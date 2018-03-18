23:01 18 марта
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Предварительные данные о результатах выборов президента России

В России завершилось голосование на выборах президента. Последними участки закрылись в самом западном регионе Российской Федерации – Калининградской области. Центризбирком на данный момент представляет данные о явке на 18:00. Она составляла 59,96%.

Предварительные данные о результатах выборов президента России


В 21:00 представлены данные так называемых экзитполов (опросов граждан после их участия в голосовании).


Результаты этого опроса выглядят следующим образом: 73,9% у Владимира Путина, 11,2% голосов – у Павла Грудинина, замыкает тройку лидеров по экзитполам Владимир Жириновский с 6,7%.

Результаты пяти других кандидатов: Ксения Собчак – 2,5%, Григорий Явлинский – 1,6%, Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин – ровно 1%, Максим Сурайкин – 0,9%.

Также представлены данные ЦИК по результатам обработки примерно 21% бюллетеней (Дальний Восток): у Владимира Путина – 72,1 процента голосов, у Павла Грудинина – примерно 16%, Владимир Жириновский набирает 6,95%, Ксения Собчак – 1,38%, Григорий Явлинский – 0,77%, Борис Титов – 0,59%, Сергей Бабурин – 0,65%, Максим Сурайкин – 0,61%.

Таким образом, тройка лидеров на данный момент выглядит так, как она выглядела и по опросами населения службами социологического мониторинга до голосования: Путин, Грудинин, Жириновский. У остальных кандидатов - результаты на уровне статпогрешности.



Напомним, что это первые выборы президента Российской Федерации, в которых приняли участие жители Республики Крым и города Севастополя.

Использованы фотографии: Твиттер
52

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Комментарии 254

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 21:21
    Всех поздравляю с выборами!) К сожалению в Донбассе не было где проголосовать, хотя здесь исторически много российских бизнесменов,а сейчас добровольцев.
    Владыка Ситх
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 21:25
      Страна выбрала стабильность,все за одного,все едины. прихвостни запада и их хозяева трепещите
      Dimontius
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:33
        Цитата: Dimontius
        Страна выбрала стабильность,все за одного,все едины. прихвостни запада и их хозяева трепещите

        Не страна, а цик, уже без выборов определил победителя.. Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..
        Svarog
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Anarchist (Александр) Сегодня, 22:37
              Дело в том, что данная эмблема - вброс. Есть такие же фото, но без сердца с ... В руке.
              Anarchist
              1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 22:43
                Цитата: Anarchist
                Дело в том, что данная эмблема - вброс. Есть такие же фото, но без сердца с ... В руке.

                это как с картой "настоящей окраины" предъявляемой одаренными, исходник которой был разработан нацистами(раздел СССР) перед ВОВ
                Deadушка
          2. pav-pon1972 (Алексей) Сегодня, 22:38
            Ох и с Юмором наш ЦИК....
            pav-pon1972
          3. Alexey G (Alexey G) Сегодня, 22:54
            Цитата: Bulrumeb
            а цик, уже без выборов определил победителя

            а он бы все равно победил, даже если бы и не победил. С самого начала было ясно.

            Это фэйковая картинка, подрисовали. От тупой либерды чего угодно можно ожидать.
            Alexey G
        2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 21:39
          Цитата: Svarog
          Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..


          Что за тема, за весь народ " расписываться"?!
          Б.Т.В.
        3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:40
          Svarog

          Да ладно... Вы поинтересуйтесь у людей, кто за кого голосовал...
          У меня отец, преклонных лет,который всегда за Зюганова голосовал, и то сейчас за ВВП проголосовал..
          А Вы наверное за Ксюшу голосовали? Жаль Вас...
          NN52
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:44
            Цитата: NN52
            Svarog

            Да ладно... Вы поинтересуйтесь у людей, кто за кого голосовал...
            У меня отец, преклонных лет,который всегда за Зюганова голосовал, и то сейчас за ВВП проголосовал..
            А Вы наверное за Ксюшу голосовали? Жаль Вас...

            Я за Грудинина голосовал и вся семья моя за Грудинина голосовали и знакомые знакомых за Грудинина голосовали , от того и удивляет 73% у гаранта, который даже программу предвыборную не удосужился подготовить. У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?
            Svarog
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:51
              Цитата: Svarog
              У кого не спросишь, все плюются...

              ... просто у Вас такой круг общения. Что и понятно, Вы ведь тоже плюетесь... бесперечь, я бы сказал request
              Голован Джек
              1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:55
                Цитата: Голован Джек
                Цитата: Svarog
                У кого не спросишь, все плюются...

                ... просто у Вас такой круг общения. Что и понятно, Вы ведь тоже плюетесь... бесперечь, я бы сказал request

                Голован, у меня очень разносторонний круг общения.. Да, есть пару пенсионеров , которым Путин не нравится, но все равно за него проголосовали.. Но в целом более 200 человек, которые были опрошены мной и моими знакомыми против Путина.. 73% - это просто наглая ложь.. ну хоть бы 52% сделали.. еще куда не шло.. Зачем так в наглую на людей плевать.. хотя после Васильевой и так понятно стало..
                Svarog
                1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:05
                  Svarog

                  А вот что настораживает...
                  А зачем Вы такой опрос проводили?
                  Целых 200 человек...
                  Прям как левада центр...
                  Как то непонятно...
                  NN52
                  1. Svarog (Владимир) Сегодня, 22:13
                    Цитата: NN52
                    Svarog

                    А вот что настораживает...
                    А зачем Вы такой опрос проводили?
                    Целых 200 человек...
                    Прям как левада центр...
                    Как то непонятно...

                    Как зачем, во первых я не верю, что 20 мл. людей за чертой бедности находятся( это официальная статистика) , а путин при этом 73% набирает.. ЭТО ЖЕ ЯВНАЯ ЛОЖЬ!
                    Svarog
                    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:26
                      Svarog

                      Ну обьясните мне пжл... Как этот Грудинин мог бы помочь 20 млн, которые как Вы говорите живут за чертой бедности? Клубнику им подогнать? Свои деньги им на пенсию добавить? Отцу моему тоже пенсию добавить???
                      ВЫ ВООБЩЕ О ЧЁМ????
                      Жаль мне Вас, которых называют грудининцами....
                      Лучше бы за ксюшу голосовали, против всех....
                      NN52
                      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 22:31
                        Цитата: NN52
                        Svarog

                        Ну обьясните мне пжл... Как этот Грудинин мог бы помочь 20 млн, которые как Вы говорите живут за чертой бедности? Клубнику им подогнать? Свои деньги им на пенсию добавить? Отцу моему тоже пенсию добавить???
                        ВЫ ВООБЩЕ О ЧЁМ????
                        Жаль мне Вас, которых называют грудининцами....
                        Лучше бы за ксюшу голосовали, против всех....

                        Объяснение очень простое, как тот, который носил чемодан Собчака стал вашим президентом? А за Грудининым опыт КПРФ 80 летний..
                        Svarog
                      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 22:45
                        Как Путин это сделает, скажите вы? Растранжирил весь нефтедолларовый дождь впустую, создал новую сотню долларовых мультимиллиардеров. Ни плана, ни целей, ни перспектив с этим "новым" президентом.
                        NordUral
                    2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:31
                      Цитата: Svarog
                      Как зачем, во первых я не верю, что 20 мл. людей за чертой бедности находятся( это официальная статистика) , а путин при этом 73% набирает.. ЭТО ЖЕ ЯВНАЯ ЛОЖЬ!

                      это сродни такому утверждению раз небо голубое, а путин против гомиков то победить на выборах он не может.
                      Василенко Владимир
                    3. kvarfax (Роман) Сегодня, 22:49
                      20 мл. людей за чертой бедности? Я блин выходя во двор как выхожу и мимо иномарок как протискиваюсь прямо таки и вижу эти самые пол России за чертой бедности. Хочу заметить что нифига не в Москве живу и нифига не в центре... так что. К слову 50% моих работающих знакомых считается как раз бедными. Официально естественно, на чем они ездят я скромно промолчу.
                      kvarfax
                2. mihey Сегодня, 22:10
                  У меня более 200 знакомых за Владимирыча голосовали и что? А Грудинина весь круг моего общения считают тем, что будет вырезано цензурой, наравне с Ксюшей и Явлинским. Далее чего? Оставьте Ваше мнение при себе и проклинайте далее Правительство и Президента России. Народ свое слово сказал. Честь имею.
                  mihey
                  1. NordUral (Евгений) Сегодня, 22:47
                    Таким, как вы, только время покажет ошибочность такого мнения. Но долго ждать не придется. И то, что произойдет с попустительства или по решению новоиспеченного гаранта вас, как и всех нас, ох как не обрадует. Руки у него теперь развязаны.
                    NordUral
                3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:11
                  Цитата: Svarog
                  ... более 200 человек, которые были опрошены мной и моими знакомыми против Путина...

                  Почему я (и кто-либо еще, кстати) должен Вам верить?
                  Цитата: Svarog
                  противно смотреть, как народ за баранов держат

                  У Вас мания величия, уважаемый.
                  И это где-то оскорбление... того самого народа, Вы не находите?
                  Голован Джек
                  1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 22:13
                    Цитата: Голован Джек
                    И это где-то оскорбление... того самого народа, Вы не находите?

                    Воны - не народ, воны - выше народа....
                    stalkerwalker
                  2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:32
                    Цитата: Голован Джек
                    Вы не находите?

