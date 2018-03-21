Адмирал Василий Яковлевич Чичагов: флотоводец и полярный исследователь

Адмирал Василий Яковлевич Чичагов

Сухарева башня в Москве. Здесь находилась школа математических и навигационных наук

Коцебу Александр Евстафьевич. «Взятие крепости Кольберг», 1852 г.

Михаил Васильевич Ломоносов. Прижизненное изображение, 1757 г. (Э. Фессар и К. А. Вортман. Бумага, гравюра резцом)

Поморский коч. Художник Константин Черепанов