Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии

На верхнем чертеже башни «Challenger 2» отмечены расчётные физические габариты бронирования

«Хушамский карман» — главный очаг напряжённости в Дейр-эз-Зоре, перерастающей в крупный конфликт. Синими значками отмечены: очередной участок столкновения и место прибытия военного контингента ССО США с репортёрами «NBC»

Интервью Джонатана Браги корреспондентам «NBC News» (в 2 км южнее Эт-Табиях). Как у себя дома...

Полёт А-50У над городом Эль-Латамна (утро 15 марта). Очевидно, что машина дежурила в воздухе заблаговременно

Источники информации:

https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-troops-who-repelled-russian-mercenaries-prepare-more-attacks-n855271

http://www.ntv.ru/novosti/1930663/

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5036261

https://forum.warthunder.ru/index.php?/topic/234571-kompozitnaya-bronya-s-primeneniem-keramiki-i-vse-chto-s-etim-svyazano/

https://syria.liveuamap.com/