                    он не находит судя по всему там где он в круговую все захарканно найти ни чего невозможно
                    Василенко Владимир
                4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:30
                  Цитата: Svarog
                  Но в целом более 200 человек

                  общая численность избирателей на 1 января 18 года 110858228
                  ваши 200 человек составляют 0,00018%, не много на себя берете заявляя от имени всего народа?!!!
                  Василенко Владимир
                5. Mestny (Сергей) Сегодня, 23:00
                  Только что закончил работу на УИК. Лично участвовал в подсчёте голосов.
                  За Путина - 73% из 500 проголосовавших. за Грудинина - 11%
                  Вбросов нет, считали честно.
                  Лично могу подтвердить - вой загрудиницев не просто циничная наглая ложь, а оскорбление того самого народа, за который они так вроде бы беспокоятся.
                  Или это "не тот народ"?
                  Mestny
            2. Meckajiuhe Сегодня, 21:51
              Не цирк.на.
              Meckajiuhe
            3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:52
              Svarog

              У меня все знакомые и все знакомые всех знакомых,либо действующие военные, либо в отставке, как и мой отец.... как и я..
              И о Грудинине я вспомнил, когда сегодня на рынке покупал клубнику 250гр,ребёнку, Греция, 300 руб за кило...
              И это правда... Не привык лгать и плевать в кого то...
              NN52
            4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 22:01
              Цитата: Svarog
              Цитата: NN52
              Svarog

              Да ладно... Вы поинтересуйтесь у людей, кто за кого голосовал...
              У меня отец, преклонных лет,который всегда за Зюганова голосовал, и то сейчас за ВВП проголосовал..
              А Вы наверное за Ксюшу голосовали? Жаль Вас...

              Я за Грудинина голосовал и вся семья моя за Грудинина голосовали и знакомые знакомых за Грудинина голосовали , от того и удивляет 73% у гаранта, который даже программу предвыборную не удосужился подготовить. У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?


              Скажи мне кто твой друг, и я скажу теюбе кто ты!!(народная мудрость) sad
              майор Юрик
              1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:34
                Цитата: майор Юрик
                Скажи мне кто твой друг, и я скажу теюбе кто ты!!(народная мудрость)

                belay
                Василенко Владимир
            5. Galaxy (Сергей) Сегодня, 22:05
              Аналогично. И вся моя семья за Грудинина и почти все коллеги по работе за него, есть и за Путина, но таких всего три человека из коллектива в 24 человека... Как так свыше 70%???? Мухлеж!!!!
              Galaxy
              1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:12
                Galaxy

                Дети тоже за Грудинина?
                NN52
                1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 22:14
                  у меня взрослые дети, два сына и тоже за Грудинина.
                  Galaxy
                  1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:30
                    Galaxy

                    А дети осознанно голосовали? Или под Вашим влиянием?
                    Или они за чертой бедности живут,в числе 20 милионов, как Сварог говорит///
                    NN52
                    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 22:36
                      Нет, не за чертой бедности, в одном известном здесь НИИ работают, зарплата не большая (по нынешним меркам), но за переседента проголосовать не пожелали. Ни к чему я их не призывал, уже большие.
                      Galaxy
              2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:19
                Цитата: Galaxy
                ...Аналогично. И вся моя семья за Грудинина и почти все коллеги по работе за него, есть и за Путина, но таких всего три человека из коллектива в 24 человека... Как так свыше 70%???? Мухлеж!!!!...

                Вы мухлёж в срезе своего коллектива усмотрели? wassat
                Коллектив - наблюдатели от Грудинина? belay
                Беда, трое по ходу пьесы в стан оппонента переметнулись laughing
                Андрей К
              3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:35
                Цитата: Galaxy
                но таких всего три человека из коллектива в 24 человека... Как так свыше 70%???? Мухлеж!!!!

                от тащусь я а вы уверенны что в соседнем коллективе не проголосовали 23 за путина и одни за ксюшадь?!!!
                Василенко Владимир
              4. неглавный (Андрей) Сегодня, 22:36
                Цитата: Galaxy
                Как так свыше 70%???? Мухлеж!!!!

                Да элементарно! Просто народ в "глубинке" оказывается намного грамотней, чем всякие "менеджеры", проще "упыри"!
                неглавный
            6. lady.endzhi Сегодня, 22:08
              А в моем окружении все плюются в сторону Грудинина.
              lady.endzhi
              1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 22:10
                себя не обслюнявьте!
                Galaxy
                1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:27
                  Цитата: Galaxy
                  ...себя не обслюнявьте!...

                  Не хамите!
                  Андрей К
                2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:36
                  Цитата: Galaxy
                  А в моем окружении все плюются в сторону Грудинина.

                  а в моем вообще не принято плеваться
                  Василенко Владимир
                  1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 22:43
                    чужие цитаты мне не приписывайте, неприлично! Явный подлог!
                    Galaxy
                    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:48
                      прошу пардону не ту кнопку нажал, но все одн смысл тот же
                      Василенко Владимир
            7. lesnik1978 Сегодня, 22:24
              У нашего АГЛа научились.
              lesnik1978
            8. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:26
              Цитата: Svarog
              У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?

              господа-товарищи! Не спорьте и не ругайтесь. Только малое дите могло поверить в то, что власть возьмет и так отдаст в чужие руки то, что к чему она присосалась за 20 лет! Будьте взрослыми в конце концов!
              Исход выборов был предрешен в тот час, когда Путин обьявил о своем решении. Даже если ВВП и не захотел бы участвовать, то его вынуждают обстоятельства. В данной ситуации он "раб".
              Что касаемо выборов. Вчера я на работе провел свой экзит-пол: практически все сказали, что не будут голосовать в принципе именно из-за того, что Путин выиграет.Все с высшим образованием. Результатов выборов в Москве и Питере, Крыму жду с нетерпением.
              Я лично голосовал за иного кандидата, но я рад, что выиграл Путин.
              Рад потому. что теперь он должен выполнить все свои обещания, оцененные в триллионы рублей. Их выполнить невозможно. Так что поклонникам Путина скоро предстоят минуты разочарований. С чем их и поздравляю.
              Silvestr
              1. NordUral (Евгений) Сегодня, 22:51
                А чего не пообещать то? Выполнение кто спросит?
                NordUral
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 23:00
                  Цитата: NordUral
                  Выполнение кто спросит?

                  я всегда при таком вопросе привожу пример Ельцина.Как его хвалили и пели оды. Прошло каких-то 15 лет и все. Песня спета. В России от любви до ненависти один шаг.
                  Silvestr
            9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:26
              Цитата: Svarog
              Я за Грудинина голосовал и вся семья моя за Грудинина голосовали и знакомые знакомых за Грудинина голосовали

              а я за ВВП и вся семья за ВВП и знакомые за ВВП
              Цитата: Svarog
              У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?

              логика у вас убойная, сколько вас там верблюдов, 2 - 10 может 50 это даже не стат погрешность, но при этом вы имеете наглость заявлять за весь народ
              Василенко Владимир
            10. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 22:31
              Цитата: Svarog
              У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?

              Этот цирк называется полит.технология. Если быть откровенным, то сейчас все что касается денег, а бюджет страны это огромные деньги, все это опирается исключительно на психологическое оружие. В древности власть держалась на страхе, а сейчас на массовом зомбировании. Самое удивительное, что не смотря на то, что на Грудинина вылилось в СМИ грязи больше, чем на всех остальных вместе, он уверенно занимает вторую позицию в рейтинге. Есть надежда, что власти все таки не удалось оболванить большинство россиян.
              Vita VKO
            11. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 22:34
              а я за Путина. И нас больше!!!
              домохозяйка
            12. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 22:58
              Я тоже за Грудинина голосовал, но вот результаты даже не оспариваю. Отец был членом избирательной комиссии и примерно такие результаты были и у него на участке. Просто эти выборы были самыми грязными в истории России и как итог такая низкая явка (то же исторически низкая). У нас даже в местной плешивой газетке про всех кандидатов расписали нейтрально, кроме Грудинина и Путина. Грудинина откровенно поливали грязью (даже про Собчак за ее позицию по Крыму написали нейтрально!), а Путина расписали во всей красе. Логически если судить, то сейчас на Грудинина нужно подавать в суд всем потерпевшим, которые якобы (или реально) пострадали от его действий. Если мы такого не увидим, то все обвинения будут блефом и антипиаром и уже сам Грудинин может подать в суд за клевету и требовать с этих людей возмещения всего ущерба. По репутации там на всю жизнь хватит платить
              Bad_Santa
        4. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:40
          Цитата: Svarog
          . Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..

          Выбор народа Верховный ГК Путин. Это выбор России нашей Родины,
          Аскет
          1. prapor75m (андрей) Сегодня, 22:13
            Родина у всех наша , а вот в случае не дай бог гражданской войны , даже по комментариям видно -Верховный может быть и другой
            prapor75m
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 22:19
            Цитата: Аскет

            Выбор народа Верховный ГК Путин. Это выбор России нашей Родины,

            Поздравляю.
            Арон Заави
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:29
              Спасибо Арон yes
              У себя не смотрели - как на территории Вашей страны, работали избирательные участки?
              Андрей К
        5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:48
          Цитата: Svarog
          Не страна, а цик, уже без выборов определил победителя.. Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..

