09:37 19 марта

Результаты выборов: кто, чем и как доволен

За кого вы отдали свой голос?

Результаты выборов: кто, чем и как доволен


Как мы думаем, разговоров по прошедшим выборам будет еще много. Поэтому решили, дабы избежать ненужного, бессмысленного и беспощадного флуда, предложить вам, уважаемые читатели, именно здесь обмениваться информацией на тему "Кто, за кого и как голосовал".

Ну и, естественно, строить как планы на будущее, так и вести диспуты с оппонентами.


Единственное, чего хотелось бы пожелать, так это не выходить за рамки правил. Вне зависимости от результатов выборов и личного отношения каждого к тому, кто победит.

Давайте исходить в первую очередь из того, что выборы состоялись, и мы имеем то, что имеем, согласно нашему волеизъявлению.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:48
    Думается, что недовольные избранием исключительным большинством президента побухтят несколько дней и немного успокоятся. Кто-то слиняет с сайта, т.к. регистрировался исключительно под выборы, кто-то продолжит поливать грязью страну и президента.
    не выходить за рамки правил
    Приходится стараться, хотя на некоторые комментарии так хочется ответить резко и по русски.
    rotmistr60
    1. народник (юрий) Сегодня, 07:02
      побухтят несколько дней и немного успокоятся.

      Ничего непредсказуемого не случилось. Население, как всегда, подтвердило свою незащищённость от манипуляций сознанием в условиях господства провластных СМРАД (средств массовой рекламы, агитации и дезинформации.)
      народник
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:14
        Цитата: народник
        Население, как всегда, подтвердило свою незащищённость от манипуляций сознанием

        Опять народникам не тот народец попался ... laughing
        Лично я голосовал за Путина и потому у меня праздник! Наша взяла - одурачить народ, не смотря на все старания некоторых, не удалось. Что же касательно КПРФ, то истинные ценности социализма провозглашал Сурайкин, но ни как не КПРФ.
        Boris55
        1. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:05
          Цитата: Boris55
          не тот народец попался
          И не народец даже, а так - население.
          Цитата: Boris55
          у меня праздник!
          Поздравляю от души, хотя лёгкой жизни это не сулит.
          Станислав
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:16
            Спасибо, страна! Спасибо за то, что проголосовали так, как надо! Теперь перед нами стоит трудная задача: сохранить и приумножить тот задел, который благодаря нам и нашему президенту, есть на этот момент! Всё будет хорошо, как бы не брызгали слюной наши недоброжелатели. Особенно хочется сказать про госдеповских подпевал и им сочувствующих на этом сайте: господа, пора уходить в академический отпуск, до следующих выборов! Троллей это тоже касается. Тут вам не место, на чужом празднике! Чемодан, вокзал, госдеп!
            СРЦ П-15
            1. Banshee (Роман) Сегодня, 08:29
              Цитата: СРЦ П-15
              Всё будет хорошо, как бы не брызгали слюной наши недоброжелатели. Особенно хочется сказать про госдеповских подпевал и им сочувствующих на этом сайте: господа, пора уходить в академический отпуск, до следующих выборов! Троллей это тоже касается. Тут вам не место, на чужом празднике! Чемодан, вокзал, госдеп!


              Вы поспокойнее там. Это всего лишь выборы были.
              Banshee
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:32
                Цитата: Banshee
                Вы поспокойнее там. Это всего лишь выборы были.

                Приветствую Вас, Роман! Но к сожалению, это могут быть последние "мои выборы"! Так что, позвольте мне хоть на этих оторваться по полной. laughing hi
                СРЦ П-15
              2. ромул (Егор) Сегодня, 08:35
                Цитата: Banshee
                Вы поспокойнее там. Это всего лишь выборы были.

                Я Роман, часов пять уже смеюсь...))
                ромул
                1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:57
                  Цитата: ромул
                  Я Роман, часов пять уже смеюсь...))

                  Попросите родственников, пусть позвонят в "скорую"! yes
                  СРЦ П-15
      2. volodya (владимир) Сегодня, 07:20
        Цитата: народник
        Ничего непредсказуемого не случилось. Население, как всегда, подтвердило свою незащищённость от манипуляций сознанием в условиях господства провластных СМРАД (средств массовой рекламы, агитации и дезинформации.)

