Боевики «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили Су-24

Как сообщает "Лента.ru" со ссылкой на Тelegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео.По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.По информации портала Al-Masdar News, ранее террористы объявили о возобновлении наступления на сирийскую армию в данном районе. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска по данному инциденту пока не поступало.