          Да-да, Пашка... Щас на Россия-1 тебя показали на пару с Генькой-коммунистом. Вы там так упорно кривлялись в подобном ключе, что противно смотреть....
          stalkerwalker
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:57
            Цитата: stalkerwalker
            Цитата: Svarog
            Не страна, а цик, уже без выборов определил победителя.. Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..

            Да-да, Пашка... Щас на Россия-1 тебя показали на пару с Генькой-коммунистом. Вы там так упорно кривлялись в подобном ключе, что противно смотреть....

            Я тебе не Пашка, а Павел.. laughing . противно смотреть, как народ за баранов держат
            Svarog
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:59
              Цитата: Svarog
              Я тебе не Пашка, а Павел..

              Паша... Просто Паша, директор.... wassat
              stalkerwalker
            2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:12
              Цитата: Svarog
              ...Я тебе не Пашка, а Павел.. laughing . противно смотреть, как народ за баранов держат...

              Были бы Вы рядом, Павел, уверяю Вас - я бы Вам доходчиво объяснил, что кучка отщепенцев, говорящих слово МЫ - не есть народ. И то что народ, стадом баранов называть - бывает больно и обидно.
              Поаккуратнее на поворотах - занесёт не в ту степь.
              Так как Вы в интернете, народ баранами называете, то говорю просто и незатейливо -
              угомонитесь уже, выборы прошли.
              Андрей К
            3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:39
              Цитата: Svarog
              противно смотреть, как народ за баранов держат

              противно когда кто-то на себя берет смелость от имени народа вещать, вас народ уполномочивал?
              Василенко Владимир
        6. assa67 (андрей) Сегодня, 21:48
          и какой же ваш выбор?с заглавной буквы не пишу,т.к с методичками тут много подобных
          assa67
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 21:51
            отвечал сварогу,форумчане,не берите на свой счет hi
            assa67
        7. Meckajiuhe Сегодня, 21:49
          Отучаемся говорить за народ.Говорите за свой.
          Meckajiuhe
        8. lady.endzhi Сегодня, 22:07
          Svarog (Владимир)
          По себе судишь о народе ? Не надо за всех отвечать.
          lady.endzhi
        9. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:09
          Цитата: Svarog
          ...Не страна, а цик, уже без выборов определил победителя.. Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа...

          Хорош уже stop
          Не решайте за народ, за себя говорите negative
          Андрей К
        10. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:24
          Цитата: Svarog
          Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..

          доказать можете?!
          на выборы ходили?
          Василенко Владимир
      2. Урфин Джюс (Роман) Сегодня, 21:36
        Аж прослезился после коммента recourse
        Урфин Джюс
      3. антивирус Сегодня, 22:02
        БУДУТ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ ЕСЛИ .... "ПУТИН НЕ НАБРАЛ 51%( или больше 50%) ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА "

        и подскажут, что виноват Аваков --"72 тыс на Окраине голосовали бы за ВВП, но им не дали проголосовать..."
        антивирус
      4. Летун_64 (Олег) Сегодня, 22:32
        в 2012 году явка была выше составила 65,34% , а пока явка составляет 59,96%. есть потери. Победитель очевиден и без подсчетов. Урьяяяяяя товарищи.
        Летун_64
      5. Альф (Василий) Сегодня, 22:44
        Цитата: Dimontius
        Страна выбрала стабильность,все за одного,все едины. прихвостни запада и их хозяева трепещите

        Альф
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 21:27
      Сколько еще в стране наивных иди-отов или предателей за Сабчак голосовать. Наверно это молодежь которая в девяностые не жила и к старшим не прислушиваются. request
      RASKAT
      1. varangian Сегодня, 21:37
        К старшим, которые допустили развал союза и прихода Бориса?)
        ну это явно не самый хороший пример
        varangian
      2. kit88 (Александр) Сегодня, 22:33
        RASKAT, чтож Вы так строго. У нас в стране полно людей, которые не знают где Крым находится, тв не смотрит никогда, а если смотрит, то канал ТНТ. Отсюда и такой взлет у Ксюши. А вот 0% у Явлинского - это действительное количество либерастов. Просто смех, скажи Явлинскому в 2004 году, что Ксюша в 2 раза больше него голосов на выборах президента наберет, так он бы посчитал это глупой шуткой.
        kit88
      3. kvarfax (Роман) Сегодня, 22:52
        Ну я знаю тех кто голосовал за Собчак просто потому что она Женщина а "Женщин притесняют всегда..."
        kvarfax
    3. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 21:27
      Ура! Выборы завершились. Гарант - выбран. Переходим к работе. В России надо много чего сделать!

      Считаю, что главе государства надо сосредоточиться на выполнении обещаний.
      Ilya-spb
      1. Гардамир (Леонид) Сегодня, 21:31
        на выполнении обещаний
        а он что-то обещал?
        Гардамир
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:35
          Цитата: Гардамир
          на выполнении обещаний
          а он что-то обещал?

          Нет он даже не стал утруждаться.. Цирк.. 73%, людей рады действующей власти.. Влассть за кого людей держит у нас?
          Svarog
          1. влад66 (Владимир) Сегодня, 21:42
            Цитата: Svarog
            Цирк.. 73%, людей рады действующей власти

            Какие неправильные 73%
            Цитата: Б.Т.В.

            Что за тема, за весь народ " расписываться"?!

            Татьяна,не обращайте внимания,этот плач Ярославны будет еще долго. laughing
            влад66
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:47
              Цитата: влад66
              Татьяна,не обращайте внимания,этот плая Ярославны будет еще долго.

              Как минимум еще 6 лет.. Васильева рулит laughing
              Svarog
              1. влад66 (Владимир) Сегодня, 21:50
                [quote=Svarog][quote=влад66]Татьяна,не обращайте внимания,этот плая Ярославны будет еще долго. [/quote]
                Да еще вы и слепой. good Браво.
                влад66
          2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 21:45
            Svarog

            Организуйте и сходите на митинг, в поддержку Вашего кандидата...
            Как же достали всеукогоплохо...
            NN52
          3. народник (юрий) Сегодня, 21:56
            Svarog
            Влассть за кого людей держит у нас?

            За кого есть, за того и держит hi
            народник
          4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:17
            Цитата: Svarog
            Цитата: Гардамир
            на выполнении обещаний
            а он что-то обещал?

            Нет он даже не стал утруждаться.. Цирк.. 73%, людей рады действующей власти.. Влассть за кого людей держит у нас?
            Договорились и поделили еще до выборов голоса и власть laughing ....73% от явки 59.96% за него меньше 40% страны, а в сми уже приписывают что от всей страны 73%. шоу продолжается, но кормить нас не будут belay .... hi
            XXXIII
            1. влад66 (Владимир) Сегодня, 22:23
              Цитата: XXXIII
              но кормить нас не будут

              А что у самого рук и головы нет? laughing Вас и вашу семью кто то кормить должен? laughing
              влад66
              1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:57
                Цитата: влад66
                Цитата: XXXIII
                но кормить нас не будут

                А что у самого рук и головы нет? laughing Вас и вашу семью кто то кормить должен? laughing

                Так я и говорю подачки не нужны..... laughing
                XXXIII
          5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:41
            Цитата: Svarog
            Цирк.. 73%, людей рады действующей власти..

            73% рады, что идиoты, хамы и клоуны (судя по дебатам) не дорвались до верховной власти
            Василенко Владимир
      2. Урфин Джюс (Роман) Сегодня, 21:38
        Цитата: Ilya-spb
        В России надо много чего сделать!

        Ну да... А тож 18 годков было мало.
        Урфин Джюс
        1. Rastas Сегодня, 22:30
          Вам расскажут, что он Россию от развала спас. правда не смогут уточнить каким образом или хотя бы кто ее разваливал и что с ними случилось?
          Rastas
      3. businessv (Вадим) Сегодня, 22:09
        Цитата: Ilya-spb
        Считаю, что главе государства надо сосредоточиться на выполнении обещаний.

        Ага, на выполнении обещаний всех кандидатов! У Грудинина было 20 шагов, вот с них, с двадцати и начать надобно! А после их реализации, ничего уже делать и не придётся - всё будет и без Гаранта функционировать! smile
        businessv
      4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:29
        Цитата: Ilya-spb
        Считаю, что главе государства надо сосредоточиться на выполнении обещаний.

        а вот с этм сложнее.. Помните
        Silvestr
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:36
          Цитата: Silvestr
          Silvestr

          Не отбивайте хлеб у Стропореза.
          Где он, кстати, этот любитель картинок и кричалок?
          Голован Джек
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:54
            Цитата: Голован Джек
            Где он, кстати, этот любитель картинок и кричалок?

            а где он, кстати?
            Silvestr
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:43
          дружок, я выбрал, а точнее не выбрал новые 500 дней, гражданскую войну, словоблудие, гомосятину и прочую сятину
          Василенко Владимир
          1. Rastas Сегодня, 22:56
            как это вы не выбрали новые 500 дней? Они с 91-го и не заканчивались, либералы по-прежнему у власти. Словоблудие, лизоблюдство, подхалимаж растут буйным цветом. Включаю телек, а там одна гомосятина, тупые ток-шоу с Малаховым, Камеди, реалити-шоу, снятые по американским лекалам, ни одной серьезной передачи, детских передач совсем нет, передач про науку нет.
            Rastas
      5. Rastas Сегодня, 22:29
        "Обещаю обещать" будет продолжаться. Сечин будет дальше получать 2 млн в день, количество олигархов будет вырастать, разрыв между богатыми и бедными расти, на словах будет война с Америкой, но гос. деньги будут вкладываться в американские ценные бумаги, образование и медицина станут окончательно платными, пенсионный возраст поднимут, Сибирь обрастет ТОРами, отданными в хозяйство китайцам (лишь бы не ам), Курилы совместно осваивать с японцами, а Донбасс будет дальше обстреливаться нацистами под завывание вечно озабоченного российского МИДа.
        Rastas
      6. Альф (Василий) Сегодня, 22:50
        Цитата: Ilya-spb
        Гарант - выбран. Переходим к работе. В России надо много чего сделать!
        Считаю, что главе государства надо сосредоточиться на выполнении обещаний.

