23:02 18 марта
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Боевики «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили Су-24

Как сообщает "Лента.ru" со ссылкой на Тelegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео.

Боевики «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили Су-24


По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.


По информации портала Al-Masdar News, ранее террористы объявили о возобновлении наступления на сирийскую армию в данном районе. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска по данному инциденту пока не поступало.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 50

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:29
    У наших западных и ближневосточных партнеров, а также у небратьев и иной швали сегодня праздник
    Дормидонт
    1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 20:40
      издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики.

      Как отмечает Al-Masdar News, штурмовик был сбит зенитными пулеметами. https://news.rambler.ru/incidents/39388469/?utm_c
      ontent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
      rce=copylink
      Будем надеяться на лучшее, но куполов на видео не видно.
      kapitan92
      1. NKT (Сергей) Сегодня, 20:55
        Пару раз мелькала информация в инете, что сбит Осой.
        NKT
        1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 21:10
          Версий много, но на видео не видно характерного "следа" ракеты, как собственно и куполов парашютов.
          kapitan92
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 21:20
        В западных и наших СМИ другую тему раскручивают, тоже связанную с Сирией.
        Выдвигается целая конспирологическая теория, по поводу сбитого 15.03 вертолёта американцев HH-60 Pave Hawk.
        Выясняется, что помимо пилотов вертолёта - его пассажиры, тоже были пилотами.
        А дальше читаем:
        ...Более подробная информация появилась в крупных западных СМИ, они сообщили, что по предварительным данным погибли 7 американских военнослужащих (по данным некоторых источников речь идёт о 9-ти погибших).
        "Отдельный чиновник сказал ABC News, что на борту вертолёта находилось семь человек. Все были лётчиками ВВС США, подтверждает ABC News", — говорится в сообщении телеканала Эй-Би-Си...

        Всё это увязывается с тем, что именно эти пилоты, 7 и 8 февраля в районе газовых месторождений Хашам и Ат-Табия наносили авиаудары по нашим ребятам.
        Андрей К
        1. donavi49 Сегодня, 22:53
          Нет. Это не возможно хотя бы по тому, что привлекали кучу разнородных сил. Вместе в один вертолет их не запихнуть, разве что на награждение - но тогда бы упал он где-то у базы в Эль-Удейд (Катар).

          Скорей всего вертушка везла отряд TACP (авиановодчики - относятся к ВВС США, ну или КМП США - если наводят авиацию КМП) с парой прикрытия. Тогда все сходится и логически и численно. Именно хорошая работа TACP у Конико служила опорой для успеха в том бою, о чем отдельно отмечал генерал.
          donavi49
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 22:38
        Цитата: kapitan92
        Как отмечает Al-Masdar News, штурмовик был сбит зенитными пулеметами.

        Это они так бармалеевских "кураторов" из под подозрения выводят. Самолёт упал на территории контролируемую войсками Асада, так что скоро узнаем.
        Ныробский
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 20:42
      Ну вот честно я сколько смотрел попадание никакого в самолет не видел. Мне кажется был помпаж, если это конечно возможно на этих двигателях. Одно слово Арабы, на тяжелом бомбардировщике с малых высот НУРСами стрелять. Что бомбы в Сирии закончились или легкие самолеты?
      RASKAT
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:08
        Цитата: RASKAT
        Ну вот честно я сколько смотрел попадание никакого в самолет не видел. Мне кажется был помпаж, если это конечно возможно на этих двигателях.

        Там сезон песчаных бурь как бы должен начаться. А потом, на какой высоте летел штурмовик. Хочется надеяться, что пилот жив и уже на базе. hi
        Балу
      2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 21:39
        Цитата: RASKAT
        на тяжелом бомбардировщике с малых высот НУРСами стрелять. Что бомбы в Сирии закончились или легкие самолеты?