        А вы наверное за Собчак голосовали?
        volodya
    2. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 07:17
      поливать грязью страну
      Для меня страна, это вся наша история, от князей до президентов. И если мне не нравятся отдельные личности, то это всего лишь отдельные личности. Вы же постоянно плюёте в советское прошлое, обвиняя и народ и страну.
      Гардамир
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:14
        Гардамир
        Вы же постоянно плюёте в советское прошлое, обвиняя и народ и страну
        Если вы это мне, то совершенно не по адресу. Ни разу не плевал в советское прошлое, т.к. половину жизни прожил в нем.
        rotmistr60
        1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:18
          Ни разу не плевал
          Тогда извините, в некоторых никах путаюсь, поскольку кажется есть ещё ротмистр и есаул. Ещё раз извините.
          Гардамир
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:20
            Да есть ротмистр (кириллицей). Тот действительно иногда выражает недовольство советским прошлым.
            rotmistr60
    3. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:36
      Ага так я вам и сказал за кого проголосовал, тайна голосования на то и тайна.
      krops777
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:55
        Цитата: krops777
        Ага так я вам и сказал за кого проголосовал, тайна голосования на то и тайна.

        А что будет если все узнают за кого мы проголосовали? Нас посадят? Нас выгонят с работы? Нас вышлют из страны? По моему ни чего такого не произойдёт, а вот привычка гадить исподтишка - останется.
        Вы уверены, что в ЦИК ваш голос учтён так, как вы проголосовали? А чем докажите - бюллетени то безликие т.ч. тайное голосование оно только от нас тайное...
        Boris55
      2. Banshee (Роман) Сегодня, 08:31
        Цитата: krops777
        Ага так я вам и сказал за кого проголосовал, тайна голосования на то и тайна.


        Господи, да не претендует никто на вашу ГЛАВНУЮ ТАЙНУ. Успокойтесь.
        Banshee
    4. Артек (Павел) Сегодня, 07:41
      люди живут реально плохо,а голосуют за олигархов и ограбление РОссии? Так быть не может.
      Артек
      1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:21
        люди живут реально плохо,
        Кстати, согласен. Люди живут настолько плохо, что боятся, любых изменений, как бы хуже не стало. А вот в Союзе, забыли пословицу, от добра. добра не ищут.
        Гардамир
      2. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:52
        Цитата: Артек
        Так быть не может
        Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда ("Письмо к учёному соседу" А.П. Чехов)
        Станислав
      3. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 08:55
        Артек (Павел) Сегодня, 07:41 ↑ Новый
        люди живут реально плохо,а голосуют за олигархов и ограбление РОссии? Так быть не может.

        От бЯда то, опять народ не правильный попался... laughing Ему говорят голосуй за Грудинина, а он прет голосовать за Путина и олигархов. А почему так, никто не задумывался?! Подумайте на досуге, авось какая умная мысль в голову то и забредет.
        Варяг_0711
        1. Артек (Павел) Сегодня, 08:57
          Цитата: Варяг_0711
          Артек (Павел) Сегодня, 07:41 ↑ Новый
          люди живут реально плохо,а голосуют за олигархов и ограбление РОссии? Так быть не может.

          От бЯда то, опять народ не правильный попался... laughing Ему говорят голосуй за Грудинина, а он прет голосовать за Путина и олигархов. А почему так, никто не задумывался?! Подумайте на досуге, авось какая умная мысль в голову то и забредет.


