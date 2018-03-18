Предварительные данные о результатах выборов президента России

В России завершилось голосование на выборах президента. Последними участки закрылись в самом западном регионе Российской Федерации – Калининградской области. Центризбирком на данный момент представляет данные о явке на 18:00. Она составляла 59,96%.В 21:00 представлены данные так называемых экзитполов (опросов граждан после их участия в голосовании).Результаты этого опроса выглядят следующим образом: 73,9% у Владимира Путина, 11,2% голосов – у Павла Грудинина, замыкает тройку лидеров по экзитполам Владимир Жириновский с 6,7%.Результаты пяти других кандидатов: Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин – ровно 1%, Максим Сурайкин – 0,9%.Также представлены данные ЦИК по результатам обработки примерно 21% бюллетеней (Дальний Восток): у Владимира Путина – 72,1 процента голосов, у Павла Грудинина – примерно 16%, Владимир Жириновский набирает 6,95%, Ксения Собчак – 1,38%, Григорий Явлинский – 0,77%, Борис Титов – 0,59%, Сергей Бабурин – 0,65%, Максим Сурайкин – 0,61%.Таким образом, тройка лидеров на данный момент выглядит так, как она выглядела и по опросами населения службами социологического мониторинга до голосования: Путин, Грудинин, Жириновский. У остальных кандидатов - результаты на уровне статпогрешности.Напомним, что это первые выборы президента Российской Федерации, в которых приняли участие жители Республики Крым и города Севастополя.