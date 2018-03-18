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Боевики «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили Су-24
Как сообщает "Лента.ru" со ссылкой на Тelegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео.
По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.
По информации портала Al-Masdar News, ранее террористы объявили о возобновлении наступления на сирийскую армию в данном районе. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска по данному инциденту пока не поступало.
По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.
По информации портала Al-Masdar News, ранее террористы объявили о возобновлении наступления на сирийскую армию в данном районе. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска по данному инциденту пока не поступало.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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