        Альф
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 21:36
      73,9% у Владимира Путина, 11,2% голосов – у Павла Грудинина, замыкает тройку лидеров по экзитполам Владимир Жириновский с 6,7%.

      Ну что с новым стаоым Президентом! yes Ох сейчас какой плач поднимется. good
      влад66
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:46
        Цитата: влад66
        Ох сейчас какой плач поднимется.

        Пусть плачут дочки офицеров, за агитки и комменты им хоть заплатят?
        Аскет
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 21:49
          Цитата: Аскет
          Пусть плачут дочки офицеров, за агитки и комменты им хоть заплатят?

          Станислав hi ,плач уже начался
          Цитата: Svarog
          . У кого не спросишь, все плюются в сторону "победителя" а он 73% набирает, ну не цирк?

          Какие неправильные 73% laughing
          влад66
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 21:47
        Ох сейчас какой плач поднимется


        Не, не сейчас. Настоящий плач начнётся после повышения пенсионного возраста Путиным laughing Но от этого не спасёт не то что Грудинин , а и Маркс с Энгельсом . Жизнь-то продолжается.
        dauria
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:30
          Цитата: dauria
          Настоящий плач начнётся после повышения пенсионного возраста Путиным

          это будет потом. Потом еще много чего будет.
          Я лично Путину не завидую
          Silvestr
    5. Комментарий был удален.
    6. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 21:53
      Какой ВВП молодец !!! Против всех шансов победил на выборах . Какой президент, завидую Вам вслух, по-хорошему, по-человечески...
      Hanokem
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:20
        Цитата: Hanokem
        Какой ВВП молодец !!! Против всех шансов победил на выборах . Какой президент, завидую Вам вслух, по-хорошему, по-человечески...

        Козино всегда выигрывает.... laughing
        XXXIII
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:37
          Цитата: XXXIII
          Козино

          Козино - это ПЯТЬ good
          Голован Джек
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 22:37
        Цитата: Hanokem
        ...Какой ВВП молодец !!! Против всех шансов победил на выборах . Какой президент, завидую Вам вслух, по-хорошему, по-человечески...

        Надо Вам тоже выборы организовывать.
        А то маленькая кучка решает за всё государство Израиль, какому президенту быть.
        Не демократично.
        Организуете выборы президента у себя и мы будем Вам по дружески завидовать yes
        Андрей К
    7. Karabin (Юрий) Сегодня, 22:06
      Цитата: Владыка Ситх
      К сожалению в Донбассе не было где проголосовать,

      Депардьё смог проголосовать в Париже, Карякин в Берлине, менее известные граждане возле пляжей Таиланда. Странно,не правда ли, на чужбине можно организовать выборы, а на русских землях нельзя.
      Karabin
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:31
        Цитата: Karabin
        Странно,не правда ли, на чужбине можно организовать выборы, а на русских землях нельзя.

        мнение индейцев шерифа не интересует
        Silvestr
      2. Rastas Сегодня, 22:38
        Я Вам по секрету скажу, что на Украине и Сбербанк работает, а в российском Крыму нет.
        Rastas
    8. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 22:40
      А вы бы,уважаемый,за всех не расписывались.Ваши сводки штабные интересны только дебилам и ура-патриотам.Еще не известно как бы Донбасс проголосовал?Не захарченки и паечники.А ПРОСТОЙ НАРОД.Пообщался бы с простыми людьми не для пафосу,а интересу для.
      rammjager
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:41
        Цитата: rammjager
        А вы бы,уважаемый...

        ... поинтресовались для начала, кому Вы отвечаете.
        А то как-то глуповато выглядите. Именно Вы yes
        Голован Джек
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:21
    Удивляют результаты мадам из дома-2. Неужели наши люди так доверчивы к обещаниям?
    Балу
    1. Альф (Василий) Сегодня, 21:23
      Цитата: Балу
      Удивляют результаты мадам из дома-2. Неужели наши люди так доверчивы к обещаниям?

      Нет, просто люди голосуют не "за Собчак", а "против Путина".
      Альф
      1. domnich (Сергей) Сегодня, 21:42
        Цитата: Альф
        Нет, просто люди голосуют не "за Собчак", а
        ...

        domnich
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:46
          domnich (Сергей)Тёзка.Вообще то Путин Владимир Владимирович ученик её папы.. feel А вы что за фото публикуете? lol
          Наблюдатель2014
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:54
            Цитата: Наблюдатель2014
            Путин Владимир Владимирович ученик её папы..

            Ни о чем. Вы, походу, тоже чей-то ученик negative
            Голован Джек
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:56
              Голован Джек
              Ни о чем. Вы, походу, тоже чей-то ученик
              И вы .Ни о чём..Тоже походу чей-то ученик negative laughing
              Наблюдатель2014
          2. domnich (Сергей) Сегодня, 22:51
            Ксюшин папа здесь не причем. К Анатолию Собчаку всегда относился с большим уважением. Папу надо слушать! Ксюша еще молодая, не понимает таких основополагающих истин. За ВВП не голосовал ни разу, а сегодня вот проголосовал – убедил, черт языкатый!
            domnich
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 22:54
              domnich (Сергей)
              Ксюшин папа здесь не причем. К Анатолию Собчаку всегда относился с большим уважением. Папу надо слушать! Ксюша еще молодая, не понимает таких основополагающих истин. За ВВП не голосовал ни разу, а сегодня вот проголосовал – убедил, черт языкатый!
              laughing Киселёв что ли? wassatПри всём моём личном уважении к этому мастеру слова hi
              Наблюдатель2014
        2. AndySixx (Alexander) Сегодня, 22:39
          domnich (Сергей), Собчак же единственная поддержала петицию, которую уже подписали 1,5 миллиона человек, направленную в ФИФА против убийства собак перед ЧМ по футболу 2018
          AndySixx
    2. michurinec (Антон) Сегодня, 21:24
      Да уж... всех устраивают либераложулики :(
      michurinec
    3. Essex62 (Александр) Сегодня, 21:25
      Наши граждане и приколоться не дураки. Ну или своеобразная форма протеста. Выборы без выбора.
      Essex62
    4. krasnyiy.partizan (Александр) Сегодня, 21:28
      Либерастов в стране примерно 5%, поэтому нет ничего удивительного в 1.5% голосов за лошадку.
      krasnyiy.partizan
    5. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:47
      Цитата: Балу
      Неужели наши люди так доверчивы к обещаниям?

      Это креативная ашкеназская общественнность Москвы и Питера
      Аскет
  3. Метан (Метан) Сегодня, 21:25
    Дали бы нам паспорта РФ и мы бы 2-3млн голосов подкину feel ли
    Метан
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:37
      Метан (Метан)
      Дали бы нам паспорта РФ и мы бы 2-3млн голосов подкину feel ли
      А кто вам должен был дать паспорта РФ? Современная Россия не сторона конфликта recourse На ближайшие минимум 6 лет.Так что .Будем сражаться с мельницами дальше. hi
      Наблюдатель2014
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 22:01
        Сергей, hi ...а вот теперь будем и посмотреть....что мешает признать Донбасс?? хуже -то не будет...Абхазия,Осетия...пусть и шахтеры вздохнут нормально...устали ребята из-за минска...ни туда-ни сюда
        assa67
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 22:09
          assa67
          Сергей, hi ...а вот теперь будем и посмотреть....что мешает признать Донбасс??
          100% yes
          Наблюдатель2014
      2. Метан (Метан) Сегодня, 22:41
        Современная Венгрия так-же не сторона конфликта,однако своих паспортов роздала на Закарпатье цельную кучу,причем давно...
        Метан
    2. Karabin (Юрий) Сегодня, 21:56
      Цитата: Метан
      Дали бы нам паспорта РФ

      Выдача вам паспортов РФ откладывается, как минимум, лет на 6.
      Karabin
      1. Метан (Метан) Сегодня, 22:43
        Многие не дожевут...
        Метан
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 22:57
          Метан (Метан)
          Многие не дожевут...
          Вот поэтому прекрасно понимая это.Можно мы граждане России, хоть попытаемся что то изменить? hi
          Наблюдатель2014
    3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:35
      Цитата: Метан
      Дали бы нам паспорта РФ и мы бы 2-3млн голосов подкину feel ли

      ребята. вы не еще поняли, что паспорта РФ вам не дадут? ЛДНР нужны как заноза в Украине. Идет битва за геополитическую ориентацию Украины. Дать вам паспорта- отпустить неньку на все четыре стороны. А от Харькова до Москвы по дороге 680 км, по прямой- и того меньше. ЛДНР- это якорь, которы тянет Украину, впрочем, как и Россию
      Silvestr
    4. Альф (Василий) Сегодня, 22:53
      Цитата: Метан
      Дали бы нам паспорта РФ и мы бы 2-3млн голосов подкину feel ли