          уже пришла и не только в мою голову-фальсификация называется.
          Артек
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:03
            Артек (Павел)
            уже пришла и не только в мою голову-фальсификация называется.
            Я как то даже и не сомневался в ваших fool умственных способностях. У наших либероидов все примитивно аж до тошноты. Только вот ведь какая заковыка, у меня жена была членом избирательной комиссии. На её участке должны были проголосовать 1200 человек с какими то копейками. Проголосовало 900 с чем то там. Из них за Путина 700 с лишним.
            Наверно участок не правильный, и народ тупой... belay
            Варяг_0711
            1. Артек (Павел) Сегодня, 09:21
              Цитата: Варяг_0711
              Артек (Павел)
              уже пришла и не только в мою голову-фальсификация называется.
              Я как то даже и не сомневался в ваших fool умственных способностях. У наших либероидов все примитивно аж до тошноты. Только вот ведь какая заковыка, у меня жена была членом избирательной комиссии. На её участке должны были проголосовать 1200 человек с какими то копейками. Проголосовало 900 с чем то там. Из них за Путина 700 с лишним.
              Наверно участок не правильный, и народ тупой... belay


              а я вам не верю...
              Артек
              1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:29
                Артек (Павел) Сегодня, 09:21 ↑
                а я вам не верю...
                Да я как то даже и не сомневался в вашем ответе. Только вот незадача то, на всех участках стоят камеры видеонаблюдения. На многих участках были умные урны для голосования. В общем и целом предъявить вам нечего, иначе уже давно бы подняли вселенский хай, впрочем как и ваши забугорные хозяева в стороне бы не остались.
                Так что можете и дальше скулить из подворотни, это никак не повлияет на дальнейшую судьбу России.
                Варяг_0711
            2. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:22
              Подтверждаю. Сам отработал в комиссии на выборах. По результатам 73% за Путина.
              Подтасовок точно нет.
              Mestny
    5. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:00
      Цитата: rotmistr60
      Кто-то слиняет с сайта, т.к. регистрировался исключительно под выборы, кто-то продолжит поливать грязью страну и президента

      Прошу прощения, Вы не слиняете? И, насчет страны.. Не надо на себя брать всю страну... Про президента - бухтите, но про всю страну - упаси бог... И не надо про выборы, хотите, я с одного раза угадаю, кто стал бы президентом нашей страны, если бы на выборы пришли сторонники, ну Зимбабве, допустим...
      ССИ
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:17
        Не надо на себя брать всю страну...
        Не слишком ли высокопарно? Поясните, если мне не нравится как поносят Россию значит я беру "на себя всю страну"? Я высказал свое мнение. Какие вопросы?
        Вы не слиняете?
        А вы посмотрите дату регистрации.
        rotmistr60
        1. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:34
          Я понял, Вы НЕ СЛИНЯЕТЕ.... И мне придется не один раз Вас , ну скажем, опровергать...
          ССИ
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:25
        Да, но пришли сторонники России, а не Зимбабве. И проголосовали за Путина.
        Возможно те, кто на выборы не пошёл - сторонники других стран. Или противники своей.
        Но в любом случае если пожелали не принимать участие в жизни страны, то теперь их мнение тем более неинтересно.
        Бы. Могли - бы. Ну так отчего же не пришли?
        Mestny
    6. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 09:30
      Сегодня на службе, с утра уже столкнулся с единственным активным оппозиционером в коллективе - "Сионизм победил! Голоса, пархатые, накрутили....!" laughing

      Говоря в относительных цифрах: из 10 человек, 8 голосовало за ВВП, 1 человек, тот самый оппозиционер, голосовал за Грудинина и одна молодая сотрудница моей учебной части голосовала за Собчак, но, отнесемся к ней снисходительно - молодость, недостаток, который проходит, к сожалению, быстро! Тетки постарше, все голосовали за ВВП! Делаем ставку на военную организацию и, подводя итоги, получается, что цифры выборов отражают существующую сегодня реальность в России!

      Хочу заметить падение % кандидата от КПРФ по сравнению с прошлыми выборами - это говорит, что КПРФ продолжает себя дискредитировать в глаза здравомыслящих людей и никак не может завоевать популярность у молодых своей штрейкбрехерской политикой, хороня перспективы на ближайшее будущее у хорошей идеи социализма-коммунизма!
      Зяблицев
  2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:55
    Ну как в такое можно поверить what Ну если у них все за Грудинина проголосовали,а вы им тут ВВП с 60% подсовываете!Жулики laughing good
    Вас Влад
    1. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:58
      Цитата: Вас Влад
      у них все за Грудинина проголосовали
      КПРФ потеряла на этом забывчивом кандидате треть своих сторонников (почти 6%) в сравнении с Зюгановым в 2012 году.
      Станислав
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 09:13
        Цитата: Станислав
        КПРФ потеряла на этом забывчивом кандидате треть своих сторонников (почти 6%) в сравнении с Зюгановым в 2012 году.

