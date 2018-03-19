При всем сравнительном преимуществе кирзовых сапог перед ботинками, у них есть один немаловажный нюанс, о котором мне как-то раз, много лет назад, рассказал ветеран войны Анатолий Михайлович Табаков, ныне уже давно покойный. У него была весьма интересная фронтовая биография, самая яркая часть из которой состояла в участии в ликвидации УПА на Западной Украине. Он много и охотно рассказывал о своей жизни и об участии в боях, и как-то раз вспомнил про сапоги.«Табаков: В армию я пошел в 1943 году, после ФЗО. Мне как раз исполнилось 18 лет. Нас провожала вся деревня. Старики, прошедшие империалистическую и гражданскую войну, учили нас тонкостям солдатского быта. Учили, например, правильно носить сапоги.Я: А как правильно?Табаков: Нужно иметь две пары портянок, лучше три. Всегда с собой должен быть кусочек мыла. И портянки нужно стирать каждый день с вечера, чтобы утром можно было надеть чистую пару. Я всегда так делал, и у меня никогда не было проблем с ногами. Если натер ногу, то надо ее вымыть, и если есть сало, то намазать натертое место салом».Интересные вещи мне рассказывал ветеран и рядовой солдат Коммунистической партии. Оказывается, портянки надо стирать каждый день, а не раз в неделю. Позднее, обдумав и обобщив также свой собственный опыт ношения сапог, я пришел к выводу, что он был полностью прав.Все начинается с одной из защитных функций организма – выделения кожного сала, синтезируемого сальными железами, расположенными по всей поверхности кожи, в том числе и на ногах. Кожное сало смешивается с потовыми выделениями и образует тонкий защитный слой, который не позволяет коже пересушиваться, а также в определенной степени имеет значение антибактериального барьера. Повышенное выделение кожного жира наблюдается у людей в возрасте до 30 лет, чаще у мужчин, а также при стрессе, повышенных физических нагрузках, повышении температуры, при несоблюдении гигиены (жирную кожу надо чаще мыть). В общем, в более жестких условиях кожного сала выделяется больше, так организм защищается от неблагоприятных условий.Дальше эта смесь кожного сала и пота смешивается с пылью и грязью, которые неизбежно, пусть и в небольшом количестве, попадают в обувь. В составе пыли и грязи всегда есть довольно большая доля твердых микрочастиц. К примеру, в воздушной пыли доля кварца (основного компонента песка) может достигать 40% от всех твердых частиц. Твердые микрочастицы кварца, происходящие из пыли, смешиваясь с кожным салом, образуют прекрасную абразивную пасту, которая облепляет волокна ткани портянок или носков.Вот так выглядят микроскопические частицы кварца из проб воздушной пыли. Очень мелкие и очень твердые кристаллы - готовый абразив.При ходьбе, в обуви постоянно возникают нагрузки, напряжения и смещения тканей портянок или носков. Если эта ткань облеплена абразивной пастой из кожного сала и микрочастиц кварца, то эти твердые частицы рвут и надрезают волокна нитей. Сочетание надрезов и нагрузки на ткань приводит к тому, что нити, в конце концов рвутся.В этом месте важно отметить, в чем состоит разница между портянкой и носком. Нити тканей, конечно, рвутся и лопаются в обоих случаях. Но носок – это трикотажная ткань, или вязаная, в которой ткань образуется петлями. Потому-то она мягкая и может растягиваться. Но достаточно лопнуть нескольким нитям основы или протяжки, как эта вязаная ткань начинает расползаться и образуется дыра. Портянка же делается из суровой хлопчатобумажной саржи – ткани с плотным переплетением нитей основы и утка. Причем саржа плетется в диагональ, что придает ей большую сопротивляемость на разрыв. Потому для портяночной ткани обрыв нескольких нитей не страшен, поскольку соседние нити держат структуру ткани. По этой простой причине портянка намного долговечнее носка, требуется много времени, чтобы проносить ее до дыр.Помимо портянки или носка, упомянутая абразивная паста также облепляет и кожу ног, набиваясь в ее складки и поры. Под воздействием нагрузок при ходьбе, твердые частицы начинают рвать и разрушать кожный эпидермис, пока не прорвут его насквозь, до дермы – слоя кожи, в котором проходят нервные окончания и кровеносные капилляры. Возникает рана, которая начинает кровоточить и болеть. Через нее в кожу и кровь попадают бактерии, которые бурно размножаются во влажной сальной пасте. Отсюда уже менее полушага до инфекции и серьезного заболевания.Чтобы этого избежать, нужно абразивную пасту из кожного сала, пота и твердых частиц смыть, как с кожи ног, так и с того, во что ноги оборачивают. Именно в этом и состоит смысл ежедневной стирки портянок или носок. Чем меньше этого сально-кварцевого абразива на ногах и на носках или портянках, тем меньше повреждений кожи и тем меньше вероятности длительного выхода из строя солдатских ног – этого важнейшего средства ведения войны.Как это нередко бывает, то, что легко провозглашается, весьма непросто выполняется. Выполнение столь простой рекомендации, как каждый день стирать портянки или носки, сталкивается с многочисленными препятствиями, вроде отсутствия или явно недостаточного доступа к воде и моющим средствам, крайнего недостатка времени и сил на эту работу. Хорошо, если солдат настолько дисциплинирован, что отнимет время у своего отдыха, но постирается. Однако же, нельзя столь важный вопрос, как ежедневную стирку портянок или носок, то есть здоровья и пригодности к маршу и бою солдатских ног, целиком и полностью отдавать только на откуп личной дисциплинированности военнослужащих. Должны быть разработаны и введены приспособления, облегчающие стирку до самого минимума расхода сил, времени, воды и моющих средств.