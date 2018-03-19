«Мини-Сталинград» в Великих Луках

Советские солдаты в бою на улице К. Либкнехта (перекресток К. Либкнехта и ул. Пионерской) в Великих Луках. Фото: waralbum.ru

Военно-транспортный планер Go.242, такие планеры немцы использовали для снабжения гарнизона города Великие Луки

Советские солдаты осматривают немецкие танки, брошенные в Великих Луках, фото waralbum.ru.

Советские пулеметчики в бою на улице Энгельса в Великих Луках, фото: regnum.ru

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/41089

Исаев А. В. Перелом 1942. Когда внезапности уже не было. – Москва: Эксмо, Яуза, 2012

Лямин М. А. Четыре года в шинелях. Повесть о родной дивизии. – Ижевск: Удмуртия, 1970

Материалы из открытых источников

В разгар великого сражения на берегах Волги, которое стало поворотным в ходе всей Второй мировой войны, советские войска проводили еще одну наступательную операцию, которая тоже закончилась окружением немецкой группировки войск, пусть и гораздо меньших размеров. Речь идет о Великолукской наступательной операции, которую советские войска проводили с целью сковывания войск противника на центральном участке фронта и освобождения городов Великие Луки и Новосокольники. Операция проводилась с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года силами 3-й ударной армии Калининского фронта при поддержке частей 3-й воздушной армии.В ходе наступления войска 3-й ударной армии продвинулось до 24 километров в глубину и до 50 километров по фронту и 1 января 1943 года овладели городом Великие Луки (большей его частью). В рамках наступления уже 28-29 ноября советским войскам удалось замкнуть кольцо окружения вокруг города, в котором было окружено до 8-9 тысяч гитлеровских войск. При этом штаб 3-й ударной армии имел достаточно полные сведения о численности окруженной группировки и о характере ее оборонительных укреплений.В Великих Луках советские войска окружили части 83-й пехотной дивизии с различными частями усиления. Общая численность окруженного гарнизона составляла 8-9 тысяч человек при 100-120 артиллерийских орудиях и примерно 10-15 танках и штурмовых орудиях. Главный, сплошной рубеж обороны проходил по пригородным поселкам, каждый из которых был приспособлен к ведению круговой обороны. Все каменные постройки в городе немцами были превращены в мощные узлы обороны, насыщенные тяжелым вооружением: артиллерийскими орудиями и минометами. Чердаки высоких зданий были переоборудованы под пулеметные точки и наблюдательные пункты. Отдельными наиболее укрепленными очагами обороны (которые и продержались дольше всего) были крепость (бастионная, земляная Великолукская крепость) и железнодорожный узел. Советское командование даже имело информацию о том, что командир 83-й пехотной дивизии Т. Шерер улетел из города, назначив комендантом гарнизона командира 277-го пехотного полка подполковника Эдуарда фон Засса.16 января окруженный в Великих Луках немецкий гарнизон был полностью ликвидирован, к 12 часам того же дня под контролем противника оставался лишь один очаг сопротивления штаб обороны во главе с самим подполковником фон Зассом. В 15:30 специальный отряд из состава 249-й дивизии ворвался в подвал и захватил в плен 52 солдата и офицера, включая самого подполковника. Так немецкий гарнизон Великих Лук полностью перестал существовать. В то время накануне полного разгрома окруженной в Сталинграде армии Паулюса эта победа не была оценена должным образом, да и в истории она навсегда осталась в тени великой битвы на берегах Волги.В то же время бои за Великие Луки носили очень ожесточенный характер. Взятие города открывало частям Красной Армии дорогу на Витебск. Значение данного сражения понимали в штабах по обе линии фронта. Гитлер, как и Паулюсу в Сталинграде, обещал окруженному в городе гарнизону помощь и даже сулил коменданту подполковнику фон Зассу назвать Великие Луки в его честь – «Зассенштадт». Не вышло, советские войска не позволили.Немецкий историк Пауль Карель назвал происходящие в Великих Луках события «миниатюрным Сталинградом». В частности он писал: «Советские стрелковые батальоны сражались в городе с поразительной отвагой. Особенно комсомольцы, фанатичные молодые коммунисты, которые в последующие несколько недель прославили себя преданностью долгу. Так рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка Александр Матросов ценою своей жизни заслужил звание Героя Советского Союза».Советские войска начали штурм Великих Лук практически сразу же после окружения города. К 1 января 1943 года большая часть города была освобождена. Красноармейцы захватили всю центральную часть Великих Лук, разъединив гарнизон противника на две части – одна в районе старой крепости, вторая в районе железнодорожного вокзала и депо. При этом окруженному гарнизону было сделано два предложения о капитуляции. Первое еще 15 декабря 1942 года через парламентеров. Второе по радио в ночь на 1 января 1943 года. Оба предложения подполковник фон Засс, получивший категоричное требование Гитлера не сдавать город, отверг. Вследствие этого в городе и его окрестностях на протяжении длительного времени шли непрекращающиеся ожесточенные бои.