        Что тут сказать Станислав? what
        Зря они лошадь на переправе поменяли lol
        Вас Влад
        1. Станислав (Станислав) Сегодня, 09:27
          Цитата: Вас Влад
          Зря они лошадь на переправе поменяли
          Так же зря они на классовое сознание лошади при её выборе забили.
          Станислав
      2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 09:21
        Цитата: Станислав
        КПРФ потеряла на этом забывчивом кандидате треть своих сторонников

        Но по мне так выбор у них был не большой,как сказали из за ..навались все вместе,соберись, вот всей ватагой и навалились!
        Вас Влад
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 07:05
    Как я считаю, у левых сил, есть время для поиска достойного кандидата, нового лидера, чтобы на следующих выборах составить сильную конкуренцию этой власти и победить.
    solzh
    1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 08:09
      Нет у них кандидатов реальных и не предвидится лет 10 еще,они думу не осилят никак в большинство.Все по старинке,да щеки за прошлые заслуги раздувают.Грудинина того ж выставили в кандидаты на волне подъема интереса к Сталину,благо что усами в профиль на Кобу похож,только и всего laughing
      Proton
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:30
        Как все мы веселы бываем и угрюмы,
        Но если надо выбирать и выбор труден,
        Мы выбираем деревянные костюмы,
        Люди, люди...
        Нам будут долго предлагать - не прогадать.
        - Ах!- скажут,- что вы, вы еще не жили!
        Вам надо только-только начинать... -
        Ну, а потом предложат: или-или.
        Или пляжи, вернисажи или даже
        Пароходы, в них наполненные трюмы,
        Экипажи, скачки, рауты, вояжи...
        Или просто - деревянные костюмы.
        И будут веселы они или угрюмы,
        И будут в роли злых шутов иль добрых судей,
        Но нам предложат деревянные костюмы,
        Люди, люди...
        Нам могут даже предложить и закурить. -
        Ах!- вспомнят, - вы ведь долго не курили.
        Да вы еще не начинали жить..
        - Ну, а потом предложат: или-или.
        Дым папиросы навевает что-то...
        Одна затяжка - веселее думы.
        Курить охота, ох, курить охота!
        Но надо выбрать деревянные костюмы.
        И будут вежливы и ласковы настолько -
        Предложат жизнь счастливую на блюде.
        Но мы откажемся... И бьют они жестоко,
        Люди, люди, люди...

        В. Высоцкий
        Uncle Lee
  4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:12
    Народ показал реальную цену всем оппозиционера. Особенно умиляют стоны сторонников Клубничного короля. Народ в России умный. Это радует.
    Серж Горелый
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:51
      Цитата: Серж Горелый
      Народ в России умный.

      Я бы сказал что народ в России консервативен. Люди не хотят виражей. Я сам из этого числа и революции не хочется... Я всё же за эволюцию. Хватит потрясений и смен курсов. Коммунисты имели шанс и много достигли, как в социальной сфере, так и во всех остальных, низкий им поклон, но система развалилась, они не смогли воспользоваться шансом, зачем давать второй?.. Видимо первые поколения коммунистов были полны энтузиазма, на нём и держалось, но как только поколение сменилось, энтузазизм повышел, всё и рухнуло.
      raw174
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:00
        Цитата: raw174
        Цитата: Серж Горелый
        Народ в России умный.

        Я бы сказал что народ в России консервативен. Люди не хотят виражей. Я сам из этого числа и революции не хочется... Я всё же за эволюцию. Хватит потрясений и смен курсов. Коммунисты имели шанс и много достигли, как в социальной сфере, так и во всех остальных, низкий им поклон, но система развалилась, они не смогли воспользоваться шансом, зачем давать второй?.. Видимо первые поколения коммунистов были полны энтузиазма, на нём и держалось, но как только поколение сменилось, энтузазизм повышел, всё и рухнуло.