В идеале, это должно быть очень простое приспособление, настолько доступное, чтобы его можно включить в обязательный комплект снаряжения каждого солдата. Самое интересное, что такое приспособление есть. Это т.н. «пакет для стирки». Идея не то, чтобы новая, и вероятно несколько раз открывалась самостоятельно.Одна из разновидностей пакета для стирки в руках ее изобретателя Эшли НьюлэндаСуть ее состоит в том, чтобы помещать стираемую вещь (например, носки), воду и моющее средство в пакет достаточных размеров. Потом пакет закрывается и встряхивается в течение нескольких минут. После этой операции грязная вода сливается, вместо нее наливается чистая вода. Снова пакет закрывается и несколько минут встряхивается. Наконец, воду можно слить, носки отжать и повесить на сушку, а пакет сложить до следующего раза.Прочитав об этом, я решил тут же поставить опыт и проверить, так ли это на самом деле. У меня отыскался пакет из прочного белого пластика длиной 28 см и шириной 22 см. В него вошло 1,6 литров воды, так, чтобы пакет закрывался без труда на имевшуюся у него линейную застежку. Следом в пакет отправились носки и примерно 15 граммов стирального порошка.Пакет был закрыт на застежку. Затем я взял его за верхние углы и стал встряхивать. Удобнее всего встряхивать горизонтально, из стороны в сторону, поскольку в этом случае нет риска, что вода выльется из пакета. Уже через минуту встряхивания результат был налицо: вода стала серой. После примерно минут пяти встряхивания, я заменил воду на чистую, еще пару минут встряхивал для полоскания, и вскоре повесил постиранные носки на сушку.Что можно отметить для такого способа стирки? Во-первых, его меньшую трудоемкость по сравнению со стиркой в тазике. Встряхивание не нагружает мышцы кистей и предплечий, потому и руки не устают. Во-вторых, всю операцию можно проделать совершенно без контакта рук с водой и моющими средствами, к тому же практически без запаха. В-третьих, стирка не занимает никакой тары (тазиков, ведер и т.д.) и не занимает раковин умывальников. Поскольку вода из пакета не проливается, такую стирку можно проделать в любом помещении, не обязательно в санузле. В-четвертых, при таком методе расход воды самый минимальный. Думается, что пару носок можно постирать в литре воды, а для пары портянок общим весом в 320 граммов, потребуется как раз примерно полтора литра.В общем, на удивление удобный это оказался способ стирки, несмотря даже на использованную импровизацию.Разумеется, просто пакет из прочного полиэтилена или пластика не слишком годится для изготовления такого стирального пакета для армейских нужд. Его можно использовать, но живучесть его будет сравнительно низкой. Полиэтилен и другие пластики быстро рвутся из-за частых растягивающих деформаций, которые возникают при встряхивании пакета. Пусть они небольшие, но если пакет использовать каждый день, как это и предполагается, то скоро он лопнет и потечет.На мой взгляд, лучше сделать стиральный пакет из прорезиненной ткани. Он будет несколько тяжелее полиэтиленового, но зато его быстро не сотрешь. Химической стойкости бутадиен-нитрильного каучука (он же – буна, один из наиболее распространенных типов синтетического каучука) вполне достаточно, чтобы сделать пакет из прорезиненной ткани устойчивым к щелочным стиральным растворам.У пакета должна быть широкая горловина, достаточных размеров, чтобы через нее просунуть внутрь носки или портянки, но при этом герметично закрывающаяся. Герметичность очень важна. Это и удобство стирки, и возможность стирать вне санузлов, в любом помещении, и даже на ходу, на марше. Думается, что лучше всего использовать широкую винтовую пробку, примененную в некоторых типах резиновых мешков для воды. Вот на этом мешке (на фото ниже) диаметр горловины примерно 14 см (при общей ширине мешка 18 см), чего вполне достаточно.Стиральный пакет с такой герметичной горловиной на пробке позволяет на марше стирать вообще без затрат усилий. Достаточно положить внутрь грязную вещь, налить воды, засыпать стирального порошка, закрыть и положить в рюкзак. На следующем привале грязную воду вылить, прополоскать, и на этом стирка закончена.Вес такого стирального пакета, в зависимости от конструкции, объема и материала, будет составлять примерно 250-300 граммов, что вполне приемлемо для включения его в обязательный комплект личного снаряжения каждого бойца. Его можно свернутым носить в кармане разгрузки, в сумке или тактическом рюкзаке.Вода для стирки годится практически любая, в том числе и из луж (хотя грязной воде целесообразно дать немного отстояться). Годится также любое мыло, если его построгать, любой стиральный порошок или жидкое моющее средство. В отсутствие всего этого стирать можно при помощи старого доброго щелока, который готовится из древесной золы. Щелок удобен не только простотой изготовления, но и тем, что его можно использовать в жидком виде.Что разлеглись? Самое время постирать портянки!Если портянки действительно могут потерпеть до стирки день или два (хотя уже на второй день носки они начинают угрожающе слипаться в складки, способные сильно растереть ногу), то вот для носочно-ботиночной армии такой стиральный пакет есть предмет абсолютно необходимый. Без него есть серьезный риск того, что такая армия в условиях войны быстро лишится и носок, и значительной части бойцов, растерших ноги грязными и рваными носками. Индивидуальный стиральный пакет – так его, наверное, правильнее всего назвать – вещь дешевая, простая и весьма важная, чтобы ей пренебрегать.И да, стоит отметить важную мысль, не раз уже высказываемую, что солдат надо учить гигиене так же, как учат чистить личное оружие. Эта мысль абсолютно правильная, и к ней можно добавить лишь то, что нужно запущенную гигиену приравнивать к членовредительству, со всеми вытекающими отсюда последствиями.