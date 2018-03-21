С чужой повесткой дня

Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН: «Послушайте вы, чемпионы человеколюбия, с чего вы вдруг вообразили, что обладаете исключительным правом читать нам лекции по гуманизму и свободе слова?Для начала, именно в американских СМИ зарождаются все мировые фейки, вопрос только в том, где были все ваши пресс-службы, когда американская авиация стирала с лица земли Ракку? Где были все ваши стенания, после того как в этом городе не стало террористов, прошли месяцы, а он до сих пор не пригоден для жизни? Более того, к нам сейчас поступают новых сообщение о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов коалиции в провинции Дэйр-Эз-Зор. Это что, люди второго сорта для вас? Или гибель невинных людей от демократических бомб, это нечто несущественное и внимания не заслуживает? А может по-вашему, такая их смерть вообще почетна?»