        Умный народ всегда консервативен. Что касается коммунистов, то все могильщики СССР были партийными.
        Серж Горелый
  5. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:12
    веселиться и ликует весь народ...впереди то 6 лет щааасья обещано...
    kepmor
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 07:49
      Не внимательно слушали послание Президента. Счастья он не обещал, обещал работу, решение проблем, стабильность, одним словом - движение России вперед. Про счастье не слышал.
      Ст.пропорщик
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:02
        А перед предыдущими сроками он обещал закрытие больниц и школ?Обнищание народа и увеличение русского списка форбс .Так по вашему?
        Владивосток1969
      2. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:03
        Цитата: Ст.пропорщик
        Счастья он не обещал, обещал работу, решение проблем, стабильность,

        Т.е. Вселенная будет существовать еще какое-то время... Ура!
        ССИ
        1. Винни76 (Александр) Сегодня, 09:23
          Цитата: ССИ
          Т.е. Вселенная будет существовать еще какое-то время... Ура!

          О нет. Вселенная схлопнется. Все плохо. Мы все умрем.
          Винни76
      3. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:23
        обещал работу, решение проблем, стабильность,
        А кто был передэтим президентом, что не давал работу, не решал проблемы, не было стабильности?
        Гардамир
        1. Винни76 (Александр) Сегодня, 09:30
          Цитата: Гардамир
          А кто был передэтим президентом, что не давал работу, не решал проблемы, не было стабильности?

          Боря что ли? Скучаем по "святым девяностым"? Вот житуха то была. Ух в те годы шиковал на стипендию... А пенсионеры с бюджетниками просто как сыр в масле катались.
          Винни76
  6. апро (Фролов Олег) Сегодня, 07:12
    По выборам особых иллюзий не испытовал.всё предрешенно.но обозначить свою позицию необходимость.
    апро
  7. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 07:14
    А я думаю голосования на ВО (Путин - 52, Грудинин - 32, не ходило - 10%) куда ближе к реальности.
    Вычтен элемент административного ресурса
    Чебуратор
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:05
      По данным краевой избирательной комиссии в Приморском крае за кандидата в президенты Павла Грудинина проголосовало более 23% избирателей
      Владивосток1969
      1. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 08:08
        И у нас тоже много за Грудинина.
        И не ходило много. А для них явка - главное, голоса - то пришедших с Божьей помощью благополучно поделят)
        Поэтому на работе: сходи проголосуй во столько-то, а потом позвони - и сообщи о факте. Главное - сходи, а за кого это уже детали.
        Чебуратор
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:29
          А у нас мало, всего 11%. Россия большая, в ней всё по разному.
          Mestny
      2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:19
        Цитата: Владивосток1969
        По данным краевой избирательной комиссии в Приморском крае за кандидата в президенты Павла Грудинина проголосовало более 23% избирателей

        В Якутии вон, вообще 27% (в два раза больше чем в прошлом году), зато чем ближе к концу общего голосования (западные регионы) тем вдруг рейтинг Путина стал, резко расти, а Грудинина падать. То есть можно сделать вывод что, либо запрос в восточных регионах на перемены намного выше, чем в западных, либо включили новую электронную систему ГАСвыборы, или как там ее.
        P.S.Голосовал всей семьей за Грудинина, честному человеку скрывать нечего!
        Результаты опроса на ВО, весьма консервативном ресурсе, в плане пользователей, тоже красноречивы lol
        Стирбьорн
    2. Станислав (Станислав) Сегодня, 09:02
      Цитата: Чебуратор
      Вычтен элемент административного ресурса
      Скорее, добавлен.
      Станислав
      1. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 09:28
        Я имел в виду - на ВО в этой статье когда голосуешь, то элемент административного ресурса вычтен (в отличие от вчерашнего реального действа).
        Именно поэтому тут у Грудинина - 32%, а не 11%
        Чебуратор
  8. arhPavel (Paul) Сегодня, 07:16
    Да, по факту лучше проводить опрос, когда спадет активность ботов, а то некоторые штабы с ними переборщили.
    И добавить я не ходил на выборы, по техническим причинам.
    И не ходил на выборы поддерживал Навального.
    arhPavel
    1. Станислав (Станислав) Сегодня, 09:11
      Цитата: arhPavel
      И добавить я не ходил на выборы, по техническим причинам.
      И не ходил на выборы поддерживал Навального
      Первое - это про меня, а второе утверждение лучше без Навального, а "я не ходил на выборы по политическим причинам".
      Станислав
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:16
    Цитата: народник
    Ничего непредсказуемого не случилось. Население, как всегда, подтвердило свою незащищённость от манипуляций сознанием в условиях господства провластных СМРАД (средств массовой рекламы, агитации и дезинформации.)