      Так и надо было при референдуме голосовать за вхождение в состав России, а не выбирать позицию цветка в проруби.
      Альф
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:25
    Интересно как подсчитывает голоса Зюганов,по его словам Грудинин набрал в районе 60 % ,а Путин около 30% .
    APASUS
    1. Чичиков (Дед) Сегодня, 21:32
      Один в плюсе, три, в уме!
      Чичиков
    2. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 21:35
      Цитата: APASUS
      Интересно как подсчитывает голоса Зюганов,

      Как в советские времена, 99,9% за компартию. Он по другому не умеет. laughing
      kapitan92
    3. собаковод Сегодня, 21:37
      APASUS (Pavo)
      Интересно как подсчитывает голоса Зюганов,по его словам Грудинин набрал в районе 60 % ,а Путин около 30% .
      Как в "Самогонщиках", на логарифмической линейке!
      собаковод
    4. lBEARl (Аркадий) Сегодня, 21:50
      Даже в социальных сетях в опросах где участвуют те, кто не пошел на выборы (из-за отсутствия времени или из-за жизненной позиции) и где очень большой процент против всех - (до 20 процентов) Путин набирает 50 + % голосов, а Грудинин 10-15 % Где там взялось 60% я просто не могу понять. Понятное дело: среди тех кто пошел (проявив опять же жизненную позицию), а таких порядка 60 % от числа избирателей, при отсутствие в бюллетене графы "против всех" число проголосовавших за президента будет далеко за 70+ %
      lBEARl
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:40
        Цитата: lBEARl
        Где там взялось 60%

        гораздо интереснее вопрос с непришедшими.
        Явка на выборы в 2012 году была 65.3%, из них ВВП- 63%.
        Сейчас цифра явки меньше 65%.Интересен вопрос по цифрам по епрсонам и по городам.
        Silvestr
    5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:54
      Цитата: APASUS
      Интересно как подсчитывает голоса Зюганов,по его словам Грудинин набрал в районе 60 % ,а Путин около 30% .

      Геня в запале коммунистической морали рамсы попутал : бабло с "дЮректора совхоза" получил, а победы не обеспечил. Теперь "новоиспечённый коммунист" потребует деньги взад...
      laughing
      stalkerwalker
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 22:04
        Цитата: stalkerwalker
        Геня в запале коммунистической морали рамсы попутал : бабло с "дЮректора совхоза" получил, а победы не обеспечил. Теперь "новоиспечённый коммунист" потребует деньги взад..

        Валентин и потребует жестко и не клубничный олигарх,а такой бизнессмен как Арас Агаларов
        Сразу после того как Грудинин возглавил совхоз, он продал 5,6 гектара совхозной земли на пересечении Каширского шоссе и 24-го километра МКАД владельцу компании "Крокус" Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, якобы по цене в $1 млн долларов.Тогда новым частным владельцем совхозных гектаров стала фирма "Кротекс", учредителем которой значилось АО "Крокус", чьим президентом и единственным учредителем является Арас Агаларов.Однако эксперты заявили Лайфу, что "сотка на МКАД" может достигать цены в $100 тыс, а не $5,2 тыс., как задекларировали продавцы земли в 1995 году, заявив, что стоимость проданного участка составила $840 тыс. Куда пошли остальные деньги, можно только догадываться, но вряд ли их поделили работники совхоза.http://zlobnoe.info/otkuda-dengi-u-grudin
        ina/

        Геша снюхался с монархистами и выдвинул олигарха. laughing Сталин бы всю эту компанию расстрелял бы и правильно сделал. hi
        влад66
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 22:07
          Цитата: влад66
          Геша снюхался с монархистами и выдвинул олигарха.

          Упырь бородавчатый продал на корню всех однопартийцев - на пенсию копит...
          laughing
          stalkerwalker
          1. влад66 (Владимир) Сегодня, 22:32
            Цитата: stalkerwalker
            Упырь бородавчатый продал на корню всех однопартийцев - на пенсию копит..

            Вот именно Валентин,Геша присосался к кормушке в Госдуме и ему нахрен ничего не надо,если бы он выиграл бы когда нибудь президентские выборы,он бы повесился,ведь тут за страну думать надо,а он думать разучился,кстати именно Зюганов и виноват в том,что многие отвернулись от коммунистов,ему давным давно пора грядки окучивать на даче и внуков нянчить,а не в политику лезть,преемника ему надо было готовить еще 1996 году,сейчас уже поздно. hi
            влад66
        2. Essex62 (Александр) Сегодня, 22:22
          Так был ведь кандидат с реально коммунистической программой. Только я вот за него не голосовал,потому,что не готов пережить еще одну гражданскую войну за одну жизнь. С меня той хватило!
          Сейчас и Сталин-бы не справился.Ситуация не та.
          Essex62
          1. Альф (Василий) Сегодня, 22:56
            Цитата: Essex62
            не готов пережить еще одну гражданскую войну за одну жизнь. С меня той хватило!

            Вы еще гражданскую войну в 1918-м пережили ? Сколько же Вам лет ?
            И с чего Вы взяли, что в случае победы коммунистов будет гражданская война ? Кто будет воевать ? Олигархи ? Так они быстренько свалят.
            Альф
    6. businessv (Вадим) Сегодня, 22:12
      Цитата: APASUS
      по его словам Грудинин набрал в районе 60 % ,а Путин около 30% .

      Имеется в виду район Подмосковья, где все Грудинина знают. laughing
      businessv
    7. sgapich (Станислав) Сегодня, 22:21
      Так это небось считали проголосовавших из числа членов штаба Грудинина...
      sgapich
  5. dauria (Алексей) Сегодня, 21:27
    Грудинин в обнимку с Зюгановым уже кричат о неправильной математике . belay Мда, ожидаемо...Даже проигрывать не умеют. Эх, Путин, стыдно бороться с убогими . Разве это победа ?laughing
    dauria
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:36
      Цитата: dauria
      Грудинин в обнимку с Зюгановым уже кричат о неправильной математике . belay Мда, ожидаемо...Даже проигрывать не умеют. Эх, Путин, стыдно бороться с убогими . Разве это победа ?laughing

      Да Путин выигрывать умеет, страна в глубокой .. а путин 73% аж набирает.. или люди мазохисты или власть врет.. Думаю последнее правда.
      Svarog
      1. Dart2027 Сегодня, 21:44
        Цитата: Svarog
        страна в глубокой .. а путин 73% аж набирает.. или люди мазохисты или власть врет

        Или люди думают головой.
        Dart2027
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:49
          [quote=Dart2027]страна в глубокой .. а путин 73% аж набирает.. или люди мазохисты или власть вретИли люди думают головой.

          За людей думают уже давно и на мнение народа положили..
          Svarog
          1. Dart2027 Сегодня, 22:24
            Цитата: Svarog
            За людей думают уже давно и на мнение народа положили

            Например некий Svarog?
            Dart2027
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 22:25
              Цитата: Dart2027
              Цитата: Svarog
              За людей думают уже давно и на мнение народа положили
              Например некий Svarog?

              «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ?»
              stalkerwalker
      2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:55
        Цитата: Svarog
        страна в глубокой ..

        Ваше высокомерие впечатляет - отождествлять себя со всей страной....
        lol
        stalkerwalker
        1. Svarog (Владимир) Сегодня, 22:07
          Цитата: stalkerwalker
          Цитата: Svarog
          страна в глубокой ..

          Ваше высокомерие впечатляет - отождествлять себя со всей страной....
          lol

          Это не мое.. вы видно не слушаете, что говорит путинское правительство.. про 20 мл. за чертой бедности.. ну и тп.
          Svarog
          1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 22:11
            Цитата: Svarog
            говорит путинское правительство.. про 20 мл. за чертой бедности.. ну и тп.

            Вы, надо понимать, голодаете? Вышлите номер карты - переведу денежку....
            Цитата: Svarog
            вы видно не слушаете

            Со слухом у меня хорошо - ежегодно прохожу медкомиссию. И слышу и вижу жалкие попытки либерастных дерьмократов в едином порыве "Я вам покажу, как страной управлять!".
            stalkerwalker
            1. dlekcat (иван) Сегодня, 22:57
              Какой вы Молодец!Мир не без добрых людей-42 76-13 00-17 05-74 92.
              dlekcat
      3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 22:07
        Цитата: Svarog
        Да Путин выигрывать умеет, страна в глубокой ..

        а после чего она там оказалась?!...
        после таких же приспособленцев как Зюганов и Грудинин...
        которые всегда были и будут.... и всегда будут везде подстраиваться для своей выгоды и портить отношение народа к обществу(партиям) к которым они примазываются.
        Deadушка
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:43
          Цитата: Deadушка
          после таких же приспособленцев как Зюганов и Грудинин...