        Поправочка - СУ-24 фронтовой бомбардировщик , не тяжёлый , когда-то считался истребителем-бомбардировщиком . Очень , очень много у него от Ф-117 (это отдельная тема , покопайте на помойке по имени интернет при желании) . С появлением СВП-24 получил вторую жизнь . Чертовски эффективная машинка оказалась при боевом применении . Послужит ещё .
        iliitchitch
        1. роман66 (роман) Сегодня, 22:06
          поправочка - не ф-117 , а ф-111
          роман66
          1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 22:26
            Цитата: роман66
            поправочка - не ф-117 , а ф-111

            Виноват , исправлюсь , старый , запамятовал , кэш глючит после тяжёлого выбора Президента laughing drinks .
            iliitchitch
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 22:20
          Цитата: iliitchitch
          Поправочка - СУ-24 фронтовой бомбардировщик , не тяжёлый , когда-то считался истребителем-бомбардировщиком

          Нет, Су-24 никогда не считался истребителем-бомбардировщиком, чистый фронтовой бомбардировщик.
          фигвам
          1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 22:44
            Цитата: фигвам
            Нет, Су-24 никогда не считался истребителем-бомбардировщиком, чистый фронтовой бомбардировщик.

            Изначально считался . Хотя это , конечно , надувание щёк , не более того . Любой бомбер можно считать истребителем . Всего , что шевелится и не шевелится .
            iliitchitch
        3. Челдон (Алексей) Сегодня, 22:33
          Цитата: iliitchitch
          Чертовски эффективная машинка оказалась при боевом применении . Послужит ещё .

          Хорош,но прожорлив -"мама не горюй".
          Челдон
    3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 21:03
      Цитата: Дормидонт
      У наших западных и ближневосточных партнеров, а также у небратьев и иной швали сегодня праздник

      Когда эти ишаки орут про аллу в баре , очень , очень хочется взять в руки кинжал , чтобы прикончить их создателей . Вырвать у ехидны зубы , утопить флоты . Сколько у них там , семь ?
      iliitchitch
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 21:19
      Цитата: Дормидонт
      У наших западных и ближневосточных партнеров, а также у небратьев и иной швали сегодня праздник

      Еще бы, если бы это было не так, то
      "Лента.ru"
      молчала бы в тряпочку...еще тот "троянский конь"
      svp67
  2. prapor75m (андрей) Сегодня, 20:31
    Если над своими , то есть надежда , что летчики живы
    prapor75m
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:33
    ...самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками...

    Самое главное, чтоб пилот остался жив. В ВВС Сирии люди на вес золота.
    Железо, это железо.
    Андрей К
    1. Logall (Александр) Сегодня, 20:43
      А лётчиков вообще мало. Самолёты РФ ещё подкинет...
      Если не обрезать пути поставки, то это не последний инцидент.
      Logall
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:59
        Цитата: Logall
        ...А лётчиков вообще мало. Самолёты РФ ещё подкинет...

        Как-то на досуге читал аналитику по ВВС САР. Тяжеловато им.
        Техника разговор особый, музей с энным количеством разнородных экземпляров, которую за седьмой год бойни просто ушатали.
        С пилотами вообще завал - описывалось, что выдёргивали людей, давно ушедших в отставку.
        Андрей К
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 20:48
      Качество видео плохое, но по силуэту мне кажется что это Су-22м4(Су-17м4).
      фигвам
      1. zivXP (Игорь) Сегодня, 21:29
        Или всеже МИГ?
        zivXP
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 22:05
          Цитата: zivXP
          Или всеже МИГ?

          Нет, точно не Миг...
          фигвам
      2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:59
        фигвам

        Не разобрать на фото...
        Да и в инете покопался, там тоже ясности нет...
        Но с утра все новости про 24...
        Посмотрим позже...
        NN52
    3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:56
      Андрей К (Андрей Евгеньевич)
      Самое главное, чтоб пилот остался жив. В ВВС Сирии люди на вес золота.
      Железо, это железо.
      И не говори Евгеньвич.Что есть то есть.Кадровый голод будет .Против Сирии шутка что ли .Весь "цивилизованный мир" мать его am
      Наблюдатель2014
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 21:04
        Цитата: Наблюдатель2014
        ...И не говори Евгеньвич.Что есть то есть.Кадровый голод будет...

        Добрый вечер Сергей hi
        Наверняка курсанты сирийского происхождения в наших лётных училищах появились, иначе это точно к коллапсу приведёт.
        Андрей К
    4. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:21
      Андрей К

      Там двое в экипаже... если это су 24..
      И действительно, на видео не совсем видно момент попадания или чем сбили...
      Вот дальнеёшее развитие аварийной ситуации видно, вплоть до разрушения самолёта в воздухе,,,
      Тянули до последнего, до своих... И катапультироваться ребята не успели...
      Соболезнования, жалко ребят...
      NN52
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 21:24
        Цитата: NN52
        ...Там двое в экипаже...

