евреев, и больше 50 тысяч прибежало из Германии.Цифра тех, кто не успел убежать из Австрии и был уничтожен: около 65 тысяч. Есть документы, в которых сам Кальтенбруннер рыкал на особо ретивых земляков. Но так… по-дружески.Так, собственно, на время прекратилась история Австрии и началась короткая история государства Остмарк.Вполне себе нормально австрийцы (продолжим называть их так) служили в вермахте и СС. В вермахт было призвано около 1,2 млн. жителей Остмарка, которые отнюдь не считались плохими вояками.240 австрийцев в годы войны служили генералами в вермахте, СС и полиции. Австрийские формирования СС были брошены на борьбу с югославскими партизанами, и они отличались не меньшей жестокостью, чем элитные части Гиммлера.Впрочем, число активистов и противников режима было едва различимо на общем фоне серой массы приспособленцев. Не разделяя целей войны и даже потеряв право называться австрийцами, подавляющее большинство жителей Восточной провинции Остмарк продолжало спокойно жить при нацизме.Тем более, что промышленность, сельское хозяйство и туризм развивались невиданными темпами. К маю 1941 года во всем Остмарке насчитывалось около 3 тысяч официальных безработных. Уровень безработицы был снижен в десятки раз.Ну и опять же, незримое покровительство земляка…Рассказы о том, что австрийцы якобы были «пушечным мясом» для немцев, подтверждения не получают. Да и началось все только после первых серьезных потерь. Воронеж и Сталинград. Ну и начавшиеся бомбардировки авиацией союзников в 1943 году.Нельзя однозначно сказать, что в Остмарке все сплошь и рядом были поклонниками нацизма. Конечно, нет. Более 3 тысяч австрийцев сражались в британской армии и 4 тысячи – во французском Сопротивлении. Коммунисты, которые не были зачищены СС и СД, тоже вносили свою лепту.По современным данным, почти 45% погибших в застенках гестапо Остмарка – коммунисты Австрии и Германии. Количеством около 35 тысяч человек.Немного? Немного.Переходим к последней странности. Да, странно, но после окончания войны именно вновь созданная Австрия в течение многих лет считалась «первой жертвой нацизма».И медаль, которой награждались советские воины, выбивавшие немцев из Вены, за «освобождение», а не за «взятие». Хотя брали. Штурмом. И заплатили при штурме жизнями 26 тысяч наших солдат и офицеров.А «завтра» Австрии тоже было далеко не как у Германии.Денацификация в стране проходила в крайне щадящем режиме и закончилась уже к 1948 году. Многие исследователи подчеркивают, что формулировка «крайне щадящий» — это слабо сказано. Бывшие функционеры СС спокойно работали в правительстве, писали новые школьные учебники истории и так далее.О военных преступлениях — молчание. Если что-то и было, то это все от немцев. Австрийцы сплошь белые и пушистые. А ветераны вермахта всегда были почитаемы.Такая доктрина устраивала почти всех, поскольку действительно формировала новую нацию, принципиально отличную от немцев.И этот миф спокойно так просуществовал до конца прошлого века. Ну евреи – они такие… не сорвешься. Австрийцам пришлось признать многие совершенно неприятные для них вещи, типа участия в СС и Холокосте, и даже выплатить в 2001 году по Вашингтонскому соглашению более 900 миллионов долларов реституции еврейским диаспорам.Жирно подчеркну: только в 2001 году Австрия признала свои грехи. До этого…Миф об отличиях австрийцев в прошлом рухнул. Что дальше?А дальше ничего.Но стоит заметить, что принятие ответственности за содеянное в годы Второй мировой войны вряд ли вбило клин между Австрией и Германией, не правда ли? Скорее, совсем наоборот.Чем дальше, тем больше историков признают, что большинство австрийцев до самого конца поддерживало войну на стороне выродка из Линца.А когда конец, обозначенный бойцами Толбухина под стенами Вены, оказался неизбежным, они позволили себя освободить.Не напоминает никого? Мне так очень даже напоминает. Четыре государства, которые не умеют делать выводов из своего прошлого.Вся проблема в том, что у австрийцев есть немцы. В Германии. Да, говорить сегодня о втором аншлюсе мы не будем, поскольку в современной Европе есть государства, но фактически нет границ.Но это Австрия и Германия. Населенные фактически одним народом. Совершавшие в прошлом почти одни и те же ошибки.Сегодня история этих двух стран не может, а должна служить примером. Понятно, почему.