          странно! Ведь до Путина был Ельцин. С 2000 года Путин . А оказывается, это Зюганов и Грудинин рулят!
          Теперь понятно, кто провалил пенсионную реформу, реформу здравоохранения и образования!
          Silvestr
      4. Ратник05 (Дмитрий) Сегодня, 22:08
        С чего вы взяли, что власть (ЦИК) врет? Не было альтернативы Путину... сейчас не 90, народ не будет голосовать "а вось другой лучше....". Просто выбрали стабильный курс, пусть и не наилучший. Повторюсь, не было среди кандидатов личности сильнее... Грудинин появился в политике из ни откуда, так и уйдет...
        Ратник05
        1. Урфин Джюс (Роман) Сегодня, 22:38
          Цитата: Ратник05
          сейчас не 90

          Цитата: Ратник05
          Просто выбрали стабильный курс

          А по моему по степени ангажированности как раз таки как в 90-е... Да и лозунги не изменились. Предшественника вынесли по состоянию здоровья из президентского кресла, а нынешнего тоже видимо будут реанимировать.
          Урфин Джюс
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:42
      На следующих выборах КПРФ сделают ставку на суперсовхоза - клубникой дело не ограничится, это уж точно.
      Вадим237
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:50
        Цитата: Вадим237
        На следующих выборах КПРФ сделают ставку на суперсовхоза - клубникой дело не ограничится, это уж точно.

        Следующие выборы уже походу насильственные будут.. пинками гнать с кремля народ начнет
        Svarog
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:50
      Цитата: dauria
      Грудинин в обнимку с Зюгановым уже кричат о неправильной математике .

      Они кричали это ещё до голосования .Патриотический майдан с печеньками от госдепа и идиотами скакунами впереди
      Аскет
  6. Абраша Сегодня, 21:28
    Ну чтож народ поддержал ПЛАТОН, друзей олигархов, санкционку для простых граждан РФ, повышение пенсионного возраста до 65-70 лет и т.д. Молодцы!
    Абраша
    1. Метан (Метан) Сегодня, 21:35
      Не ной,Абраша!Все будет наше и рыло в крови...(с)
      Метан
    2. krasnyiy.partizan (Александр) Сегодня, 21:37
      Народ поддержал единственного человека, который достоин высшего поста в государстве. Я не говорю, что правление ВВП обходилось без серьезных косяков, но альтернативы ему нет даже на горизонте. Надеюсь, что ВВП сможет подготовить себе достойную смену, чтобы курс на укрепление страны был продолжен.
      krasnyiy.partizan
      1. Essex62 (Александр) Сегодня, 22:15
        Горизонт чист,всплываем..Кто-ж их достойных к выборам подпустит?.........
        В прочем ,ни где на шарике выборы не были и не будут реальными.Слишком опасно плебсу доверять выбор власти. Имитация,имитация,имитация...........
        Essex62
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:46
          Цитата: Essex62
          Горизонт чист,всплываем..Кто-ж их достойных к выборам подпустит?.........

          как так! Их много. Смотрите, какие лица!
          Silvestr
      2. Урфин Джюс (Роман) Сегодня, 22:42
        Цитата: krasnyiy.partizan
        но альтернативы ему нет даже на горизонте.

        У Вас пластинку заело...
        Урфин Джюс
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:51
      Абраша- алия в Израиль.Подожди и до вас доберемся
      Аскет
    4. Bronevick (Руслан) Сегодня, 21:52
      Ах ты ирод против Путина, бан бан тебе. Мне все комменты удалили где я что то против Путина написал. Демократия, свобода, Путин. За комбата России Путина жизнь отдам(нет).
      Bronevick
  7. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 21:31
    Капиталист, олигарх, золотовладелец и многожёнец Грудинин, несмотря на всю вылитую на него грязь, твёрдо взял второе место. Звезда Вольфовича угасает, до 7% не дотягивает, идёт закат ЛДПР? Ну, а про других статистов и говорить не хочу.
    Анатоль Клим
  8. Yuri11076 (Юрий) Сегодня, 21:33
    Пришли сегодня с супругой на участок около 15.00 МСК, народа немного очередей не было. Проголосовали. Кстати на участке не было камер, пару наблюдателей, и толстая мадам в звании старшего лейтенанта полиции...
    Yuri11076
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:39
      "Толстая мадам в звании старшего лейтенанта полиции..." Это всё что запомнилось, да уж полезная информация за весь день. А на сколько кг она тянула?
      Вадим237
      1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 21:55
        Цитата: Вадим237
        Это всё что запомнилось,


        А мне запомнилось( в Севастополе), как поздравили 18- летнего гражданина, который первый раз сегодня голосовал:встретили аплодисментами и вручили памятную медаль " С Россией навсегда!".
        Б.Т.В.
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:16
          Цитата: Б.Т.В.
          запомнилось( в Севастополе), как поздравили 18- летнего гражданина,

          Да, парню сегодня исполнилось 18 лет. На кавказе голосовал дедушка,122 года. fellow Вообще люди подошли к выборам с выдумкой, творчески.
          Paranoid50
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:22
          Цитата: Б.Т.В.
          Цитата: Вадим237
          Это всё что запомнилось,


          А мне запомнилось( в Севастополе), как поздравили 18- летнего гражданина, который первый раз сегодня голосовал:встретили аплодисментами и вручили памятную медаль " С Россией навсегда!".

          good
          XXXIII
    2. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 22:45
      Проголосовала. Пришла домой, включила просмотр, всё работает. Наблюдатели на месте, всё наглядно. Последние люди подошли голосовать в 19-55. Какие вопросы? Почему-то не загружается картинка, жаль.
      домохозяйка
  9. staviator (staviator) Сегодня, 21:33
    Цитата: Балу
    Удивляют результаты мадам из дома-2. Неужели наши люди так доверчивы к обещаниям?

    да просто почти все голосовавшие за собчак ,это прыщавые поклонники дом-2 ,для которых ксюша просто прикольная fellow
    staviator
    1. AndySixx (Alexander) Сегодня, 22:46
      staviator (staviator), она хоть неравнодушна к тому, что перед ЧМ мира по футболу 2018 организованно убивают животных. 1,5 миллиона человек уже подписали петицию, а поддержала из кандидатов в президенты только Собчак
      AndySixx
  10. Yuri11076 (Юрий) Сегодня, 21:35
    Цитата: APASUS
    Интересно как подсчитывает голоса Зюганов,по его словам Грудинин набрал в районе 60 % ,а Путин около 30% .

    Не верится, что какой то распиареный Грудинин наберет больше 15-20 процентов...

    P.S. Про лошадку и остальных промолчу...
    Yuri11076
    1. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 21:41
      Да, Грудинин разворовал бы Россию хуже Ельцина.
      Удивительно, что столько не очень умных людей за него проголосовало. Это говорит о уровне деградации населения.
      gladcu2
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:58
        Цитата: gladcu2
        Удивительно, что столько не очень умных людей за него проголосовало

        "В семье не без урода..." Кто-то до сих пор свято верит в МММ... recourse
        stalkerwalker
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:49
        Цитата: gladcu2
        Да, Грудинин разворовал бы Россию хуже Ельцина.

        вы обладаете неоспоримыми доказательствами или только бла-бла? Преуменьшаете роль Ельцина?Или преувеличиваете роль Грудинина?
        Кстати, сколько миллиардеров за 10 лет стало?
        Точно так же можно и про вас сказать.
        Нужно быть порядочным даже в своих словах.
        Silvestr
      3. Альф (Василий) Сегодня, 23:00
        Цитата: gladcu2
        Да, Грудинин разворовал бы Россию хуже Ельцина.

        Мешками бы бабло хапал.
        А сколько путинские друганы из России вывезли ?
        Альф
    2. businessv (Вадим) Сегодня, 22:28
      Цитата: Yuri11076
      Не верится, что какой то распиареный Грудинин наберет больше 15-20 процентов...

      вот при чём тут распиаренный?! Был бы распиарен, так набрал бы значительно больше! Он - человек дела и это - факт! Новый для большинства людей в России? Да, тоже факт, как и то, что его отлично знают в Подмосковье. Был в его совхозе пару лет назад, только диву давался! Гораздо больше о нём промолчали, чем сказали!
      businessv
  11. Андрюша (Андрей) Сегодня, 21:37
    Красавчики те кто проголосовал за Путина. А это:
    Повышение налогов, воровство с последующим утеканием средств в оффшоры, спонсирование экономики США нашими чиновниками, яхты, дачи виллы, низкие зарплаты и пенсии. Красавчики! Так держать!
    Андрюша
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:54
      Андрюша, бомбы на свою голову не хочешь,как в Югославиии,Ливии,Ираке?Красавчик
      Аскет
    2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 21:54
      Ах ты бан тебе, антинародный, русофоб, агент госдепа или украинец. Сколько тебе заплатили? ууу титушка клятый
      Bronevick
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:58
      Цитата: Андрюша
      А это

      Андрюша, поздняк метаться. До встречи через шесть лет fellow
      Голован Джек
    4. AndreyS (Андрей) Сегодня, 22:02
      Цитата: Андрюша
      Повышение налогов, воровство с последующим утеканием средств в оффшоры, спонсирование экономики США нашими чиновниками, яхты, дачи виллы, низкие зарплаты и пенсии. Красавчики! Так держать!

      Уважаемый Андрюша ну зачем так истирировать, будьте мужчиной! Потому как то что Вы перечислили с большим успехом было и при Горбачеве, а при Ельцине так вообще набрало масштаб. А был ли смысл выбирать новых "ельциных"?!
      AndreyS
  12. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 21:39
    Ну что же. Стабильность это хорошо.