    --------------------------
    Согласен с вами полностью. Нужна была только явка. Явка состоялась, если перемножить процент проголосовавших за Путина на процент явки, то получится, что у него убедительная победа в 52% голосов если бы голосовали все избиратели.
    Altona
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:25
      Цитата: Altona
      то получится, что у него убедительная победа в 52% голосов если бы голосовали все избиратели.

      Извиняюсь, но вы с какого будуна решили, что все не пришедшие обязательно проголосовали бы не за Путина? Если не проголосовавших делить на всех кандидатов, то только пропорционально набранных ими процентов, так будет справедливо, а то что предлагаете вы - это манипуляция.
      Boris55
  10. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:18
    Вчера в 22.00 обзвонил 3 участка, у меня на них друзья работают (один - наблюдатель от КПРФ). Картина одна, при явке 55-67 % за Путина 75-85 % голосов, за Грудинина 10-12 %. Наблюдатель от КПРФ говорит что они (их штаб) довольны результатом.
    Результат достойный. Знаю что руководству муниципалитета было дано задание обеспечить явку. Агитацию за кандидатов вести запретили, работали только на явку, план в 79 % не выполнили...
    Я голосовал за Путина, как и вся моя семья.
    raw174
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:33
      Всё так, только у нас явка повыше, на уровне 75%. Но это детали.
      Вопрос - кто мешал несогласным прийти и проголосовать за того же Грудинина. Нет, они решили выразить "протест" - просто не стали помогать ни Грудинину, ни кому либо ещё против Путина.
      Мне кажется, тут идеологи оппозиции переиграли. Не стоило призывать граждан не ходить на выборы. Идея с неявкой и автоматическим непризнанием результатов провалилась.
      Mestny
  11. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:19
    Скажу от себя. Погода вчера в Бурге была...во истину "айс", снег, ветер, соответственно поземка и метель, но люди шли, причем с самого утра. В 08.15 у себя на участке, даже пришлось чуток в очереди постоять...
    svp67
  12. Nehist (Александр) Сегодня, 07:31
    Голосовал не за Путина. Хотя результат выборов был известен заранее и это трудно отрицать. Если гарант в апреле не сделает глобальных кадровых перестановок в правительстве то периуды стагнации продолжиться. Это сугубо мое личное мнение.
    Nehist
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 07:35
      Цитата: Nehist
      сли гарант в апреле не сделает глобальных кадровых перестановок в

      Не сделает.
      Андрей из Челябинска
      1. ромул (Егор) Сегодня, 07:38
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Не сделает.

        Согласен Андрей, ибо - Евангелие от Луки: И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше. ( пущай dsk завидует)))
        ромул
      2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 07:55
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Если гарант в апреле не сделает глобальных кадровых перестановок

        В политике и экономике нельзя делать резких движений, Путин это знает. Обновление кадров будет, но без революций.
        Ст.пропорщик
        1. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:08
          Цитата: Ст.пропорщик
          В политике и экономике нельзя делать резких движений, Путин это знает. Обновление кадров будет, но без революций.