Одним из наиболее крепких очагов обороны в городе была Великолукская крепость, ее неуязвимость заключалась в шестнадцатиметровом валу. У подошвы вала его толщина достигала 35 метров. По верхней части вала проходили траншеи. Перед ними – остатки другого крепостного вала, задутого снегом. За основным валом располагались контрэскарпы, оборудованные по всем правилам инженерной науки, противотанковые рвы. За ними немцы установили проволочные заграждения, оборудовали подвалы-дзоты. В опорные пункты ими были превращены и имеющиеся постройки: церковь, тюрьма и две казармы. К северо-западу крепость имела с вала три водосточные трубы, а также проход – остатки бывших ворот. Все подступы к Великолукской крепости находились под фланговым пулеметным огнем, немцы установили пулеметы на угловых выступах. С внешней стороны крепостной вал имел обледенелые скаты, которые каждую ночь поливались водой. Брать крепость предстояло бойцам и командирам 357-й стрелковой дивизии, которая принимала участие в Великолукской наступательной операции советских войск с самого первого его дня.Пытаясь помочь окруженному в городе гарнизону, немцы готовили прорыв, сосредоточив для этого достаточно внушительные силы. Попытка деблокирования началась 4 января 1943 года в 8:30 утра. Немцы начали наступление, не дождавшись летной погоды. К 6 января, когда погода в районе улучшилось, активизировались и советские ВВС, наносившие удары по наступающим частям гитлеровцев. К 9 января 1943 года в Великие Луки сумел прорваться небольшой отряд немецких танков, в разных источниках его численность варьируется от 8 до 15 боевых машин. Помочь гарнизону это никак не смогло, хотя уже 10 января ситуация для советских войск была критической, немцам практически удалось пробить к городу длинный узкий коридор, от деблокирующей группы до окраин Великих Лук их отделяли всего 4-5 километров, но преодолеть данное расстояние до ликвидации гарнизона немецкие войска так и не сумели.Прорыв в Великие Луки немецких танков по-разному описывается в советских и немецких источниках. Так Пауль Карель писал: «Последнюю попытку деблокировать гарнизон Великих Лук 9 января 1943 года предприняла ударная группа майора Трибукаита. В состав группы, которая пошла на крепость, вошло несколько бронетранспортеров из 8-й танковой дивизии, танки 1-го батальона 15-го танкового полка и штурмовые орудия 118-го усиленного танкового батальона. «Двигайтесь и стреляйте!» – таков был приказ группы. Ей было приказано не останавливаться, экипажи подбитых машин должны были незамедлительно покидать их и выбираться на броне других танков. Трибукаиту действительно удалось прорваться в крепость через кольцо советских войск. Несколько танков и бронетранспортеров остались на поле боя, но группа вышла к намеченной цели. В 15 часов истощенные люди из батальона Дарнедде, который оборонялся в крепости, увидели с крепостного вала немецкие танки. Первой их реакцией было ликование. 15 боевых машин с лязгом въехали во двор крепости, среди них последние три танка 1-го батальона 15-го танкового полка. Но военная удача вновь отвернулась от батальона Дарнедде. Как только русские поняли, что немцы прорвались внутрь, они открыли по крепости сосредоточенный огонь своей артиллерии. Трибукаит сразу же приказал танкам выбираться из небольшого крепостного двора среди руин, из которого вела только одна дорога. Когда один из 15 танков проходил ворота, в него попало сразу 4 снаряда, и он с разорванными гусеницами заблокировал выход другим. В итоге силы Трибукаита оказались в ловушке, став мишенями для артиллерийского огня из орудий всех калибров. В итоге они все стали жертвами советской бомбардировки, а уцелевшие танкисты стали пехотинцами, присоединившись к батальону Дарнедде. 15 января к крепости попытался прорваться парашютный батальон, но и эта попытка завершилась провалом».