    Да и для мира ВВП наиболее подходящий.
    gladcu2
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 21:39
    Люди голосовали за Россию - и это главное. Надеюсь на то, что когда-нибудь и дончане будут с нами.
    samarin1969
    1. Karabin (Юрий) Сегодня, 22:23
      Цитата: samarin1969
      Люди голосовали за Россию

      А те кто за Грудинина или Жирика голосовали за другую страну?
      Karabin
  14. PVL176 (Павел) Сегодня, 21:40
    Забавное шоу, почему-то называемое "выборами", подошло к концу. Но последствия будут невесёлые.
    PVL176
  15. собаковод Сегодня, 21:41
    Мне другое интересно! До выборов, каждый кандидат, кроме Путина, пяткой себя в грудь бил, обещая народу золотые горы. Если уж так они за народ, пусть идут во власть, как тот же Титов и реализовывают свои обещания!
    собаковод
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 21:53
      за 18 лет уже столько обещано,что и за 100 не выполнить...
      поздравляю страну с очередной шестилеткой топтания по граблям...
      kepmor
  16. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 21:41
    Ну и? Жириновский набрал свой процент, у него все нормально. Про Ксюшадь из Дома-2 говорить вообще нечего, дальше процент упадет. Грудинин. С самого начала было ясно, что Грудинин - это искусственно раскрученный Зюгановым кандидат. Вот кто его знал в России до начала выборов? Да никто. Престарелый лидер псевдокоммунистов Зюганов, понимая, что и в данный момент ему ничего не светит, решил сделать ставку на Грудинина, но или не докрутил или наоборот. Эти проценты. набранные им, можно не учитывать, так как этот кандидат не был самостоятельным. А остальных можно вообще не учитывать, если только громкие лозунги ихние вспомнить hi
    major071
    1. Rastas Сегодня, 22:44
      кто знал Путина до выборов 2000-го? Был ли он самостоятельным? кто его нашел и раскрутил тогда?
      Rastas
  17. 16112014nk (Николай) Сегодня, 21:43
    70% за Путина при явке 60% - это примерно 40 млн. голосов. При 107 млн., имеющих право голоса - получается 60 млн. против Путина.
    Как говорил Сталин: "Не важно, как проголосуют - важно, как посчитают".
    Похоже, было посчитано, задолго до выборов.
    16112014nk
    1. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 22:06
      Браво! Аплодисменты! Так быстро посчитать количество народа против Путина! У меня один вопрос - с какого, извините меня за мой английский, мужского полового органа , у нас до сих пор Путин президентом? Явно здесь что-то не то. Толи считают не так, толи считают так, но не правильно, или считают правильно, но не так?
      major071
      1. Бензорез (Виталий) Сегодня, 22:14
        Как говорил один наш сварщик-не знаю как, но что-то не так... request
        Бензорез
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:29
      Цитата: 16112014nk
      70% за Путина при явке 60% - это примерно 40 млн. голосов. При 107 млн., имеющих право голоса - получается 60 млн. против Путина.
      Как говорил Сталин: "Не важно, как проголосуют - важно, как посчитают".
      Похоже, было посчитано, задолго до выборов.

      Да, я почитывал что 3 за ВВП против 1, шансов не было выиграть у него, они это знали, но красиво изображали демократию.... lol
      XXXIII
  18. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:44
    Цитата: Владыка Ситх
    Всех поздравляю с выборами!) К сожалению в Донбассе не было где проголосовать, хотя здесь исторически много российских бизнесменов,а сейчас добровольцев.

    Не переживайте, держитесь друзья. Путин победил, значит Донбасс не бросим! good wink
    Симон
    1. Karabin (Юрий) Сегодня, 22:16
      Цитата: Симон
      Путин победил, значит Донбасс не бросим!

      Но и хрен признаем. Альтернативы "Минску" нет. Ждите миротворцев.
      Karabin
  19. Бензорез (Виталий) Сегодня, 21:46
    Поздравляю Владимира Владимировича. Я голосовал за него. Я уважаю его как человека и как президента. Это не ура патриотизм, это скорее тупо-прагматизм. Всем- большое спасибо от Крыма. hi
    Бензорез
    1. Karabin (Юрий) Сегодня, 22:17
      Цитата: Бензорез
      тупо-прагматизм.

      Тупо- прагматикам - тупо-президент!
      Karabin
      1. Бензорез (Виталий) Сегодня, 22:24
        Благодарю Вас. Вы плохих президентов на Ваше счастье не видали...
        Бензорез
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:23
      Цитата: Бензорез
      Всем- большое спасибо от Крыма.

      Дык, Вам спасибо. hi Крым ожидаемо порадовал - 92%. Ну, вот, видите, а Вы недавно переживали по поводу грядущих выборов, и выбора остальной России. Какая, к дьяволу, ксюшадь?! wassat Понятно, что всяких хватает, но не до такой же степени. laughing Успехов Вам hi !
      Paranoid50
      1. Бензорез (Виталий) Сегодня, 22:32
        Ну, мы старались как могли! drinks
        Бензорез
  20. yanadewda (Александр) Сегодня, 21:50
    К сожалению ДНР и ЛНР ближайший минимум 6 лет в РФ не войдут,а в худшем варианте рискуют вернуться обратно. Судя по последним договоренностям гаранта.А там и Курилы станут "зоной опережающего развития" как часть Дальнего Востока.Никто ничего менять не собирается.Об этом сказано в бюджете который гарант подписал.Там только сокращение расходов на медицину,образование ,и т.д.и т.п. Боюсь и Медведев останется.Верной дорогой идете,господа-товарищи.
    yanadewda
    1. Бензорез (Виталий) Сегодня, 21:57
      Ну, что делать, что делать? Пойду повешаюсь в сортире видимо.
      Бензорез
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 22:15
        не восполнимая утрата для Путина будет...осиротеет бедолага...
        kepmor
  21. Karabin (Юрий) Сегодня, 21:51
    у Владимира Путина – 72,1 процента голосов,

    Поздравляю всех пламенных сторонников ВВП! Теперь, с такой то поддержкой, он точно победит коррупцию, разовьет науки и ремесла, разгонит гайдаровский экономблок правительства, да что там мелочится - спасет Россию! Или нет? Или опять бояре помешают? Или партнеры? Но не будем сейчас о грустном. Сильный лидер - сильная Россия! Аминь!
    Karabin
    1. Rastas Сегодня, 22:48
      Кстати, по поводу сравнений выборов при Ельцине и при Путине. Сейчас многие мои знакомые клянут Ельцина и 90-е, но я им напоминаю, что вы же сами голосовали за Ельцина тогда, мол, лучше он, другие хуже. Ну чего пинать на кого-то, коли сами тоже несем ответственность за ситуацию в стране.
      Rastas
  22. Комментарий был удален.
  23. Blue Fox Сегодня, 22:07
    В любом случае стоит уважать выбор каждого из нас, в любом случае, будем надеяться, что Россия от этого не потеряет, а только обретёт, потому что не смотря на то, кто победит на выборах, он не может не прислушаться к голосам граждан выбравших его оппонентов. Надежда умирает последней.:)
    Blue Fox
  24. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 22:07
    Поздравляю всех! Мы идем вперед!!! Россия, ты наше всё!!!
    Ураган70
  25. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 22:09
    Цитата: Karabin
    у Владимира Путина – 72,1 процента голосов,

    Поздравляю всех пламенных сторонников ВВП! Теперь, с такой то поддержкой, он точно победит коррупцию, разовьет науки и ремесла, разгонит гайдаровский экономблок правительства, да что там мелочится - спасет Россию! Или нет? Или опять бояре помешают? Или партнеры? Но не будем сейчас о грустном. Сильный лидер - сильная Россия! Аминь!

    Чтоб тебе в ближайшие 6 лет испытать то, о чем ты...думаешь...
    Ураган70
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:52
      Цитата: Ураган70
      Чтоб тебе в ближайшие 6 лет испытать то, о чем ты...думаешь...

      это ждет всех нас, кроме тех, кто удерет за кордон
      Silvestr
  26. borov_2 (Сергей) Сегодня, 22:10
    На выборах Путина победил Путин. Скучно и нет интриги!
    borov_2
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:53
      Цитата: borov_2
      На выборах Путина победил Путин.

      уточнение. Сможет ли "Путин -2018" победить "Путина -2012"?
      Silvestr
  27. ShM05 (T-50) Сегодня, 22:10
    Мда.... Без лишних слов
    ShM05
  28. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 22:12
    Ну чтож Путины,Алиевы,Назарбаевы,Бердымухаммедовы,Рахмоны
    ,Саркисяны их последователи вечны .
    Не сказать что я коммунист или социалист но как определенные лица развали страну ,поделили между собой власть эти кланы так и живут .А народ ?а народу нужна стабильность ,спокойствие кусок хлеба больше ничего .
    Есть машина ,хоть какая работа ,есть что кушать и на этом спасибо .Коррупция в бывших странах СССР встала на такие рельсы что превратилось в форму жизни .Большинство даёт ,определенные берут одни чтобы сэкономить ,другие чтоб выжить .Но не меняется одно список олигархов ,списки политиков одни и те же лица .Присоединяются к ним люди культуры ,науки чтож им остается власть у них .
    А парочка людей которые хотят изменить что то ,эти свои среди чужих записываются в предатели .Попадают в руки тех сил ,иностранных агентов которым выгодно чтобы СНГ был или сырьевым достатком или не стабильным .К сожалению золотая середина не виднеется .Но и конечно безграмотность вышедшие люди СССР из информационного голода ,в переизбыток информации желают одного стабильности .
    У всех на языке одно ,хотим стабильности чтоб заработал рубль а по приходу домой она не превратилась в копейку .
    Дают это им ?Нет и нет конечно виновны западные прохвосты .Но человек подумав думает лучше чем в 90-ых, значит лучше живём .А молодежь ?это вообще утерянный материал не подлежит обработке как со стороны первых так и со стороны вторых .Не за белых и не за красных а за радугу в новом гаджете .
    Lek3338
  29. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 22:13
    Цитата: Владыка Ситх
    Всех поздравляю с выборами!) К сожалению в Донбассе не было где проголосовать, хотя здесь исторически много российских бизнесменов,а сейчас добровольцев.