          Да, Вы что? Может примажем? Ладно, допустим Димона он снимет, а далее что? Кудрин???
          ССИ
  13. кедр (Евгений) Сегодня, 07:44
    После драки кулаками не машут. Хотя западных и прозападных желающих помахать найдётся не мало...
    Главное народ правильно сориентировался и в условиях оголтелой информационно-психологической войны, и всё разрастающейся экономической войны, выбрал Главнокомандующего, с которым Россия сможет победить западного супостата.
    Поздравляю всех, кто зрит в корень!
    Суверенитет. Россия. Путин!
    кедр
    1. ромул (Егор) Сегодня, 07:54
      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин!

      Вечнозеленый - не находишь, что одно слово здесь лишнее?
      Тра та та (барабанная дробь) - Суверенитет?
      ромул
      1. кедр (Евгений) Сегодня, 08:34
        Егор, тыыыы не прав.
        кедр
  14. kvarfax (Роман) Сегодня, 07:47
    Ну не знаю, сам голосовал за Путина. Знаю человека что хотел вначале голосовать за Грудинина, но передумал, и тоже голосовал за Путина из-за забугорных денег. Все кого знаю голосовали за Путина (только одна дама проголосовала за Собчак из женской солидарности но она вообще оторвана от реальности).
    А вообще Грудинин сам , кто его засталял деньги за границу выводить? Скажете фейк? Не поверю. Почему? Потому что таков ответ был на запрос ЦИКа. Президент который имеет такие капиталы за рубежом управляем через эти самые деньги... причем западу не нужно даже тратиться на него. Нафига нам такое "счастье" нужно? И это все оставляя за скобками все возможные его преимущества или недостатки остальные -а там тоже все не так гладко.
    Вообще получается странные выборы. Одна ведет себя как предательница (вернуть Крым = отдать их на растерзание нацистам и т.п. косяки), другой походу решил что можно "купить" себе кресло Президента (ладно хоть начал пиарить свой совхоз загодя... интересно почему сильно ДО выборов я об этом совхозе ничего не слышал?), стандартный набор "Старой гвардии" ну и набор непонятных личностей которые вообще не ясно на что надеялись ибо слишком не внятные и не яркие.
    kvarfax
    1. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:12
      Простой вопрос, а Путин ОЧЕНЬ бедный? Или его дочки - они бедные? Они себе на жизнь как зарабатывают? Типа Алексея Рогозина?
      ССИ
    2. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:34
      голосовал за Путина из-за забугорных денег
      Вот думаю если б ме подкинули забугорных денег стал бы я голосовать за Путина?
      Президент который имеет такие капиталы за рубежом управляем через эти самые деньги
      Выборы прошли, народ не смешите. И Собчак, и Жириновский, и остальные имеют деньги за рубежом.
      Гардамир
    3. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 09:29
      Цитата: kvarfax
      А вообще Грудинин сам , кто его засталял деньги за границу выводить?

      А как он выведет?Он то может и хотел,но кто ему даст,если его за эти самые фаберже держали..
      Вас Влад
  15. seos Сегодня, 08:12
    Очередное высокоинтеллектуальное интернет голосование .... Для тех кто в танке - голос в интернете меньше рубля стоит ... я в интернете на любом сайте, хоть миллион голосов за любого кандидата накрутить могу ... только денег дайте)
    seos
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:20
      Цитата: seos
      только денег дайте

      Деньги, деньги ... а от души нагадить - слабо? laughing
      То, что на сайте присутствуют разные мнения, это говорит о здоровом состоянии сайта, о его живучести.
      Boris55
  16. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 08:15
    Много кричащих караул подлог,промыли мозги,опять за олигархов буржуев голоса подделали ,а назовите реального человека,кто бы мог взять вожжи щас и удержать страну так же крепко.Нету?Ай яяй.Какая не задача laughing
    Proton
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 08:19
    Цитата: Boris55
    Извиняюсь, но вы с какого будуна решили, что все не пришедшие обязательно проголосовали бы не за Путина? Если не проголосовавших делить на всех кандидатов, то только пропорционально набранных ими процентов, так будет справедливо, а то что предлагаете вы - это манипуляция.