В своих мемуарах «Четыре года в шинелях. Повесть о родной дивизии», посвященных военному пути солдат и офицеров 357-й ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии, сформированной осенью 1941 года на территории Удмуртии, удмуртский писатель Михаил Андреевич Лямин, служивший в данной дивизии, по-другому описал эпизод с прорывом танков в Великие Луки. В его воспоминаниях говорится о том, что немцы пошли на хитрость, закрасив свои опознавательные знаки и нарисовав вместо них красные звезды. При этом во главе колонны якобы были использованы три трофейных советских танка Т-34. Пользуясь суматохой боев у Маленок и Фотиева, 20 немецких танков под покровом сумерек сумели проскочить в город со стороны бывшего здания госбанка, где уже сами открыли огонь по блиндажам артиллеристов 357-й стрелковой дивизии. Далее он описывает бой артиллеристов с колонной немецких танков. Первым огонь по танкам противника из противотанковой пушки открыл ижевчанин старший сержант Николай Кадыров. Ему удалось сбить гусеницы у головного танка. Затем он подбил и второй танк, пытавшийся обойти первый. В колонне противника началось замешательство, а выскочившие из своих землянок артиллеристы начали палить по прорвавшимся танкам из всего, что у них было. В результате скоротечного боя немцы потеряли 12 танков, но 8 из них сумели прорваться в крепость.Вне зависимости от обстоятельств прорыва, он никак не повлиял на положение осажденного гарнизона Великолукской крепости и не помог ему выйти из окружения. К 7 часам утра 16 января 1943 года крепость пала, ее взяли солдаты 357-й стрелковой дивизии. В самой цитадели были захвачены в плен 235 немецких солдат и 9 танков (из числа прорвавшихся извне, по историку Алексею Валерьевичу Исаеву), а также большое количество различного оружия. Пробиваться из окруженной крепости решили лишь самые «непримиримые» из немцев, попытавшиеся выйти из окружения небольшими группами. Пауль Карель писал, что это удалось осуществить лишь восьмерым из нескольких сотен обороняющихся, остальные погибли в боях или просто замерзли в пути. При этом сам фон Засс был пленен, а в 1946 году осужден за военные преступления и с группой соучастников публично повешен в Великих Луках, которые так никогда и не стали Зассенштадтом.У операции в Великих Луках были важные итоги. Великие Луки и Сталинград ознаменовали собой качественные изменения в положении немецких войск. Раньше шоком для пехотинцев был сам факт окружения, которое являлось обыденностью для подвижных войск, далеко вырывавшихся вперед в ходе наступления. Зимой 1942 года масштабными аэромобильными операциями усилия советских войск по окружению мелких и крупных групп немецких войск фактически сводились на нет. Но зимой 1943 года за окружением стало следовать уничтожение окруженных группировок. Если до этого примеры Холма и Демянска порождали у немецких солдат и офицеров доверие к своему командованию и стимулировали упорное удержание важных с оперативной точки зрения пунктов, то, новые примеры Великих Лук и Сталинграда продемонстрировали неспособность немецкого командования обеспечивать устойчивость как мелких, так и крупных окруженных гарнизонов в новых условиях, что не могло не сказаться на общей деморализации немецких частей, попадающих в новые окружения.При этом нельзя было сказать, что немецкое снабжение окруженной в Великих Луках группировки с помощью авиации было неэффективным. Если Сталинград, который вследствие многочисленности окруженной группировки и удаленности от основных частей групп армий «Б» и Дон нельзя было в полной мере снабжать по воздуху с должной эффективностью, то «крепость Великие Луки» отделяли от внешнего фронта окружения лишь десятки километров, а численность гарнизона была небольшой. Для снабжения гарнизона немцы применяли военно-транспортные планеры Go.242, буксируемые бомбардировщиками «Хейнкель-111» до района котла, где они отцеплялись и садились на подконтрольной территории. При помощи транспортных планеров немцы доставляли в город даже тяжелые противотанковые орудия. Пилоты планеров для выполнения следующего рейса в тот же день забирались из города небольшими самолетами Fieseler Fi.156 «Storch».К примеру, только 28 декабря 1942 года в город было доставлено 560 снарядов к легким полевым гаубицам, 42 тысячи патронов к советскому оружию (!), 62 тысячи патронов калибра 7,92-мм в лентах, а также 25 тысяч патронов в обычной упаковке для винтовок. Даже в предпоследний день обороны города с самолетов немцы сбросили для осажденного гарнизона 300 контейнеров, из которых гитлеровцы смогли собрать всего 7.Большое значение для советских войск играло то, что город Великие Луки был не только успешно окружен, но и взят штурмом, а гарнизон города разгромлен. От теории использования штурмовых групп Красная Армия все больше переходила к практическим действиям. Успехом было то, что советским войскам удалось ликвидировать гарнизон города до того, как к нему извне смогла пробиться помощь от деблокирующей группировки. Общие потери немецких войск только убитыми в ходе сражения вокруг города Великие Луки составили порядка 17 тысяч человек. Из этого числа примерно 5 тысяч были убиты в котле, а 12 тысяч составили потери частей и соединений, пытавшихся пробиться на помощь окруженной группировке. При этом, по советским данным, в городе были захвачены в плен 3944 немецких военнослужащих, в том числе 54 офицера. Большими в Великих Луках были и трофеи в технике: 113 орудий, 58 обычных минометов, 28 шестиствольных минометов, до 20 танков и штурмовых орудий.