    Потерпите! Скоро все будет по-новому! Я вас уверяю... Сейчас наступил момент истины! Во всем...
    Ураган70
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 22:34
      наивность сродни глупости...
      kepmor
  30. businessv (Вадим) Сегодня, 22:22
    Вот говорила мама, не смотри телевизор на ночь! Теперь будешь лежать и думать: а может так и должно быть? 73%! Вот это популярность! Ладно, хоть последний срок, что успокаивает, но тем не менее, ещё 6 лет такими темпами олигархи будут растаскивать страну?! Ведь не только мне кажется, что Гарант тоже понимает, что так дальше продолжаться не может? Иначе для чего такие цифры? 73%!! Не иначе, как для того, чтобы показать: вы не зря мне столько дали, вот я сейчас взяточников - посажу, олигархов - обложу налогами, недра - верну государству, пенсионерам - достойную пенсию, всем остальным - бесплатную медицину, образование и всё, что все мои оппоненты понаобещали, бесстыдники, паши теперь за них!!! Да, а самое главное - я всё это ещё и защищу (или защитю?)! Вот такие вот мысли на ночь, блин! wink
    businessv
  31. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 22:23
    Поздравляю с подтверждением полномочий нынешнего Верховного Главнокомандующего.
    ODERVIT
  32. onix757 (onix757) Сегодня, 22:27
    Было бы наивно полагать что олигархат передаст власть в результате выборов. Власть никто никогда не отдает, ее берут. С другой стороны гарант своим очередным назначением подписывает приговор стране, поскольку спасти ситуацию возможно лишь сменой элит и социально экономического курса.
    onix757
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:29
      Цитата: onix757
      спасти ситуацию возможно лишь сменой элит и социально экономического курса

      О, правдоруба принесло...
      Ща он тут правду-матку ломтями накромсает belay
      Голован Джек
      1. onix757 (onix757) Сегодня, 22:35
        Цитата: Голован Джек
        О, правдоруба принесло...
        Ща он тут правду-матку ломтями накромсает

        Ну хлопать потными ладошками по поводу и без всегда проще а главное выгодней
        onix757
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:51
          Цитата: onix757
          ... спасти ситуацию возможно лишь сменой элит и социально экономического курса...

          И
          Цитата: onix757
          ... хлопать потными ладошками по поводу и без всегда проще а главное выгодней...

          Как-то не стро́ит... Вы уж либо агитацией занимайтесь, либо хамить пробуйте request
          Впрочем, и то, и другое у Вас получается одинаково плохо yes
          Голован Джек
  33. faterdom (Андрей) Сегодня, 22:28
    Не без сомнений, но за Путина. Особо вся антироссийская истерия убеждает - мы правы, в данный исторический момент Путину надо дать возможность и карт-бланш. За одно то, что впервые в истории мы имеем военно-техническое преимущество над всеми, вместе взятыми - уже можно в ряд величайших политиков поставить его. А вот теперь, на этом базисе, что нам не смогут насильственно помешать никто и никак - и карты в руки на реализацию первой части послания. А для Грудинина его результат новичка в 12-14%, почти в два раза больше Жирика - превосходен. Просто сейчас никого на горизонте, кому Путин мог бы проиграть хотя бы теоретически, и время, похожее на начало 1941-го года, когда остается только доверить тому, кто способен выиграть.
    faterdom
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 22:50
      Чего выиграть? Войну с массонской нелюдью? Как не прискорбно,но она будет последней для нынешней цивиллизации.
      Essex62
  34. SecretParadox (Константин Бородин) Сегодня, 22:29
    Варианта два: либо это фальсифицированные результаты, на что я больше всего надеюсь, либо эту страну уже не спасти. 20 млн за чертой бедности, положение бюджетников ужасное, особенно в регионах, а люди продолжают, на протяжении 18 лет голосовать за курс Путина, как можно быть настолько непробиваемым?
    SecretParadox
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:41
      Цитата: SecretParadox
      либо это фальсифицированные результаты, на что я больше всего надеюсь, либо эту страну уже не спасти

      Дальше можно было не продолжать. yes
      Paranoid50
  35. NordUral (Евгений) Сегодня, 22:38
    Этот заявленный процент Путина - результат манипуляций с народом. И результат, полученный за счет бюллетеней тех, кто не пришел на выборы, а это более 40% от числа избирателей.
    Мой выбор - Грудинин. И думаю, что реально он набрал не менее 30-40%. А заявленный результат - дело рук ловких мошенников от власти.
    NordUral
    1. Абраша Сегодня, 22:43
      То же голосовал за него, так что совесть наша чиста!
      Абраша
  36. ljoha_d (Драницын Алексей) Сегодня, 22:38
    Каким образом дура Собчак набрала аж почти 3 процента голосов? Это сколько же идиотов по стране бегает?
    ljoha_d
  37. Опер (Игорь) Сегодня, 22:40
    Западные СМИ уже кричат о "страшных нарушениях"! Коммунист с беспартийным вообще уже час назад заявили о нечестных выборах!!! Сейчас подключились наконец либералы!!! А то я уже стал волноваться... Все идет хорошо. Господа и дамы, поздравляю всех с избранием национального лидира! Со стабильностью и убедительной победой! Слава Богу!
    Опер
  38. SCHNIFER (SCHNIFER) Сегодня, 22:43
    Неужели кто-то поверил, что в 90-х забирали собственность просто так? Просто так, чтобы простые животные обычным голосованием что-то переиграли?! Лошье
    SCHNIFER
  39. shpon123 (Сергей) Сегодня, 22:44
    Поздравляю всех с обеспеченной нам Стабильностью на ближайшие 6 лет.
    shpon123
  40. Essex62 (Александр) Сегодня, 22:46
    Цитата: varangian
    К старшим, которые допустили развал союза и прихода Бориса?)
    ну это явно не самый хороший пример

    Да мы виноваты,допустили,не смогли остановить ползучую контреволюцию.Исправляйте,сможете?
    Essex62
  41. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:46
    Svarog,
    Цитата: Svarog
    А за Грудининым опыт КПРФ 80 летний..

    я наверное не знаю ни истории ни математики, окель у кпрф 80 лет опыта?!!!!!!
    это была какая-то подпольная партия в СССР?!
    Василенко Владимир
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 22:56
      С языка сняли . hi
      AleksPol
  42. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 22:48
    Добром такой выбор не кончится.. Ждём повышения тарифов и цен. И дальнейшего топтания на месте пока все понемногу разваливается. Впрочем верить в выборную смену власти глупо) Олигархи её так просто не отдадут.
    Z_G_R
  43. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 22:49
    Svarog,
    За Грудининым КПРФ????? Ну Вы блин даёте.....
    Вот это ваша политграмотность...
    Даже мой отец, бывший член КПСС, и то разобрался, кто есть кто....
    Cтыдно за Вас....
    NN52
  44. славянобългарски щит Сегодня, 22:49
    Поздравляем Президента ПУТИНА! Желаем удачи!
    славянобългарски щит
  45. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 22:50
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: rammjager
    А вы бы,уважаемый...

    ... поинтресовались для начала, кому Вы отвечаете.
    А то как-то глуповато выглядите. Именно Вы yes

    Уважаемый Голован Джек.Отвечаю именно Вам.Может иглуповато выгляжу,но говорю то,что думаю.Вы удовлетворены?Или развить мысль?
    rammjager
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 23:00
      Цитата: rammjager
      говорю то,что думаю.Вы удовлетворены?Или развить мысль?

      Спасибо, Вы вполне понятны.
      Все же рекомендую заглянуть в профиль того, кому Вы отвечали изначально.
      Голован Джек
  46. mavrus (Андрей) Сегодня, 22:51
    Цитата: Svarog
    Цитата: Dimontius
    Страна выбрала стабильность,все за одного,все едины. прихвостни запада и их хозяева трепещите

    Не страна, а цик, уже без выборов определил победителя.. Эти выборы не имеют ничего общего с выбором народа..

    Ну блин, ты даёшь... Ты в какой стране живёшь...
    И о каком таком пиндocoвском народе ты соизволишь говорить.
    З.Ы. Советую для начала, приехать в Россию... И посмотреть "вокруг"... А после этого писать о выборе народа.
    З.З.Ы. А чтобы не было иллюзий... Скажу просто от себя, я голосовал не за Путина, хотя прекрасно знал, что победит Владимир Владимирович, и что он наберёт примерно три четверти голосов... Я не скрываю, что голосовал за Грудинина. Причем голосовал, за него только для того, чтобы обозначить какую именно оппозицию ждёт народ... За Коммунистическую оппозицию!
    mavrus
    1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 22:59
      А мне вот монархиста не хватало)))
      NordOst16
    2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 23:00
      Хотя всё в наших руках, а учебник истории подскажет как возродить советы)))
      NordOst16
  47. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 22:59
    Кто бы сомневался.
    NordOst16
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