    -----------------------------
    А вы с какого бодуна альтернативные голоса считаете? Я считаю по факту, то что есть 67%*76,5=51,25%. Что вас не устраивает то? Так что вы сами занимаетесь альтернативными манипуляциями.
    Altona
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:34
      Цитата: Altona
      Я считаю по факту, то что есть 67%*76,5=51,25%.

      При таком подсчёте у Грудилина получается 67%*11,8=7,9% и Что далее? Вы что этими сказать то хотите?
      Boris55
    2. ССИ (Сергей) Сегодня, 08:38
      Ну, да, ну, да...50/50 плюс, минус 1%, и альтернативные голоса.... Ура!
      ССИ
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 08:21
    Цитата: kvarfax
    А вообще Грудинин сам , кто его засталял деньги за границу выводить? Скажете фейк? Не поверю. Почему? Потому что таков ответ был на запрос ЦИКа. Президент который имеет такие капиталы за рубежом управляем через эти самые деньги... причем западу не нужно даже тратиться на него. Нафига нам такое "счастье" нужно? И это все оставляя за скобками все возможные его преимущества или недостатки остальные -а там тоже все не так гладко.

    -----------------------------
    Это вы к чему сейчас вообще? Тогда ЦИКу надо было снять его вообще. Что же он тогда не снял его кандидатуру? Видимо счета то были все-таки поддельные?
    Altona
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 08:22
    Цитата: Proton
    Много кричащих караул подлог,промыли мозги,опять за олигархов буржуев голоса подделали ,а назовите реального человека,кто бы мог взять вожжи щас и удержать страну так же крепко.Нету?Ай яяй.Какая не задача

    ----------------------------
    А что там крепкого в стране, деньги утекают из всех щелей. Поставят вам Кудрина с Грефом и будет вам наикрепчайшая страна с "хорошим" царем и плохими боярами.
    Altona
  20. Чичиков (Дед) Сегодня, 08:33
    Здесь, рейтинг В. Путина и остальных, как шкала политической ориентации участников сайта.
    То-то, иногда удивляешься, содержанию и направленности, публикуемым статьям и комментариям!
    Чичиков
  21. Alone (Александр) Сегодня, 09:01
    Буду ждать очередных перлов Медведева - денег нет,но вы держитесь; Набиулинной - с инфляцией в 2%, спонсированием всех кроме своего народа; все большим упадком окраин. Урякалки не беспокойтесь,не спорю,что по сравнением с 90-ми у нас стало лучше. wink
    Царь хороший,это бояре плохи.
    Alone
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 09:08
      Царь хороший,это бояре плохи.
      - а народ так вообще напроч не удался laughing
      faiver
  22. faiver (Андрей) Сегодня, 09:06
    хех, Якутия - Путин 64%, Грудинин 27%, чую глава республики не усидит в кресле до лета hi

    сам голосовал за грудинина, но для меня это голосование было не за кого то (грудинину я тоже не верю) - выбирать не из кого, а непосредственно против внутренней политики ВВП, к внешней политике у меня как бы почти претензий нет, не считая постоянных списаний долгов, как то так hi
    faiver
  23. akudr48 (Александр) Сегодня, 09:29
    Я хотя бы попытался...

    Так сказал Джек Николсон обитателям сумасшедшего дома, исполняя главную роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Я хотя бы попытался, отодвинуть неподъемный металлический сейф, загораживающий путь на волю.
    Не удалось.

    Старшая сестра этого учреждения после этого увеличила дозу терапии и установила повышенную громкость телевизора с программами о счастливой жизни пациентов, чтобы они глубже понимали свое счастье...

    Я хотя бы попытался - этот момент помнят многие, забывая о том, что это еще не конец фильма. Если кино досмотреть, то появится тот, кто сдвинет сейф и откроет дорогу к свободе.
    Но и тогда не все захотят уйти...
    akudr48
  24. Опер (Игорь) Сегодня, 09:32
    Нормально прошли выборы. Спокойно и уверенно. И победа одержана очень уверенно и спокойно. Поздравляю всех! Даже злопыхателей за якобы не честные выборы! Вы тоже уверенно хоть и не спокойно получили свои традиционные проценты! А страна идет вперед.)
    Опер
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