        Спасибо за уточнение hi
        Андрей К
    5. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 21:48
      Цитата: Андрей К
      Самое главное, чтоб пилот остался жив.

      Два там человека , пилот и оператор вооружения .
      iliitchitch
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:56
        iliitchitch

        Уточню..
        Лётчик и штурман-лётчик... а не оператор вооружения..
        NN52
        1. неглавный (Андрей) Сегодня, 22:25
          Цитата: NN52
          iliitchitch

          Уточню..
          Лётчик и штурман-лётчик... а не оператор вооружения..

          Точнее лётчик (квс) и штурман.
          неглавный
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:37
            Нет.
            Должности звучат именно, как я написал...
            КВС у граждан...
            NN52
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:02
        Цитата: iliitchitch
        ...Два там человека , пилот и оператор вооружения...

        Уже вник. О пилоте написал, так как имею обычай перепроверять информацию.
        На сайте "Интерфакса" о инциденте было написано:
        ...По имеющимся у ССА данным, пилот самолета катапультировался. О его судьбе ничего неизвестно. Кроме того, отмечается, что самолет сбили представители группировки, называющей себя "Повстанцы Каламуна"...
        Андрей К
    6. Комментарий был удален.
  4. remstroi1179 (Роман) Сегодня, 20:33
    Да очень обидно , сирийский авиа парк за время войны сильно сократился ,интересно сколько осталось там боевых самолетов? будем надеятся, что летчик остался жив и его спасли
    remstroi1179
  5. remstroi1179 (Роман) Сегодня, 20:34
    Им бы самолетами помочь ,смелые летчики у них ещё есть
    remstroi1179
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:44
      Конечно же помогут и знаем кто. Только воевать профессиональнее самим надо, это касается не только ВВС Сирии, а также пехоты, разведки и пр...
      Теренин
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:53
        Думаю сирийцам в наших летных училищах место отведено, конвейер запущен, сейчас главное налёт им набрать. hi
        Rusland
  6. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 20:38
    Мне одному кажется, что эмоции бармалейкиных уж очень напоминают шумерские скАчки ?
    Туз Бубен
  7. Сибирь55 (Юрий) Сегодня, 20:39
    А чем сбили-то? Никак гуманитарка коалиционная просочилась.
    Сибирь55
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:55
      Цитата: Сибирь55
      А чем сбили-то?

      Цитата из новости
      В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки
      Читали? Ясен пень что не с рогатки подаренной бойскаутом из Флориды , сыну Муслима подрабатывающего на извозе бородатых
      Терский
  8. konstantin68 (Константин) Сегодня, 20:59
    Что то в последнее время у бармалеев успехи подозрительные. Не иначе саудиты подбрасывают или "друзья" из Катара.
    konstantin68
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 21:10
      Цитата: konstantin68
      Что то в последнее время у бармалеев успехи подозрительные. Не иначе саудиты подбрасывают или "друзья" из Катара.

      Подбросить мало, важнее научить поььзоваться "инструментом".
      Надеюсь что ближайшие сутки, там земля гореть будет.
      Что бы радость оператора оказалась преждевременной.
      Scoun
  9. Rasen (Ярослав) Сегодня, 21:05
    М-да, слаб и немощен арабский язык.
    Rasen
  10. Trinitrotoluol (Алексей) Сегодня, 21:08
    Десантуру бы там высадить, как в Сербии, да зачистку сделать основательно. Сразу все банды сдадутся. Каму выгодна эта тягомотина? Возможно для испытания новой техники.
    Trinitrotoluol
  11. ljoha_d (Драницын Алексей) Сегодня, 21:11
    Тупые обезьяны так орут аж микрофон не выдерживает. Надеюсь что это не наш самолёт и где долбанные тепловые ловушки.
    ljoha_d
  12. senima56 (Николай) Сегодня, 21:42
    Доколе?! Мы "разгромили ИГИЛ"! (Запрещена в РФ).
    senima56
  13. tchoni (Евгений) Сегодня, 21:43
    Таки я что то не понял: сбили су 25 или су24? Почнму штурмовик? Почему пилот, а не пилоты?
    tchoni
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 22:22
      Потому что Су-22
      Bronevick
  14. люся (люся) Сегодня, 22:38
    Цитата: NN52
    iliitchitch

    Уточню..
    Лётчик и штурман-лётчик... а не оператор вооружения..

    Ещё точней летчик и штурман.
    люся
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